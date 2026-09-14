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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book AFC Champions League Elite tickets
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Cara membeli tiket AFC Champions League Elite: Jadwal lengkap 2026/27, tempat membeli, harga, dan lainnya

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AFC Champions League Elite

Berikut cara Anda bisa mendapatkan tempat duduk di beberapa pertandingan unggulan Asia yang akan datang

Kompetisi klub utama Asia kembali hadir, dengan AFC Champions League Elite 2026/27 kini sudah dimulai. Kompetisi ini telah diperluas menjadi 32 tim untuk pertama kalinya sejak rebranding 2024/25, dan Fase Liga akan berlangsung hingga Februari 2027 sebelum Finals terpusat di Arab Saudi.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda tentang bagaimana mewujudkan impian sepakbola Asia Anda dengan mengamankan tiket pertandingan untuk sejumlah laga AFC Champions League Elite yang tak terlupakan musim ini. Lihat daftar pertandingan lengkap di bawah ini dan cara membeli tiket untuk setiap matchday.

Tiket AFC Champions League EliteBeli sekarang

Daftar pertandingan lengkap AFC Champions League Elite 2026/27

Tanggal pertandingan yang pasti, waktu kick-off, dan venue dalam setiap rentang matchday akan dikonfirmasi oleh AFC dan masing-masing klub menjelang laga, jadi untuk saat ini daftar ini disusun berdasarkan rentang tanggal matchday. Periksa tautan tiket untuk daftar terbaru saat jadwal pertandingan telah dikunci.

