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Wydad Casablanca 1:1Getty/GOAL

Wydad Casbalanca: Mengenal lebih dekat klub paling istimewa di Maroko, dengan suporter yang “rela berenang untuk menyaksikan mereka bermain di laut”

Selain menjadi salah satu tim terbesar di Afrika Utara, Wydad Casablanca juga menjadi pilar identitas Maroko.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Wydad Casablanca adalah klub tersukses di Maroko. Mereka telah meraih rekor 22 gelar Botola Pro League, sembilan Piala Takhta Maroko, dan tiga gelar Liga Champions CAF, di antara sederet trofi lainnya. Sepanjang sejarahnya, mereka juga belum pernah terdegradasi dari divisi teratas.

    Dijuluki Le Chateau Rouge (Kastel Merah) karena seragam merah tua dan stadion kandang mereka yang bak benteng, Wydad dipandang sebagai klub yang melambangkan kebanggaan, rasa memiliki, dan kesetiaan. Wydad merupakan bagian penting dari identitas kota Casablanca dan telah lama berperan besar dalam perkembangan tim nasional Maroko.

    Tim ini dibangun untuk mendominasi, dan sepanjang satu abad terakhir, mereka jarang gagal memenuhi harapan tersebut. Wydad juga lebih sering tampil di Piala Dunia Antarklub FIFA dibandingkan klub Maroko lainnya, mencapai perempat-final pada 2022, serta menunjukkan perlawanan gigih dalam turnamen yang diperluas tahun lalu setelah tergabung di “grup neraka” bersama Manchester City, Juventus, dan Al-Ain.

    Wydad adalah istilah bahasa Arab yang berarti “cinta”, dan tim ini telah merebut kasih sayang abadi dari sekitar 18 juta penggemar di seluruh Afrika dan dunia internasional. Kisah mereka pun telah menjadi legenda.

  • Kesuksesan sejak dini

    FBL-CAF-C1-WYDAD-AHLY-FANS
    AFP

    Sosok mendiang presiden klub Wydad yang dicintai, Abderrazak Mekouar, kerap terpampang pada bendera-bendera di stadion kandang klub tersebut.

    Wydad didirikan pada 1937 oleh sekelompok pejuang kemerdekaan muda dan kaum nasionalis di tengah pendudukan Prancis atas Maroko, dipimpin oleh Mohamed Benjelloun Touimi. Salah seorang pendiri lainnya, Mohamed Mases, terlambat menghadiri pertemuan saat nama klub dibahas karena ia baru saja menonton film drama musikal berjudul 'Wydad' di bioskop, yang dibintangi diva legendaris Mesir Umm Kulthum.

    Ketika Mases meminta maaf dan menyebut film itu, kata tersebut langsung mendapat sambutan dari anggota kelompok lainnya karena merupakan nama yang sepenuhnya berbahasa Arab dan tidak mudah ditentang oleh otoritas Prancis. Mereka pun memilih nama itu melalui pemungutan suara. Wydad Athletic Club lahir, awalnya sebagai tim renang dan polo air yang bertujuan merebut kembali ruang publik dari Prancis. Klub itu mendapat julukan 'Wydad al-Ummah' (Wydad Bangsa), sementara tim sepak bolanya baru dibentuk pada 1939.

    Pere Jego menjadi pelatih kepala sekaligus direktur olahraga pertama Wydad dan berperan besar dalam kesuksesan awal klub setelah mempelajari metode latihan Eropa dan Amerika Selatan. Ia bertahan selama 13 tahun dan mempersembahkan lima gelar domestik, termasuk empat gelar beruntun antara 1948 dan 1951, serta tiga gelar Kejuaraan Afrika Utara berturut-turut. Ia kemudian kembali menjalani periode kedua di klub tersebut antara 1953 dan 1956.

    Wydad menjadi klub pertama yang terdaftar di Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko setelah negara itu meraih kemerdekaan pada 1956, lalu delapan kali lagi menjadi juara nasional dalam 13 tahun berikutnya. Namun, mereka harus menunggu hingga 1970 untuk meraih gelar Piala Takhta pertama. Setelah kalah dalam empat final, Wydad akhirnya mengangkat trofi itu berkat kemenangan atas Renaissance de Settat di final.

