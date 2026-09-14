Cara membeli tiket AFC Champions League Elite: Jadwal lengkap 2026/27, tempat membeli, harga, dan lainnya

Kompetisi klub utama Asia kembali hadir, dengan AFC Champions League Elite 2026/27 kini sudah dimulai. Kompetisi ini telah diperluas menjadi 32 tim untuk pertama kalinya sejak rebranding 2024/25, dan Fase Liga akan berlangsung hingga Februari 2027 sebelum Finals terpusat di Arab Saudi.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda tentang bagaimana mewujudkan impian sepakbola Asia Anda dengan mengamankan tiket pertandingan untuk sejumlah laga AFC Champions League Elite yang tak terlupakan musim ini. Lihat daftar pertandingan lengkap di bawah ini dan cara membeli tiket untuk setiap matchday.

Daftar pertandingan lengkap AFC Champions League Elite 2026/27

Tanggal pertandingan yang pasti, waktu kick-off, dan venue dalam setiap rentang matchday akan dikonfirmasi oleh AFC dan masing-masing klub menjelang laga, jadi untuk saat ini daftar ini disusun berdasarkan rentang tanggal matchday. Periksa tautan tiket untuk daftar terbaru saat jadwal pertandingan telah dikunci.

Tanggal Pertandingan Venue Tiket 14-16 Sep 2026 (MD1) Neftchi vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Tiket 14-16 Sep 2026 (MD1) Shabab Al Ahli vs Tractor TBC Tiket 14 Sep 2026 (MD1) Al-Shamal vs Al-Ittihad Al Bayt Stadium, Al Khor Tiket 14-16 Sep 2026 (MD1) Al-Ahli vs Pakhtakor TBC Tiket 14 Sep 2026 (MD1) Esteghlal vs Al Sadd TBC Tiket 14-16 Sep 2026 (MD1) Al-Qadsiah vs Al Wasl TBC Tiket 15 Sep 2026 (MD1) Al Ain vs Al-Nassr TBC Tiket 15 Sep 2026 (MD1) Al-Hilal vs Al-Gharafa Kingdom Arena, Riyadh Tiket 15-16 Sep 2026 (MD1) Kashima Antlers vs Newcastle Jets TBC Tiket 15-16 Sep 2026 (MD1) Daejeon Hana Citizen vs Kyoto Sanga TBC Tiket 15-16 Sep 2026 (MD1) Gamba Osaka vs Công An Hà Nội TBC Tiket 15-16 Sep 2026 (MD1) Ratchaburi vs Shanghai Port TBC Tiket 15-16 Sep 2026 (MD1) Johor Darul Ta'zim vs Buriram United TBC Tiket 15-16 Sep 2026 (MD1) Beijing Guoan vs Pohang Steelers TBC Tiket 15-16 Sep 2026 (MD1) Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa Reysol TBC Tiket 15-16 Sep 2026 (MD1) Port vs Vissel Kobe TBC Tiket 12-14 Okt 2026 (MD2) Pakhtakor vs Al-Qadsiah TBC Tiket 12-14 Okt 2026 (MD2) Tractor vs Al-Shamal TBC Tiket 12-14 Okt 2026 (MD2) Al Wasl vs Al-Ahli TBC Tiket 12-14 Okt 2026 (MD2) Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain TBC Tiket 12-14 Okt 2026 (MD2) Al-Nassr vs Neftchi TBC Tiket 12-14 Okt 2026 (MD2) Al-Gharafa vs Esteghlal TBC Tiket 12-14 Okt 2026 (MD2) Al Sadd vs Al-Hilal TBC Tiket 12-14 Okt 2026 (MD2) Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli TBC Tiket 13-14 Okt 2026 (MD2) Newcastle Jets vs Gamba Osaka TBC Tiket 13-14 Okt 2026 (MD2) Kyoto Sanga vs Ratchaburi TBC Tiket 13-14 Okt 2026 (MD2) Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim TBC Tiket 13-14 Okt 2026 (MD2) Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen TBC Tiket 13-14 Okt 2026 (MD2) Buriram United vs