TanggalPertandinganVenueTiket
14-16 Sep 2026 (MD1)Neftchi vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCTiket
14-16 Sep 2026 (MD1)Shabab Al Ahli vs TractorTBCTiket
14 Sep 2026 (MD1)Al-Shamal vs Al-IttihadAl Bayt Stadium, Al KhorTiket
14-16 Sep 2026 (MD1)Al-Ahli vs PakhtakorTBCTiket
14 Sep 2026 (MD1)Esteghlal vs Al SaddTBCTiket
14-16 Sep 2026 (MD1)Al-Qadsiah vs Al WaslTBCTiket
15 Sep 2026 (MD1)Al Ain vs Al-NassrTBCTiket
15 Sep 2026 (MD1)Al-Hilal vs Al-GharafaKingdom Arena, RiyadhTiket
15-16 Sep 2026 (MD1)Kashima Antlers vs Newcastle JetsTBCTiket
15-16 Sep 2026 (MD1)Daejeon Hana Citizen vs Kyoto SangaTBCTiket
15-16 Sep 2026 (MD1)Gamba Osaka vs Công An Hà NộiTBCTiket
15-16 Sep 2026 (MD1)Ratchaburi vs Shanghai PortTBCTiket
15-16 Sep 2026 (MD1)Johor Darul Ta'zim vs Buriram UnitedTBCTiket
15-16 Sep 2026 (MD1)Beijing Guoan vs Pohang SteelersTBCTiket
15-16 Sep 2026 (MD1)Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa ReysolTBCTiket
15-16 Sep 2026 (MD1)Port vs Vissel KobeTBCTiket
12-14 Okt 2026 (MD2)Pakhtakor vs Al-QadsiahTBCTiket
12-14 Okt 2026 (MD2)Tractor vs Al-ShamalTBCTiket
12-14 Okt 2026 (MD2)Al Wasl vs Al-AhliTBCTiket
12-14 Okt 2026 (MD2)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al AinTBCTiket
12-14 Okt 2026 (MD2)Al-Nassr vs NeftchiTBCTiket
12-14 Okt 2026 (MD2)Al-Gharafa vs EsteghlalTBCTiket
12-14 Okt 2026 (MD2)Al Sadd vs Al-HilalTBCTiket
12-14 Okt 2026 (MD2)Al-Ittihad vs Shabab Al AhliTBCTiket
13-14 Okt 2026 (MD2)Newcastle Jets vs Gamba OsakaTBCTiket
13-14 Okt 2026 (MD2)Kyoto Sanga vs RatchaburiTBCTiket
13-14 Okt 2026 (MD2)Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zimTBCTiket
13-14 Okt 2026 (MD2)Shanghai Port vs Daejeon Hana CitizenTBCTiket
13-14 Okt 2026 (MD2)Buriram United vs Beijing GuoanTBCTiket
13-14 Okt 2026 (MD2)Công An Hà Nội vs Kashima AntlersTBCTiket
13-14 Okt 2026 (MD2)Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCTiket
13-14 Okt 2026 (MD2)Kashiwa Reysol vs PortTBCTiket
26-28 Okt 2026 (MD3)Neftchi vs Al-IttihadTBCTiket
26-28 Okt 2026 (MD3)Al-Ahli vs Al-GharafaTBCTiket
26-28 Okt 2026 (MD3)Al Ain vs TractorTBCTiket
26-28 Okt 2026 (MD3)Al-Quwa Al-Jawiya vs PakhtakorTBCTiket
26-28 Okt 2026 (MD3)Al-Nassr vs Al WaslTBCTiket
26-28 Okt 2026 (MD3)Al-Qadsiah vs Al SaddTBCTiket
26-28 Okt 2026 (MD3)Shabab Al Ahli vs EsteghlalTBCTiket
26-28 Okt 2026 (MD3)Al-Shamal vs Al-HilalTBCTiket
27-28 Okt 2026 (MD3)Shanghai Port vs Công An Hà NộiTBCTiket
27-28 Okt 2026 (MD3)Johor Darul Ta'zim vs PortTBCTiket
27-28 Okt 2026 (MD3)Daejeon Hana Citizen vs Vissel KobeTBCTiket
27-28 Okt 2026 (MD3)Kyoto Sanga vs Newcastle JetsTBCTiket
27-28 Okt 2026 (MD3)Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCTiket
27-28 Okt 2026 (MD3)Ratchaburi vs Kashiwa ReysolTBCTiket
27-28 Okt 2026 (MD3)Kashima Antlers vs Pohang SteelersTBCTiket
27-28 Okt 2026 (MD3)Gamba Osaka vs Buriram UnitedTBCTiket
2-4 Nov 2026 (MD4)Pakhtakor vs Al-NassrTBCTiket
2-4 Nov 2026 (MD4)Tractor vs NeftchiTBCTiket
2-4 Nov 2026 (MD4)Al Wasl vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCTiket
2-4 Nov 2026 (MD4)Al Sadd vs Al-AhliTBCTiket
2-4 Nov 2026 (MD4)Al-Ittihad vs Al AinTBCTiket
2-4 Nov 2026 (MD4)Al-Gharafa vs Al-QadsiahTBCTiket
2-4 Nov 2026 (MD4)Esteghlal vs Al-ShamalTBCTiket
2-4 Nov 2026 (MD4)Al-Hilal vs Shabab Al AhliTBCTiket
3-4 Nov 2026 (MD4)Newcastle Jets vs Shanghai PortTBCTiket
3-4 Nov 2026 (MD4)Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zimTBCTiket
3-4 Nov 2026 (MD4)Vissel Kobe vs RatchaburiTBCTiket
3-4 Nov 2026 (MD4)Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana CitizenTBCTiket
3-4 Nov 2026 (MD4)Port vs Beijing GuoanTBCTiket
3-4 Nov 2026 (MD4)Công An Hà Nội vs Kyoto SangaTBCTiket
3-4 Nov 2026 (MD4)Pohang Steelers vs Gamba OsakaTBCTiket
3-4 Nov 2026 (MD4)Buriram United vs Kashima AntlersTBCTiket
