Pesan Tiket Eredivisie:

🎟️ Tiket Eredivisie: PESAN TIKET

🎟️ Tiket AFC Ajax: PESAN TIKET

🎟️ Tiket PSV Eindhoven: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Feyenoord: PESAN TIKET

🎟️ Tiket di Bawah €100: PESAN TIKET

🎟️ Paket Hospitality & Tiket: PESAN TIKET

🎟️ Area Keluarga & Tiket: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Johan Cruijff Arena: PESAN TIKET

🎟️ Tiket De Kuip (Stadion Feijenoord): PESAN TIKET

Bagaimana cara membeli tiket Eredivisie 2026/27?

Ada beberapa jalur pembelian tiket untuk mendapatkan kursi di stadion-stadion Belanda, tergantung pada profil pertandingan, tingkat keamanan, dan waktu perencanaan Anda:

Portal Tiket Resmi Klub: Membeli langsung melalui toko tiket resmi klub (misalnya ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl) adalah jalur utama untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi. Tiket biasanya dirilis secara online 2 hingga 4 pekan sebelum kick-off.

Sistem Dutch Clubcard (Club Card): Di Belanda, laga berisiko tinggi atau dengan permintaan tinggi, seperti De Klassieker atau derby lokal, mewajibkan Dutch Clubcard terverifikasi atau keanggotaan resmi klub. Pengunjung dari luar negeri dapat mendaftar keanggotaan klub digital, seperti Ajax Club Card atau PSV Supporters Club, untuk membuka izin pembelian pada pertandingan yang tidak dibatasi.

Platform Resale Resmi: Sebagian besar klub top Eredivisie menjalankan marketplace penjualan ulang tiket resmi di situs web mereka, yang memungkinkan pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan aman kepada suporter terverifikasi dengan harga resmi saat tiket habis terjual.

Platform Resale Sekunder: Jika penjualan resmi habis atau jika Anda tidak memiliki Clubcard untuk laga besar, marketplace tiket sekunder menyediakan opsi penjualan ulang tiket digital terverifikasi bagi pelancong internasional. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Eredivisie 2026/27?

Membeli langsung melalui klub-klub Belanda untuk satu pertandingan menawarkan beberapa harga paling kompetitif di antara liga-liga top Eropa:

Harga Resmi Langsung: Tiket dewasa untuk satu pertandingan umumnya berkisar dari €20 hingga €85 , tergantung klub, tingkat stadion, dan kategori lawan. Pertandingan liga dengan profil lebih rendah di stadion seperti AFAS Stadion atau Euroborg dimulai dari harga yang lebih murah, sementara pertandingan yang melibatkan "Big Three" berada di kisaran harga yang lebih tinggi.

Lokasi Tribun: Kursi paling terjangkau, termasuk tribun berdiri aman, berada di belakang gawang pada tribun sisi pendek (Korte Zijde). Kursi tengah di sisi panjang (Lange Zijde) memiliki harga resmi premium.

Harga Resale Sekunder: Di platform sekunder seperti StubHub, tiket entry-level untuk pertandingan Eredivisie standar dimulai dari sekitar €30 hingga €45, sedangkan rivalitas panas seperti De Klassieker atau De Topper memiliki harga yang ditentukan pasar tergantung pada posisi di klasemen liga.

Kategori Konsesi: Sebagian besar klub Belanda menawarkan kategori tiket diskon untuk suporter muda, baik di bawah 12 tahun maupun di bawah 18 tahun, serta paket area keluarga untuk laga domestik.

Kapan Eredivisie dimulai?

Didirikan pada 1956, Eredivisie menjadi salah satu kompetisi kasta tertinggi paling semarak di sepakbola Eropa, merayakan 70 tahun sepakbola profesional Belanda pada musim 2026/27.

Dirayakan di seluruh dunia karena komitmennya terhadap Total Football, talenta akademi yang produktif, dan gaya menyerang, liga Belanda menawarkan atmosfer hari pertandingan yang tak boleh dilewatkan.

Dari Johan Cruijff ArenA berkapasitas 55.000 penonton yang bergemuruh di Amsterdam dan panasnya De Kuip (Stadion Feyenoord) di Rotterdam hingga stadion yang lebih intim dan intimidatif seperti De Grolsch Veste milik FC Twente atau De Adelaarshorst milik Go Ahead Eagles, kultur suporter Belanda dibangun di atas gairah komunitas yang mendalam, pertunjukan tifo, dan dukungan vokal tanpa henti.