    Pada 1972, Abderrazak Mekouar menjadi presiden Wydad. Ia untuk pertama kalinya memperkenalkan kompensasi bagi pemain dalam sepak bola Maroko, serta menerapkan struktur korporasi dan manajemen berbasis data. Ia aktif berupaya mengangkat Wydad ke kancah olahraga dunia dengan menggelar pertandingan persahabatan melawan klub-klub besar Eropa seperti Barcelona dan Liverpool. Di bawah kepemimpinannya, Wydad juga menjuarai Piala Mohamed V 1979, turnamen undangan bergengsi yang digelar di Maroko dan diikuti tim-tim dari Eropa, Amerika Selatan, dan Afrika.

    Wydad menjadi satu-satunya tim Maroko yang menjuarai turnamen tersebut sepanjang 27 tahun penyelenggaraannya. Gelar itu merupakan salah satu dari 14 trofi utama yang mereka raih selama Mekouar menjabat sebagai presiden. Ia meninggal pada 2009, tetapi tetap dihormati luas oleh para suporter sebagai arsitek Wydad modern. Mereka masih mengibarkan bendera untuk menghormatinya pada hari pertandingan.

  • “Lambang itu diraih, bukan sekadar dikenakan”

    Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
    Getty Images Sport

    Seragam dan lambang Wydad sama-sama berakar pada identitas inti klub, dan nilai-nilai yang diusungnya telah teruji oleh waktu.

    Warna merah dan putih Wydad dipilih untuk melambangkan semangat dan darah mereka yang berjuang demi kebebasan pada era kolonial. Merah juga merujuk pada bendera nasional Maroko, ketika seluruh pemain Wydad merupakan orang Maroko dan Muslim. Sementara itu, putih melambangkan perdamaian dan persatuan, sekaligus menjadi bentuk penghormatan kepada kota Casablanca, yang dikenal sebagai 'Rumah Putih'.

    Lambang klub menampilkan lingkaran merah dengan kaligrafi Arab rumit bertuliskan 'Nadi al-Wydad al-Riyadi' (Wydad Athletic Club). Pada 1960, bulan sabit Islam dimasukkan ke dalam desainnya, mempertegas status Wydad sebagai institusi nasional. Bintang-bintang juga ditambahkan selama beberapa dekade untuk memperingati dominasi klub: dua di bagian atas, masing-masing mewakili 10 gelar divisi utama, dan tiga di bagian bawah untuk menandai keberhasilan Wydad menjuarai Liga Champions CAF.

    Sebuah koreografi tifo yang mencolok di tribune menampilkan kalimat 'lambang ini harus diperjuangkan, bukan sekadar dikenakan' pada laga kandang Wydad. Pesan itu dirancang untuk mengingatkan setiap pemain yang mengenakan seragam klub bahwa semangat juang, kerja keras, dan rasa hormat terhadap warisan klub adalah hal yang tidak bisa ditawar. "Lebih dari sekadar warna, inilah identitas, kebanggaan, dan sejarah kami. Dibuat untuk setiap Wydadi yang menyimpan kecintaan kepada klub ini di dalam hatinya," tulis klub dalam pernyataan saat meluncurkan seragam musim 2025-26, menegaskan kembali pesan yang disampaikan setiap tahun itu.

    Di bagian atas belakang seragam Wydad masa kini, tepat di bawah kerah, terdapat pula tulisan Arab timbul 'Al-Aaila' (Keluarga), yang semakin mencerminkan filosofi utama klub tentang persatuan. Lambang merah yang mencolok beserta maknanya yang mendalam juga digunakan oleh tim-tim lain di bawah naungan organisasi olahraga Wydad, termasuk tim bola basket, bola voli, dan bola tangan.

  • Rumah ikonis

    FBL-CAF-C1-AHLY-WYDAD-FANS
    AFP

    Stadion kandang Wydad sarat akan sejarah dan digunakan bersama rival bebuyutannya.

    Wydad tidak memiliki stadion sendiri. Stade Mohammed V merupakan milik Pemerintah Kota Casablanca, dan Wydad telah berbagi stadion tersebut dengan rival bebuyutannya, Raja CA, serta tim nasional Maroko selama 71 tahun. Pembangunannya dimulai pada 1953 dan stadion itu resmi dibuka pada 6 Maret 1955. Stadion berkapasitas sekitar 30.000 tempat duduk tersebut terletak tepat di jantung Casablanca, yang saat itu berada di bawah Protektorat Prancis.

