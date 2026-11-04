Nuno pertama kali ditunjuk sebagai pelatih West Ham pada 27 September 2026, dua pekan setelah dipecat Nottingham Forest. Ia sebelumnya membawa Forest finis di peringkat ketujuh Premier League pada musim 2024-25, pencapaian tertinggi klub itu sejak 1994-95. Di London timur, ia mewarisi skuad yang dilanda krisis kepercayaan diri setelah merosot ke peringkat ke-19 di bawah Graham Potter. Nuno pun gagal memberikan dampak instan, tanpa kemenangan dalam empat pertandingan pertamanya.

West Ham kemudian hanya sekali kalah dalam enam pertandingan, sebelum menelan tiga kekalahan beruntun yang membuat mereka berada di peringkat ketiga dari bawah pada akhir Desember, terpaut lima poin dari zona aman. Namun, wacana memecat Nuno pada saat itu ditepis, dan klub memberikan dukungan penuh kepada mantan pelatih Wolverhampton Wanderers tersebut pada bursa transfer Januari.

Gelandang andalan Lucas Paqueta hengkang ke Flamengo, tetapi Valetin 'Taty' Castellanos, Pablo Felipe, dan Adama Traore didatangkan untuk mencoba menyelamatkan West Ham dari ancaman degradasi. Namun, tak satu pun dari perekrutan itu membuahkan hasil. Striker asal Argentina Castellanos dan penyerang asal Portugal Pablo sama-sama kesulitan beradaptasi dengan sepakbola Inggris, sementara Traore tidak memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian akhir. Pemain pinjaman dari Chelsea, Axel Diasi, menjadi satu-satunya wajah baru yang tampil mengesankan di lini pertahanan, tetapi kehadirannya saja tidak cukup untuk menyelamatkan West Ham.

Selain penilaiannya yang buruk dalam urusan transfer, taktik Nuno yang kaku, keputusan pemilihan pemain yang membingungkan, serta ketergantungan berlebihan pada Bowen turut berperan besar dalam kegagalan West Ham. Meski begitu, klub memutuskan untuk tetap mempertahankannya setelah degradasi mereka dipastikan.

"Urusan sepakbola harus selalu menjadi prioritas utama kami dan perencanaan untuk musim depan dimulai begitu peluit akhir berbunyi pada Minggu," kata West Ham dalam pernyataan resmi setelah hari terakhir musim tersebut. "Kami mengadakan pertemuan dengan pelatih kepala Nuno Espírito Santo pada awal pekan ini dan dengan senang hati mengonfirmasi bahwa ia telah menyatakan komitmennya untuk terus bersama klub, sebagaimana kami berkomitmen kepadanya. Nuno menegaskan bahwa ia sangat termotivasi menghadapi tantangan membawa West Ham United kembali ke kasta tertinggi pada kesempatan pertama. Itu harus menjadi target yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk musim depan.

"Nuno pernah menjalani satu musim di Championship dan meraih kesuksesan luar biasa ketika mengumpulkan 99 poin untuk menjuarai kompetisi tersebut bersama Wolverhampton Wanderers pada 2018. Meski hasil akhir pada Minggu terasa menyakitkan, jajaran direksi meyakini bahwa dalam beberapa bulan terakhir telah terlihat tanda-tanda perbaikan dan kemajuan yang lebih luas. Kami ingin Nuno terus mengembangkan kemajuan tersebut.

"Total 25 poin dari 17 pertandingan terakhir kami di Premier League setara dengan 1,47 poin per pertandingan, rasio yang akan menghasilkan finis di peringkat ketujuh jika dipertahankan sepanjang musim. Selain itu, kami merasa bahwa peningkatan nyata dalam mentalitas dan kebersamaan skuad sejak Januari, yang menghasilkan peningkatan performa dan hasil tersebut, menjadikannya orang yang tepat untuk memimpin kami ke depan."