Beijing Guoan TBC Tiket 13-14 Okt 2026 (MD2) Công An Hà Nội vs Kashima Antlers TBC Tiket 13-14 Okt 2026 (MD2) Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Tiket 13-14 Okt 2026 (MD2) Kashiwa Reysol vs Port TBC Tiket 26-28 Okt 2026 (MD3) Neftchi vs Al-Ittihad TBC Tiket 26-28 Okt 2026 (MD3) Al-Ahli vs Al-Gharafa TBC Tiket 26-28 Okt 2026 (MD3) Al Ain vs Tractor TBC Tiket 26-28 Okt 2026 (MD3) Al-Quwa Al-Jawiya vs Pakhtakor TBC Tiket 26-28 Okt 2026 (MD3) Al-Nassr vs Al Wasl TBC Tiket 26-28 Okt 2026 (MD3) Al-Qadsiah vs Al Sadd TBC Tiket 26-28 Okt 2026 (MD3) Shabab Al Ahli vs Esteghlal TBC Tiket 26-28 Okt 2026 (MD3) Al-Shamal vs Al-Hilal TBC Tiket 27-28 Okt 2026 (MD3) Shanghai Port vs Công An Hà Nội TBC Tiket 27-28 Okt 2026 (MD3) Johor Darul Ta'zim vs Port TBC Tiket 27-28 Okt 2026 (MD3) Daejeon Hana Citizen vs Vissel Kobe TBC Tiket 27-28 Okt 2026 (MD3) Kyoto Sanga vs Newcastle Jets TBC Tiket 27-28 Okt 2026 (MD3) Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Tiket 27-28 Okt 2026 (MD3) Ratchaburi vs Kashiwa Reysol TBC Tiket 27-28 Okt 2026 (MD3) Kashima Antlers vs Pohang Steelers TBC Tiket 27-28 Okt 2026 (MD3) Gamba Osaka vs Buriram United TBC Tiket 2-4 Nov 2026 (MD4) Pakhtakor vs Al-Nassr TBC Tiket 2-4 Nov 2026 (MD4) Tractor vs Neftchi TBC Tiket 2-4 Nov 2026 (MD4) Al Wasl vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Tiket 2-4 Nov 2026 (MD4) Al Sadd vs Al-Ahli TBC Tiket 2-4 Nov 2026 (MD4) Al-Ittihad vs Al Ain TBC Tiket 2-4 Nov 2026 (MD4) Al-Gharafa vs Al-Qadsiah TBC Tiket 2-4 Nov 2026 (MD4) Esteghlal vs Al-Shamal TBC Tiket 2-4 Nov 2026 (MD4) Al-Hilal vs Shabab Al Ahli TBC Tiket 3-4 Nov 2026 (MD4) Newcastle Jets vs Shanghai Port TBC Tiket 3-4 Nov 2026 (MD4) Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zim TBC Tiket 3-4 Nov 2026 (MD4) Vissel Kobe vs Ratchaburi TBC Tiket 3-4 Nov 2026 (MD4) Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen TBC Tiket 3-4 Nov 2026 (MD4) Port vs Beijing Guoan TBC Tiket 3-4 Nov 2026 (MD4) Công An Hà Nội vs Kyoto Sanga TBC Tiket 3-4 Nov 2026 (MD4) Pohang Steelers vs Gamba Osaka TBC Tiket 3-4 Nov 2026 (MD4) Buriram United vs Kashima Antlers TBC Tiket 23-25 Nov 2026 (MD5) Neftchi vs Al-Hilal TBC Tiket 23-25 Nov 2026 (MD5) Al Ain vs Esteghlal TBC Tiket 23-25 Nov 2026 (MD5) Tractor vs Al Wasl TBC Tiket 23-25 Nov 2026 (MD5) Al-Shamal vs Al-Ahli TBC Tiket 23-25 Nov 2026 (MD5) Al-Ittihad vs Pakhtakor TBC Tiket 23-25 Nov 2026 (MD5) Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Gharafa TBC Tiket 23-25 Nov 2026 (MD5) Shabab Al Ahli vs Al-Qadsiah TBC Tiket 23-25 Nov 2026 (MD5) Al-Nassr vs Al Sadd TBC Tiket 24-25 Nov 2026 (MD5) Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol TBC Tiket 24-25 Nov 2026 (MD5) Daejeon Hana Citizen vs Beijing Guoan TBC Tiket 24-25 Nov 2026 (MD5) Kyoto Sanga vs Pohang Steelers TBC Tiket 24-25 Nov 2026 (MD5) Shanghai Port vs Buriram United TBC Tiket 24-25 Nov 2026 (MD5) Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zim TBC Tiket 24-25 Nov 2026 (MD5) Công An Hà Nội vs Vissel Kobe TBC Tiket 24-25 Nov 2026 (MD5) Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Tiket 24-25 Nov 2026 (MD5) Gamba Osaka vs Port TBC Tiket 1-8 Des 2026 (MD6) Pakhtakor vs Tractor TBC Tiket 1-8 Des 2026 (MD6) Al Wasl vs Al-Ittihad TBC Tiket 1-8 Des 2026 (MD6) Al-Qadsiah vs Al-Shamal TBC Tiket 1-8 Des 2026 (MD6) Esteghlal vs Neftchi TBC Tiket 1-8 Des 2026 (MD6) Al-Hilal vs Al Ain TBC Tiket 1-8 Des 2026 (MD6) Al Sadd vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Tiket 1-8 Des 2026 (MD6) Al-Gharafa vs Al-Nassr TBC Tiket 1-8 Des 2026 (MD6) Al-Ahli vs Shabab Al Ahli TBC Tiket 1-2 Des 2026 (MD6) Vissel Kobe vs Newcastle Jets TBC Tiket 1-2 Des 2026 (MD6) Kashiwa Reysol vs Công An Hà Nội TBC Tiket 1-2 Des 2026 (MD6) Pohang Steelers vs Shanghai Port TBC Tiket 1-2 Des 2026 (MD6) Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana Citizen TBC Tiket 1-2 Des 2026 (MD6) Beijing Guoan vs Ratchaburi TBC Tiket 1-2 Des 2026 (MD6) Buriram United vs Kyoto Sanga TBC Tiket 1-2 Des 2026 (MD6) Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba Osaka TBC Tiket 1-2 Des 2026 (MD6) Port vs Kashima Antlers TBC Tiket 8-10 Feb 2027 (MD7) Pakhtakor vs Esteghlal TBC Tiket 8-10 Feb 2027 (MD7) Tractor vs Al Sadd TBC Tiket 8-10 Feb 2027 (MD7) Al Ain vs Al-Qadsiah TBC Tiket 8-10 Feb 2027 (MD7) Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al Ahli TBC Tiket 8-10 Feb 2027 (MD7) Al-Nassr vs Al-Shamal TBC Tiket 8-10 Feb 2027 (MD7) Al-Ittihad vs Al-Gharafa TBC Tiket 8-10 Feb 2027 (MD7) Neftchi vs Al-Ahli TBC Tiket 8-10 Feb 2027 (MD7) Al Wasl vs Al-Hilal TBC Tiket 9-10 Feb 2027 (MD7) Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zim TBC Tiket 9-10 Feb 2027 (MD7) Shanghai Port vs Port TBC Tiket 9-10 Feb 2027 (MD7) Daejeon Hana Citizen vs Kashima Antlers TBC Tiket 9-10 Feb 2027 (MD7) Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Tiket 9-10 Feb 2027 (MD7) Ratchaburi vs Gamba Osaka TBC Tiket 9-10 Feb 2027 (MD7) Công An Hà Nội vs Beijing Guoan TBC Tiket 9-10 Feb 2027 (MD7) Vissel Kobe vs Pohang Steelers TBC Tiket 9-10 Feb 2027 (MD7) Kashiwa Reysol vs Buriram United TBC Tiket 15-17 Feb 2027 (MD8) Al-Ahli vs Al Ain TBC Tiket 15-17 Feb 2027 (MD8) Al Sadd vs Al-Ittihad TBC Tiket 15-17 Feb 2027 (MD8) Esteghlal vs Al Wasl TBC Tiket 15-17 Feb 2027 (MD8) Shabab Al Ahli vs Al-Nassr TBC Tiket 15-17 Feb 2027 (MD8) Al-Gharafa vs Tractor TBC Tiket 15-17 Feb 2027 (MD8) Al-Hilal vs Pakhtakor TBC Tiket 15-17 Feb 2027 (MD8) Al-Shamal vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Tiket 15-17 Feb 2027 (MD8) Al-Qadsiah vs Neftchi TBC Tiket 16-17 Feb 2027 (MD8) Kashima Antlers vs Ratchaburi TBC Tiket 16-17 Feb 2027 (MD8) Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai Port TBC Tiket 16-17 Feb 2027 (MD8) Buriram United vs Vissel Kobe TBC Tiket 16-17 Feb 2027 (MD8) Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà Nội TBC Tiket 16-17 Feb 2027 (MD8) Port vs Kyoto Sanga TBC Tiket 16-17 Feb 2027 (MD8) Beijing Guoan vs Newcastle Jets TBC Tiket 16-17 Feb 2027 (MD8) Gamba Osaka vs Daejeon Hana Citizen TBC Tiket 16-17 Feb 2027 (MD8) Pohang Steelers vs Kashiwa Reysol TBC Tiket

