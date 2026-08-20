Apa pun sebutannya, entah itu Carabao Cup, EFL Cup, atau League Cup, kompetisi ini selalu menghadirkan drama tinggi dan kenangan sepakbola yang tak terlupakan.

Perburuan kejayaan di Carabao Cup musim ini, yang akan mencapai puncaknya dengan final di Stadion Wembley pada 21 Maret, berlanjut dengan serius bulan ini. Anda bisa menjadi bagian dari kompetisi yang menggairahkan ini dengan mengamankan kursi untuk pertandingan-pertandingan mendatang, dengan sejumlah klub Premier League kini mulai ambil bagian.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting soal tiket Carabao Cup yang perlu diketahui, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Pertandingan unggulan putaran kedua Carabao Cup mendatang

Tanggal & Waktu (setempat) Pertandingan Lokasi Tiket Rab, 26 Agu (19.45) Newcastle United vs West Brom St. James' Park (Newcastle) Tiket Rab, 26 Agu (19.45) Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (London) Tiket Rab, 26 Agu (20.00) Preston North End vs Everton Deepdale (Preston) Tiket Kam, 27 Agu (19.30) Chelsea vs Luton Town Stamford Bridge (London) Tiket Kam, 27 Agu (20.00) Fulham vs AFC Wimbledon Craven Cottage (London) Tiket

Jadwal lengkap kompetisi Carabao Cup 2026/27

Putaran Tanggal Tiket Putaran Pendahuluan 1-3 Agustus Tiket Putaran 1 7-9 Agustus Tiket Putaran 2 pekan yang dimulai 24 Agustus Tiket Putaran 3 pekan yang dimulai 7 & 14 September Tiket Putaran 4 pekan yang dimulai 26 Oktober Tiket Perempat-final pekan yang dimulai 14 Desember Tiket Semi-final (leg pertama) pekan yang dimulai 11 Januari Tiket Semi-final (leg kedua) pekan yang dimulai 1 Februari Tiket Final Minggu, 21 Maret Tiket

Cara membeli tiket Carabao Cup

Membeli tiket langsung dari situs resmi klub umumnya dianggap sebagai metode paling aman untuk mendapatkan tiket Carabao Cup. Pemesanan lebih awal sangat penting, dengan pemegang tiket musiman dan anggota terdaftar umumnya memiliki peluang terbaik untuk mengamankan kursi. Tiket Carabao Cup tidak otomatis termasuk dalam harga tiket musiman sebuah tim, tetapi pemegangnya, beserta anggota klub, biasanya akan diberi periode akses prioritas untuk membeli kursi mereka.

Selain memberi suporter kesempatan merasakan laga tengah pekan yang mendebarkan di bawah sorotan lampu, Carabao Cup juga menawarkan peluang langka bagi banyak orang untuk menyaksikan tim mereka beraksi. Kini semakin sulit bagi pendukung untuk mendapatkan tiket pertandingan Premier League, sehingga laga-laga piala ini bisa menjadi jalur alternatif bagi sebagian orang.

Selain membeli tiket Carabao Cup melalui jalur resmi, penggemar juga punya opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket Carabao Cup?

Tidak mengherankan, permintaan untuk tiket Carabao Cup meningkat seiring kompetisi berjalan dan saat kita semakin mendekati babak akhir serta final. Tiket resmi dengan harga nominal untuk putaran-putaran awal Carabao Cup biasanya berkisar antara £10 hingga £30 untuk dewasa, sementara tiket junior bisa ditemukan mulai dari hanya £1 hingga £10.

Harga meningkat ketika tim-tim Premier League melaju, dengan tiket resmi rata-rata berada di kisaran £20 hingga £60 untuk perempat-final dan semi-final, tergantung kategori stadion.

Untuk final di Stadion Wembley, harga nominal untuk partai puncak ini biasanya berkisar dari sekitar £40 hingga £150, di berbagai kategori tempat duduk.

Ingatlah untuk terus memantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan. Tiket pertandingan Carabao Cup di situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub juga saat ini tersedia.

Cara menonton pertandingan Carabao Cup 2026/27

Jika Anda tidak bisa datang ke pertandingan-pertandingan Carabao Cup mendatang, pilihan terbaik kedua adalah menonton atau melakukan streaming aksinya dari rumah atau saat sedang bepergian. Untuk penonton di Inggris, Sky Sports menayangkan/menyiarkan streaming setiap pertandingan Carabao Cup musim ini secara langsung. Selain bisa menonton semua pertandingan di Sky Sports, Anda juga bisa melakukan streaming melalui NOW dan aplikasi Sky Sports.

NOW adalah layanan streaming instan yang menawarkan akses ke semua saluran Sky Sports, setiap streaming Sky Sports+, dan banyak lagi. Ini adalah aplikasi, jadi pelanggan dapat mendaftar dan langsung melakukan streaming di lebih dari 60 perangkat. Keanggotaan NOW Sports juga memberi pelanggan akses ke semua streaming langsung Sky Sports+ serta dokumenter Sky Sports dan tayangan ulang pilihan serta cuplikan sesuai permintaan selama periode keanggotaan Anda. Berbagai paket keanggotaannya adalah sebagai berikut:

Keanggotaan Hemat 12 Bulan: £27.99 per bulan (masa minimum 12 bulan) - Lalu £34.99 per bulan kecuali dibatalkan.

£27.99 per bulan (masa minimum 12 bulan) - Lalu £34.99 per bulan kecuali dibatalkan. Keanggotaan Harian: £14.99 - Pembayaran satu kali - Keanggotaan Harian NOW Sports Anda dimulai segera setelah pembelian dan berlaku selama 24 jam

Di Amerika Serikat, CBS Sports adalah rumah bagi English Football League (EFL) dan Carabao Cup. Jika sebuah pertandingan ditayangkan di CBS Sports Network, Anda juga bisa menontonnya melalui platform streaming TV langsung seperti Fubo. Berbagai paket langganan Fubo meliputi: Pro ($84.99/bulan), Elite ($104.99/bulan), Deluxe ($114.99/bulan) dan Sports + News ($55.99/bulan)

Fubo menawarkan uji coba gratis selama 5 hari kepada pelanggan baru untuk semua paketnya. Untuk menghindari tagihan otomatis dengan harga penuh dari tingkat pilihan Anda, Anda harus membatalkan langganan sebelum periode uji coba 5 hari berakhir.