Masih ingin menyaksikan Grand Prix secara langsung sebelum musim F1 yang spektakuler ini berakhir? Tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang. Wujudkan keinginan itu di Grand Prix Mexico City, yang berlangsung pada 30 Oktober hingga 1 November.

Grand Prix Meksiko, atau Grand Prix Mexico City sebagaimana ajang ini dikenal sejak 2021, selalu digelar di Autodromo Hermanos Rodriguez sejak pertama kali masuk kalender F1 pada 1963.

Meski sempat beberapa kali absen, balapan ini kini menjadi agenda rutin dalam kalender olahraga otomotif. Sirkuitnya sangat populer dan dikenal berkat antusiasme para penggemar serta balapan yang dramatis.

Baik Anda penggemar berat balap F1 maupun penonton sesekali, Grand Prix Mexico City pasti menawarkan pengalaman yang memikat. Simak panduan dari GOAL tentang cara membeli tiket Grand Prix, termasuk harga dan tempat pembeliannya.

Kapan Grand Prix F1 Mexico City 2026 digelar?

Grand Prix Mexico City 2026 berlangsung sepanjang akhir pekan, mulai Jumat, 30 Oktober, hingga Minggu, 1 November.

Tanggal Waktu setempat Sirkuit (lokasi) Tiket Minggu, 1 November 14.00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexico City) Tiket

Cara membeli tiket Grand Prix F1 Mexico City 2026

Penggemar dapat membeli tiket Grand Prix F1 Mexico City 2026 melalui sejumlah penjual. Tiket tersedia di portal tiket Formula One, yang dapat diakses langsung melalui situs resmi F1, serta di situs Autodromo Hermanos Rodriguez.

Perlu diketahui bahwa sirkuit Grand Prix Mexican City terbagi menjadi beberapa zona yang dibedakan berdasarkan warna. Untuk mencapai zona yang tertera pada tiket, Anda harus masuk melalui gerbang yang sesuai. Setiap zona memiliki area penggemar sendiri dengan layanan dan fasilitas yang diperlukan.

Berikut gambaran berbagai zona tersebut:

Zona Tribun dan area utama Bagian lintasan yang terlihat Gerbang masuk terbaik Hijau (Verde) Tribun 1 dan 2, Paddock Club, Champions Club Jalur pit, posisi start, lintasan lurus utama tempat start dan finis Gerbang 4, 6, 7 Oranye (Naranja) Tribun 2A Mobil melintas dengan kecepatan tinggi di lintasan lurus utama (tiket masuk umum) Gerbang 8 Biru (Azul) Tribun 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Zona pengereman Tikungan 1, rangkaian tikungan S Moisés Solana (Tikungan 1–3) Gerbang 9 dan 12 Kuning (Amarilla) Tribun 7, 9, 10, 11 Rangkaian Tikungan 4–6 yang berliku di ujung zona DRS kedua Gerbang 13 dan 14 Abu-abu (Gris) Tribun 14 (Foro Sol Sur) Bagian stadion, Tikungan 13–14, seremoni podium setelah balapan Gerbang 2 Cokelat (Café) Tribun 15 (Foro Sol Norte) Bagian stadion, tikungan lambat, suasana meriah seperti konser besar Gerbang 2

Jika ingin mendapatkan tempat pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali seperti StubHub.

Jaminan penyerahan tiket: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli mendapat kepastian bahwa tiketnya sah dan akan tiba sebelum balapan.

Berapa harga tiket Grand Prix F1 Mexico City 2026?

Harga tiket resmi tiga hari untuk Grand Prix F1 Mexico City 2026 di Autódromo Hermanos Rodríguez berkisar antara 3.900 dan 30.500 MXN (215 hingga 1.678 USD), bergantung pada zona dan bagian tempat duduk. Tiket hanya berlaku untuk zona yang ditentukan, sehingga Anda tidak dapat memasuki zona lain yang ditandai dengan warna berbeda setelah berada di dalam sirkuit.

Tribun Zona sirkuit Lokasi dan pemandangan Harga tiket resmi tiga hari (MXN) Grada 1 dan 2 Hijau Lintasan lurus utama, jalur pit, dan aktivitas di posisi start 30.500 Grada 10 Kuning Tikungan berkecepatan tinggi (Tikungan 4 hingga 6) 19.900 Grada 11 Kuning Tikungan 6 dan jalur menuju rangkaian tikungan S Lake 18.300 Grada 4 dan 5 Biru Titik pengereman utama dan aksi di Tikungan 1 hingga 2 15.000 Grada 5A Biru Pemandangan dari sisi dalam rangkaian Tikungan 1 hingga 3 13.900 Grada 7 Kuning Jalur masuk ke rangkaian Tikungan 4 dan 5 13.900 Grada 6 Biru Zona akselerasi selepas Tikungan 3 13.000 Grada 12 Kuning Bagian berkecepatan tinggi melalui Tikungan 4 hingga 6 12.800 Grada 9 Biru Akselerasi di lintasan lurus belakang 12.400 Grada 8 Biru Bagian tengah lintasan lurus belakang yang berkecepatan tinggi 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Abu-abu Di dalam bagian stadion yang ikonis, tikungan terakhir, dan podium 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Cokelat Di dalam bagian stadion yang ikonis, bagian chicane lambat 10.000 Grada 3A dan 6B Biru Jalur masuk ke titik yang kerap menjadi lokasi aksi menyalip / lintasan lurus belakang 9.900 Grada 6A Biru Area berdiri dengan tiket masuk umum 7.000 Grada 2A Oranye Area berdiri di tengah lintasan lurus dekat pit / tiket masuk umum domestik 3.900

Paket VIP dan layanan premium

Jika Anda menginginkan lebih dari tempat duduk tribun standar, paket VIP kelas atas menawarkan makanan premium, layanan minuman sepuasnya, dan akses ke paddock:

Champions Club : Berada tepat di sepanjang lintasan lurus utama, dengan harga mulai sekitar 5.600 USD. Paket ini mencakup tempat duduk tribun yang telah dipesan, akses ke ruang layanan premium, dan tur paddock berpemandu.

