Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Brandi Chastain Legacy 1:1Getty/GOAL

Warisan: Brandi Chastain dan selebrasi di Piala Dunia Wanita yang mengubah sepak bola Amerika Serikat dan dunia selamanya

Kemenangan tim nasional putri Amerika Serikat di turnamen 1999 mengawali dominasi mereka dalam sepak bola.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Sulit menggambarkan betapa pentingnya Piala Dunia Wanita 1999, baik saat itu maupun hingga kini, jika melihat warisan serta perannya dalam mengembangkan sepak bola wanita. Turnamen itu menjadi titik balik bersejarah, terutama bagi tim nasional wanita Amerika Serikat. Digelar di AS, laga finalnya menarik 90.185 penonton ke Rose Bowl. Di akhir pertandingan, lahirlah momen ikonik pertama dalam sejarah sepak bola wanita ketika Brandi Chastain melepas kausnya untuk merayakan penalti penentu kemenangan.

    Namun, semuanya bisa saja berjalan sangat berbeda. Ketika panitia penyelenggara tuan rumah pertama kali berbicara dengan FIFA soal lokasi pertandingan, jelas bahwa keduanya memiliki pandangan berbeda. “FIFA bersikeras agar kami menggunakan stadion-stadion yang lebih kecil, semuanya di wilayah timur laut, untuk menekan biaya perjalanan,” kata Alan Rothenberg, mantan kepala U.S. Soccer yang mengawasi panitia tersebut, dalam wawancara untuk buku karya Caitlin Murray, The National Team. “Kami berpendapat bahwa waktunya sudah tepat dan minat di Amerika Serikat cukup tinggi sehingga kami bisa melakukan lebih dari itu. Mereka hanya mengatakan tidak.”

    Pandangan itu baru berubah setelah Olimpiade 1996 yang diselenggarakan Atlanta. Para penggemar datang berbondong-bondong untuk menyaksikan USWNT meraih medali emas perdana cabang sepak bola wanita, sehingga FIFA berubah pikiran. Setelah itu, terselenggaralah turnamen Piala Dunia Wanita paling ikonik dalam sejarah, yang dimenangi Amerika Serikat dengan cara paling dramatis.

  • Momentum kian menguat

    Shannon MacMillan Mia Hamm Michelle Akers USWNT 1996
    Getty Images

    Keberhasilan timnas putri Amerika Serikat meraih medali emas Olimpiade 1996 memberi gambaran kepada FIFA tentang potensi kesuksesan Piala Dunia Wanita jika digelar di Amerika Serikat.

    Olimpiade 1996 memberikan gambaran tentang seperti apa Piala Dunia Wanita 1999 nantinya. Saat USWNT melaju menuju gelar juara, ribuan orang datang untuk memberikan dukungan. Sebanyak 76.489 penonton menyaksikan laga perebutan medali emas yang tidak disiarkan di televisi, ketika USWNT menang 2-1 atas China.

    Pada saat itu, sepakbola wanita mulai mendapat perhatian di AS. Michelle Akers menjadi perempuan pertama yang menandatangani kontrak dukungan komersial di sepakbola, dengan Umbro, sementara Mia Hamm menjadi salah satu bintang dengan daya jual tertinggi dalam sejarah tim dan tampil dalam iklan bersama Michael Jordan.

    Namun, apa yang terjadi pada 1999 akan membawa semuanya ke tingkat yang sama sekali baru. Dengan dukungan panitia penyelenggara untuk menarik jumlah penonton yang cukup besar agar penggunaan stadion-stadion besar layak, USWNT siap mengubah sepakbola untuk selamanya. Mereka pun tidak mengecewakan.

  • Memulai dengan gebrakan

    USWNT Denmark 1999 Women's World Cup
    Getty Images

    Amerika Serikat mengawali turnamen 1999 dengan penuh gaya, baik di dalam maupun di luar lapangan.

    Bukan berarti tidak ada keraguan. Meski menentang rencana awal FIFA untuk menggunakan stadion yang lebih kecil, panitia penyelenggara tetap membutuhkan rencana cadangan jika penjualan tiket tidak berjalan baik. Mereka pun menyiapkan gagasan untuk menggelar konser dan memasang dekorasi yang meriah. Kekhawatiran itu beralasan: dua laga persahabatan USWNT menjelang turnamen hanya dihadiri 6.767 dan 10.452 penonton.

