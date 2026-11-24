Kompetisi antarklub paling bergengsi di Amerika Selatan mencapai puncaknya. Final CONMEBOL Copa Libertadores 2026, edisi ke-67 turnamen ini, mempertemukan klub kuat Brasil SE Palmeiras dengan raksasa Argentina Estudiantes de La Plata dalam satu pertandingan di Estadio Centenario yang ikonis di Montevideo, Uruguay.

GOAL menyajikan informasi terbaru tentang jadwal, harga, dan tempat membeli tiket Copa Libertadores 2026 saat ini.

Jadwal dan detail pertandingan final Copa Libertadores 2026

Setelah semifinal rampung, hanya satu pertandingan tersisa dalam kalender Copa Libertadores 2026:

Pertandingan Tanggal dan waktu (GST) Waktu setempat (Montevideo) Tempat Wasit Tiket SE Palmeiras vs Estudiantes de La Plata Minggu, 29 November, pukul 00.00 Sabtu, 28 November, pukul 17.00 Estadio Centenario, Montevideo Jesús Valenzuela (Venezuela) Tiket

Perjalanan menuju Montevideo (hasil semifinal)

Kedua finalis lolos melalui adu penalti yang dramatis pada Oktober untuk memastikan tempat di Uruguay:

SE Palmeiras menyingkirkan Fluminense FC 5-3 lewat adu penalti setelah agregat imbang 2-2 (Palmeiras memenangi leg pertama 2-1 di Maracanã pada 14 Oktober, sebelum Fluminense menang 1-0 di São Paulo pada 21 Oktober).

menyingkirkan 5-3 lewat adu penalti setelah agregat imbang 2-2 (Palmeiras memenangi leg pertama 2-1 di Maracanã pada 14 Oktober, sebelum Fluminense menang 1-0 di São Paulo pada 21 Oktober). Estudiantes de La Plata menyingkirkan juara bertahan Flamengo 3-2 lewat adu penalti setelah dua pertandingan beruntun berakhir 0-0 di La Plata dan Rio de Janeiro.

Cara membeli tiket final Copa Libertadores 2026

CONMEBOL mengelola penjualan perdana tiket final 2026 dalam dua tahap: periode awal mulai 29 Oktober (termasuk paket hospitality dan alokasi tribun suporter klub), diikuti penjualan untuk umum pada 2 November.

Karena alokasi awal untuk tribun netral dan tribun klub cepat habis setelah kedua finalis dipastikan, platform penjualan kembali tiket yang tepercaya kini menjadi pilihan paling andal bagi pelancong internasional, penonton netral, dan pembeli menjelang pertandingan:

Akses terverifikasi menjelang pertandingan: Cari kursi yang tersedia di Tribun Barat, Tribun Timur, dan tribun suporter tanpa perlu menjadi anggota klub.

Cari kursi yang tersedia di Tribun Barat, Tribun Timur, dan tribun suporter tanpa perlu menjadi anggota klub. Perlindungan pembeli: Platform penjualan kembali yang bereputasi baik menjamin setiap pesanan dengan tiket masuk yang berlaku atau pengembalian uang.

Platform penjualan kembali yang bereputasi baik menjamin setiap pesanan dengan tiket masuk yang berlaku atau pengembalian uang. Pengiriman ke ponsel: Tiket digital dikirim langsung ke ponsel Anda sebelum hari pertandingan di Montevideo.

Berapa harga tiket final Copa Libertadores 2026?

CONMEBOL mengonfirmasi harga resmi tiket final 2026 dalam empat kategori, mulai dari $95 hingga $450:

Kategori tiket Bagian stadion Harga resmi Kategori 1 Tribun Barat (Tengah / Premium) $340 Kategori 2 Tribun Timur (Netral / Umum) $250 Kategori 3 Tribun khusus suporter (sisi Palmeiras dan Estudiantes) $95 Hospitality Ruang VIP dan paket premium $450

Semua yang perlu Anda ketahui

Ulangan final 1968: Palmeiras dan Estudiantes pernah bertemu di final Copa Libertadores 1968, yang juga ditentukan di Estadio Centenario, Montevideo. Estudiantes memenangi laga penentuan 2-0 untuk meraih gelar kontinental pertama mereka.

Palmeiras dan Estudiantes pernah bertemu di final Copa Libertadores 1968, yang juga ditentukan di Estadio Centenario, Montevideo. Estudiantes memenangi laga penentuan 2-0 untuk meraih gelar kontinental pertama mereka. Rentetan gelar Brasil dan sejarah Argentina: Klub-klub Brasil memenangi tujuh edisi terakhir Copa Libertadores. Palmeiras tampil dalam final kedelapan mereka (juara pada 1999, 2020, dan 2021, dengan gelar terakhir juga diraih di Estadio Centenario), sementara Estudiantes , yang empat kali juara (1968, 1969, 1970, 2009), membidik gelar pertama mereka dalam 17 tahun.

Klub-klub Brasil memenangi tujuh edisi terakhir Copa Libertadores. tampil dalam final kedelapan mereka (juara pada 1999, 2020, dan 2021, dengan gelar terakhir juga diraih di Estadio Centenario), sementara , yang empat kali juara (1968, 1969, 1970, 2009), membidik gelar pertama mereka dalam 17 tahun. Estadio Centenario, Montevideo: Stadion bersejarah ini menjadi tempat pertandingan Copa Libertadores pertama pada 1960 dan akan menggelar final satu pertandingan untuk kedua kalinya setelah 2021. Datanglah lebih awal pada hari pertandingan untuk melewati pemeriksaan keamanan CONMEBOL dan periksa gerbang yang tertera pada tiket Anda, karena pintu masuk penonton netral dan suporter klub berbeda.

Penjelasan format Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores 2026 berlangsung dalam delapan fase sepanjang tahun: