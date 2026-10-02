Zinedine Zidane dan berakhirnya parade busana terkenal milik Clairefontaine di Prancis
Itu sudah menjadi pemandangan khas jeda internasional; setiap kali skuad Prancis berkumpul di markas Clairefontaine mereka di pinggiran Paris, area parkir berubah menjadi catwalk saat mereka berpose untuk para fotografer yang menunggu, berbalut busana desainer.
Dari yang elegan hingga nyentrik, dan selalu dengan harga yang kelewat mahal, outfit yang dipamerkan tanpa diduga membuat kedatangan Prancis ke pemusatan latihan menjadi sensasi viral, dan para pemain benar-benar memanfaatkannya ketika mereka mendapat kesempatan untuk memamerkan gaya pribadi mereka di luar lapangan.
Namun, catwalk Clairefontaine kini sudah tidak ada lagi, dengan bos baru Prancis Zinedine Zidane menghentikan secara mendadak apa yang telah menjadi momen budaya sepakbola.
Sikap tegas Zidane
Jelas ingin segera menegaskan jejaknya setelah akhirnya mengambil alih dari Didier Deschamps usai Piala Dunia pada musim panas, Zidane mulai memberlakukan sejumlah aturan baru yang ketat, tampaknya untuk memastikan seluruh fokus tertuju pada urusan di atas lapangan.
Di antara sejumlah perubahan terkait akses media, legenda Prancis dan Real Madrid itu melarang pers mendokumentasikan kedatangan skuadnya pada awal jeda internasional, dengan foto-foto hanya dipublikasikan melalui saluran resmi Federasi Sepak Bola Prancis (FFF).
Menurut publikasi Spanyol AS, langkah tersebut secara khusus dirancang untuk melindungi para pemainnya dan memastikan pakaian mereka tidak memicu kehebohan yang tidak perlu, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Zidane juga tidak menginginkan kamera televisi hadir saat ia mengumumkan skuad pertamanya dalam sebuah konferensi pers, yang kemudian disiarkan secara streaming oleh FFF. Namun, para wartawan tetap dapat menyaksikan sesi latihan tertentu dan diberi izin untuk melakukan wawancara di mixed zone, sesuatu yang tidak berlaku di bawah Deschamps.
Para pemain juga terkena dampaknya; menurut L'Equipe, tukang cukur pribadi dilarang masuk ke Clairefontaine karena Zidane ingin menjadikan markas Prancis sebagai tempat yang tertutup dari orang luar.
Akhir sebuah era
Catwalk Clairefontaine sebenarnya bukan hal baru, dengan aturan baru Zidane mengakhiri apa yang telah menjadi ritual tidak resmi di kalangan anggota skuad Prancis yang terus berkembang dari tahun ke tahun.
Jika menelusuri arsip, Anda akan menemukan bahwa para pemain Prancis sudah mengenakan busana terbaik mereka untuk diabadikan pers yang menunggu saat tiba di basis latihan mereka selama lebih dari 15 tahun, sejak awal masa jabatan Laurent Blanc yang berlangsung dua tahun pada musim panas 2010.
Ada gambar-gambar dari era itu yang memperlihatkan Samir Nasri datang dengan kaus James Dean dan dua tas Louis Vuitton, Loic Remy dengan trench coat double-breasted berikat pinggang, serta Florent Malouda dengan jaket kulit dan beanie Chrome Hearts yang konon kini bernilai hampir £5.000, semuanya tersenyum dan melambaikan tangan ke arah kamera ketika, untuk sesaat, mereka terlihat berbalut merek-merek mewah alih-alih perlengkapan latihan atau seragam pertandingan mereka.
Mereka adalah para pelopor, dan sejak saat itu foto-foto kedatangan Prancis menjadi bagian rutin, sekaligus bahan pembicaraan utama, dalam kalender sepak bola internasional.
'Para pemain kini menjadi influencer'
Situasinya sampai pada titik ketika bukan hanya surat kabar dan media olahraga yang meminta akreditasi untuk kedatangan para pemain, tetapi juga sejumlah publikasi mode terbesar.
"Ini momen penting bagi kami," kata Adrien Communier, kepala rubrik gaya di GQ France kepada The Fashion Network tahun lalu. "Ini berjalan baik karena mereka adalah figur yang dikenal dalam budaya populer."
Marie-Laure Gutton, kurator pameran Fashion in Motion di Palais Galliera di Paris, menambahkan: "Para pemain sedang menjadi influencer. Pakaian mewah ini memang belum tentu dapat diakses oleh semua orang yang menonton para pemain ini, tetapi mereka bisa memberi inspirasi, mereka bisa membuat orang ingin berpakaian berbeda, dengan item serupa dari merek yang lebih terjangkau."
