Tidak ada yang lebih menggairahkan daripada menyaksikan sepakbola di bawah sorotan lampu di beberapa stadion ikonik Eropa, dan Anda bisa menyalurkan gairah olahraga Anda dengan memesan tiket Coppa Italia hari ini untuk pertandingan-pertandingan mendatang di Italia.
Meski juara bertahan Coppa Italia saat ini, Inter Milan, baru akan masuk ke kompetisi pada babak 16 besar pada bulan Desember, ada banyak duel piala menarik dalam waktu dekat. Putaran pertama edisi 2026/27 berlangsung pada 14-17 Agustus, dengan tim-tim Serie A ternama seperti Lazio, Fiorentina, dan Torino semuanya akan tampil.
Biarkan GOAL memandu Anda melalui proses pembelian tiket Coppa Italia, cara mengamankan kursi, berapa harganya, dan banyak lagi.
Pertandingan Coppa Italia 2026/27 mendatang
Babak pendahuluan telah tuntas, dengan empat tim Serie B/C lolos. Berikut jadwal selanjutnya, termasuk venue putaran pertama:
|Tanggal & Waktu
|Pertandingan
|Venue
|Tiket
|Jum, 14 Agu (18.00)
|Parma vs Vicenza/Catania
|Stadio Ennio Tardini, Parma
|Tiket
|Jum, 14 Agu (18.30)
|Cagliari vs Arezzo/Union Brescia
|Unipol Domus, Cagliari
|Tiket
|Jum, 14 Agu (20.45)
|Monza vs Avellino
|U-Power Stadium, Monza
|Tiket
|Jum, 14 Agu (21.15)
|Fiorentina vs Benevento/Ravenna
|Stadio Artemio Franchi, Florence
|Tiket
|Sab, 15 Agu (18.00)
|Catanzaro vs Südtirol
|Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
|Tiket
|Sab, 15 Agu (18.30)
|Udinese vs Padova
|Bluenergy Stadium, Udine
|Tiket
|Sab, 15 Agu (20.45)
|Venezia vs Modena
|Stadio Pier Luigi Penzo, Venice
|Tiket
|Sab, 15 Agu (21.15)
|Torino vs Carrarese
|Stadio Olimpico Grande Torino, Turin
|Tiket
|Min, 16 Agu (18.00)
|Frosinone vs Juve Stabia
|Stadio Benito Stirpe, Frosinone
|Tiket
|Min, 16 Agu (18.30)
|Genoa vs Ascoli/Potenza
|Stadio Luigi Ferraris, Genoa
|Tiket
|Min, 16 Agu (20.45)
|Hellas Verona vs Virtus Entella
|Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
|Tiket
|Min, 16 Agu (21.15)
|Lazio vs Mantova
|Stadio Olimpico, Rome
|Tiket
|Sen, 17 Agu (18.00)
|Pisa vs Empoli
|Arena Garibaldi, Pisa
|Tiket
|Sen, 17 Agu (18.30)
|Sassuolo vs Cesena
|Mapei Stadium, Reggio Emilia
|Tiket
|Sen, 17 Agu (20.45)
|Cremonese vs Sampdoria
|Stadio Giovanni Zini, Cremona
|Tiket
|Sen, 17 Agu (21.15)
|Palermo vs Lecce
|Stadio Renzo Barbera, Palermo
|Tiket
|Rab, 2 Sep
|Babak kedua (16 pemenang dari putaran pertama, pertandingan akan dikonfirmasi)
|Venue akan dikonfirmasi
|Tiket
|2 & 16 Des
|Babak 16 besar (delapan pemenang babak kedua plus delapan unggulan teratas Serie A)
|Venue akan dikonfirmasi
|Tiket
|3 & 10 Feb 2027
|Perempat-final (pertandingan akan dikonfirmasi)
|Venue akan dikonfirmasi
|Tiket
|2/3 Mar & 20/21 Apr 2027
|Semifinal, dua leg (pertandingan akan dikonfirmasi)
|Venue akan dikonfirmasi
|Tiket
|Rab, 19 Mei 2027
|Final (finalis akan dikonfirmasi)
|Stadio Olimpico, Rome
|Tiket
Dua belas klub Serie A masuk pada fase putaran pertama, bergabung dengan para pemenang dari babak pendahuluan dan sebagian besar peserta dari Serie B. Sisa tim kasta tertinggi, termasuk juara bertahan Inter Milan, bersama tim-tim lain yang finis di tujuh besar Serie A musim lalu, mendapat bye langsung ke babak 16 besar pada bulan Desember.
Cara membeli tiket pertandingan Coppa Italia
Tiket Coppa Italia bisa dibeli langsung melalui situs resmi klub tuan rumah. Ini adalah metode paling andal untuk mengamankan kursi, terutama pada babak-babak awal kompetisi. Untuk babak awal tersebut, tiket kecil kemungkinan akan cepat habis, tetapi untuk pertandingan pada fase-fase akhir, permintaan biasanya meningkat dengan cepat.
Distribusi tiket Coppa Italia juga bergantung pada fase kompetisi. Pada tahap awal, tiket dirilis sekitar 3-4 minggu sebelumnya. Namun, ketika kompetisi memasuki fase-fase akhir, rentang waktu penjualan tiket akan makin singkat. Jadi, untuk perempat-final misalnya, tiket kemungkinan akan mulai dijual 2-3 minggu sebelum kick-off. Periode penjualan kembali menjadi sekitar satu bulan untuk final, dengan lonjakan permintaan saat tiket pertama kali dirilis.
Permintaan yang sangat tinggi untuk beberapa pertandingan Coppa Italia berarti para penggemar mungkin perlu beralih ke opsi penjualan kembali sekunder, seperti StubHub. Harga di sini dapat berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga resmi tiket, tergantung pertandingan dan kedekatannya dengan tanggal laga.
Berapa harga tiket pertandingan Coppa Italia?
Harga tiket Coppa Italia bervariasi tergantung sejumlah faktor, termasuk fase kompetisi, tim yang terlibat, lokasi pertandingan dimainkan, dan posisi tempat duduk Anda. Namun secara umum, tiket untuk pertandingan pada babak-babak awal biasanya berada di kisaran €5-€30. Seiring turnamen berjalan, harga juga naik, dengan tiket perempat-final berada di rentang €40-€100.
Di Stadio Olimpico, tiket final biasanya berada di kisaran €60-€200, meski harga ini kemungkinan akan meningkat tergantung dua tim mana yang mencapai final.
Siapa pemenang Coppa Italia dalam beberapa tahun terakhir?
Di bawah ini adalah sepuluh pemenang terakhir Coppa Italia. Semua final dimainkan di Stadio Olimpico, Rome, kecuali edisi 2021, yang digelar di Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia karena pembatasan COVID.
|Tahun
|Pemenang
|Runner-up
|Skor
|2026
|Inter Milan
|Lazio
|2-0
|2025
|Bologna
|AC Milan
|1-0
|2024
|Juventus
|Atalanta
|1-0
|2023
|Inter Milan
|Fiorentina
|2-1
|2022
|Inter Milan
|Juventus
|4-2 (aet)
|2021
|Juventus
|Atalanta
|2-1
|2020
|Napoli
|Juventus
|0-0 (4-2 on pens)
|2019
|Lazio
|Atalanta
|2-0
|2018
|Juventus
|AC Milan
|4-0
|2017
|Juventus
|Lazio
|2-0