    Stadion itu awalnya bernama Stade Marcel Cerdan untuk menghormati juara dunia tinju legendaris asal Prancis-Maroko yang meninggal dalam kecelakaan pesawat pada 1949, tahun yang sama ketika Raja CA didirikan. Namanya diubah menjadi Stade d’Honneur (Stadion Kehormatan) pada 1956 untuk memutus kaitan dengan masa kolonial. Hingga kini, warga setempat masih menyebutnya 'Donor'. Stadion tersebut diperluas secara signifikan pada 1970-an untuk menampung kerumunan besar penonton yang berdiri.

    Perubahan nama terakhir dikukuhkan pada 1981, ketika Casablanca dipilih menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Mediterania 1983. Nama Stade Mohammed V dipilih sebagai penghormatan kepada mendiang Raja Maroko. Renovasi lain kemudian mengubah lokasi tersebut dari sekadar lapangan menjadi kompleks olahraga besar, lengkap dengan gedung olahraga dalam ruangan, kolam renang Olimpiade, dan pusat media khusus.

    Pada periode itu, stadion tersebut biasanya menampung sekitar 67.000 orang, meski batas kapasitas strukturalnya sekitar 80.000. Pengelolaan tiket yang longgar dan tingginya permintaan membuat tribun berdiri dari beton dipadati lebih banyak penonton lagi. Jumlah penonton mencapai 110.000 orang pada laga derbi Wydad-Raja dan pertandingan Maroko antara 1997 dan 2004. Kursi individual dan pintu putar modern akhirnya dipasang untuk memenuhi pedoman keselamatan modern, sehingga kapasitasnya kini jauh lebih aman, yakni 45.000 orang.

    Namun, Maroko saat ini sedang membangun Grand Stade Hassan II tepat di luar Casablanca, dengan harapan stadion tersebut menjadi tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2030. Stadion megah itu akan memiliki 115.000 tempat duduk. Wydad dan Raja CA sama-sama dijadwalkan meninggalkan Stade Mohammed V yang menua dan menjadikan stadion baru itu sebagai markas mereka.

  • Hari-hari derbi

    FBL-ARAB-CLUB-WYDAD-RAJA
    AFP

    Kelompok ultras Wydad dan Raja mengerahkan segala upaya untuk saling mengungguli, menciptakan atmosfer yang memukau.

    Derbi Casablanca menjanjikan persaingan yang semakin sengit dalam beberapa tahun ke depan seiring persiapan Wydad dan Raja untuk pindah stadion. Namun, belum diketahui apakah Grand Stade Hassan II akan mampu menyamai atmosfer luar biasa di Stade Mohammed V pada hari derbi, yang sejak lama menjadi ciri khas sepakbola kota tersebut.

    Stadion yang digunakan saat ini terbagi menjadi wilayah-wilayah pendukung: kelompok suporter fanatik Wydad, Ultras Winners 2005, menempati tribun melengkung di sisi utara yang dikenal sebagai Tribun Frimija, sementara Green Boys 05 milik Raja berada di sisi selatan.

    "Derbi Casablanca seperti final Liga Champions. Seperti Real Madrid melawan Barcelona. Pertandingan ini dianggap sangat serius," kata mantan penyerang Wydad sekaligus nomine Pemain Terbaik Afrika William Jebor kepada SandalsForGoalposts pada 2017. "Pertandingan ini begitu diagungkan. Seluruh liga menantikan momen ini."

    Wydad secara historis memiliki ikatan dengan kelas menengah perkotaan, sementara Raja dikenal sebagai 'Klub Rakyat' setelah didirikan oleh para pekerja serikat buruh. Jego pernah melatih kedua tim dan merangkum dengan tepat sifat persaingan mereka ketika ditanya tim mana yang lebih ia sukai. Ia berkata: "Wydad adalah klub yang dekat di hati, sedangkan Raja adalah klub yang dekat di pikiran."

