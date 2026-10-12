Kompetisi antarklub paling bergengsi di Amerika Selatan telah memasuki fase penentuan. Copa Libertadores 2026, edisi ke-67 turnamen utama CONMEBOL, mencapai babak semifinal pada Oktober ini, sebelum final satu pertandingan digelar pada 28 November di Estadio Centenario yang ikonis di Montevideo, Uruguay.

Baik Anda ingin mendapatkan tiket untuk leg kedua semifinal yang menentukan maupun merencanakan perjalanan ke final di Montevideo, berikut semua yang perlu Anda ketahui: jadwal pertandingan mendatang, ketersediaan tiket, perkiraan harga, dan format turnamen.

Jadwal pertandingan dan tiket Copa Libertadores 2026 mendatang

Jadwal semifinal dan final

Setelah babak 16 besar dan perempat-final berakhir, empat klub kuat Amerika Selatan masih bersaing memperebutkan trofi:

Fluminense vs. Palmeiras

Leg pertama: 14 Oktober 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Leg kedua: 21 Oktober 2026, Nubank Parque, São Paulo

Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

Leg pertama: 15 Oktober 2026, Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Leg kedua: 22 Oktober 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Final Copa Libertadores

Tanggal: 28 November 2026

Tempat: Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

Cara membeli tiket Copa Libertadores 2026

Penjualan tiket resmi untuk pertandingan babak gugur dua leg dikelola langsung oleh masing-masing klub tuan rumah melalui mitra penjualan tiket resmi mereka, dengan masa pembelian prioritas bagi anggota klub.

Untuk final satu pertandingan di Montevideo, CONMEBOL menyediakan alokasi tiket bagi masyarakat umum di area netral dan tribun yang dialokasikan untuk masing-masing finalis.

Bagi pelancong internasional, suporter tim tamu, atau penggemar yang mencari tempat duduk premium tanpa menunggu masa penjualan klub yang terbatas, pasar tiket sekunder menawarkan pilihan paling fleksibel.

Platform penjualan kembali tepercaya mencantumkan tiket terverifikasi untuk seluruh leg babak gugur yang tersisa dan final pada 28 November.

Berapa harga tiket Copa Libertadores 2026?

Harga tiket resmi untuk final 2026 belum dikonfirmasi. CONMEBOL biasanya mengumumkan kategori tiket final setelah area protokoler stadion dan alokasi untuk finalis ditetapkan, umumnya beberapa pekan setelah semifinal. Sebagai gambaran, harga kategori tiket pada sejumlah final Copa Libertadores terakhir adalah sebagai berikut:

Kategori 1: sekitar $320

Kategori 2: sekitar $200

Kategori 3: sekitar $95

Masing-masing klub finalis juga mengelola alokasi dan harga tiketnya sendiri untuk tribun suporter, sehingga harga dapat bervariasi bergantung pada dua tim yang mencapai final di Montevideo. Harga tiket perempat-final dan semifinal umumnya ditetapkan oleh klub tuan rumah serta bervariasi menurut lawan dan stadion, mulai dari tiket masuk umum yang terjangkau hingga tempat duduk premium yang harganya di pasar penjualan kembali jauh di atas harga resmi.

Penjelasan format Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores berlangsung dalam delapan fase dan mencakup hampir seluruh tahun kalender sepakbola:

Babak kualifikasi pertama, kedua, dan ketiga (Februari–Maret): Klub-klub dengan unggulan lebih rendah dari Bolivia, Ekuador, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela bersaing memperebutkan tempat tersisa di fase grup. Fase grup (April–Mei): Sebanyak 32 tim dibagi ke dalam delapan grup berisi empat tim dan bermain kandang serta tandang. Dua tim teratas di setiap grup lolos. Babak 16 besar, perempat-final, semifinal (Agustus–Oktober): Pertandingan babak gugur dua leg, dengan penentuan unggulan berdasarkan performa di fase grup. Final (November): Satu pertandingan di tempat netral, yakni Estadio Centenario di Montevideo untuk edisi 2026.

Brasil dan Argentina menyumbang klub terbanyak, masing-masing delapan dan tujuh wakil, mencerminkan kekuatan mereka yang terus berlanjut dalam kompetisi antarklub Amerika Selatan. Independiente memegang rekor gelar Libertadores terbanyak yang diraih klub Argentina, sementara klub-klub Brasil menjuarai tujuh edisi terakhir secara beruntun.