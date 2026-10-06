Cara membeli tiket Breeders' Cup World Championships 2026: informasi Keeneland Race Course, jadwal balapan, harga tiket, dan lainnya

Para penggemar kuda di seluruh dunia akan memusatkan perhatian mereka ke Keeneland Race Course di Lexington, Kentucky, yang akan menggelar Breeders' Cup World Championships edisi ke-43 selama dua hari, 30-31 Oktober.

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Meski jagoan berkuku dari Jepang, Forever Young, mencuri perhatian 12 bulan lalu saat mengklaim kemenangan bersejarah di ajang utama, Breeders' Cup Classic, setiap satu dari 14 balapan Grade 1 yang digelar selama dua hari itu merupakan kontes mendebarkan yang membuat kerumunan besar di arena terus bergemuruh sepanjang acara.

Pemanasan di luar lintasan menuju dua hari balapan yang berkesan itu hampir sama menggairahkannya dengan aksi kuda itu sendiri. Breeders' Cup Festival yang berlangsung di seluruh kota mengambil alih Lexington mulai Senin, 25 Oktober, dengan acara bertema kuda, hiburan langsung, dan perayaan.

Biarkan GOAL memberi Anda informasi tiket terbaru tentang cara membeli tiket Breeders' Cup 2026, termasuk di mana mendapatkannya, berapa harganya, dan lainnya.

Kapan Breeders' Cup 2026 digelar?

Breeders' Cup World Championships 2026 berlangsung pada Jumat, 30 Oktober & Sabtu, 31 Oktober. Keeneland Race Course di Lexington menjadi tuan rumah perhelatan akbar pacuan kuda ini untuk keempat kalinya tahun ini, setelah sebelumnya menggelarnya pada 2015, 2020, dan 2022.

Cara membeli tiket Breeders' Cup 2026

Tiket resmi untuk Breeders' Cup World Championships 2026 di Keeneland pertama kali dijual untuk publik umum pada 21 April 2026. Tiket dapat dibeli secara online langsung melalui Breeders' Cup Ticket Hub, serta lewat telepon dengan menghubungi kantor tiket.

Semua tiket Breeders' Cup 2026 harus dibeli lebih dulu, tanpa penjualan tiket di lokasi di Keeneland Race Course. Jumlah penonton dibatasi 43.000 orang per hari. Persediaan sangat terbatas, dengan banyak bagian grandstand dan area makan sudah terjual habis, sehingga yang terutama tersisa adalah tiket masuk umum di sisi lintasan dan paket perjalanan.

Jika ingin mengamankan tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membelinya di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin - setiap pembelian StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk acara itu.

Berapa harga tiket Breeders' Cup 2026?

Harga tiket resmi untuk Breeders' Cup World Championships 2026 di Keeneland berkisar dari $85 untuk tiket masuk umum satu hari hingga $2.465 untuk paket makan premium all-inclusive dua hari.

Rincian harga tiket resmi berdasarkan kategori, bagian, dan durasi adalah sebagai berikut:

Jenis Tiket/Paket Harga Jumat Harga Sabtu Harga 2 Hari Trackside General Admission $85 $159 $244 Clubhouse General Admission $212 $477 $689 Table Seating Reserved $186 $371 $557 Grandstand Reserved Seats $265 $477 $742 Clubhouse Reserved Seats N/A N/A $1.166 Grandstand Box & Loge Boxes N/A N/A dari $1.590 per kursi Clubhouse Boxes N/A N/A dari $1.802 per kursi Sales Pavilion $398 $530 $928 Equestrian Dining Room $583 $795 $1.378 First Turn Chalet N/A N/A $1.961 Premium Clubhouse Dining N/A N/A $2.465

Pantau situs resmi Breeders' Cup mendekati waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Apa jadwal balapan Breeders' Cup 2026?

Total 14 balapan digelar selama dua hari aksi Breeders' Cup. Pada Jumat, 30 Oktober, ada lima balapan kejuaraan juvenil. Keesokan harinya (Sabtu, 31 Oktober), ada sembilan balapan lagi, dengan sorotan utamanya adalah Breeders' Cup Classic senilai $7 juta. Berikut rincian setiap balapan (semua waktu yang ditampilkan adalah ET lokal):

Jumat, 30 Oktober

Jadwal hari Jumat mencakup balapan undercard awal yang dimulai pada 11:55am, seperti The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes, dan ajang allowance, sebelum berlanjut ke kejuaraan juvenil Grade 1 utama:

2:55pm - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

3:35pm - Breeders' Cup Juvenile Fillies

4:15pm - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

4:55pm - Breeders' Cup Juvenile

5:35pm - Breeders' Cup Juvenile Turf

Sabtu, 31 Oktober

Sabtu menampilkan sembilan divisi kejuaraan dunia untuk kuda yang lebih tua dan kuda elit berusia tiga tahun, yang berpuncak pada Breeders' Cup Classic yang bergengsi. Hari itu dimulai dengan maiden undercard pagi dan balapan allowance mulai pukul 11:15am, sebelum ajang Grade 1 utama dimulai sebagai berikut:

1:10pm - Breeders' Cup Dirt Mile

1:48pm - Breeders' Cup Turf Sprint

2:26pm - Breeders' Cup Sprint

3:04pm - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

3:42pm - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

4:20pm - Breeders' Cup Mile

4:48pm - Breeders' Cup Distaff

5:36pm - Breeders' Cup Turf

6:16pm - Breeders' Cup Classic

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Keeneland Race Course

Keeneland Race Course, yang pertama kali membuka gerbangnya pada 1936, secara luas dianggap sebagai permata mahkota pacuan Thoroughbred Amerika. Berlokasi di Lexington, Kentucky, jantung wilayah Bluegrass, Keeneland beroperasi dengan model nirlaba yang unik, di mana pendapatan dari balapan dan lelangnya langsung diinvestasikan kembali ke industri kuda dan badan amal lokal.

Ditetapkan sebagai National Historic Landmark pada 1986, tempat ini berfungsi sebagai arena pacuan elite sekaligus rumah lelang Thoroughbred terbesar di dunia.

Momen berkesan di Keeneland

Kunjungan Kerajaan Ratu Elizabeth II (1984) : Ratu Elizabeth II mengunjungi Keeneland untuk menyaksikan penyelenggaraan perdana sebuah stakes race yang dibuat untuk menghormatinya: 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. Keeneland membangun Winner's Circle khusus di sisi lintasan secara eksplisit untuk kunjungannya.

Grand Slam American Pharoah (2015) : Keeneland menjadi tuan rumah Breeders’ Cup World Championships yang bergengsi untuk pertama kalinya pada 2015. Dalam balapan terakhir dalam kariernya, legenda Triple Crown American Pharoah mendominasi Breeders’ Cup Classic, memecahkan rekor lintasan dan menjadi kuda pertama dalam sejarah yang memenangi 'Grand Slam' tidak resmi pacuan.

Lelang Pemecah Rekor : Lelang kuda Keeneland bersifat ikonik. Lebih dari 20 pemenang Kentucky Derby, termasuk pahlawan Triple Crown Justify, telah melewati ring penjualan Keeneland. Pada 1985, seekor yearling terjual seharga $13,1 juta, mencatat rekor dunia yang bertahan selama beberapa dekade. September Yearling Sale miliknya terus memecahkan tolok ukur industri modern, menghasilkan rekor sepanjang masa sebesar $536,7 juta.

Lintasan Favorit Hollywood: Karena 'nuansa retro' yang tak lekang oleh waktu, hamparan rumput yang terawat, dan struktur batu kapur yang ikonik, Keeneland telah banyak digunakan sebagai lokasi syuting film. Tempat ini terkenal menjadi pengganti lintasan bersejarah lain dalam film-film besar seperti Seabiscuit (2003), Dreamer (2005), dan Secretariat (2010).

Pemenang Breeders' Cup Classic terbaru

Tahun Kuda pemenang Pelatih pemenang Joki pemenang Lintasan 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