    Ultras Winners menganggap diri mereka sebagai "pemain pertama" dalam tim Wydad dan dikenal di seluruh dunia berkat koreografi stadion yang rumit, tifo raksasa, serta pertunjukan visual yang serempak. Mereka berupaya membangun intensitas emosional di setiap pertandingan, tetapi Green Boys juga tak kalah dalam derbi. Mereka menghadirkan energi yang meledak-ledak dan tak terduga, spanduk rumit buatan mereka sendiri, serta pertunjukan piroteknik yang mengintimidasi.

    Dengan lautan merah yang spektakuler di satu sisi dan hijau di sisi lain, mengherankan bahwa para pemain masih bisa menjaga fokus pada lapangan, bukan tribun. Sebagian besar waktu, mereka berhasil melakukannya, tetapi kontroversi juga telah menjadi bagian besar dari pertandingan ini selama bertahun-tahun.

    Pada 1978, para pemain Raja meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes setelah wasit mengusir penjaga gawang mereka dan menghadiahkan penalti kepada Wydad. Tendangan penalti itu tidak pernah diambil, dan Wydad akhirnya dinyatakan menang 1-0 karena mereka unggul dengan skor tersebut saat pertandingan dihentikan. Sementara itu, dalam pertemuan di perempat-final Piala Takhta pada 1996, Raya menang telak 5-1. Itu merupakan selisih kemenangan terbesar dalam sejarah derbi dan memicu perkelahian buruk setelah pertandingan, serta tuduhan dari suporter Wydad bahwa tim mereka telah menyerah.

    Dua pertandingan menjadi sorotan di seluruh dunia pada 2001, dimulai dengan pertemuan pada April yang semula berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Wydad. Namun, setelah perselisihan di media dan di tingkat administrasi yang berlangsung berminggu-minggu, Raja berhasil membuktikan bahwa Wydad telah memainkan pemain pengganti yang tidak memenuhi syarat, Abdelhaq Ait Laarif. Federasi Sepakbola Kerajaan Maroko akhirnya memberikan tiga poin kepada Raja, membuat para petinggi Wydad berang.

    Tragedi kemudian terjadi di Piala Takhta pada September tahun itu. Pertandingan yang seharusnya menjadi perayaan sepakbola Maroko dalam edisi ke-100 derbi Casablanca berubah menjadi mimpi buruk ketika bek Wydad berusia 22 tahun, Youssef Belkhouja, ambruk di lapangan dan meninggal akibat serangan jantung pada usia 26 tahun.

    Belakangan ini, kekerasan membayangi pertandingan tersebut. Penangkapan massal kerap terjadi. Sebanyak 46 orang ditahan setelah pertandingan derbi pada 2022 atas dugaan keterlibatan dalam kerusuhan, mabuk di tempat umum, dan pencurian, serta melakukan tindak kekerasan terhadap aparat ketertiban umum. Empat polisi dilaporkan mengalami cedera.

    Meski demikian, reputasi derbi ini sebagian besar tetap positif. Besarnya skala acara tersebut menarik wisatawan sepakbola dan pengunjung stadion dari Eropa serta wilayah lainnya, menyuguhkan perpaduan kreativitas artistik, gairah sepakbola, dan drama olahraga yang sangat memikat.

  • Era-era keemasan

    FBL-MOROCCO-CAF-MIMOSAS-WYDAD
    AFP

    Legenda Wales John Toshack menjalani dua tahun yang berkesan sebagai pelatih Wydad dan meletakkan fondasi bagi dominasi di level kontinental.

    Era kejayaan pertama Wydad di kancah profesional berlangsung antara 1990 dan 1994. Dalam periode itu, mereka meraih tujuh trofi, termasuk tiga gelar liga dan gelar perdana di Liga Champions CAF. Mereka akhirnya menjuarai kompetisi paling bergengsi di Afrika itu dengan mengalahkan Al Hilal asal Sudan dengan agregat 2-0 di final, di bawah arahan pelatih asal Ukraina, Yuri Sebastienko.

    Namun, setelah keberhasilan pada 1993 itu, Wydad harus menunggu 13 tahun untuk kembali meraih gelar liga. Periode tersebut diwarnai krisis manajemen internal dan pergantian pelatih yang kerap terjadi, membuat para suporter frustrasi hingga akhirnya membentuk Ultras Winners pada 2005. Setahun kemudian, Wydad akhirnya kembali ke puncak klasemen dengan cara yang sangat dramatis.

