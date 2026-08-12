Cara membeli tiket Copa Libertadores 2026: Babak 16 besar, jadwal pertandingan tim, tempat membeli, harga, dan lainnya

Hadiah klub terbesar di sepak bola Amerika Selatan kini memasuki fase penentuan. Copa Libertadores 2026, edisi ke-67 turnamen ini, kini sudah memasuki babak 16 besar, lalu berlanjut ke perempat-final pada September, semi-final pada Oktober, dan final satu leg pada 28 November di Montevideo, Uruguay.

Baik Anda sedang memburu tiket untuk babak gugur maupun merencanakan perjalanan ke final di Estadio Centenario yang ikonik, berikut semua yang perlu Anda ketahui: jadwal pertandingan berikutnya, cara kerja kompetisi, harga tiket, dan tempat membelinya.

Jadwal pertandingan Copa Libertadores 2026 berikutnya

Leg pertama babak 16 besar sedang berlangsung, dengan leg kedua digelar sepekan kemudian. Berikut sisa jadwal yang ada di kalender, termasuk venue:

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Tiket Rab, 12 Agu (19.00) Platense vs Coquimbo Unido (leg pertama) Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López Tiket Rab, 12 Agu (19.00) Palmeiras vs Cerro Porteño (leg pertama) Allianz Parque, São Paulo Tiket Rab, 12 Agu (21.30) Cruzeiro vs Flamengo (leg pertama) Mineirão, Belo Horizonte Tiket Kam, 13 Agu (19.00) Mirassol vs LDU Quito (leg pertama) Estádio José María de Campos Maia, Mirassol Tiket Kam, 13 Agu (21.30) Rosario Central vs Corinthians (leg pertama) Gigante de Arroyito, Rosario Tiket Sel, 18 Agu (19.00) Independiente Rivadavia vs Fluminense (leg kedua) Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza Tiket Sel, 18 Agu (19.30) Independiente del Valle vs Deportes Tolima (leg kedua) Estadio Banco Guayaquil, Quito Tiket Sel, 18 Agu (20.30) Universidad Católica vs Estudiantes (leg kedua) Claro Arena, Santiago Tiket Rab, 19 Agu (18.00) Coquimbo Unido vs Platense (leg kedua) Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Tiket Rab, 19 Agu (19.00) Cerro Porteño vs Palmeiras (leg kedua) Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción Tiket Rab, 19 Agu (21.30) Flamengo vs Cruzeiro (leg kedua) Maracanã, Rio de Janeiro Tiket Kam, 20 Agu (17.00) LDU Quito vs Mirassol (leg kedua) Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito Tiket Kam, 20 Agu (21.30) Corinthians vs Rosario Central (leg kedua) Neo Química Arena, São Paulo Tiket 8-10 & 15-17 Sep Perempat-final (jadwal pertandingan menyusul menunggu hasil babak 16 besar) Venue menyusul Tiket 13-14 & 20-21 Okt Semi-final (jadwal pertandingan menyusul menunggu hasil perempat-final) Venue menyusul Tiket Sab, 28 Nov Final (finalis menyusul) Estadio Centenario, Montevideo Tiket

Juara bertahan Flamengo memuncaki klasemen menuju fase gugur, setelah tidak terkalahkan sepanjang fase grup, dengan Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, Universidad Católica, dan Cerro Porteño juga termasuk unggulan teratas. Enam klub Brasil lolos ke 16 besar, menegaskan dominasi Brasil belakangan ini di kompetisi tersebut; klub-klub Brasil telah memenangkan tujuh gelar Copa Libertadores secara beruntun jelang edisi ini.

Para pemenang akan melaju ke perempat-final pada September, dengan empat tim semi-finalis dipastikan pada akhir Oktober sebelum final 28 November di Montevideo.

Cara membeli tiket Copa Libertadores 2026

Tiket untuk tiap laga dijual oleh klub yang bertanding melalui kanal resmi mereka, dengan tanggal penjualan diumumkan mendekati setiap putaran. Untuk final, CONMEBOL dan venue tuan rumah biasanya membuka penjualan setelah dua finalis dipastikan seusai semi-final pada Oktober.

Bagi suporter yang tidak ingin menunggu jadwal resmi klub, atau yang menginginkan tiket untuk leg tandang, sektor stadion tertentu, atau final itu sendiri, pasar sekunder merupakan jalur yang paling andal. Ticombo mencantumkan tiket Copa Libertadores terverifikasi untuk sisa putaran yang ada, termasuk perempat-final, semi-final, dan final 28 November di Montevideo.

Pemesanan lebih awal sangat disarankan mulai dari perempat-final dan seterusnya; permintaan meningkat tajam di setiap putaran, dan tiket untuk pertandingan yang melibatkan klub-klub terbesar Brasil, seperti Flamengo, Palmeiras, Corinthians, dan Cruzeiro, atau Independiente Rivadavia serta Rosario Central dari Argentina, cenderung paling cepat habis terjual.

Berapa harga tiket Copa Libertadores 2026?

Harga resmi untuk final 2026 masih belum dikonfirmasi; CONMEBOL biasanya mengumumkan kategori tiket final setelah area protokol venue dan alokasi untuk para finalis dituntaskan, biasanya beberapa pekan setelah semi-final. Sebagai panduan, kategori pada final-final Copa Libertadores terbaru adalah sebagai berikut:

Kategori 1: sekitar $320

sekitar $320 Kategori 2: sekitar $200

sekitar $200 Kategori 3: sekitar $95

Setiap klub finalis juga mengelola alokasi dan penetapan harga masing-masing untuk sektor suporternya, sehingga harga bisa bervariasi tergantung dua tim mana yang mencapai Montevideo. Harga tiket perempat-final dan semi-final umumnya ditetapkan oleh klub tuan rumah dan bervariasi tergantung lawan serta stadion, biasanya mulai dari tiket kategori umum yang ramah anggaran hingga kursi premium yang jauh di atas harga nominal di pasar jual kembali.

Penjelasan format Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores berlangsung melalui delapan fase dan hampir sepanjang satu tahun kalender sepak bola:

Tahap kualifikasi pertama, kedua, dan ketiga (Februari–Maret): Klub-klub unggulan bawah dari Bolivia, Ekuador, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela bersaing memperebutkan sisa tempat di fase grup. Fase grup (April–Mei): 32 tim dibagi ke dalam delapan grup yang masing-masing berisi empat tim, bermain kandang dan tandang. Dua tim teratas di tiap grup lolos. Babak 16 besar, perempat-final, semi-final (Agustus–Oktober): Babak gugur dua leg, dengan unggulan ditentukan oleh performa di fase grup. Final (November): Satu pertandingan di venue netral, yakni Estadio Centenario di Montevideo untuk 2026.

Brasil dan Argentina mengirimkan klub terbanyak, masing-masing delapan dan tujuh wakil, yang mencerminkan kekuatan berkelanjutan mereka di kompetisi antarklub benua. Independiente memegang rekor gelar Libertadores terbanyak yang dimenangi klub Argentina, sementara klub-klub Brasil telah merebut tujuh edisi terakhir secara beruntun.