Era kejayaan pertama Wydad di kancah profesional berlangsung antara 1990 dan 1994. Dalam periode itu, mereka meraih tujuh trofi, termasuk tiga gelar liga dan gelar perdana di Liga Champions CAF. Mereka akhirnya menjuarai kompetisi paling bergengsi di Afrika itu dengan mengalahkan Al Hilal asal Sudan dengan agregat 2-0 di final, di bawah arahan pelatih asal Ukraina, Yuri Sebastienko.
Namun, setelah keberhasilan pada 1993 itu, Wydad harus menunggu 13 tahun untuk kembali meraih gelar liga. Periode tersebut diwarnai krisis manajemen internal dan pergantian pelatih yang kerap terjadi, membuat para suporter frustrasi hingga akhirnya membentuk Ultras Winners pada 2005. Setahun kemudian, Wydad akhirnya kembali ke puncak klasemen dengan cara yang sangat dramatis.
Nasib mereka sepanjang musim ditentukan dalam derbi Casablanca melawan Raja pada 24 Mei. Wydad hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengungguli AS FAR Rabat dalam perebutan gelar. Namun, Raja nyaris menggagalkan pesta mereka setelah unggul pada awal babak kedua dan mempertahankan keunggulan itu hingga menit keenam masa tambahan waktu, ketika sebuah keajaiban terjadi.
Bek Wydad, Hicham Louissi, bergerak dari sisi kiri ke tengah sekitar 23 meter dari gawang, lalu melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya yang melesat ke sudut atas gawang. Gol itu membuat bagian Stade Mohammed V yang dipenuhi pendukung Wydad bergemuruh. Dijuluki 'Gol Tsunami' karena dampaknya yang begitu besar serta peringatan cuaca buruk yang beredar pada hari-hari menjelang pertandingan, gol tersebut mengukuhkan Louissi sebagai pahlawan.
"Ketika saya melihat bola masuk ke sudut atas gawang, sejujurnya saya sampai tidak bisa bernapas. Suara suporter Wydad begitu memekakkan telinga," katanya kepada media Maroko saat mengenang momen tersebut. "Saya merasa seperti terbawa gelombang emosi yang begitu kuat. Mencetak gol seperti itu melawan rival terbesar kami untuk memenangi gelar liga... Itu momen yang menentukan sebuah karier dan kehidupan."
Wydad kembali meraih gelar pada 2010, tetapi mereka masih kesulitan tampil konsisten selama empat tahun berikutnya di bawah kepemimpinan presiden Abdelilah Akram. Ia dikecam para suporter karena buruknya pengelolaan keuangan dan ketidakcakapannya di bidang olahraga. Keadaan akhirnya berubah ketika Said Naciri ditunjuk sebagai presiden baru klub pada 2014. Ia merombak operasional klub, dimulai dengan menunjuk mantan pelatih Real Madrid dan Wales, John Toshack.
Toshack membawa Wydad menjuarai Botola pada musim pertamanya, setelah melakukan perubahan signifikan pada taktik dan disiplin skuad. Wydad finis di posisi kedua pada 2015-16 dan mencapai semi-final Liga Champions CAF di bawah arahannya. Ia juga berperan dalam mengorbitkan generasi emas pemain akademi yang mencakup Achraf Dari, Badr Gaddarine, dan Aymane El Hassouni.
Toshack dipecat pada September 2016, tetapi ia telah membangun fondasi tim yang kemudian mendominasi sepakbola Afrika selama lima tahun berikutnya. "Saya sangat, sangat bangga menjadi bagian dari sejarah klub ini. Terima kasih banyak kepada seluruh Wydaddis," katanya setelah kepergiannya dipastikan.
Wydad meraih gelar liga dan Liga Champions CAF pada 2016-17, dengan Houcine Ammouta membawa proyek yang dirintis Toshack ke tingkat berikutnya. Mereka menaklukkan klub tersukses di Afrika, Al Ahly, pada final Liga Champions dengan memenangi leg kedua 1-0 setelah bermain imbang 1-1 di Mesir.
Gelar Piala Super CAF dan dua gelar Botola lagi menyusul sebelum Walid Regragui mengambil alih kursi pelatih pada 21 Agustus. Pelatih asal Prancis-Maroko itu mengulangi keberhasilan Ammouta meraih dua gelar, dengan Wydad sekali lagi mengalahkan Al Ahly di final Liga Champions, kali ini dalam satu pertandingan.
"Kami bermain seperti Real Madrid: kompak, bekerja keras, dan memanfaatkan peluang saat datang," kata Regragui setelah timnya menang 2-0 di Stade Mohammed V. "Wydad adalah pemenang yang indah. Kami meraih ini tanpa perekrutan besar-besaran dari luar, dengan mengandalkan nilai-nilai klub ini dan akademinya."
Tak lama kemudian, Regragui meninggalkan Wydad untuk menjadi pelatih Maroko menjelang Piala Dunia 2022. Ia memasukkan tiga pemain Wydad ke skuad finalnya, yakni Ahmed Reda Tagnaouti, Yahya Attiat Allah, dan Yahya Jabrane, sebelum membawa Maroko menjadi negara Afrika dan Arab pertama yang mencapai semi-final turnamen tersebut.