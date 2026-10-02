Jelas ingin segera menegaskan jejaknya setelah akhirnya mengambil alih dari Didier Deschamps usai Piala Dunia pada musim panas, Zidane mulai memberlakukan sejumlah aturan baru yang ketat, tampaknya untuk memastikan seluruh fokus tertuju pada urusan di atas lapangan.

Di antara sejumlah perubahan terkait akses media, legenda Prancis dan Real Madrid itu melarang pers mendokumentasikan kedatangan skuadnya pada awal jeda internasional, dengan foto-foto hanya dipublikasikan melalui saluran resmi Federasi Sepak Bola Prancis (FFF).

Menurut publikasi Spanyol AS, langkah tersebut secara khusus dirancang untuk melindungi para pemainnya dan memastikan pakaian mereka tidak memicu kehebohan yang tidak perlu, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Zidane juga tidak menginginkan kamera televisi hadir saat ia mengumumkan skuad pertamanya dalam sebuah konferensi pers, yang kemudian disiarkan secara streaming oleh FFF. Namun, para wartawan tetap dapat menyaksikan sesi latihan tertentu dan diberi izin untuk melakukan wawancara di mixed zone, sesuatu yang tidak berlaku di bawah Deschamps.

Para pemain juga terkena dampaknya; menurut L'Equipe, tukang cukur pribadi dilarang masuk ke Clairefontaine karena Zidane ingin menjadikan markas Prancis sebagai tempat yang tertutup dari orang luar.