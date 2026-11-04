Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
West Ham Nuno sacked 1:1Getty/GOAL

West Ham seharusnya menjuarai Championship dengan mudah, tetapi apa yang membuat situasinya begitu buruk hingga Nuno Espirito Santo harus dipecat?

West Ham United memutuskan melakukan perubahan di kursi pelatih setelah mengawali musim 2026/27 dengan performa yang tidak konsisten dan mengkhawatirkan.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • West Ham semestinya bisa mendominasi Championship. Mereka terdegradasi dari Premier League untuk pertama kalinya dalam 14 tahun meski mengumpulkan 39 poin, jauh di atas rata-rata 34,5 poin yang diraih tim peringkat ke-17 sejak kompetisi itu dikurangi menjadi 20 tim pada 1995.

    Sejumlah pemain kunci seperti Mateus Fernandes, Crysencio Summerville, dan El Hadji Malick Diouf memilih hengkang. Namun, West Ham juga merekrut lima pemain secara permanen, termasuk gelandang Celtic Arne Engels, winger Tottenham Manor Solomon, dan bek berpengalaman asal Belanda Joel Veltman dari Brighton. Sementara itu, Joel Piroe dari Leeds dan Morato dari Nottingham Forest menjadi dua rekrutan pinjaman yang paling menonjol.

    Selain itu, penyerang andalan sekaligus kapten klub Jarrod Bowen mengabaikan minat transfer yang nyata dari klub-klub kasta tertinggi dan menandatangani kontrak yang diperbarui di London Stadium. West Ham pun tampak berada dalam kondisi ideal untuk langsung kembali ke Premier League. Bandar taruhan juga berpandangan demikian, dengan tim asuhan Nuno Espirito Santo menjadi favorit pramusim untuk menjuarai Championship.

    Mengatakan bahwa mereka gagal memenuhi ekspektasi itu rasanya sangat meremehkan keadaan. Memasuki awal November, West Ham menutup akhir pekan di posisi kedelapan setelah hanya memenangi enam dari 13 pertandingan liga pertama mereka. Setelah menelan kekalahan kandang kedua berturut-turut pada Sabtu, kali ini dihajar West Brom 3-1, manajemen memutuskan memecat Nuno demi mengembalikan peluang mereka meraih promosi otomatis ke jalurnya.

    Namun, apa sebenarnya yang begitu keliru dalam tiga bulan terakhir?

  • Keyakinan buta

    Nuno Espirito Santo

    West Ham tetap mempertahankan Nuno setelah terdegradasi, meski semua tanda peringatan menunjukkan bahwa ia bukan sosok yang tepat untuk menangani tim.

    Nuno pertama kali ditunjuk sebagai pelatih West Ham pada 27 September 2026, dua pekan setelah dipecat Nottingham Forest. Ia sebelumnya membawa Forest finis di peringkat ketujuh Premier League pada musim 2024-25, pencapaian tertinggi klub itu sejak 1994-95. Di London timur, ia mewarisi skuad yang dilanda krisis kepercayaan diri setelah merosot ke peringkat ke-19 di bawah Graham Potter. Nuno pun gagal memberikan dampak instan, tanpa kemenangan dalam empat pertandingan pertamanya.

    West Ham kemudian hanya sekali kalah dalam enam pertandingan, sebelum menelan tiga kekalahan beruntun yang membuat mereka berada di peringkat ketiga dari bawah pada akhir Desember, terpaut lima poin dari zona aman. Namun, wacana memecat Nuno pada saat itu ditepis, dan klub memberikan dukungan penuh kepada mantan pelatih Wolverhampton Wanderers tersebut pada bursa transfer Januari.

