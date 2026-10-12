Kompetisi antarklub paling bergengsi di Amerika Selatan memasuki fase penentuan. Copa Libertadores 2026, edisi ke-67 turnamen utama CONMEBOL, mencapai semifinal pada Oktober ini, menuju final satu pertandingan pada 28 November di Estadio Centenario yang ikonis di Montevideo, Uruguay.

Baik Anda ingin mendapatkan tiket untuk leg kedua semifinal yang menentukan maupun merencanakan perjalanan ke final di Montevideo, berikut semua yang perlu diketahui: jadwal pertandingan mendatang, ketersediaan tiket, perkiraan harga, dan format turnamen.

Jadwal pertandingan dan tiket Copa Libertadores 2026

Jadwal semifinal dan final

Setelah babak 16 besar dan perempat-final rampung, empat kekuatan besar Amerika Selatan masih bersaing memperebutkan trofi:

Fluminense vs. Palmeiras

Leg pertama: 14 Oktober 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Leg kedua: 21 Oktober 2026, Nubank Parque, São Paulo

Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

Leg pertama: 15 Oktober 2026, Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Leg kedua: 22 Oktober 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Final Copa Libertadores

Tanggal: 28 November 2026

Tempat: Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

Cara membeli tiket Copa Libertadores 2026

Penjualan tiket resmi untuk pertandingan fase gugur dua leg dikelola langsung oleh masing-masing klub tuan rumah melalui mitra penjualan tiket resmi mereka, dengan kesempatan pembelian lebih awal bagi anggota klub.

Untuk final satu pertandingan di Montevideo, CONMEBOL menyediakan alokasi tiket bagi masyarakat umum di sektor netral dan tribun yang diperuntukkan bagi para finalis.

Bagi pelancong internasional, suporter tim tamu, atau penggemar yang mencari kursi premium tanpa menunggu periode penjualan klub yang terbatas, pasar tiket sekunder menawarkan pilihan paling fleksibel.

Platform penjualan kembali tepercaya menyediakan daftar tiket terverifikasi untuk seluruh leg fase gugur yang tersisa dan final pada 28 November.

Berapa harga tiket Copa Libertadores 2026?

Harga resmi tiket final 2026 belum dikonfirmasi. CONMEBOL biasanya mengumumkan kategori tiket final setelah area protokoler stadion dan alokasi bagi para finalis ditetapkan, umumnya beberapa pekan setelah semifinal. Sebagai gambaran, harga tiket berdasarkan kategori pada beberapa final Copa Libertadores terakhir adalah sebagai berikut:

Kategori 1: sekitar $320

Kategori 2: sekitar $200

Kategori 3: sekitar $95

Setiap klub finalis juga mengelola alokasi dan harga tiketnya sendiri untuk sektor suporter, sehingga harga dapat berbeda bergantung pada dua tim yang mencapai final di Montevideo. Harga tiket perempat-final dan semifinal umumnya ditetapkan oleh klub tuan rumah serta berbeda menurut lawan dan stadion, mulai dari tiket masuk umum berharga terjangkau hingga kursi premium yang dijual jauh di atas harga nominal di pasar penjualan kembali.

Penjelasan format Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores berlangsung dalam delapan fase dan mencakup hampir seluruh tahun kalender sepakbola:

Babak kualifikasi pertama, kedua, dan ketiga (Februari–Maret): Klub-klub dengan peringkat unggulan lebih rendah dari Bolivia, Ekuador, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela bersaing memperebutkan tempat tersisa di fase grup. Fase grup (April–Mei): Sebanyak 32 tim dibagi ke dalam delapan grup berisi empat tim dan bermain kandang-tandang. Dua tim teratas di setiap grup lolos. Babak 16 besar, perempat-final, semifinal (Agustus–Oktober): Pertandingan fase gugur dua leg, dengan penentuan unggulan berdasarkan performa di fase grup. Final (November): Satu pertandingan di tempat netral, yakni Estadio Centenario di Montevideo untuk edisi 2026.

Brasil dan Argentina menyumbang klub terbanyak, masing-masing delapan dan tujuh wakil, yang mencerminkan kekuatan mereka yang terus bertahan di kompetisi Amerika Selatan. Independiente memegang rekor gelar Libertadores terbanyak di antara klub-klub Argentina, sementara klub-klub Brasil menjuarai tujuh edisi terakhir secara beruntun.