Jules Kounde dari Barcelona, salah satu bintang Prancis saat ini yang menganggap dirinya seorang fashionista, jelas menikmati tontonan itu. "Ini menghasilkan banyak perbincangan, saya melihatnya di media sosial, bahkan media arus utama juga mulai memperhatikannya," ujarnya. "Ini keren, juga sedikit menjadi persaingan yang bersahabat di antara kami [para pemain]. Saya pikir ini sehat. Saya menikmati melakukannya, saya merasa nyaman dengan pakaian saya."
Dari yang aneh hingga yang konyol
Larangan Zidane berarti ini saat yang tepat untuk menengok kembali beberapa penampilan terbaik dan paling nyeleneh yang pernah kita lihat di area parkir Clairefontaine. Jelas, mode telah berkembang sejak awal 2010-an, dan dengan keuntungan melihat ke belakang, adil untuk mengatakan bahwa ada banyak penampilan yang benar-benar gagal.
Seperti yang mungkin bisa Anda tangkap dari deskripsi sebelumnya, beberapa upaya para pemain perintis dari periode itu tidak bertahan ditelan waktu, tetapi belakangan ini, ketika bintang-bintang tertentu benar-benar memanfaatkan sisi kreatif mereka, kita telah melihat beberapa penampilan yang sangat sukses, serta banyak juga yang mencolok karena alasan yang salah.
Kedatangan Kounde selalu sangat dinantikan setiap jeda internasional. Pada Maret 2024, ia mencuri perhatian dengan muncul dalam outfit tak terduga yang menampilkan topi kuning senada dan fleece di atas jaket serta celana Louis Vuitton berbahan double denim. Sepasang moonboots Ugg yang kelewat heboh melengkapi penampilannya.
Anda bisa berargumen bahwa Kounde menebus dirinya sendiri pada tahun yang sama, memicu satu artikel khusus di GQ dengan apa yang mereka gambarkan sebagai "versi blokecore ala Paris yang lebih elevated", menampilkan jaket track vintage adidas Prancis, celana hitam wide-leg, dan sepatu Copa Mundial.
Mantan pemain Liverpool Ibrahima Konate adalah bintang Prancis lainnya yang gemar membuat pernyataan mode saat datang untuk tugas internasional. Bek tengah itu viral pada Oktober 2024 setelah keluar dari mobilnya mengenakan setelan Kenzo di atas hoodie jaring hijau nyeleneh yang resletingnya ditarik penuh hingga menutupi wajahnya. Setelah itu, ia bercanda bahwa dirinya sedang mencoba bersaing dengan Kounde.Getty Images
Gangguan yang tak diinginkan?
Terlepas dari keeksentrikan mereka, biaya fantastis dari sebagian besar busana ini kemungkinan besar menjadi alasan utama mengapa Zidane memilih mengakhiri hiruk-pikuk media seputar kedatangan para pemainnya di markas.
Akun media sosial Prancis @clothes.rap telah merinci biaya pakaian mereka sejak 2024, dengan angkanya rutin mencapai puluhan ribu euro dan bahkan menembus enam digit ketika jam tangan ikut diperhitungkan.
Tampilan Jules Kounde yang terinspirasi blokecore pada 2024 dihitung bernilai €11.660 tanpa jam tangan, sementara sebuah jam tangan Audemars Piguet senilai €160.000 menjadi bagian dari penampilannya saat tiba pada September 2025.
Bahkan ketika para pemain tampak berpakaian lebih santai, angkanya tetap besar. Salah satu outfit sederhana Kylian Mbappe dari tahun lalu, yang terdiri dari kemeja dan celana Dior senada, kaus Dior, sepatu Nike, dan jam tangan Hublot, ditaksir bernilai lebih dari €50.000. Ansambel Bottega Veneta milik Benjamin Pavard pada Maret 2025 menelan biaya €11.690 tanpa jam tangan.
Nilai yang sangat besar ini agaknya menjelaskan mengapa Zidane mengakhiri ritual prapemusatan latihan di depan kamera. Ini terasa sebagai langkah yang masuk akal, dan para pemain tetap bisa memilih untuk berdandan bagi media internal jika mereka menginginkannya. Namun, jika ini benar-benar akhir dari catwalk Clairefontaine, setidaknya kita akan selalu punya foto-fotonya untuk dikenang.