    Gelandang andalan Lucas Paqueta hengkang ke Flamengo, tetapi Valetin 'Taty' Castellanos, Pablo Felipe, dan Adama Traore didatangkan untuk mencoba menyelamatkan West Ham dari ancaman degradasi. Namun, tak satu pun dari perekrutan itu membuahkan hasil. Striker asal Argentina Castellanos dan penyerang asal Portugal Pablo sama-sama kesulitan beradaptasi dengan sepakbola Inggris, sementara Traore tidak memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian akhir. Pemain pinjaman dari Chelsea, Axel Diasi, menjadi satu-satunya wajah baru yang tampil mengesankan di lini pertahanan, tetapi kehadirannya saja tidak cukup untuk menyelamatkan West Ham.

    Selain penilaiannya yang buruk dalam urusan transfer, taktik Nuno yang kaku, keputusan pemilihan pemain yang membingungkan, serta ketergantungan berlebihan pada Bowen turut berperan besar dalam kegagalan West Ham. Meski begitu, klub memutuskan untuk tetap mempertahankannya setelah degradasi mereka dipastikan.

    "Urusan sepakbola harus selalu menjadi prioritas utama kami dan perencanaan untuk musim depan dimulai begitu peluit akhir berbunyi pada Minggu," kata West Ham dalam pernyataan resmi setelah hari terakhir musim tersebut. "Kami mengadakan pertemuan dengan pelatih kepala Nuno Espírito Santo pada awal pekan ini dan dengan senang hati mengonfirmasi bahwa ia telah menyatakan komitmennya untuk terus bersama klub, sebagaimana kami berkomitmen kepadanya. Nuno menegaskan bahwa ia sangat termotivasi menghadapi tantangan membawa West Ham United kembali ke kasta tertinggi pada kesempatan pertama. Itu harus menjadi target yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk musim depan.

    "Nuno pernah menjalani satu musim di Championship dan meraih kesuksesan luar biasa ketika mengumpulkan 99 poin untuk menjuarai kompetisi tersebut bersama Wolverhampton Wanderers pada 2018. Meski hasil akhir pada Minggu terasa menyakitkan, jajaran direksi meyakini bahwa dalam beberapa bulan terakhir telah terlihat tanda-tanda perbaikan dan kemajuan yang lebih luas. Kami ingin Nuno terus mengembangkan kemajuan tersebut.

    "Total 25 poin dari 17 pertandingan terakhir kami di Premier League setara dengan 1,47 poin per pertandingan, rasio yang akan menghasilkan finis di peringkat ketujuh jika dipertahankan sepanjang musim. Selain itu, kami merasa bahwa peningkatan nyata dalam mentalitas dan kebersamaan skuad sejak Januari, yang menghasilkan peningkatan performa dan hasil tersebut, menjadikannya orang yang tepat untuk memimpin kami ke depan."

  • Tanpa identitas

    Watford v West Ham United - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    West Ham United mengawali musim baru dengan sangat buruk, dan para pendukungnya tak segan menjadikan Nuno sasaran kritik.

    Pernyataan itu sangat kontras dengan pernyataan yang dikeluarkan West Ham pada Selasa pagi untuk mengonfirmasi kepergian Nuno, asistennya Rui Pedro Silva, dan pelatih kiper Rui Barbosa. Pernyataan tersebut berbunyi: "Setelah meninjau secara menyeluruh awal musim di Championship, dewan direksi meyakini bahwa perubahan diperlukan saat ini guna memastikan tujuan dan harapan klub tetap berada di jalur yang tepat."

    West Ham baru memainkan 16 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Sekilas, keputusan itu tampak seperti perubahan sikap yang drastis, tetapi sebagian besar suporter fanatik sudah menginginkan Nuno pergi pada musim panas. West Ham tidak memiliki identitas permainan di bawah arahannya, dan pelatih asal Portugal itu tak kunjung menemukan susunan sebelas pemain inti terbaik. Ketidakmampuannya memaksimalkan skuad termahal di Championship akhirnya memaksa dewan direksi bertindak.

