Cara membeli tiket Breeders' Cup World Championships 2026: informasi tentang Keeneland Race Course, jadwal balapan, harga tiket, dan lainnya

Penggemar pacuan kuda di seluruh dunia akan mengarahkan perhatian ke Keeneland Race Course di Lexington, Kentucky, yang menjadi tuan rumah Breeders' Cup World Championships edisi ke-43 selama dua hari, 30–31 Oktober.

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Meski kuda andalan Jepang, Forever Young, menjadi sorotan 12 bulan lalu setelah meraih kemenangan bersejarah dalam ajang utama, Breeders' Cup Classic, masing-masing dari 14 pacuan Grade 1 yang digelar selama dua hari itu merupakan persaingan mendebarkan yang terus membuat penonton di arena antusias.

Rangkaian acara di luar lintasan menjelang dua hari pacuan tersebut hampir sama menariknya dengan aksi kuda-kuda di lintasan. Breeders' Cup Festival akan meramaikan seluruh kota Lexington mulai Senin, 25 Oktober, dengan acara bertema kuda, hiburan langsung, dan perayaan.

Simak informasi tiket Breeders' Cup 2026 terbaru dari GOAL, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Kapan Breeders' Cup 2026 digelar?

Breeders' Cup World Championships 2026 berlangsung pada Jumat, 30 Oktober, dan Sabtu, 31 Oktober. Keeneland Race Course di Lexington menjadi tuan rumah ajang pacuan kuda ini untuk keempat kalinya tahun ini, setelah sebelumnya menggelarnya pada 2015, 2020, dan 2022.

Cara membeli tiket Breeders' Cup 2026

Tiket resmi Breeders' Cup World Championships 2026 di Keeneland pertama kali dijual kepada masyarakat umum pada 21 April 2026. Tiket dapat dibeli secara daring langsung melalui Breeders' Cup Ticket Hub, lewat SeatGeek (penyedia tiket resmi), atau melalui telepon dengan menghubungi kantor tiket.

Semua tiket Breeders' Cup 2026 harus dibeli terlebih dahulu karena tidak ada tiket yang dijual di lokasi Keeneland Race Course. Jumlah penonton dibatasi hingga 43.000 orang per hari. Ketersediaan tiket sangat terbatas. Banyak bagian tribune dan area bersantap sudah habis terjual, sehingga yang terutama masih tersedia adalah tiket masuk umum di tepi lintasan dan paket perjalanan.

Penggemar yang ingin mendapatkan tiket menjelang acara juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali seperti StubHub.

Pengalihan tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiket mereka sah dan akan diterima tepat waktu sebelum acara.

Berapa harga tiket Breeders' Cup 2026?

Harga tiket resmi Breeders' Cup World Championships 2026 di Keeneland berkisar dari $85 untuk tiket masuk umum satu hari hingga $2.465 untuk paket bersantap premium dua hari yang mencakup semuanya.

Berikut rincian harga tiket resmi berdasarkan kategori, bagian, dan masa berlaku:

Jenis tiket/paket Harga Jumat Harga Sabtu Harga 2 hari Tiket masuk umum tepi lintasan $85 $159 $244 Tiket masuk umum Clubhouse $212 $477 $689 Tempat duduk meja dengan reservasi $186 $371 $557 Tempat duduk tribune dengan reservasi $265 $477 $742 Tempat duduk Clubhouse dengan reservasi Tidak tersedia Tidak tersedia $1.166 Boks tribune & boks Loge Tidak tersedia Tidak tersedia mulai $1.590 per tempat duduk Boks Clubhouse Tidak tersedia Tidak tersedia mulai $1.802 per tempat duduk Sales Pavilion $398 $530 $928 Equestrian Dining Room $583 $795 $1.378 First Turn Chalet Tidak tersedia Tidak tersedia $1.961 Premium Clubhouse Dining Tidak tersedia Tidak tersedia $2.465

Pantau situs resmi Breeders' Cup saat tanggal acara semakin dekat untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Bagaimana jadwal pacuan Breeders' Cup 2026?

