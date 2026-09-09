Cara membeli tiket Eredivisie 2026/27: Harga rata-rata tiket, Ajax, Feyenoord, dan lainnya

Pesan tiket Eredivisie:

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Bagaimana cara membeli tiket Eredivisie 2026/27?

Ada beberapa jalur pembelian tiket untuk mendapatkan kursi di stadion-stadion Belanda, tergantung pada profil pertandingan, tingkat keamanan, dan waktu perencanaan Anda:

Portal tiket resmi klub: Membeli langsung melalui toko tiket resmi klub, seperti ajax.nl, feyenoord.nl, dan psv.nl, adalah jalur utama untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal. Tiket biasanya dirilis secara online 2 hingga 4 pekan sebelum kick-off.

Sistem Dutch Clubcard (Club Card): Di Belanda, laga berisiko tinggi atau dengan permintaan tinggi, seperti De Klassieker atau derby lokal, memerlukan Dutch Clubcard terverifikasi atau keanggotaan resmi klub. Pengunjung dari luar negeri bisa mendaftar untuk keanggotaan klub digital, seperti Ajax Club Card atau PSV Supporters Club, untuk membuka izin pembelian pada pertandingan yang tidak dibatasi.

Platform penjualan kembali resmi: Sebagian besar klub papan atas Eredivisie menjalankan marketplace penjualan kembali tiket resmi di situs web mereka, yang memungkinkan pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan aman kepada fan terverifikasi dengan harga nominal saat tiket habis terjual.

Platform penjualan kembali sekunder: Jika penjualan resmi habis atau jika Anda tidak memiliki Clubcard untuk laga-laga besar, marketplace tiket sekunder menyediakan opsi penjualan kembali tiket digital terverifikasi bagi pelancong internasional. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Eredivisie 2026/27?

Membeli langsung melalui klub-klub Belanda untuk satu pertandingan menawarkan beberapa harga paling kompetitif di antara liga top Eropa:

Tarif nominal langsung: Tiket dewasa untuk satu pertandingan umumnya berkisar dari €20 hingga €85 , tergantung pada klub, tingkat stadion, dan kategori lawan. Laga liga dengan profil lebih rendah di stadion seperti AFAS Stadion atau Euroborg dimulai dari kisaran yang lebih murah, sedangkan pertandingan yang melibatkan "Big Three" berada di kisaran yang lebih tinggi.

Lokasi tribun: Kursi paling terjangkau, termasuk teras safe-standing, berada di belakang gawang pada tribun sisi pendek (Korte Zijde). Tempat duduk tengah di sisi panjang (Lange Zijde) memiliki harga nominal premium.

Tarif penjualan kembali sekunder: Di platform sekunder seperti StubHub, tiket level masuk untuk pertandingan Eredivisie standar mulai dari sekitar €30 hingga €45, sementara rivalitas panas seperti De Klassieker atau De Topper memiliki tarif yang ditentukan pasar tergantung pada posisi klasemen liga.

Kategori konsesi: Sebagian besar klub Belanda menawarkan kategori tiket diskon untuk pendukung muda, di bawah 12 tahun dan di bawah 18 tahun, serta paket area keluarga untuk pertandingan domestik.

Kapan Eredivisie dimulai?

Didirikan pada 1956, Eredivisie berdiri sebagai salah satu kompetisi kasta tertinggi sepak bola Eropa yang paling dinamis, merayakan 70 tahun sepak bola profesional Belanda pada musim 2026/27.

Dirayakan di seluruh dunia karena komitmennya terhadap Total Football, produktivitas talenta akademi, dan gaya bermain menyerang, liga Belanda menawarkan atmosfer hari pertandingan yang tak boleh dilewatkan.

Dari Johan Cruijff ArenA di Amsterdam yang bergemuruh dengan kapasitas 55.000 penonton dan atmosfer De Kuip (Stadion Feyenoord) di Rotterdam yang membara hingga stadion-stadion yang lebih intim dan penuh tekanan seperti De Grolsch Veste milik FC Twente atau De Adelaarshorst milik Go Ahead Eagles, kultur fan Belanda dibangun di atas gairah komunitas yang mendalam, pertunjukan tifo, dan dukungan vokal tanpa henti.