    Nasib mereka sepanjang musim ditentukan dalam derbi Casablanca melawan Raja pada 24 Mei. Wydad hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengungguli AS FAR Rabat dalam perebutan gelar. Namun, Raja nyaris menggagalkan pesta mereka setelah unggul pada awal babak kedua dan mempertahankan keunggulan itu hingga menit keenam masa tambahan waktu, ketika sebuah keajaiban terjadi.

    Bek Wydad, Hicham Louissi, bergerak dari sisi kiri ke tengah sekitar 23 meter dari gawang, lalu melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya yang melesat ke sudut atas gawang. Gol itu membuat bagian Stade Mohammed V yang dipenuhi pendukung Wydad bergemuruh. Dijuluki 'Gol Tsunami' karena dampaknya yang begitu besar serta peringatan cuaca buruk yang beredar pada hari-hari menjelang pertandingan, gol tersebut mengukuhkan Louissi sebagai pahlawan.

    "Ketika saya melihat bola masuk ke sudut atas gawang, sejujurnya saya sampai tidak bisa bernapas. Suara suporter Wydad begitu memekakkan telinga," katanya kepada media Maroko saat mengenang momen tersebut. "Saya merasa seperti terbawa gelombang emosi yang begitu kuat. Mencetak gol seperti itu melawan rival terbesar kami untuk memenangi gelar liga... Itu momen yang menentukan sebuah karier dan kehidupan."

    Wydad kembali meraih gelar pada 2010, tetapi mereka masih kesulitan tampil konsisten selama empat tahun berikutnya di bawah kepemimpinan presiden Abdelilah Akram. Ia dikecam para suporter karena buruknya pengelolaan keuangan dan ketidakcakapannya di bidang olahraga. Keadaan akhirnya berubah ketika Said Naciri ditunjuk sebagai presiden baru klub pada 2014. Ia merombak operasional klub, dimulai dengan menunjuk mantan pelatih Real Madrid dan Wales, John Toshack.

    Toshack membawa Wydad menjuarai Botola pada musim pertamanya, setelah melakukan perubahan signifikan pada taktik dan disiplin skuad. Wydad finis di posisi kedua pada 2015-16 dan mencapai semi-final Liga Champions CAF di bawah arahannya. Ia juga berperan dalam mengorbitkan generasi emas pemain akademi yang mencakup Achraf Dari, Badr Gaddarine, dan Aymane El Hassouni.

    Toshack dipecat pada September 2016, tetapi ia telah membangun fondasi tim yang kemudian mendominasi sepakbola Afrika selama lima tahun berikutnya. "Saya sangat, sangat bangga menjadi bagian dari sejarah klub ini. Terima kasih banyak kepada seluruh Wydaddis," katanya setelah kepergiannya dipastikan.

    Wydad meraih gelar liga dan Liga Champions CAF pada 2016-17, dengan Houcine Ammouta membawa proyek yang dirintis Toshack ke tingkat berikutnya. Mereka menaklukkan klub tersukses di Afrika, Al Ahly, pada final Liga Champions dengan memenangi leg kedua 1-0 setelah bermain imbang 1-1 di Mesir.

    Gelar Piala Super CAF dan dua gelar Botola lagi menyusul sebelum Walid Regragui mengambil alih kursi pelatih pada 21 Agustus. Pelatih asal Prancis-Maroko itu mengulangi keberhasilan Ammouta meraih dua gelar, dengan Wydad sekali lagi mengalahkan Al Ahly di final Liga Champions, kali ini dalam satu pertandingan.

    "Kami bermain seperti Real Madrid: kompak, bekerja keras, dan memanfaatkan peluang saat datang," kata Regragui setelah timnya menang 2-0 di Stade Mohammed V. "Wydad adalah pemenang yang indah. Kami meraih ini tanpa perekrutan besar-besaran dari luar, dengan mengandalkan nilai-nilai klub ini dan akademinya."

    Tak lama kemudian, Regragui meninggalkan Wydad untuk menjadi pelatih Maroko menjelang Piala Dunia 2022. Ia memasukkan tiga pemain Wydad ke skuad finalnya, yakni Ahmed Reda Tagnaouti, Yahya Attiat Allah, dan Yahya Jabrane, sebelum membawa Maroko menjadi negara Afrika dan Arab pertama yang mencapai semi-final turnamen tersebut.

