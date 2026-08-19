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Cara membeli tiket Club América 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, kabar Liga MX, dan lainnya

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Tickets
Liga MX
CF America
H. Martin
R. Veiga

Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan klub terbesar Meksiko beraksi musim ini

Club América, tim tersukses dan terkaya di Liga MX, menargetkan kebangkitan pada musim ini setelah menjalani 12 bulan yang sulit, dan Anda bisa berada di Mexico City untuk menyaksikan mereka turun ke lapangan.

Sebelum periode sulit itu pada akhir 2025 dan awal 2026, Las Águilas, atau Club América, tengah terbang tinggi dengan menjuarai tiga gelar secara beruntun (Apertura 2024 & 2025 dan Clausura 2025) serta finis kedua di Clausura 2025.

Selain bisa menyaksikan sederet pemain kelas dunia beraksi, seperti Henry Martin, Brian Rodriguez, Erick Sanchez, dan Raphael Veiga, mereka yang datang ke laga kandang Club América juga mendapat bonus tambahan berupa kesempatan menginjakkan kaki di salah satu venue paling ikonik di dunia, Estadio Azteca.

Biarkan GOAL memberi Anda informasi tiket terbaru tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi di pertandingan Club América, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan Club America mendatang

Tanggal & Waktu (lokal)

Pertandingan

Lokasi

Tiket

Jum, 21 Agu (21.00)

Liga MX: FC Juarez vs Club America

Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez)

Tiket

Rab, 26 Agu (19.45)

Leagues Cup: Columbus Crew vs Club America

Dignity Health Sports Park (Carson, AS)

Tiket

Sab, 29 Agu (19.00)

Liga MX: Club America vs Club Puebla

Estadio Azteca (Mexico City)

Tiket

Sab, 5 Sep (19.00)

Liga MX: Club America vs Club Tijuana

Estadio Azteca (Mexico City)

Tiket

Sab, 12 Sep (TBC)

Liga MX: Cruz Azul vs Club America

Estadio Azteca (Mexico City)

Tiket

Sab, 19 Sep (21.00)

Liga MX: Club America vs C.D. Guadalajara

Estadio Azteca (Mexico City)

Tiket

Min, 27 Sep (21.00)

Liga MX: Club Necaxa vs Club America

Estadio Victoria (Aguascalientes)

Tiket

Sab, 10 Okt (21.00)

Liga MX: Club America vs C.F. Monterrey

Estadio Azteca (Mexico City)

Tiket

Sab, 17 Okt (19.00)

Liga MX: Club León vs Club America

León Stadium (León)

Tiket

Cara membeli tiket Club America

Tiket resmi kandang Club América dapat dibeli secara digital melalui aplikasi Fanki atau Fanki.com, yang menjadi platform tiket resmi utama klub. Tiket umumnya mulai dijual pada pekan pertandingan, biasanya 3 hingga 7 hari sebelum kick-off.

Tiket terkadang juga bisa dibeli langsung di loket Estadio Azteca pada hari pertandingan, jika laga belum terjual habis. Perlu dicatat bahwa loket menangani transaksi secara digital melalui aplikasi seluler, bukan lewat tiket kertas fisik atau uang tunai.

Selain itu, penggemar juga bisa membeli tiket pertandingan Club America di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi tepercaya untuk penggemar yang berharap mendapatkan tiket last-minute.

Berapa harga tiket Club America?

Tiket resmi Club América untuk laga kandang standar Liga MX di Estadio Azteca umumnya berkisar antara MXN $675 hingga MXN $3.500 (US $35 hingga $200). Namun, pengalaman hospitality premium bisa meningkat jauh lebih tinggi, mencapai hingga MXN $9.000 (US $475).

Harga nominal bervariasi secara dinamis berdasarkan profil tim lawan, dengan laga rivalitas bersejarah seperti Clásico Nacional melawan Chivas de Guadalajara mendorong harga dasar yang lebih tinggi.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan saat ini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio Azteca

Estadio Azteca, yang secara resmi dikenal sebagai Estadio Banorte karena alasan sponsor, adalah stadion sepakbola yang terletak di Coyoacán, Mexico City.

Stadion ini telah menjadi kandang reguler tim Liga MX Club America, dan Cruz Azul pada periode tertentu, serta tim nasional Meksiko, sejak dibuka pada 1966. Dengan kapasitas 87.523, stadion ini merupakan yang terbesar di Amerika Latin dan stadion sepakbola terbesar kedelapan di dunia.

Azteca terkenal karena menjadi venue final Piala Dunia 1970 dan 1986, dan meski tidak menjadi tuan rumah final Piala Dunia FIFA 2026, stadion ini mencatat sejarah pada musim panas dengan menjadi satu-satunya stadion yang menggelar pertandingan di tiga edisi Piala Dunia berbeda.

Rekor dan statistik Club America

Club America (Club de Fútbol América S.A. de C.V.) adalah klub paling sukses dan paling bergelimang gelar dalam sejarah sepakbola Meksiko, memegang rekor gelar liga domestik terbanyak dan trofi klub internasional terbanyak di kawasan CONCACAF.

Prestasi dan sorotan trofi

  • Liga MX: 16 gelar (rekor nasional sepanjang masa)
  • Copa México: 6 gelar (rekor nasional sepanjang masa)
  • Piala Champions / Liga Champions CONCACAF: 7 gelar (rekor kawasan bersama)

Rekor individu pemain

  • Penampilan terbanyak: Cristóbal Ortega (711), Alfredo Tena (594)
  • Gol terbanyak: Luis Roberto Alves ('Zague') (192), Cuauhtémoc Blanco (153)

Pemimpin sepanjang masa

Club América memuncaki tabel historis sepanjang masa Liga MX untuk total kemenangan terbanyak, poin terbanyak yang dikumpulkan, dan gol terbanyak yang dicetak.

Tidak pernah terdegradasi

Club America adalah satu dari hanya dua tim, yang lainnya adalah Chivas, yang tidak pernah terdegradasi ke divisi kedua Meksiko.


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