23-25 Nov 2026 (MD5)Neftchi vs Al-HilalTBCTiket
23-25 Nov 2026 (MD5)Al Ain vs EsteghlalTBCTiket
23-25 Nov 2026 (MD5)Tractor vs Al WaslTBCTiket
23-25 Nov 2026 (MD5)Al-Shamal vs Al-AhliTBCTiket
23-25 Nov 2026 (MD5)Al-Ittihad vs PakhtakorTBCTiket
23-25 Nov 2026 (MD5)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-GharafaTBCTiket
23-25 Nov 2026 (MD5)Shabab Al Ahli vs Al-QadsiahTBCTiket
23-25 Nov 2026 (MD5)Al-Nassr vs Al SaddTBCTiket
24-25 Nov 2026 (MD5)Newcastle Jets vs Kashiwa ReysolTBCTiket
24-25 Nov 2026 (MD5)Daejeon Hana Citizen vs Beijing GuoanTBCTiket
24-25 Nov 2026 (MD5)Kyoto Sanga vs Pohang SteelersTBCTiket
24-25 Nov 2026 (MD5)Shanghai Port vs Buriram UnitedTBCTiket
24-25 Nov 2026 (MD5)Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zimTBCTiket
24-25 Nov 2026 (MD5)Công An Hà Nội vs Vissel KobeTBCTiket
24-25 Nov 2026 (MD5)Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCTiket
24-25 Nov 2026 (MD5)Gamba Osaka vs PortTBCTiket
1-8 Des 2026 (MD6)Pakhtakor vs TractorTBCTiket
1-8 Des 2026 (MD6)Al Wasl vs Al-IttihadTBCTiket
1-8 Des 2026 (MD6)Al-Qadsiah vs Al-ShamalTBCTiket
1-8 Des 2026 (MD6)Esteghlal vs NeftchiTBCTiket
1-8 Des 2026 (MD6)Al-Hilal vs Al AinTBCTiket
1-8 Des 2026 (MD6)Al Sadd vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCTiket
1-8 Des 2026 (MD6)Al-Gharafa vs Al-NassrTBCTiket
1-8 Des 2026 (MD6)Al-Ahli vs Shabab Al AhliTBCTiket
1-2 Des 2026 (MD6)Vissel Kobe vs Newcastle JetsTBCTiket
1-2 Des 2026 (MD6)Kashiwa Reysol vs Công An Hà NộiTBCTiket
1-2 Des 2026 (MD6)Pohang Steelers vs Shanghai PortTBCTiket
1-2 Des 2026 (MD6)Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana CitizenTBCTiket
1-2 Des 2026 (MD6)Beijing Guoan vs RatchaburiTBCTiket
1-2 Des 2026 (MD6)Buriram United vs Kyoto SangaTBCTiket
1-2 Des 2026 (MD6)Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba OsakaTBCTiket
1-2 Des 2026 (MD6)Port vs Kashima AntlersTBCTiket
8-10 Feb 2027 (MD7)Pakhtakor vs EsteghlalTBCTiket
8-10 Feb 2027 (MD7)Tractor vs Al SaddTBCTiket
8-10 Feb 2027 (MD7)Al Ain vs Al-QadsiahTBCTiket
8-10 Feb 2027 (MD7)Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al AhliTBCTiket
8-10 Feb 2027 (MD7)Al-Nassr vs Al-ShamalTBCTiket
8-10 Feb 2027 (MD7)Al-Ittihad vs Al-GharafaTBCTiket
8-10 Feb 2027 (MD7)Neftchi vs Al-AhliTBCTiket
8-10 Feb 2027 (MD7)Al Wasl vs Al-HilalTBCTiket
9-10 Feb 2027 (MD7)Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zimTBCTiket
9-10 Feb 2027 (MD7)Shanghai Port vs PortTBCTiket
9-10 Feb 2027 (MD7)Daejeon Hana Citizen vs Kashima AntlersTBCTiket
9-10 Feb 2027 (MD7)Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCTiket
9-10 Feb 2027 (MD7)Ratchaburi vs Gamba OsakaTBCTiket
9-10 Feb 2027 (MD7)Công An Hà Nội vs Beijing GuoanTBCTiket
9-10 Feb 2027 (MD7)Vissel Kobe vs Pohang SteelersTBCTiket
9-10 Feb 2027 (MD7)Kashiwa Reysol vs Buriram UnitedTBCTiket
15-17 Feb 2027 (MD8)Al-Ahli vs Al AinTBCTiket
15-17 Feb 2027 (MD8)Al Sadd vs Al-IttihadTBCTiket
15-17 Feb 2027 (MD8)Esteghlal vs Al WaslTBCTiket
15-17 Feb 2027 (MD8)Shabab Al Ahli vs Al-NassrTBCTiket
15-17 Feb 2027 (MD8)Al-Gharafa vs TractorTBCTiket
15-17 Feb 2027 (MD8)Al-Hilal vs PakhtakorTBCTiket
15-17 Feb 2027 (MD8)Al-Shamal vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCTiket
15-17 Feb 2027 (MD8)Al-Qadsiah vs NeftchiTBCTiket
16-17 Feb 2027 (MD8)Kashima Antlers vs RatchaburiTBCTiket
16-17 Feb 2027 (MD8)Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai PortTBCTiket
16-17 Feb 2027 (MD8)Buriram United vs Vissel KobeTBCTiket
16-17 Feb 2027 (MD8)Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà NộiTBCTiket
16-17 Feb 2027 (MD8)Port vs Kyoto SangaTBCTiket
16-17 Feb 2027 (MD8)Beijing Guoan vs Newcastle JetsTBCTiket
16-17 Feb 2027 (MD8)Gamba Osaka vs Daejeon Hana CitizenTBCTiket
16-17 Feb 2027 (MD8)Pohang Steelers vs Kashiwa ReysolTBCTiket

