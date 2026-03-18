Cara membeli tiket Copa del Rey 2026: Atlético Madrid vs Real Sociedad, informasi pertandingan dan lainnya

Setelah fase semifinal yang melelahkan, Atlético Madrid dan Real Sociedad muncul sebagai dua finalis. Keduanya akan bertarung memperebutkan trofi di Estadio de La Cartuja, Sevilla, pada 18 April. Siapa yang akan mampu menjaga ketenangan untuk dinobatkan sebagai raja baru Copa del Rey?

Biarkan GOAL memberi Anda panduan tentang cara membeli tiket final Copa del Rey 2026, termasuk berapa harganya dan di mana Anda bisa membelinya.

Kapan Copa del Rey 2026 digelar?

Satu-satunya pertandingan yang tersisa di Copa del Rey adalah final. Laga itu akan berlangsung sebagai berikut:

Tanggal Pertandingan (CET) Tempat Tiket Sab 18 Apr Atlético Madrid vs Real Sociedad (21.00) Estadio La Cartuja (Sevilla) Tiket

Cara membeli tiket final Copa del Rey 2026

Untuk membeli tiket final Copa del Rey, Atlético Madrid dan Real Sociedad masing-masing akan menerima alokasi tertentu, biasanya sekitar 40 persen per klub, untuk dijual langsung kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman mereka.

Sisa tiket biasanya ditangani oleh RFEF (Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol), meski tiket tersebut terkenal sulit didapat karena permintaannya sangat tinggi.

Estadio La Cartuja yang telah direnovasi kini memiliki kapasitas 72.000 penonton, tetapi bahkan dengan lebih banyak kursi tersedia, tiket dipastikan akan habis terjual.

Jika Anda gagal dalam pemungutan resmi klub, Anda mungkin ingin mempertimbangkan penjual sekunder seperti StubHub, tempat tiket saat ini terdaftar bagi fans yang ingin mengamankan tempat mereka pada saat-saat terakhir.

Tiket final Copa del Rey 2026: Berapa harganya?

Harga tiket resmi untuk final 2026 telah ditetapkan dalam beberapa kategori, mulai dari €89 hingga €282.

Pilihan paling terjangkau berada di area 'Fondo' (di belakang gawang), sementara kursi premium 'Preferencia' dibanderol dengan harga tertinggi.

Di pasar sekunder, harga berfluktuasi secara signifikan tergantung pada ketersediaan.

Di situs seperti StubHub, tiket saat ini mulai dari sekitar €784 seiring antusiasme untuk duel ini terus meningkat.

Apa yang bisa diharapkan dari final Copa del Rey?

Atlético Madrid mencapai final setelah semifinal yang menegangkan melawan juara bertahan Barcelona. Meski menghancurkan Barca 4-0 pada leg pertama, tim asuhan Diego Simeone harus menahan kebangkitan sengit di Camp Nou, dan pada akhirnya lolos dengan agregat 4-3. Ini menandai penampilan pertama Atleti di final sejak 2013.

Real Sociedad, sementara itu, menunjukkan dominasi Basque dengan menyingkirkan Athletic Club. Kemenangan tandang 1-0 di San Mames yang diikuti kemenangan kandang 1-0 yang disiplin memastikan kembalinya mereka ke Sevilla. "La Real" akan berusaha mengulangi kesuksesan mereka pada 2020 di stadion yang sama ini, ketika mereka terkenal mengalahkan lawan yang sama untuk mengangkat trofi.