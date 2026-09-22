Pesan tiket Bundesliga

🎟️ Tiket Bundesliga: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Bayern Munich: PESAN TIKET

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🎟️ Tiket RB Leipzig: PESAN TIKET

🎟️ Tiket di Bawah €100: PESAN TIKET

🎟️ Paket hospitality & tiket: PESAN TIKET

🎟️ Area keluarga & tiket: PESAN TIKET

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Bagaimana cara mendapatkan tiket Bundesliga?

Metode paling andal dan hemat biaya untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga adalah melalui situs resmi klub. Anda sebaiknya rutin memeriksanya untuk informasi penjualan tiket, tanggal rilis, dan ketersediaan.

Pemegang tiket musiman sering kali mendapat kesempatan pertama, disusul anggota, lalu publik umum.

Banyak klub menawarkan akses prioritas ke prapenjualan dan opsi tiket istimewa bagi anggota, jadi Anda bisa mempertimbangkan untuk mendaftar jika berencana menghadiri beberapa pertandingan.

Bagi mereka yang ingin mengamankan kursi di pertandingan Bundesliga berprofil tinggi sepanjang musim, seperti Bayern Munich vs Borussia Dortmund ('Der Klassiker') dan Hamburger SV vs Werder Bremen ('Nordderby'), sebaiknya coba membeli tiket sedini mungkin sebelum terjual habis.

Selain itu, fans juga bisa membeli kursi di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket Bundesliga?

Tiket resmi pertandingan Bundesliga rata-rata berada di kisaran €10-€90.

Berikut beberapa contoh harga klub:

Klub Berdiri (Dewasa) Duduk (Standar) Duduk (Tingkat Atas) Bayern Munich €15 €40 €80 Borussia Dortmund €18,50 €38 €75 Eintracht Frankfurt €15 €25 €85 Cologne €16 €35 €75 RB Leipzig €15 €30 €70

Bundesliga juga terkenal dengan aturan "50+1", yang memastikan klub dimiliki mayoritas oleh anggota, bukan investor tunggal. Hal ini membuat harga tiket relatif terjangkau dibandingkan liga-liga top Eropa lainnya.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Bundesliga?

Paket VIP atau hospitality, yang mencakup tiket pertandingan, akomodasi, akses lounge, dan manfaat lainnya, juga tersedia untuk dibeli di mayoritas klub Bundesliga.

Ingin tahu apa yang bisa diharapkan dari paket hospitality? Berikut hal-hal yang perlu Anda perhatikan di venue utama Bundesliga, seperti Allianz Arena, Signal Iduna Park, dan Red Bull Arena:

Kursi VIP Standar: Kursi premium berlapis bantalan di lokasi utama stadion dengan akses lounge bersama, hidangan prasmanan, dan minuman gratis, mulai dari €200 per pertandingan

Lounge Klub / Bisnis: Tempat duduk premium yang dipesan khusus dengan akses lounge eksklusif sebelum, selama, dan setelah pertandingan, katering kelas atas, bar terbuka, dan hiburan, mulai dari €300 per pertandingan

Lounge Bertema / Premium: Area hospitality dengan merek khusus (misalnya Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) dengan menu yang ditingkatkan, sampanye, dan tempat duduk utama, mulai dari €600 per pertandingan

Suite Pribadi / Skybox: Boks pribadi tertutup penuh untuk 8–20 tamu dengan hidangan mewah, staf pribadi, dan fasilitas privat, mulai dari €3.000 per pertandingan

Paket Ultra-Premium: Hospitality tingkat tertinggi seperti Prestige atau Platinum Lounges dengan santapan gourmet fine dining, minuman premium tanpa batas, dan akses VIP, mulai dari €1.200 per orang per pertandingan

Apa yang perlu diketahui tentang Bundesliga?

Dengan sederet bintang sepak bola dunia, seperti Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick, dan Luis Diaz, yang saat ini berkarier di Jerman untuk beberapa klub terbesar di dunia (Bayern Munich, Borussia Dortmund, dll), para fans berlomba-lomba mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga.

Menarik nama-nama besar olahraga ini tentu bukan hal baru bagi Bundesliga, karena pemain seperti Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben, dan Jude Bellingham sebelumnya juga pernah bersinar di panggung Jerman.

Didirikan pada 1963, Bundesliga memiliki sejarah yang kaya dan telah memantapkan diri sebagai salah satu liga paling kompetitif di Eropa. Liga ini, yang terkenal karena atmosfernya yang hidup, ramah, dan basis penggemar yang penuh gairah dari segala usia, diikuti 18 tim dari seluruh negeri.

Meski sempat dilengserkan, untuk pertama kalinya sejak 2012, oleh Bayer Leverkusen dua tahun lalu, Bayern Munich bangkit kembali setelah itu dengan memenangi gelar lewat margin gabungan 29 poin dalam dua kampanye terakhir. Harry Kane sekali lagi menjadi katalis gol mereka, dan legenda Inggris itu kini memburu torehan 100 gol untuk raksasa Jerman tersebut.