    Awal musim yang tersendat menjadi pertanda apa yang akan terjadi. West Ham menyia-nyiakan keunggulan dua gol hingga hanya bermain imbang di kandang Burnley, lalu kalah di kandang sendiri dari Charlton sebelum ditahan Watford 1-1. Meski meraih kemenangan atas Portsmouth dan Southampton di Carabao Cup, bulan itu tetap sangat mengecewakan.

    Para pemain disoraki suporter West Ham yang bertandang ke Vicarage Road saat meninggalkan lapangan. Para suporter juga menyasar Nuno dengan nyanyian: "Kau akan dipecat besok pagi." Menanggapi kecaman itu dalam konferensi pers selepas pertandingan, Nuno mengatakan: "Suporter adalah bagian terpenting dari klub kami dan saya sangat menghormati mereka. Saya memahami semuanya. Saya hanya meminta sekali lagi: teruslah percaya, teruslah menaruh kepercayaan kepada kami, teruslah melangkah, dan kami akan berusaha membalikkan keadaan.

    "Kami sudah memainkan tiga pertandingan, kami punya dua poin, jadi siapa yang senang? Namun, saya percaya. Saya percaya kepada para pemain saya dan bekerja sangat keras bersama mereka. Kami sedang membangun sebuah tim dan keadaan akan berubah. Saya optimistis."

  • “Terlalu bagus untuk hanya bermain bertahan”

    West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    West Ham dua kali sempat menunjukkan tanda-tanda akan membangun momentum di Championship, tetapi kembali bermain pasif sehingga lawan bisa mengambil inisiatif sejak awal.

    Awalnya, Nuno mendapatkan respons yang ia inginkan. West Ham membuka jadwal September dengan kemenangan 4-2 atas Wolves, mantan klub sang manajer, sebelum mengalahkan Derby 3-0 dan Bolton 3-2 untuk naik ke puncak klasemen Championship. Mereka kemudian menundukkan Wrexham 6-0 di London Stadium, memberikan kekalahan terberat di liga dalam 22 tahun kepada klub tersebut lewat penampilan yang bisa dibilang terbaik sejak ditangani Nuno.

    Namun, empat hari kemudian, West Ham tersingkir dari Carabao Cup oleh Fulham, lalu hanya mampu bermain imbang melawan rival bebuyutan Millwall dan QPR. Penampilan melawan QPR sangat mengkhawatirkan karena West Ham tidak mencatatkan satu pun tembakan sebelum Bowen mencetak gol penyeimbang pada menit ke-70. Bowen juga gagal mengeksekusi penalti pada masa tambahan waktu, tetapi QPR sepenuhnya layak meraih setidaknya satu poin dari pertandingan itu.

    Kemenangan tandang berikutnya atas Lincoln dan Swansea sedikit meredakan tekanan terhadap Nuno. West Ham kembali mencetak enam gol saat menghadapi Lincoln, tetapi kekalahan kandang 3-2 dari Southampton membuat mereka kembali tersadar akan persoalan yang dihadapi. West Ham tertinggal dua gol dalam 12 menit pertama. Yang lebih buruk lagi, James Ward-Prowse mendominasi lini tengah untuk Southampton saat kembali ke London Stadium.

    “Kami tidak memulai pertandingan seperti yang kami inginkan dan kami kebobolan,” aku Nuno. “Kami menghadapi situasi dengan ragu-ragu, bola-bola yang memantul, terlalu banyak kesempatan bagi Southampton untuk mendapat peluang pada fase kedua dan ketiga, lalu mencetak gol.” Ini bukan kejadian yang hanya terjadi sekali, sebab untuk kesembilan kalinya dalam 15 pertandingan, West Ham kebobolan lebih dulu.

    Mantan gelandang Tottenham dan Wolves, Jamie O'Hara, dengan tepat merangkum masalah terbesar West Ham saat menanggapi seorang penggemar yang memuji penampilan mereka pada babak kedua melawan Southampton. Ia mengatakan di talkSPORT: “Kalian klub yang terlalu bagus untuk sekadar bertahan, menunggu, dan membiarkan tim-tim datang ke London Stadium lalu mengalahkan kalian dengan mudah dalam 15 menit pertama. Kalian punya skuad terbaik di divisi itu. Kalian seharusnya mengalahkan lawan-lawan dengan telak, bukan memberi mereka keunggulan dua gol lebih dulu lalu mencari-cari alasan tentang betapa bagusnya permainan kalian ketika pertandingan sudah praktis selesai.”

