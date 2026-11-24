Kompetisi antarklub paling bergengsi di Amerika Selatan telah mencapai puncaknya. Final CONMEBOL Copa Libertadores 2026, yang merupakan edisi ke-67 turnamen ini, mempertemukan klub kuat Brasil SE Palmeiras dengan raksasa Argentina Estudiantes de La Plata dalam satu pertandingan di Estadio Centenario yang ikonis di Montevideo, Uruguay.

GOAL menyajikan informasi terbaru tentang jadwal pertandingan, harga, dan tempat membeli tiket Copa Libertadores 2026 saat ini.

Jadwal final Copa Libertadores 2026 dan detail pertandingan

Setelah semifinal selesai, hanya satu pertandingan tersisa dalam kalender Copa Libertadores 2026:

Pertandingan Tanggal & waktu (GST) Waktu setempat (Montevideo) Tempat Wasit Tiket SE Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata Minggu, 29 November, 00.00 Sabtu, 28 November, 17.00 Estadio Centenario, Montevideo Jesús Valenzuela (Venezuela) Tiket

Perjalanan menuju Montevideo (hasil semifinal)

Kedua finalis lolos melalui adu penalti yang menegangkan pada Oktober untuk memastikan tempat di Uruguay:

SE Palmeiras menyingkirkan Fluminense FC dengan skor 5-3 lewat adu penalti setelah agregat imbang 2-2 (Palmeiras memenangi leg pertama 2-1 di Maracanã pada 14 Oktober, sebelum Fluminense menang 1-0 di São Paulo pada 21 Oktober).

menyingkirkan dengan skor 5-3 lewat adu penalti setelah agregat imbang 2-2 (Palmeiras memenangi leg pertama 2-1 di Maracanã pada 14 Oktober, sebelum Fluminense menang 1-0 di São Paulo pada 21 Oktober). Estudiantes de La Plata menyingkirkan juara bertahan Flamengo dengan skor 3-2 lewat adu penalti setelah dua hasil imbang 0-0 berturut-turut di La Plata dan Rio de Janeiro.

Cara membeli tiket final Copa Libertadores 2026

CONMEBOL mengelola penjualan tiket resmi tahap awal untuk final 2026 dalam dua fase: periode pertama mulai 29 Oktober (termasuk paket layanan khusus dan alokasi tribun suporter klub), disusul penjualan untuk umum pada 2 November.

Karena alokasi tiket resmi untuk tribun netral dan tribun klub cepat habis begitu kedua finalis dipastikan, platform penjualan kembali tiket yang tepercaya kini menjadi pilihan paling andal bagi pelancong internasional, penonton netral, dan pembeli yang memesan menjelang pertandingan:

Akses terverifikasi menjelang pertandingan: Cari kursi yang tersedia di Tribun Barat, Tribun Timur, dan tribun suporter tanpa harus menjadi anggota klub.

Cari kursi yang tersedia di Tribun Barat, Tribun Timur, dan tribun suporter tanpa harus menjadi anggota klub. Perlindungan pembeli: Platform penjualan kembali yang bereputasi menjamin setiap pesanan dengan tiket yang berlaku untuk masuk atau pengembalian uang.

Platform penjualan kembali yang bereputasi menjamin setiap pesanan dengan tiket yang berlaku untuk masuk atau pengembalian uang. Pengiriman ke ponsel: Tiket digital dikirim langsung ke ponsel Anda sebelum hari pertandingan di Montevideo.

Berapa harga tiket final Copa Libertadores 2026?

CONMEBOL telah mengonfirmasi harga resmi tiket final 2026 dalam empat kategori, mulai dari $95 hingga $450:

Kategori tiket Bagian stadion Harga resmi Kategori 1 Tribun Barat (Tengah / Premium) $340 Kategori 2 Tribun Timur (Netral / Umum) $250 Kategori 3 Tribun khusus suporter (bagian Palmeiras & Estudiantes) $95 Layanan khusus Ruang tunggu VIP & paket premium $450

Hal-hal yang perlu diketahui tentang

Ulangan final 1968: Palmeiras dan Estudiantes pernah bertemu di final Copa Libertadores 1968, yang juga ditentukan di Estadio Centenario, Montevideo. Saat itu, Estudiantes memenangi laga penentuan dengan skor 2-0 untuk meraih gelar kontinental pertama mereka.

Palmeiras dan Estudiantes pernah bertemu di final Copa Libertadores 1968, yang juga ditentukan di Estadio Centenario, Montevideo. Saat itu, Estudiantes memenangi laga penentuan dengan skor 2-0 untuk meraih gelar kontinental pertama mereka. Rentetan kemenangan Brasil dan sejarah Argentina: Klub-klub Brasil menjuarai tujuh edisi terakhir Copa Libertadores. Palmeiras tampil di final kedelapan mereka (juara pada 1999, 2020, dan 2021, dengan gelar terakhir juga diraih di Estadio Centenario), sementara Estudiantes , yang telah empat kali menjadi juara (1968, 1969, 1970, 2009), mengincar gelar pertama mereka dalam 17 tahun.

Klub-klub Brasil menjuarai tujuh edisi terakhir Copa Libertadores. tampil di final kedelapan mereka (juara pada 1999, 2020, dan 2021, dengan gelar terakhir juga diraih di Estadio Centenario), sementara , yang telah empat kali menjadi juara (1968, 1969, 1970, 2009), mengincar gelar pertama mereka dalam 17 tahun. Estadio Centenario, Montevideo: Stadion bersejarah ini menjadi tuan rumah pertandingan Copa Libertadores pertama pada 1960 dan menggelar final satu pertandingan untuk kedua kalinya setelah 2021. Datanglah lebih awal pada hari pertandingan untuk melewati pemeriksaan keamanan CONMEBOL, serta periksa gerbang yang tertera pada tiket Anda karena pintu masuk penonton netral dan suporter klub berbeda.

Penjelasan format Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores 2026 berlangsung dalam delapan fase sepanjang tahun: