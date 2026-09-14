Cara membeli tiket AFC Champions League Elite: Jadwal lengkap 2026/27, tempat membeli, harga, dan lainnya

Kompetisi klub utama Asia kembali hadir, dengan AFC Champions League Elite 2026/27 kini sudah dimulai. Kompetisi ini telah diperluas menjadi 32 tim untuk pertama kalinya sejak rebranding 2024/25, dan Fase Liga akan berlangsung hingga Februari 2027 sebelum Finals terpusat di Arab Saudi.
Biarkan GOAL membantu memandu Anda tentang bagaimana mewujudkan impian sepakbola Asia Anda dengan mengamankan tiket pertandingan untuk sejumlah laga AFC Champions League Elite yang tak terlupakan musim ini. Lihat daftar pertandingan lengkap di bawah ini dan cara membeli tiket untuk setiap matchday.
Daftar pertandingan lengkap AFC Champions League Elite 2026/27
Tanggal pertandingan yang pasti, waktu kick-off, dan venue dalam setiap rentang matchday akan dikonfirmasi oleh AFC dan masing-masing klub menjelang laga, jadi untuk saat ini daftar ini disusun berdasarkan rentang tanggal matchday. Periksa tautan tiket untuk daftar terbaru saat jadwal pertandingan telah dikunci.
|Tanggal
|Pertandingan
|Venue
|Tiket
|14-16 Sep 2026 (MD1)
|Neftchi vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Tiket
|14-16 Sep 2026 (MD1)
|Shabab Al Ahli vs Tractor
|TBC
|Tiket
|14 Sep 2026 (MD1)
|Al-Shamal vs Al-Ittihad
|Al Bayt Stadium, Al Khor
|Tiket
|14-16 Sep 2026 (MD1)
|Al-Ahli vs Pakhtakor
|TBC
|Tiket
|14 Sep 2026 (MD1)
|Esteghlal vs Al Sadd
|TBC
|Tiket
|14-16 Sep 2026 (MD1)
|Al-Qadsiah vs Al Wasl
|TBC
|Tiket
|15 Sep 2026 (MD1)
|Al Ain vs Al-Nassr
|TBC
|Tiket
|15 Sep 2026 (MD1)
|Al-Hilal vs Al-Gharafa
|Kingdom Arena, Riyadh
|Tiket
|15-16 Sep 2026 (MD1)
|Kashima Antlers vs Newcastle Jets
|TBC
|Tiket
|15-16 Sep 2026 (MD1)
|Daejeon Hana Citizen vs Kyoto Sanga
|TBC
|Tiket
|15-16 Sep 2026 (MD1)
|Gamba Osaka vs Công An Hà Nội
|TBC
|Tiket
|15-16 Sep 2026 (MD1)
|Ratchaburi vs Shanghai Port
|TBC
|Tiket
|15-16 Sep 2026 (MD1)
|Johor Darul Ta'zim vs Buriram United
|TBC
|Tiket
|15-16 Sep 2026 (MD1)
|Beijing Guoan vs Pohang Steelers
|TBC
|Tiket
|15-16 Sep 2026 (MD1)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Tiket
|15-16 Sep 2026 (MD1)
|Port vs Vissel Kobe
|TBC
|Tiket
|12-14 Okt 2026 (MD2)
|Pakhtakor vs Al-Qadsiah
|TBC
|Tiket
|12-14 Okt 2026 (MD2)
|Tractor vs Al-Shamal
|TBC
|Tiket
|12-14 Okt 2026 (MD2)
|Al Wasl vs Al-Ahli
|TBC
|Tiket
|12-14 Okt 2026 (MD2)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain
|TBC
|Tiket
|12-14 Okt 2026 (MD2)
|Al-Nassr vs Neftchi
|TBC
|Tiket
|12-14 Okt 2026 (MD2)
|Al-Gharafa vs Esteghlal
|TBC
|Tiket
|12-14 Okt 2026 (MD2)
|Al Sadd vs Al-Hilal
|TBC
|Tiket
|12-14 Okt 2026 (MD2)
|Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Tiket
|13-14 Okt 2026 (MD2)
|Newcastle Jets vs Gamba Osaka
|TBC
|Tiket
|13-14 Okt 2026 (MD2)
|Kyoto Sanga vs Ratchaburi
|TBC
|Tiket
|13-14 Okt 2026 (MD2)
|Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Tiket
|13-14 Okt 2026 (MD2)
|Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Tiket
|13-14 Okt 2026 (MD2)
|Buriram United vs Beijing Guoan
|TBC
|Tiket
|13-14 Okt 2026 (MD2)
|Công An Hà Nội vs Kashima Antlers
|TBC
|Tiket
|13-14 Okt 2026 (MD2)
|Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Tiket
|13-14 Okt 2026 (MD2)
|Kashiwa Reysol vs Port
|TBC
|Tiket
|26-28 Okt 2026 (MD3)
|Neftchi vs Al-Ittihad
|TBC
|Tiket
|26-28 Okt 2026 (MD3)
|Al-Ahli vs Al-Gharafa
|TBC
|Tiket
|26-28 Okt 2026 (MD3)
|Al Ain vs Tractor
|TBC
|Tiket
|26-28 Okt 2026 (MD3)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Pakhtakor
|TBC
|Tiket
|26-28 Okt 2026 (MD3)
|Al-Nassr vs Al Wasl
|TBC
|Tiket
|26-28 Okt 2026 (MD3)
|Al-Qadsiah vs Al Sadd
|TBC
|Tiket
|26-28 Okt 2026 (MD3)
|Shabab Al Ahli vs Esteghlal
|TBC
|Tiket
|26-28 Okt 2026 (MD3)
|Al-Shamal vs Al-Hilal
|TBC
|Tiket
|27-28 Okt 2026 (MD3)
|Shanghai Port vs Công An Hà Nội
|TBC
|Tiket
|27-28 Okt 2026 (MD3)
|Johor Darul Ta'zim vs Port
|TBC
|Tiket
|27-28 Okt 2026 (MD3)
|Daejeon Hana Citizen vs Vissel Kobe
|TBC
|Tiket
|27-28 Okt 2026 (MD3)
|Kyoto Sanga vs Newcastle Jets
|TBC
|Tiket
|27-28 Okt 2026 (MD3)
|Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Tiket
|27-28 Okt 2026 (MD3)
|Ratchaburi vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Tiket
|27-28 Okt 2026 (MD3)
|Kashima Antlers vs Pohang Steelers
|TBC
|Tiket
|27-28 Okt 2026 (MD3)
|Gamba Osaka vs Buriram United
|TBC
|Tiket
|2-4 Nov 2026 (MD4)
|Pakhtakor vs Al-Nassr
|TBC
|Tiket
|2-4 Nov 2026 (MD4)
|Tractor vs Neftchi
|TBC
|Tiket
|2-4 Nov 2026 (MD4)
|Al Wasl vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Tiket
|2-4 Nov 2026 (MD4)
|Al Sadd vs Al-Ahli
|TBC
|Tiket
|2-4 Nov 2026 (MD4)
|Al-Ittihad vs Al Ain
|TBC
|Tiket
|2-4 Nov 2026 (MD4)
|Al-Gharafa vs Al-Qadsiah
|TBC
|Tiket
|2-4 Nov 2026 (MD4)
|Esteghlal vs Al-Shamal
|TBC
|Tiket
|2-4 Nov 2026 (MD4)
|Al-Hilal vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Tiket
|3-4 Nov 2026 (MD4)
|Newcastle Jets vs Shanghai Port
|TBC
|Tiket
|3-4 Nov 2026 (MD4)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Tiket
|3-4 Nov 2026 (MD4)
|Vissel Kobe vs Ratchaburi
|TBC
|Tiket
|3-4 Nov 2026 (MD4)
|Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Tiket
|3-4 Nov 2026 (MD4)
|Port vs Beijing Guoan
|TBC
|Tiket
|3-4 Nov 2026 (MD4)
|Công An Hà Nội vs Kyoto Sanga
|TBC
|Tiket
|3-4 Nov 2026 (MD4)
|Pohang Steelers vs Gamba Osaka
|TBC
|Tiket
|3-4 Nov 2026 (MD4)
|Buriram United vs Kashima Antlers
|TBC
|Tiket
|23-25 Nov 2026 (MD5)
|Neftchi vs Al-Hilal
|TBC
|Tiket
|23-25 Nov 2026 (MD5)
|Al Ain vs Esteghlal
|TBC
|Tiket
|23-25 Nov 2026 (MD5)
|Tractor vs Al Wasl
|TBC
|Tiket
|23-25 Nov 2026 (MD5)
|Al-Shamal vs Al-Ahli
|TBC
|Tiket
|23-25 Nov 2026 (MD5)
|Al-Ittihad vs Pakhtakor
|TBC
|Tiket
|23-25 Nov 2026 (MD5)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Gharafa
|TBC
|Tiket
|23-25 Nov 2026 (MD5)
|Shabab Al Ahli vs Al-Qadsiah
|TBC
|Tiket
|23-25 Nov 2026 (MD5)
|Al-Nassr vs Al Sadd
|TBC
|Tiket
|24-25 Nov 2026 (MD5)
|Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Tiket
|24-25 Nov 2026 (MD5)
|Daejeon Hana Citizen vs Beijing Guoan
|TBC
|Tiket
|24-25 Nov 2026 (MD5)
|Kyoto Sanga vs Pohang Steelers
|TBC
|Tiket
|24-25 Nov 2026 (MD5)
|Shanghai Port vs Buriram United
|TBC
|Tiket
|24-25 Nov 2026 (MD5)
|Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Tiket
|24-25 Nov 2026 (MD5)
|Công An Hà Nội vs Vissel Kobe
|TBC
|Tiket
|24-25 Nov 2026 (MD5)
|Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Tiket
|24-25 Nov 2026 (MD5)
|Gamba Osaka vs Port
|TBC
|Tiket
|1-8 Des 2026 (MD6)
|Pakhtakor vs Tractor
|TBC
|Tiket
|1-8 Des 2026 (MD6)
|Al Wasl vs Al-Ittihad
|TBC
|Tiket
|1-8 Des 2026 (MD6)
|Al-Qadsiah vs Al-Shamal
|TBC
|Tiket
|1-8 Des 2026 (MD6)
|Esteghlal vs Neftchi
|TBC
|Tiket
|1-8 Des 2026 (MD6)
|Al-Hilal vs Al Ain
|TBC
|Tiket
|1-8 Des 2026 (MD6)
|Al Sadd vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Tiket
|1-8 Des 2026 (MD6)
|Al-Gharafa vs Al-Nassr
|TBC
|Tiket
|1-8 Des 2026 (MD6)
|Al-Ahli vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Tiket
|1-2 Des 2026 (MD6)
|Vissel Kobe vs Newcastle Jets
|TBC
|Tiket
|1-2 Des 2026 (MD6)
|Kashiwa Reysol vs Công An Hà Nội
|TBC
|Tiket
|1-2 Des 2026 (MD6)
|Pohang Steelers vs Shanghai Port
|TBC
|Tiket
|1-2 Des 2026 (MD6)
|Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Tiket
|1-2 Des 2026 (MD6)
|Beijing Guoan vs Ratchaburi
|TBC
|Tiket
|1-2 Des 2026 (MD6)
|Buriram United vs Kyoto Sanga
|TBC
|Tiket
|1-2 Des 2026 (MD6)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba Osaka
|TBC
|Tiket
|1-2 Des 2026 (MD6)
|Port vs Kashima Antlers
|TBC
|Tiket
|8-10 Feb 2027 (MD7)
|Pakhtakor vs Esteghlal
|TBC
|Tiket
|8-10 Feb 2027 (MD7)
|Tractor vs Al Sadd
|TBC
|Tiket
|8-10 Feb 2027 (MD7)
|Al Ain vs Al-Qadsiah
|TBC
|Tiket
|8-10 Feb 2027 (MD7)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Tiket
|8-10 Feb 2027 (MD7)
|Al-Nassr vs Al-Shamal
|TBC
|Tiket
|8-10 Feb 2027 (MD7)
|Al-Ittihad vs Al-Gharafa
|TBC
|Tiket
|8-10 Feb 2027 (MD7)
|Neftchi vs Al-Ahli
|TBC
|Tiket
|8-10 Feb 2027 (MD7)
|Al Wasl vs Al-Hilal
|TBC
|Tiket
|9-10 Feb 2027 (MD7)
|Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Tiket
|9-10 Feb 2027 (MD7)
|Shanghai Port vs Port
|TBC
|Tiket
|9-10 Feb 2027 (MD7)
|Daejeon Hana Citizen vs Kashima Antlers
|TBC
|Tiket
|9-10 Feb 2027 (MD7)
|Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Tiket
|9-10 Feb 2027 (MD7)
|Ratchaburi vs Gamba Osaka
|TBC
|Tiket
|9-10 Feb 2027 (MD7)
|Công An Hà Nội vs Beijing Guoan
|TBC
|Tiket
|9-10 Feb 2027 (MD7)
|Vissel Kobe vs Pohang Steelers
|TBC
|Tiket
|9-10 Feb 2027 (MD7)
|Kashiwa Reysol vs Buriram United
|TBC
|Tiket
|15-17 Feb 2027 (MD8)
|Al-Ahli vs Al Ain
|TBC
|Tiket
|15-17 Feb 2027 (MD8)
|Al Sadd vs Al-Ittihad
|TBC
|Tiket
|15-17 Feb 2027 (MD8)
|Esteghlal vs Al Wasl
|TBC
|Tiket
|15-17 Feb 2027 (MD8)
|Shabab Al Ahli vs Al-Nassr
|TBC
|Tiket
|15-17 Feb 2027 (MD8)
|Al-Gharafa vs Tractor
|TBC
|Tiket
|15-17 Feb 2027 (MD8)
|Al-Hilal vs Pakhtakor
|TBC
|Tiket
|15-17 Feb 2027 (MD8)
|Al-Shamal vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Tiket
|15-17 Feb 2027 (MD8)
|Al-Qadsiah vs Neftchi
|TBC
|Tiket
|16-17 Feb 2027 (MD8)
|Kashima Antlers vs Ratchaburi
|TBC
|Tiket
|16-17 Feb 2027 (MD8)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai Port
|TBC
|Tiket
|16-17 Feb 2027 (MD8)
|Buriram United vs Vissel Kobe
|TBC
|Tiket
|16-17 Feb 2027 (MD8)
|Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà Nội
|TBC
|Tiket
|16-17 Feb 2027 (MD8)
|Port vs Kyoto Sanga
|TBC
|Tiket
|16-17 Feb 2027 (MD8)
|Beijing Guoan vs Newcastle Jets
|TBC
|Tiket
|16-17 Feb 2027 (MD8)
|Gamba Osaka vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Tiket
|16-17 Feb 2027 (MD8)
|Pohang Steelers vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Tiket
Cara membeli tiket pertandingan AFC Champions League Elite
Terlepas dari AFC Champions League Elite Finals, yang berlangsung di Arab Saudi pada akhir April dan awal Mei 2027, Anda tidak bisa membeli tiket pertandingan AFC Champions League Elite langsung melalui AFC. Sebagai gantinya, tiket dijual oleh masing-masing klub di antara tim-tim yang berpartisipasi dalam edisi musim ini.
Anda harus mengunjungi situs ticketing resmi klub atau liga terkait untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli kursi Anda dari sana. Permintaan sering kali bisa melebihi alokasi yang tersedia untuk beberapa pertandingan besar, khususnya yang melibatkan tim-tim papan atas Arab Saudi.
Meski portal resmi klub dan liga adalah cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket AFC Champions League Elite, mereka yang ingin menghadiri pertandingan mungkin dapat mempertimbangkan situs sekunder seperti Ticombo, yang bisa memberi peluang terbaik untuk mengamankan kursi pada menit-menit terakhir.
Berapa harga tiket pertandingan AFC Champions League Elite?
Harga tiket pertandingan AFC Champions League Elite bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub yang terlibat, venue, dan fase kompetisi.
Sebagai contoh, pertandingan yang melibatkan Al-Hilal atau Al-Nassr di Riyadh biasanya akan jauh lebih mahal daripada laga Fase Liga di pasar yang lebih kecil.
Klub biasanya akan menetapkan harga tiket AFC Champions League Elite pada awal musim untuk Fase Liga. Jika sebuah tim melaju ke babak gugur, harga bisa meningkat untuk pertandingan tertentu tergantung lawan, lokasi, dan permintaan.
Pantau berbagai portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga.
Apa yang bisa diharapkan dari AFC Champions League Elite 2026/27?
Al-Ahli memasuki musim ini sebagai juara bertahan dua kali, setelah berhasil mempertahankan gelar pada 2026, dan akan berupaya menjadi klub pertama yang menjuarai kompetisi ini tiga kali secara beruntun.
Arab Saudi memiliki empat wakil di Wilayah Barat untuk pertama kalinya musim ini, menyusul ekspansi liga: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr, yang terakhir kembali ke level tertinggi setelah menjuarai Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo menjadikan kompetisi ini sebagai salah satu target utamanya untuk kampanye musim ini.
Di sisi lain, Al-Shamal dari Qatar menjalani debut kontinentalnya musim ini, sementara Esteghlal dari Iran, Neftchi dan Pakhtakor dari Uzbekistan, serta Al-Quwa Al-Jawiya dari Irak melengkapi persaingan ketat di Wilayah Barat.
Di Wilayah Timur, kontingen Jepang yang diperluas menjadi lima klub, termasuk Vissel Kobe dan Kyoto Sanga, memimpin grup yang juga menampilkan juara K League Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors, Buriram United dari Thailand, dan Công An Hà Nội dari Vietnam, yang semuanya memburu laju jauh di format liga tunggal yang baru.