Arsenal menjamu Hull City pada Sabtu, 7 November 2026 di Stadion Emirates, London.

Rekor lima pertemuan terakhir kedua tim sangat berpihak kepada Arsenal, yang meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang di semua kompetisi. Keberhasilan Hull City yang paling menonjol belakangan ini saat menghadapi Arsenal adalah kemenangan tipis 1-0 di kandang lawan, Stadion Emirates, pada September 2016.

Simak panduan dari GOAL mengenai cara mendapatkan tiket Arsenal vs Hull City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Arsenal vs Hull City di Premier League dimulai?

Arsenal vs Hull City berlangsung di Stadion Emirates, London. Waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Hull City di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Arsenal vs Hull City mendatang, ada beberapa pilihan utama, bergantung pada status keanggotaan dan preferensi Anda:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi Arsenal: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi eTicketing Arsenal. Akses biasanya bergantung pada kategori keanggotaan klub, seperti keanggotaan Platinum, atau melalui undian tiket, termasuk undian untuk anggota Silver/Red dan pertukaran tiket hasil undian.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Arsenal vs Hull City di Premier League?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Arsenal vs Hull City mendatang di Premier League:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar untuk dewasa pada pertandingan ini termasuk kategori C, dengan harga resmi biasanya berkisar antara £31,80 hingga £59,00 melalui undian keanggotaan resmi klub.

pada pertandingan ini termasuk kategori C, dengan harga resmi biasanya berkisar antara melalui undian keanggotaan resmi klub. Tempat duduk di tribun atas dan area klub standar dapat mencapai sekitar £145,50 , bergantung pada blok tempat duduknya.

dapat mencapai sekitar , bergantung pada blok tempat duduknya. Paket hospitality resmi dan area klub dimulai dari sekitar £500 hingga £850+ per orang, termasuk santapan pada hari pertandingan dan akses ke lounge.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan langsung klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tempat duduk tribun atas di sisi belakang gawang ditawarkan dengan harga mulai sekitar £161 .

ditawarkan dengan harga mulai sekitar . Tempat duduk dengan pemandangan dari sisi panjang lapangan umumnya berkisar antara £300 dan £650+ , bergantung pada permintaan dan lokasi persisnya di tribun.

umumnya berkisar antara , bergantung pada permintaan dan lokasi persisnya di tribun. Paket hospitality premium atau tempat duduk tribun bawah yang jarang tersedia dapat mencapai lebih dari £1.000+.

Arsenal vs Hull City di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Arsenal vs Hull City

Arsenal memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu kekalahan dan satu kemenangan di Carabao Cup. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Brighton di Premier League. Sebelumnya, mereka mencatat kemenangan tandang 0-1 atas SSC Napoli di Liga Champions dan kemenangan 2-1 atas Chelsea di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Arsenal mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol dalam empat laga kompetitif mereka di luar ajang piala. Arsenal telah menunjukkan kemampuan untuk menang dalam laga tandang di Eropa, tetapi penampilan tandang mereka di kompetisi domestik kurang meyakinkan.

Hull City mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Newcastle United di Premier League. Mereka bermain imbang 2-2 dengan Chelsea dan menahan Aston Villa 0-0, sementara satu-satunya kemenangan dalam periode itu diraih atas Coventry City. Hull kebobolan lima gol dan mencetak empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Arsenal vs Hull City: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2017, ketika Arsenal menang 2-0 di Stadion Emirates dalam laga Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Arsenal mendominasi dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Satu-satunya hasil positif Hull dalam lima laga tersebut adalah kemenangan kandang 1-0 pada September 2016, yang terjadi di antara kekalahan-kekalahan telak. Arsenal mencetak 13 gol dalam lima pertandingan itu dan hanya kebobolan dua gol.