Semuanya bermula di sebuah bar di Florida pada 2008.

Emma Hayes baru saja ditunjuk untuk menangani Chicago Red Stars di Women’s Professional Soccer (WPS). Denise Reddy sedang melatih di W-League. Keduanya berada di Florida untuk mengikuti ajang seleksi pemain, mengamati para pemain dan mempertimbangkan calon rekrutan.

Setelah menjalani hari yang panjang, mereka bertemu untuk minum bersama. Tak butuh waktu lama bagi Hayes untuk mengajukan tawarannya sendiri.

“Dua hari kemudian, saya menjadi asistennya,” kata Reddy kepada GOAL.

Hampir dua dekade kemudian, mereka masih menyusun rencana bersama.

Karier mereka menempuh jalan yang berbeda, tetapi keduanya terus kembali bekerja bersama: pertama di Chicago, lalu selama empat tahun di Chelsea, dan kini bersama tim nasional putri Amerika Serikat (USWNT). Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2027, ada satu trofi lagi yang ingin mereka raih.

“Kami bersahabat sangat dekat; menurut saya, ada rasa saling menghormati,” kata Hayes kepada GOAL.

Keakraban mereka terlihat jelas. Begitu pula perbedaan mereka. Seperti dijelaskan keduanya dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, belajar bekerja dengan perbedaan itu sama pentingnya dengan apa pun yang mereka rancang di papan taktik.