  • Pahlawan yang kembali

    Burnley v Manchester City - Premier League
    Getty Images Sport

    West Ham United bersiap menyerahkan kendali ruang ganti kepada mantan kaptennya, Scott Parker, tetapi ia menghadapi tugas berat.

    Hal yang persis sama terjadi saat menghadapi West Brom pada akhir pekan. Felix Horn Myhre mencetak gol pada menit ke-20 lewat serangan balik yang membuat West Ham tak siap. Bowen menyamakan kedudukan melalui tembakan yang berbelok arah sebelum jeda, tetapi pertahanan West Ham kembali runtuh pada babak kedua. West Brom memanfaatkan kesalahan Airidas Golambeckis dan Morato untuk memastikan kemenangan.

    Setelah empat pertandingan kandang tanpa kemenangan, tiga di antaranya berakhir dengan kekalahan, tanda-tanda bahwa masa Nuno akan segera berakhir sudah jelas. Ia pun menyadarinya: "Inilah kenyataannya: kami hanya bisa mengubahnya jika memenangi pertandingan. Ketika Anda kalah di kandang dari Charlton, Southampton, dan West Brom, satu-satunya solusi adalah meningkatkan permainan kami. Tekanan ada setiap hari. Kami kebobolan enam gol di kandang dalam dua pertandingan dan kami harus memperbaikinya. Itu tidak boleh terjadi."

    Hal itu kemungkinan tak akan terjadi di bawah sosok yang diperkirakan menggantikan Nuno, Scott Parker, karena ia lebih mampu menjadikan West Ham tim kuat di Championship sebagaimana mestinya. Mantan pelatih Burnley, Bournemouth, dan Fulham itu berhasil membawa timnya promosi dalam masing-masing dari tiga musimnya sebagai pelatih di kasta kedua. Ia juga pernah menjadi kapten West Ham saat masih bermain, sehingga sudah mengenal klub itu luar dalam.

    Penunjukan itu juga semestinya disambut baik oleh para suporter, sebab West Ham akan jauh lebih sulit dikalahkan di bawah Parker. Namun, membenahi kekacauan yang ditinggalkan Nuno bukan tugas mudah, terutama dalam urusan perekrutan pemain.

    "Dia [Parker] pemain yang sangat, sangat bagus dan, menurut saya, pelatih yang sangat cermat. Jadi, menurut saya dia sangat cocok untuk West Ham," kata mantan pelatih West Ham, Harry Redknapp, di talkSPORT. "Namun, saya rasa hal pertama yang perlu dia lakukan [adalah membenahi skuad]. Belakangan ini saya mengamati tim West Ham, dan saya teringat ketika saya datang ke klub itu pada usia 14 tahun. Saya bergabung dengan West Ham dan mengenang kembali tahun-tahun sejak saat itu. Saya rasa ini mungkin kelompok pemain West Ham terburuk yang pernah saya lihat selama periode tersebut. Jadi, tugasnya tidak mudah. Selain Bowen, hanya sedikit pemain dalam skuad saat ini yang bisa masuk ke banyak tim West Ham dari tahun ke tahun."

    Fakta bahwa West Ham berada dalam situasi ini hanya tiga tahun setelah keberhasilan bersejarah mereka menjuarai Liga Konferensi di bawah David Moyes menunjukkan betapa buruknya pengelolaan klub di balik layar. Kepercayaan yang begitu membabi buta kepada Nuno membuat mereka kini harus memulai kembali dari awal. Harapannya, Parker dapat mengembalikan stabilitas yang dulu dianggap sebagai hal biasa pada era Moyes.