Sebanyak 14 pacuan digelar selama dua hari Breeders' Cup. Pada Jumat, 30 Oktober, berlangsung lima pacuan kejuaraan untuk kuda muda. Keesokan harinya (Sabtu, 31 Oktober), ada sembilan pacuan lagi, dengan Breeders' Cup Classic berhadiah $7 juta sebagai acara puncaknya. Berikut rincian setiap pacuan (semua waktu dalam waktu setempat, ET):

Jumat, 30 Oktober

Jadwal Jumat mencakup pacuan pendahuluan yang dimulai pukul 11.55 (seperti The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes, dan pacuan allowance), sebelum berlanjut ke kejuaraan utama Grade 1 untuk kuda muda:

14.55: Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15.35: Breeders' Cup Juvenile Fillies

16.15: Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16.55: Breeders' Cup Juvenile

17.35: Breeders' Cup Juvenile Turf

Sabtu, 31 Oktober

Sabtu menghadirkan sembilan kategori kejuaraan dunia untuk kuda yang lebih tua dan kuda unggulan berusia tiga tahun, dengan Breeders' Cup Classic yang bergengsi sebagai puncaknya. Hari itu dimulai dengan pacuan pendahuluan kategori maiden dan allowance sejak pukul 11.15, sebelum ajang utama Grade 1 berlangsung dengan jadwal berikut:

13.10: Breeders' Cup Dirt Mile

13.48: Breeders' Cup Turf Sprint

14.26: Breeders' Cup Sprint

15.04: Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15.42: Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16.20: Breeders' Cup Mile

16.48: Breeders' Cup Distaff

17.36: Breeders' Cup Turf

18.16: Breeders' Cup Classic

Hal-hal yang perlu diketahui tentang Keeneland Race Course

Keeneland Race Course, yang pertama kali dibuka pada 1936, secara luas dianggap sebagai salah satu arena pacuan kuda Thoroughbred paling berharga di Amerika. Berlokasi di Lexington, Kentucky, di jantung kawasan Bluegrass, Keeneland beroperasi dengan model nirlaba yang unik. Pendapatan dari pacuan dan lelangnya diinvestasikan kembali secara langsung ke industri perkudaan dan badan amal setempat.

Ditetapkan sebagai National Historic Landmark pada 1986, Keeneland merupakan arena pacuan elite sekaligus rumah lelang kuda Thoroughbred terbesar di dunia.

Momen-momen berkesan di Keeneland

Kunjungan Ratu Elizabeth II (1984) : Ratu Elizabeth II mengunjungi Keeneland untuk menyaksikan penyelenggaraan perdana pacuan stakes yang dibuat untuk menghormatinya, 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. Keeneland membangun Winner's Circle khusus di tepi lintasan untuk kunjungannya.

Grand Slam American Pharoah (2015) : Keeneland menjadi tuan rumah Breeders’ Cup World Championships yang bergengsi untuk pertama kalinya pada 2015. Dalam pacuan terakhir sepanjang kariernya, kuda legendaris peraih Triple Crown, American Pharoah, mendominasi Breeders’ Cup Classic, memecahkan rekor lintasan, dan menjadi kuda pertama dalam sejarah yang meraih 'Grand Slam' tidak resmi dalam pacuan kuda.

Lelang pemecah rekor : Lelang kuda Keeneland sangat terkenal. Lebih dari 20 pemenang Kentucky Derby (termasuk peraih Triple Crown, Justify) pernah ditawarkan di arena lelang Keeneland. Pada 1985, seekor kuda berusia satu tahun terjual seharga $13,1 juta, mencetak rekor dunia yang bertahan selama beberapa dekade. September Yearling Sale milik Keeneland terus memecahkan tolok ukur industri modern dengan menghasilkan rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $536,7 juta.

Lokasi pacuan favorit Hollywood: Berkat nuansa retronya yang tak lekang oleh waktu, halaman rumput yang tertata rapi, dan bangunan batu kapur yang khas, Keeneland kerap digunakan sebagai lokasi syuting. Arena ini dikenal pernah digunakan untuk menggambarkan lintasan bersejarah lainnya dalam film-film besar seperti Seabiscuit (2003), Dreamer (2005), dan Secretariat (2010).

Para pemenang Breeders' Cup Classic dalam beberapa tahun terakhir

Tahun Kuda pemenang Pelatih pemenang Joki pemenang Lintasan 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