  • Legenda klub

    Noureddine Naybet Deportivo La Coruna
    Getty Images

    Selama bertahun-tahun, Wydad menjadi rumah bagi banyak pemain berbakat dan berdedikasi, termasuk bek peraih gelar La Liga Noureddine Naybet.

    Wydad tidak akan menjadi institusi yang dihormati seperti sekarang tanpa deretan panjang pemain legendaris dan perintisnya. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Ezzaki Badou dan Aziz Bouderbala muncul sebagai pemain yang layak masuk Hall of Fame. Badou dikenang sebagai salah satu kiper terbaik sepanjang masa, sedangkan Bouderbala sebagai salah satu pengatur serangan terbaik dalam sejarah Wydad.

    Badou menjaga gawang Wydad selama delapan tahun dan memenangi lima trofi utama di kompetisi domestik. Ia juga menjadi satu-satunya kiper Arab yang pernah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Afrika. Sementara itu, Bouderbala dikenal lewat kemampuan menggiring bola yang memukau. Ia menginspirasi Wydad meraih tiga gelar Piala Takhta dan menjuarai Botola 1978, lalu bekerja sebagai direktur teknik klub setelah pensiun.

    Namun, pemain yang mungkin paling terkenal sekaligus paling berbakat yang pernah tampil di Stade Mohammed V adalah Noureddine Naybet, bek Maroko dengan kecerdasan sepakbola yang tak tertandingi. Masa terbaik Naybet berlangsung bersama Deportivo la Coruna di Spanyol, tempat ia menjuarai Liga. Namun, ia juga meninggalkan jejak selama empat tahun di Wydad dengan tiga kali mengangkat trofi Botola dan menjadi fondasi skuad pertama klub yang menjuarai Liga Champions CAF.

    “Bagi saya, Wydad seperti seorang ibu,” kata Naybet kepada FIFA pada 2023. “Klub ini telah membentuk Noureddine Naybet, bukan hanya sebagai pemain, tetapi yang lebih penting sebagai pribadi. Seluruh keberhasilan saya berkat klub Wydad, para pendukungnya, dan seluruh penggemar sepakbola Maroko.”

    Sementara itu, Rachid Daoudi merupakan kreator utama di balik kesuksesan di tingkat kontinental pada 1992 tersebut, satu dari 12 trofi yang ia menangi bersama Wydad. Ia dijuluki ‘Le gaucher magique’ (Si Kidal Ajaib) karena tendangan bebas jarak jauhnya yang luar biasa. Daoudi juga piawai mengatur permainan dan tampil menentukan dalam laga-laga terbesar, terutama ketika mencetak gol kemenangan di final Piala Takhta 1997.

    Moussa Ndaw juga menjadi ikon periode tersebut bersama Naybet dan Daoudi. Ia merupakan pemain Senegal pertama yang menjuarai Liga Champions CAF sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Secara keseluruhan, ia mencetak 62 gol untuk klub antara 1989 dan 1993. Penyerang nomor 9 yang mematikan itu juga menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol dalam setiap derbi Casablanca yang ia mainkan, yakni lima pertandingan.

    Ketika Wydad menjuarai Liga Champions pada 2017, lagi-lagi ada tiga pemain yang tampil paling menonjol. Mohamed Ounajem adalah sayap kanan tradisional dengan kecepatan eksplosif dan kemampuan mengirim umpan silang yang luar biasa. Achraf Bencharki memimpin lini serang dengan kegigihan luar biasa, mencetak gol penyeimbang yang krusial melawan Al Ahly di Mesir sebelum memberikan umpan untuk gol kemenangan pada leg kedua di Casablanca. Gol itu dicetak Walid El Karti, yang menjadi motor permainan Wydad berkat kerja kerasnya tanpa henti di lini tengah. Ia kemudian mencatatkan 283 penampilan untuk klub dan mendapat julukan tidak resmi ‘Pangeran Wydad’.

