Derbi Casablanca menjanjikan persaingan yang semakin sengit dalam beberapa tahun ke depan seiring persiapan Wydad dan Raja untuk pindah stadion. Namun, belum diketahui apakah Grand Stade Hassan II akan mampu menyamai atmosfer luar biasa di Stade Mohammed V pada hari derbi, yang sejak lama menjadi ciri khas sepakbola kota tersebut.

Stadion yang digunakan saat ini terbagi menjadi wilayah-wilayah pendukung: kelompok suporter fanatik Wydad, Ultras Winners 2005, menempati tribun melengkung di sisi utara yang dikenal sebagai Tribun Frimija, sementara Green Boys 05 milik Raja berada di sisi selatan.

"Derbi Casablanca seperti final Liga Champions. Seperti Real Madrid melawan Barcelona. Pertandingan ini dianggap sangat serius," kata mantan penyerang Wydad sekaligus nomine Pemain Terbaik Afrika William Jebor kepada SandalsForGoalposts pada 2017. "Pertandingan ini begitu diagungkan. Seluruh liga menantikan momen ini."

Wydad secara historis memiliki ikatan dengan kelas menengah perkotaan, sementara Raja dikenal sebagai 'Klub Rakyat' setelah didirikan oleh para pekerja serikat buruh. Jego pernah melatih kedua tim dan merangkum dengan tepat sifat persaingan mereka ketika ditanya tim mana yang lebih ia sukai. Ia berkata: "Wydad adalah klub yang dekat di hati, sedangkan Raja adalah klub yang dekat di pikiran."

Ultras Winners menganggap diri mereka sebagai "pemain pertama" dalam tim Wydad dan dikenal di seluruh dunia berkat koreografi stadion yang rumit, tifo raksasa, serta pertunjukan visual yang serempak. Mereka berupaya membangun intensitas emosional di setiap pertandingan, tetapi Green Boys juga tak kalah dalam derbi. Mereka menghadirkan energi yang meledak-ledak dan tak terduga, spanduk rumit buatan mereka sendiri, serta pertunjukan piroteknik yang mengintimidasi.

Dengan lautan merah yang spektakuler di satu sisi dan hijau di sisi lain, mengherankan bahwa para pemain masih bisa menjaga fokus pada lapangan, bukan tribun. Sebagian besar waktu, mereka berhasil melakukannya, tetapi kontroversi juga telah menjadi bagian besar dari pertandingan ini selama bertahun-tahun.

Pada 1978, para pemain Raja meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes setelah wasit mengusir penjaga gawang mereka dan menghadiahkan penalti kepada Wydad. Tendangan penalti itu tidak pernah diambil, dan Wydad akhirnya dinyatakan menang 1-0 karena mereka unggul dengan skor tersebut saat pertandingan dihentikan. Sementara itu, dalam pertemuan di perempat-final Piala Takhta pada 1996, Raya menang telak 5-1. Itu merupakan selisih kemenangan terbesar dalam sejarah derbi dan memicu perkelahian buruk setelah pertandingan, serta tuduhan dari suporter Wydad bahwa tim mereka telah menyerah.

Dua pertandingan menjadi sorotan di seluruh dunia pada 2001, dimulai dengan pertemuan pada April yang semula berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Wydad. Namun, setelah perselisihan di media dan di tingkat administrasi yang berlangsung berminggu-minggu, Raja berhasil membuktikan bahwa Wydad telah memainkan pemain pengganti yang tidak memenuhi syarat, Abdelhaq Ait Laarif. Federasi Sepakbola Kerajaan Maroko akhirnya memberikan tiga poin kepada Raja, membuat para petinggi Wydad berang.

Tragedi kemudian terjadi di Piala Takhta pada September tahun itu. Pertandingan yang seharusnya menjadi perayaan sepakbola Maroko dalam edisi ke-100 derbi Casablanca berubah menjadi mimpi buruk ketika bek Wydad berusia 22 tahun, Youssef Belkhouja, ambruk di lapangan dan meninggal akibat serangan jantung pada usia 26 tahun.

Belakangan ini, kekerasan membayangi pertandingan tersebut. Penangkapan massal kerap terjadi. Sebanyak 46 orang ditahan setelah pertandingan derbi pada 2022 atas dugaan keterlibatan dalam kerusuhan, mabuk di tempat umum, dan pencurian, serta melakukan tindak kekerasan terhadap aparat ketertiban umum. Empat polisi dilaporkan mengalami cedera.

Meski demikian, reputasi derbi ini sebagian besar tetap positif. Besarnya skala acara tersebut menarik wisatawan sepakbola dan pengunjung stadion dari Eropa serta wilayah lainnya, menyuguhkan perpaduan kreativitas artistik, gairah sepakbola, dan drama olahraga yang sangat memikat.