Tidak ada yang lebih menggairahkan daripada menyaksikan sepakbola di bawah sorotan lampu di beberapa stadion ikonik Eropa, dan Anda bisa menyalurkan gairah olahraga Anda dengan memesan tiket Coppa Italia hari ini untuk pertandingan-pertandingan mendatang di Italia.

Meski juara bertahan Coppa Italia saat ini, Inter Milan, baru akan masuk ke kompetisi pada babak 16 besar pada bulan Desember, ada banyak duel piala menarik dalam waktu dekat. Putaran pertama edisi 2026/27 berlangsung pada 14-17 Agustus, dengan tim-tim Serie A ternama seperti Lazio, Fiorentina, dan Torino semuanya akan tampil.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui proses pembelian tiket Coppa Italia, cara mengamankan kursi, berapa harganya, dan banyak lagi.

Pertandingan Coppa Italia 2026/27 mendatang

Babak pendahuluan telah tuntas, dengan empat tim Serie B/C lolos. Berikut jadwal selanjutnya, termasuk venue putaran pertama:

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Tiket Jum, 14 Agu (18.00) Parma vs Vicenza/Catania Stadio Ennio Tardini, Parma Tiket Jum, 14 Agu (18.30) Cagliari vs Arezzo/Union Brescia Unipol Domus, Cagliari Tiket Jum, 14 Agu (20.45) Monza vs Avellino U-Power Stadium, Monza Tiket Jum, 14 Agu (21.15) Fiorentina vs Benevento/Ravenna Stadio Artemio Franchi, Florence Tiket Sab, 15 Agu (18.00) Catanzaro vs Südtirol Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro Tiket Sab, 15 Agu (18.30) Udinese vs Padova Bluenergy Stadium, Udine Tiket Sab, 15 Agu (20.45) Venezia vs Modena Stadio Pier Luigi Penzo, Venice Tiket Sab, 15 Agu (21.15) Torino vs Carrarese Stadio Olimpico Grande Torino, Turin Tiket Min, 16 Agu (18.00) Frosinone vs Juve Stabia Stadio Benito Stirpe, Frosinone Tiket Min, 16 Agu (18.30) Genoa vs Ascoli/Potenza Stadio Luigi Ferraris, Genoa Tiket Min, 16 Agu (20.45) Hellas Verona vs Virtus Entella Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona Tiket Min, 16 Agu (21.15) Lazio vs Mantova Stadio Olimpico, Rome Tiket Sen, 17 Agu (18.00) Pisa vs Empoli Arena Garibaldi, Pisa Tiket Sen, 17 Agu (18.30) Sassuolo vs Cesena Mapei Stadium, Reggio Emilia Tiket Sen, 17 Agu (20.45) Cremonese vs Sampdoria Stadio Giovanni Zini, Cremona Tiket Sen, 17 Agu (21.15) Palermo vs Lecce Stadio Renzo Barbera, Palermo Tiket Rab, 2 Sep Babak kedua (16 pemenang dari putaran pertama, pertandingan akan dikonfirmasi) Venue akan dikonfirmasi Tiket 2 & 16 Des Babak 16 besar (delapan pemenang babak kedua plus delapan unggulan teratas Serie A) Venue akan dikonfirmasi Tiket 3 & 10 Feb 2027 Perempat-final (pertandingan akan dikonfirmasi) Venue akan dikonfirmasi Tiket 2/3 Mar & 20/21 Apr 2027 Semifinal, dua leg (pertandingan akan dikonfirmasi) Venue akan dikonfirmasi Tiket Rab, 19 Mei 2027 Final (finalis akan dikonfirmasi) Stadio Olimpico, Rome Tiket

Dua belas klub Serie A masuk pada fase putaran pertama, bergabung dengan para pemenang dari babak pendahuluan dan sebagian besar peserta dari Serie B. Sisa tim kasta tertinggi, termasuk juara bertahan Inter Milan, bersama tim-tim lain yang finis di tujuh besar Serie A musim lalu, mendapat bye langsung ke babak 16 besar pada bulan Desember.

Cara membeli tiket pertandingan Coppa Italia

Tiket Coppa Italia bisa dibeli langsung melalui situs resmi klub tuan rumah. Ini adalah metode paling andal untuk mengamankan kursi, terutama pada babak-babak awal kompetisi. Untuk babak awal tersebut, tiket kecil kemungkinan akan cepat habis, tetapi untuk pertandingan pada fase-fase akhir, permintaan biasanya meningkat dengan cepat.

Distribusi tiket Coppa Italia juga bergantung pada fase kompetisi. Pada tahap awal, tiket dirilis sekitar 3-4 minggu sebelumnya. Namun, ketika kompetisi memasuki fase-fase akhir, rentang waktu penjualan tiket akan makin singkat. Jadi, untuk perempat-final misalnya, tiket kemungkinan akan mulai dijual 2-3 minggu sebelum kick-off. Periode penjualan kembali menjadi sekitar satu bulan untuk final, dengan lonjakan permintaan saat tiket pertama kali dirilis.

Permintaan yang sangat tinggi untuk beberapa pertandingan Coppa Italia berarti para penggemar mungkin perlu beralih ke opsi penjualan kembali sekunder, seperti StubHub. Harga di sini dapat berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga resmi tiket, tergantung pertandingan dan kedekatannya dengan tanggal laga.

Berapa harga tiket pertandingan Coppa Italia?

Harga tiket Coppa Italia bervariasi tergantung sejumlah faktor, termasuk fase kompetisi, tim yang terlibat, lokasi pertandingan dimainkan, dan posisi tempat duduk Anda. Namun secara umum, tiket untuk pertandingan pada babak-babak awal biasanya berada di kisaran €5-€30. Seiring turnamen berjalan, harga juga naik, dengan tiket perempat-final berada di rentang €40-€100.

Di Stadio Olimpico, tiket final biasanya berada di kisaran €60-€200, meski harga ini kemungkinan akan meningkat tergantung dua tim mana yang mencapai final.

Siapa pemenang Coppa Italia dalam beberapa tahun terakhir?

Di bawah ini adalah sepuluh pemenang terakhir Coppa Italia. Semua final dimainkan di Stadio Olimpico, Rome, kecuali edisi 2021, yang digelar di Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia karena pembatasan COVID.