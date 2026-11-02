Arsenal menjamu Hull City pada Sabtu, 7 November 2026 di Emirates Stadium, London.

Rekor pertemuan terbaru kedua tim sangat berpihak kepada Arsenal, yang meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaik Hull City melawan Arsenal dalam beberapa waktu terakhir adalah kemenangan tipis 1-0 di kandang lawan, yakni di Emirates Stadium, pada September 2016.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Arsenal vs Hull City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Arsenal vs Hull City di Liga Primer dimulai?

Arsenal vs Hull City berlangsung di Emirates Stadium, London. Waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi menjelang tanggal pertandingan.

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Hull City di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Arsenal vs Hull City mendatang, ada beberapa pilihan utama, bergantung pada status keanggotaan dan preferensi Anda:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi Arsenal: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi eTicketing Arsenal. Akses biasanya bergantung pada kategori keanggotaan klub, seperti keanggotaan Platinum, atau keikutsertaan dalam undian tiket, termasuk undian anggota Silver/Red dan pertukaran tiket melalui undian.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Arsenal vs Hull City di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Arsenal vs Hull City mendatang di Liga Primer:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar untuk dewasa pada pertandingan yang masuk Kategori C ini biasanya memiliki harga resmi antara £31,80 hingga £59,00 melalui undian tiket bagi anggota resmi klub.

pada pertandingan yang masuk Kategori C ini biasanya memiliki harga resmi antara melalui undian tiket bagi anggota resmi klub. Kursi tribun atas dan kursi standar klub dapat mencapai sekitar £145,50 , bergantung pada blok tempat duduknya.

dapat mencapai sekitar , bergantung pada blok tempat duduknya. Paket hospitality resmi dan kursi kategori klub dimulai dari sekitar £500 hingga £850+ per orang, termasuk layanan bersantap pada hari pertandingan dan akses ke lounge.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi tribun atas di sisi belakang gawang ditawarkan dengan harga mulai sekitar £161 .

ditawarkan dengan harga mulai sekitar . Kursi dengan pemandangan dari sisi panjang lapangan umumnya berharga antara £300 dan £650+ , bergantung pada permintaan dan lokasi persis tribun.

umumnya berharga antara , bergantung pada permintaan dan lokasi persis tribun. Paket hospitality premium atau kursi tribun bawah yang langka dapat berharga lebih dari £1.000+.

Arsenal vs Hull City di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Arsenal vs Hull City

Arsenal memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu kekalahan dan satu kemenangan di Carabao Cup. Hasil terbarunya adalah kekalahan 3-0 dari Brighton di Liga Primer. Sebelum itu, mereka menang 0-1 di kandang SSC Napoli dalam Liga Champions dan mengalahkan Chelsea 2-1 di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Arsenal mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol dalam empat laga kompetitif di luar ajang piala. Arsenal telah menunjukkan kemampuan untuk menang di kandang lawan dalam kompetisi Eropa, tetapi penampilannya saat bertandang di kompetisi domestik kurang meyakinkan.

Hull City mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Newcastle United di Liga Primer. Mereka bermain imbang 2-2 dengan Chelsea dan menahan Aston Villa 0-0, sementara satu-satunya kemenangan dalam periode tersebut diraih atas Coventry City. Hull kebobolan lima gol dan mencetak empat gol dalam lima pertandingan itu.

Arsenal vs Hull City: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2017, ketika Arsenal menang 2-0 di Emirates Stadium dalam laga Liga Primer. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Arsenal tampil dominan dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Satu-satunya hasil positif Hull dalam lima laga tersebut adalah kemenangan kandang 1-0 pada September 2016, yang diapit dua kekalahan telak. Arsenal mencetak 13 gol dalam lima pertandingan itu dan hanya kebobolan dua gol.