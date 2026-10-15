Timnas putri Amerika Serikat punya riwayat bangkit saat kembali menghadapi lawan yang sama. Mereka membalas kekalahan dari Jepang dan Brasil pada awal tahun ini. Namun, Spanyol menghadirkan tantangan yang berbeda.

Pada pertemuan pertama, AS tampak tertinggal beberapa langkah. Lindsey Heaps dan Rose Lavelle, yang biasanya mengatur serangan dan tempo permainan, justru harus bersusah payah mengejar ketertinggalan. Lini belakang yang biasanya tenang tampak tidak padu, sementara Emily Fox dan Avery Patterson terisolasi. Di lini depan, peluang tercipta, tetapi penyelesaian akhirnya tidak membuahkan hasil.

Pada laga kedua, ada penyesuaian dan perbaikan. Namun, masih banyak yang harus dibenahi.

Gol Ashley Sanchez dan Mallory Swanson menyelamatkan hasil imbang 2-2, sekaligus mengingatkan akan talenta menyerang yang tersedia bagi Emma Hayes. Di lini belakang, situasinya kurang meyakinkan. Claudia Dickey dan Phallon Tullis-Joyce sama-sama mengalami momen sulit dalam dua pertandingan tersebut, sehingga posisi penjaga gawang masih menyisakan pertanyaan menjelang kualifikasi.

Di lini pertahanan, kesulitan dalam proses adaptasi itu punya konteks: masing-masing susunan empat bek starter baru pertama kali bermain bersama. Tierna Davidson dan Kennedy Wesley menjadi tumpuan dalam kedua susunan tersebut dan semakin nyaman seiring berjalannya pertandingan. Mereka lebih sabar saat menguasai bola, alih-alih tergesa-gesa menghadapi tekanan Spanyol. Meski begitu, kerja sama mereka harus segera berkembang.

Saat timnas putri AS kembali bertanding, satu tiket Piala Dunia akan dipertaruhkan. Kemenangan atas El Salvador pada 27 November akan memastikan tempat mereka di Brasil. Rangkaian laga persahabatan telah usai. Kini, pelajaran yang didapat harus diwujudkan menjadi hasil.

Dengan mempertimbangkan hal itu, GOAL mengulas siapa yang meningkatkan peluangnya dan siapa yang masih harus berbenah menjelang kualifikasi.