Cara membeli tiket pertandingan AFC Champions League Elite

Terlepas dari AFC Champions League Elite Finals, yang berlangsung di Arab Saudi pada akhir April dan awal Mei 2027, Anda tidak bisa membeli tiket pertandingan AFC Champions League Elite langsung melalui AFC. Sebagai gantinya, tiket dijual oleh masing-masing klub di antara tim-tim yang berpartisipasi dalam edisi musim ini.

Anda harus mengunjungi situs ticketing resmi klub atau liga terkait untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli kursi Anda dari sana. Permintaan sering kali bisa melebihi alokasi yang tersedia untuk beberapa pertandingan besar, khususnya yang melibatkan tim-tim papan atas Arab Saudi.

Meski portal resmi klub dan liga adalah cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket AFC Champions League Elite, mereka yang ingin menghadiri pertandingan mungkin dapat mempertimbangkan situs sekunder seperti Ticombo, yang bisa memberi peluang terbaik untuk mengamankan kursi pada menit-menit terakhir.

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Berapa harga tiket pertandingan AFC Champions League Elite?

Harga tiket pertandingan AFC Champions League Elite bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub yang terlibat, venue, dan fase kompetisi.

Sebagai contoh, pertandingan yang melibatkan Al-Hilal atau Al-Nassr di Riyadh biasanya akan jauh lebih mahal daripada laga Fase Liga di pasar yang lebih kecil.

Klub biasanya akan menetapkan harga tiket AFC Champions League Elite pada awal musim untuk Fase Liga. Jika sebuah tim melaju ke babak gugur, harga bisa meningkat untuk pertandingan tertentu tergantung lawan, lokasi, dan permintaan.

Pantau berbagai portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga.

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Apa yang bisa diharapkan dari AFC Champions League Elite 2026/27?

Al-Ahli memasuki musim ini sebagai juara bertahan dua kali, setelah berhasil mempertahankan gelar pada 2026, dan akan berupaya menjadi klub pertama yang menjuarai kompetisi ini tiga kali secara beruntun.

Arab Saudi memiliki empat wakil di Wilayah Barat untuk pertama kalinya musim ini, menyusul ekspansi liga: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr, yang terakhir kembali ke level tertinggi setelah menjuarai Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo menjadikan kompetisi ini sebagai salah satu target utamanya untuk kampanye musim ini.

Di sisi lain, Al-Shamal dari Qatar menjalani debut kontinentalnya musim ini, sementara Esteghlal dari Iran, Neftchi dan Pakhtakor dari Uzbekistan, serta Al-Quwa Al-Jawiya dari Irak melengkapi persaingan ketat di Wilayah Barat.

Di Wilayah Timur, kontingen Jepang yang diperluas menjadi lima klub, termasuk Vissel Kobe dan Kyoto Sanga, memimpin grup yang juga menampilkan juara K League Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors, Buriram United dari Thailand, dan Công An Hà Nội dari Vietnam, yang semuanya memburu laju jauh di format liga tunggal yang baru.

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