    Pada 2022, Zouhair El Moutaraji menjadi sosok kunci yang tak terbantahkan setelah memborong dua gol di final untuk menaklukkan Al Ahly. Namun, kemampuan Ayman El Hassouni mendistribusikan bola sebagai pemain nomor 10 sama pentingnya bagi kesuksesan Wydad. Gelandang bertahan Yahya Jabrane memberikan teladan sebagai kapten, Dari telah berkembang menjadi bek tengah kelas dunia, dan pergerakan Allah yang menyusul serangan dari posisi bek kiri memberi tim keunggulan tambahan.

  • Daya tarik

    Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
    Getty Images Sport

    Pemain dan pelatih ternama seperti Nordin Amrabat tetap tertarik pada Wydad meski klub itu semakin jarang meraih kesuksesan.

    Wydad kembali melalui periode paceklik yang membuat frustrasi sejak kepergian Regragui. Musim 2022/23 nyaris berakhir dengan raihan dua gelar lagi, tetapi Wydad akhirnya finis di posisi kedua Botola, tertinggal satu poin dari FAR Rabat, dan kalah di final Liga Champions CAF saat Al Ahly membalas kekalahan mereka pada 2022 dan 2017.

    Tiga musim terakhir berjalan jauh lebih buruk, dengan Wydad bahkan tak mendekati raihan trofi. Musim lalu sangat mengecewakan karena mereka gagal lolos ke Liga Champions CAF setelah finis kelima di liga, serta tersingkir dari Throne Cup pada babak 32 besar.

    Meski mengalami kemerosotan yang mengkhawatirkan, pemain-pemain ternama tetap tertarik datang ke Stade Mohammed V. Mantan pemain sayap PSV, Watford, dan Hull City, Nordin Amrabat, bergabung dengan Wydad menjelang Piala Dunia Antarklub 2025. Pemain pujaan suporter Ajax, Hakim Ziyech, datang dengan kontrak satu tahun pada Oktober lalu, sementara mantan pemain Monaco, Wissam Ben Yedder, mendapat kontrak enam bulan pada Januari.

    Ben Yedder gagal memberikan dampak, tetapi Ziyech mencetak sembilan gol dalam 16 penampilan, termasuk hat-trick berkesan dalam kemenangan 3-2 atas Hassania Agadir. Mantan pemain sayap Chelsea itu sempat disebut-sebut bakal bertahan lebih lama sebelum berselisih dengan jajaran petinggi klub. Ia kemudian pergi untuk mencari tantangan baru di Brasil bersama Botafogo pada September.

    Sementara itu, Amrabat menjadi sosok yang sangat disukai suporter selama satu-satunya tahun yang ia habiskan bersama Wydad. Pemain berusia 39 tahun itu mengemban tugas sebagai kapten dan selalu memberikan kemampuan terbaiknya di setiap pertandingan. Komitmennya pun dipuji Wydad TV dalam tiga kalimat sederhana: "Dia berbicara. Dia memimpin. Dia menjiwai Wydad."

    Wydad juga terus menarik pelatih-pelatih berkualitas tinggi. Untuk membawa tim kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar sepanjang musim panas, raksasa Maroko itu menunjuk mantan pelatih Sporting CP, Paulo Sergio, yang dikenal karena membawa Hearts meraih kemenangan bersejarah atas Hibernian di final Piala Skotlandia pada 2012.

    "Saya sedang bernegosiasi dengan sejumlah klub di Timur Tengah, dan tawaran finansial mereka lebih tinggi, tetapi saya lebih memilih Wydad," kata Sergio saat diperkenalkan. "Bagi saya, proyek olahraga klub ini sangat menarik." Keuntungan finansial hanyalah bonus; hal paling berharga yang diberikan Wydad kepada para pemain dan stafnya adalah kesempatan untuk menjadi bagian dari kisah cinta abadi dengan masyarakat Casablanca.

    Dalam pidato yang menggugah kepada timnya, Toshack pernah berkata: "Para suporter ini ingin menang, dan sekalipun kalian bermain di tengah laut, mereka akan berenang mendatangi kalian untuk memberikan dukungan. Para suporter ini menangis ketika mereka tidak mampu membeli tiket. Cinta macam apa ini? Semangat macam apa? Kegilaan macam apa? Kami diciptakan untuk mencintai kalian." Itulah yang sesungguhnya menjadikan Wydad klub paling istimewa di Maroko.