F1 Paddock Club : Pilihan termewah, berlokasi di atas gedung pit atau di lantai dua stadion Foro Sol, dengan harga mulai sekitar 9.600 USD.

Pantau situs resmi F1 dan Autodromo Hermanos Rodriguez menjelang balapan untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Jadwal akhir pekan Grand Prix F1 Mexico City 2026

Sesi latihan, kualifikasi, dan balapan Grand Prix Mexico City berlangsung selama tiga hari dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal Sesi Waktu setempat (CST) Jumat, 30 Oktober Latihan 1 12.30 Jumat, 30 Oktober Latihan 2 16.00 Sabtu, 31 Oktober Latihan 3 11.30 Sabtu, 31 Oktober Kualifikasi 15.00 Minggu, 1 November Balapan 14.00

Di mana Grand Prix F1 Mexico City 2026 digelar?

Grand Prix Mexico City digelar di Autodromo Hermanos Rodriguez, seperti sejak awal penyelenggaraannya, meski lintasan ini dikenal dengan nama Magdalena Mixhuca sebelum 1979.

Sirkuit ini pertama kali dibuka pada 1959, dan bentuknya saat ini masih secara umum mengikuti rancangan sirkuit aslinya. Namun, lintasan modern yang panjangnya sekitar 4,3 kilometer itu melewati bekas stadion bisbol, menghadirkan salah satu pemandangan paling mengesankan dalam kalender F1.

Autodromo Hermanos Rodriguez berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut, sehingga Grand Prix ini menguras stamina para pembalap. Tim-tim F1 juga harus mempertimbangkan banyak hal karena udara yang lebih tipis memengaruhi performa mesin dan aerodinamika.

Valtteri Bottas memegang rekor putaran 1:17,774. Ia mencatatkan waktu tersebut pada balapan edisi 2021, yang dimenangi Max Verstappen.

Cara menuju Grand Prix F1 Mexico City

Bandara terdekat dari Autodromo Hermanos Rodriguez adalah Bandara Internasional Benito Juarez, yang juga dikenal sebagai Bandara Internasional Mexico City. Bandara ini terletak sekitar 10 kilometer di sebelah timur sirkuit.

Sewa mobil:

Di Bandara Internasional Benito Juarez, terdapat sejumlah perusahaan penyewaan mobil yang berlokasi di dalam terminal, termasuk Avis, Budget, dan Hertz.

Taksi dan layanan transportasi berbasis aplikasi:

Di Mexico City, wisatawan memiliki beberapa pilihan untuk berkeliling kota dengan nyaman menggunakan taksi dan layanan transportasi berbasis aplikasi. Beberapa pilihan yang populer adalah Uber, Didi, dan taksi reguler (Sitio de Taxis atau Taxi Libre).

Transportasi umum:

Untuk menuju pusat Mexico City dari Bandara Internasional Benito Juarez dengan transportasi umum, Anda memiliki beberapa pilihan, termasuk Metro dan Metrobus. Pengelola sirkuit Mexico City juga menyediakan layanan Ticket2ride, yaitu bus antar-jemput dari sejumlah lokasi terpilih ke sirkuit dan kembali lagi.

Apa yang bisa dinantikan dari Grand Prix F1 Meksiko 2026?

Pada 1970-an, Grand Prix Meksiko menjadi salah satu ajang penting di era keemasan F1, menarik penonton dalam jumlah besar dan menghadirkan tontonan mendebarkan. Salah satu faktor di balik kebangkitan popularitas dan keberhasilannya belakangan ini adalah pencapaian pembalap Meksiko Sergio Perez, yang menjadi runner-up di belakang Max Verstappen dalam Kejuaraan F1 2023 dan finis di posisi sepuluh besar klasemen pembalap selama sebelas tahun berturut-turut (2014–2024). Ia kembali tahun ini bersama Cadillac setelah absen dari musim 2025.

Satu-satunya pembalap Meksiko lain yang pernah memenangi balapan F1 adalah Pedro Rodriguez pada 1970. Ia meninggal setahun kemudian akibat insiden balapan. Namun, warisannya tetap dikenang setelah sirkuit Mexico City berganti nama pada 1979 untuk menghormati dirinya dan saudaranya, Ricardo, yang juga mantan pembalap F1.

Autodromo Hermanos Rodríguez adalah sirkuit menakjubkan yang patut disaksikan langsung setidaknya sekali seumur hidup oleh penggemar F1. Berada tepat di pusat ibu kota Meksiko, sirkuit ini memiliki lintasan lurus utama sepanjang 1,2 km, salah satu yang terpanjang dalam kalender F1. Di sana, mobil F1 modern dapat mencapai kecepatan hingga 330 km/jam. Ciri menonjol lainnya adalah bagian stadion Foro Sol, tempat mobil melintasi area yang dikelilingi tribun.

Lando Norris mendominasi Grand Prix Mexico City 2025, dan hasil itu mengantarkannya ke puncak klasemen Kejuaraan Pembalap. Pembalap McLaren tersebut finis lebih dari 30 detik di depan Charles Leclerc dari Ferrari dan Max Verstappen dari Red Bull. Akankah edisi kali ini kembali berlangsung dramatis? Jika ingin bergabung dengan para penonton pada salah satu hari paling berkesan dalam kalender olahraga Meksiko, jangan tunda lagi.