Cara membeli tiket pertandingan AFC Champions League Elite

Terlepas dari AFC Champions League Elite Finals, yang berlangsung di Arab Saudi pada akhir April dan awal Mei 2027, Anda tidak bisa membeli tiket pertandingan AFC Champions League Elite langsung melalui AFC. Sebagai gantinya, tiket dijual oleh masing-masing klub di antara tim-tim yang berpartisipasi dalam edisi musim ini.

Anda harus mengunjungi situs ticketing resmi klub atau liga terkait untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli kursi Anda dari sana. Permintaan sering kali bisa melebihi alokasi yang tersedia untuk beberapa pertandingan besar, khususnya yang melibatkan tim-tim papan atas Arab Saudi.

Meski portal resmi klub dan liga adalah cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket AFC Champions League Elite, mereka yang ingin menghadiri pertandingan mungkin dapat mempertimbangkan situs sekunder seperti Ticombo, yang bisa memberi peluang terbaik untuk mengamankan kursi pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket pertandingan AFC Champions League Elite?

Harga tiket pertandingan AFC Champions League Elite bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub yang terlibat, venue, dan fase kompetisi.

Sebagai contoh, pertandingan yang melibatkan Al-Hilal atau Al-Nassr di Riyadh biasanya akan jauh lebih mahal daripada laga Fase Liga di pasar yang lebih kecil.

Klub biasanya akan menetapkan harga tiket AFC Champions League Elite pada awal musim untuk Fase Liga. Jika sebuah tim melaju ke babak gugur, harga bisa meningkat untuk pertandingan tertentu tergantung lawan, lokasi, dan permintaan.

Pantau berbagai portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga.

Apa yang bisa diharapkan dari AFC Champions League Elite 2026/27?

Al-Ahli memasuki musim ini sebagai juara bertahan dua kali, setelah berhasil mempertahankan gelar pada 2026, dan akan berupaya menjadi klub pertama yang menjuarai kompetisi ini tiga kali secara beruntun.

Arab Saudi memiliki empat wakil di Wilayah Barat untuk pertama kalinya musim ini, menyusul ekspansi liga: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr, yang terakhir kembali ke level tertinggi setelah menjuarai Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo menjadikan kompetisi ini sebagai salah satu target utamanya untuk kampanye musim ini.

Di sisi lain, Al-Shamal dari Qatar menjalani debut kontinentalnya musim ini, sementara Esteghlal dari Iran, Neftchi dan Pakhtakor dari Uzbekistan, serta Al-Quwa Al-Jawiya dari Irak melengkapi persaingan ketat di Wilayah Barat.

Di Wilayah Timur, kontingen Jepang yang diperluas menjadi lima klub, termasuk Vissel Kobe dan Kyoto Sanga, memimpin grup yang juga menampilkan juara K League Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors, Buriram United dari Thailand, dan Công An Hà Nội dari Vietnam, yang semuanya memburu laju jauh di format liga tunggal yang baru.