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USWNT GFX 1-1GOAL

Yang naik dan turun di USWNT: Mallory Swanson dan Ashley Sanchez bersinar melawan Spanyol, tetapi penampilan kiper yang goyah dan kelengahan lini belakang menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi Emma Hayes

Swanson dan Sanchez tampil apik melawan Spanyol, tetapi penampilan kiper yang kurang meyakinkan dan kelengahan lini pertahanan menyisakan persoalan mendesak bagi Emma Hayes menjelang kualifikasi Piala Dunia.

Diterjemahkan oleh

  • Timnas putri Amerika Serikat punya riwayat bangkit saat kembali menghadapi lawan yang sama. Mereka membalas kekalahan dari Jepang dan Brasil pada awal tahun ini. Namun, Spanyol menghadirkan tantangan yang berbeda.

    Pada pertemuan pertama, AS tampak tertinggal beberapa langkah. Lindsey Heaps dan Rose Lavelle, yang biasanya mengatur serangan dan tempo permainan, justru harus bersusah payah mengejar ketertinggalan. Lini belakang yang biasanya tenang tampak tidak padu, sementara Emily Fox dan Avery Patterson terisolasi. Di lini depan, peluang tercipta, tetapi penyelesaian akhirnya tidak membuahkan hasil.

    Pada laga kedua, ada penyesuaian dan perbaikan. Namun, masih banyak yang harus dibenahi.

    Gol Ashley Sanchez dan Mallory Swanson menyelamatkan hasil imbang 2-2, sekaligus mengingatkan akan talenta menyerang yang tersedia bagi Emma Hayes. Di lini belakang, situasinya kurang meyakinkan. Claudia Dickey dan Phallon Tullis-Joyce sama-sama mengalami momen sulit dalam dua pertandingan tersebut, sehingga posisi penjaga gawang masih menyisakan pertanyaan menjelang kualifikasi.

    Di lini pertahanan, kesulitan dalam proses adaptasi itu punya konteks: masing-masing susunan empat bek starter baru pertama kali bermain bersama. Tierna Davidson dan Kennedy Wesley menjadi tumpuan dalam kedua susunan tersebut dan semakin nyaman seiring berjalannya pertandingan. Mereka lebih sabar saat menguasai bola, alih-alih tergesa-gesa menghadapi tekanan Spanyol. Meski begitu, kerja sama mereka harus segera berkembang.

    Saat timnas putri AS kembali bertanding, satu tiket Piala Dunia akan dipertaruhkan. Kemenangan atas El Salvador pada 27 November akan memastikan tempat mereka di Brasil. Rangkaian laga persahabatan telah usai. Kini, pelajaran yang didapat harus diwujudkan menjadi hasil.

    Dengan mempertimbangkan hal itu, GOAL mengulas siapa yang meningkatkan peluangnya dan siapa yang masih harus berbenah menjelang kualifikasi.

  • Nilai meningkat: Mallory Swanson

    Mallory Swanson, USWNT
    Getty

    Mallory Swanson mencetak gol penyama kedudukan untuk membantu timnas putri Amerika Serikat bermain imbang 2-2 melawan Spanyol.

    Swanson diperkirakan akan mendapat menit bermain saat menghadapi Spanyol. Ia akhirnya menunjukkan kembali betapa hebat kemampuannya di panggung dunia, sesuatu yang bisa terlupakan di tengah musim sulit bersama Chicago Stars.

    Keunggulan Swanson adalah kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini depan. Ia nyaman bermain di tengah, mematikan di sisi sayap, dan menjadi ancaman di mana pun ia ditempatkan.

    Ia tampil dalam kedua pertandingan melawan Spanyol, tetapi kontribusi terbesarnya datang pada laga kedua, ketika ia mencetak gol penyama kedudukan dalam hasil imbang 2-2. Ia tampak percaya diri, menemukan ruang yang tepat, dan menuntaskan peluang dengan ketajaman yang dibutuhkan Amerika Serikat.

    Setelahnya, Swanson mengatakan kepada wartawan bahwa semuanya terasa “sedikit tidak nyata”.

    “Sudah sekitar dua tahun sejak saya mencetak gol, dan banyak hal telah terjadi,” katanya. “Rasanya menyenangkan bisa akhirnya mencetak gol pertama itu.”

  • Nilai turun: Claudia Dickey

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    Icon Sportswire

    Claudia Dickey kebobolan dua gol saat USWNT kalah 0-2 dari Spanyol dalam laga pembuka.

    Dickey tampil sebagai starter dalam pertemuan pertama melawan Spanyol dan hampir seketika berada dalam tekanan. Baru tiga menit pertandingan berjalan, pemain berusia 26 tahun itu berada di luar posisi saat Spanyol mencetak gol lewat tembakan pertamanya.

    Gol kedua menyusul tak lama kemudian. Masalah yang terjadi tidak hanya melibatkan Dickey, tetapi ia kesulitan mengatur pertahanan dan menahan tembakan, dua hal yang biasanya menjadi kelebihannya. Menghadapi lawan yang begitu efektif dalam memanfaatkan peluang, kekurangan itu harus dibayar mahal.

    Ini merupakan tugas yang berat. Menghadapi tim peringkat teratas dunia memberi Dickey kesempatan berharga untuk menguji diri melawan lawan papan atas. Ada pelajaran yang bisa dipetik, tetapi juga aspek-aspek yang jelas perlu diperbaiki.

    Dickey dan Phallon Tullis-Joyce masih sama-sama berpeluang merebut posisi kiper utama. Namun, setelah dua pertandingan ini, belum ada satu pun yang menunjukkan performa cukup meyakinkan untuk mengakhiri perdebatan tersebut.

  • Nilai meningkat: Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez mencetak gol saat timnas wanita Amerika Serikat bermain imbang 2-2 melawan Spanyol.

    Catatan 20 gol Sanchez di NWSL membuatnya sulit diabaikan. Saat menghadapi Spanyol, tantangannya adalah membawa performa itu ke level internasional.

    Setelah menemukan ritmenya sebagai pemain pengganti dalam pertemuan pertama, ia mendapat kesempatan menjadi starter pada laga kedua. Pada awal laga, ia terburu-buru mengumpan dan terlalu memaksakan dribel. Namun, seiring berjalannya pertandingan, ia bermain lebih sabar dan tenang di sepertiga akhir lapangan.

    Momen pentingnya datang pada menit ke-49, ketika ia mencetak gol pertama USWNT dalam rangkaian pertandingan ini. Ia membaca pergerakan pemain bertahan, memilih saat yang tepat, lalu mengarahkan tembakannya ke sudut jauh gawang. Ia menunjukkan kesabaran saat membangun peluang dan ketepatan dalam penyelesaian akhir.

    Sanchez sudah membuktikan kemampuannya di level klub. Dengan tampil baik melawan Spanyol, ia semakin memperkuat peluangnya untuk masuk skuad Hayes dalam babak kualifikasi.

  • Nilai turun: Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Tullis-Joyce menjadi starter dalam pertandingan kedua timnas putri Amerika Serikat melawan Spanyol.

    Penampilan Tullis-Joyce pada 20 menit pertama melawan Spanyol, Selasa, memberikan banyak alasan untuk optimistis. Ia melakukan sejumlah penyelamatan penting, pada awalnya tampak nyaman memainkan bola dengan kaki, dan lebih tegas dalam mengatur pertahanan. Namun, Spanyol menemukan celah pada menit ke-27, dan Alexia Putellas memanfaatkannya.

    Yang terjadi setelahnya lebih mengkhawatirkan. Setelah menerima umpan balik, Tullis-Joyce mengirim bola hasil sapuannya tepat ke tengah, ke arah Spanyol. Tuan rumah membutuhkan ketenangan setelah kebobolan. Sebaliknya, kesalahan itu membantu Spanyol menggandakan keunggulan.

    Pengalaman Tullis-Joyce menghadapi tim-tim papan atas Eropa menjadi modal dalam persaingannya dengan Dickey. Begitu pula postur, jangkauan, dan kemampuan atletisnya, yang memungkinkannya melakukan penyelamatan sulit dan menjangkau area yang luas.

    Namun, distribusi bolanya masih menjadi perhatian. Menghadapi tim yang menekan tanpa henti seperti Spanyol, penjaga gawang harus bisa menjadi opsi umpan yang dapat diandalkan. Tullis-Joyce menunjukkan tanda-tanda menjanjikan, tetapi ia belum cukup konsisten dalam menguasai bola ketika AS membutuhkannya.

  • Nilai menurun: Tierna Davidson dan Kennedy Wesley

    Emma Hayes, USWNT
    Getty

    Tierna Davidson dan Kennedy Wesley menjadi duet bek tengah yang tampil sejak menit awal dalam dua pertandingan timnas putri Amerika Serikat melawan Spanyol.

    Dengan absennya Naomi Girma dan Emily Sonnett, Tierna Davidson dan Kennedy Wesley menjadi pilihan paling wajar di posisi bek tengah. Bagi keduanya, rangkaian pertandingan melawan Spanyol merupakan kesempatan besar untuk menghadirkan ketenangan dan kepemimpinan di jantung pertahanan.

    Ada momen-momen yang menjanjikan, tetapi juga kesalahan yang berakibat mahal. Langkah yang tidak tepat waktu, celah antarpemain bertahan, dan momen ketika mereka membuat penyerang lawan tetap onside memberi Spanyol peluang yang semestinya tidak boleh mereka berikan.

    Wesley menunjukkan kemajuan yang jelas pada awal kariernya di tim nasional. Davidson jauh lebih berpengalaman, tetapi masih berusaha menemukan ritmenya setelah menjalani pemulihan panjang dari operasi ACL. Keduanya memiliki kualitas yang dibutuhkan Amerika Serikat: kecerdasan, ketenangan, dan kepercayaan diri untuk membangun serangan dari belakang.

    Namun, saat menghadapi Spanyol, kualitas itu harus dibarengi dengan pertahanan yang lebih sigap dan tegas. Pergerakan Spanyol merenggangkan lini belakang, dan celah sekecil apa pun menjadi peluang. Davidson dan Wesley perlu lebih selaras saat maju, menutup ruang, dan merespons ancaman.

    Hayes memiliki pilihan lain di posisi bek tengah, tetapi kekompakan terbangun melalui kesempatan bermain bersama secara berulang. Lebih banyak waktu bermain bersama dapat membantu Davidson dan Wesley membangun pemahaman itu. Tantangannya, kesempatan mereka berikutnya bisa datang ketika tiket ke Piala Dunia menjadi taruhannya.