    Namun, meski tidak mendapat bantuan pemasaran dari FIFA dan hanya memiliki anggaran yang sangat kecil, rencana cadangan itu tak diperlukan. Berkat peran para pemain, yang terkadang bekerja nyaris seperti penjual dari pintu ke pintu, tiket terjual begitu banyak hingga sebagian orang mengira angka penjualannya palsu. Anggapan itu bertahan sampai turnamen dimulai.

    Saat USWNT memainkan laga pembuka Piala Dunia Wanita 1999 di Giants Stadium, sebanyak 78.972 penonton hadir. Setelah menyaksikan tuan rumah mengalahkan Denmark 3-0 lewat gol Hamm, Julie Foudy, dan Kristine Lilly, para penonton itu pun ingin kembali menyaksikan pertandingan berikutnya.

  • Fokus pada tujuan

    Carla Overbeck Kristine Lilly USWNT 1999
    Getty Images

    Timnas putri Amerika Serikat mencetak 18 gol dan hanya kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan untuk memastikan tempat di final.

    USWNT melaju mulus melalui fase grup setelah mengalahkan Nigeria 7-1 dan Korea Utara 3-0. Hasil itu mempertemukan mereka dengan juara Eropa, Jerman, dalam duel perempat-final yang sangat dinantikan. Laga tersebut pun memenuhi ekspektasi: AS harus dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk menang 3-2. Begitu serunya pertandingan itu, kamera televisi bahkan menangkap presiden saat itu, Bill Clinton, sedang merayakan gol kemenangan Joy Fawcett pada menit ke-66.

    Dibandingkan dengan laga menegangkan tersebut, kemenangan 2-0 atas Brasil di semi-final relatif nyaman. Meski begitu, penampilan gemilang kiper Brianna Scurry tetap diperlukan untuk menggagalkan upaya lawan yang tak pernah menyerah. AS pun menandai 4 Juli dengan kemenangan yang membawa mereka ke final.

    Di sana, mereka akan menghadapi China, yang menghantam juara bertahan Norwegia dengan skor mencolok 5-0 pada semi-final kedua. Hingga saat itu, Norwegia merupakan rival terbesar USWNT, tetapi China mulai menjadi pesaing utama. Final Piala Dunia Wanita 1999 menjadi puncak persaingan kedua tim.

  • Dalam situasi genting

    USWNT China 1999 Women's World Cup final
    Getty Images

    Laga final berlangsung sengit, dan adu penalti akhirnya diperlukan untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara dunia.

    Ada begitu banyak momen dari final itu yang sulit dilupakan, meski tidak semuanya karena alasan yang menyenangkan. Para pemain, misalnya, terpaksa melakukan pemanasan di dalam stadion sementara pertandingan perebutan tempat ketiga antara Brasil dan Norwegia berlangsung di tempat yang sama. Jadwal siaran televisi yang ketat membuat laga tersebut langsung berlanjut ke adu penalti setelah berakhir tanpa gol dalam 90 menit, tanpa melalui perpanjangan waktu. Brasil menang 5-4 lewat adu penalti.

    Finalnya sendiri berlangsung alot. Kedua tim sama-sama tidak ingin melakukan kesalahan dan hanya memberikan sedikit peluang kepada lawan. Lalu, keadaan mulai berpotensi berbalik menguntungkan China, sesuatu yang tentu tidak diinginkan sebagian besar penonton. Lebih dari 90.000 orang hadir, menciptakan rekor dunia jumlah penonton untuk pertandingan sepakbola wanita resmi yang bertahan selama 23 tahun berikutnya.

    Akers harus ditandu keluar pada awal perpanjangan waktu karena gegar otak. Tak lama kemudian, hanya sapuan refleks Lilly di garis gawang yang menggagalkan China mencetak gol emas penentu gelar. Mungkin warisan turnamen ini akan berbeda jika USWNT tidak keluar sebagai juara.

    Lalu tibalah adu penalti, yang menghadirkan drama luar biasa. Mulanya, tak ada yang gagal. Empat tendangan penalti pertama semuanya berhasil. Kemudian Scurry melakukan penyelamatan krusial untuk menggagalkan Liu Ying. Selama para eksekutor USWNT terus mencetak gol, Piala Dunia akan menjadi milik mereka. Lilly mencetak gol, Hamm juga, tetapi Zhang Ouying dan Sun Wen pun berhasil. Giliran Chastain maju, tahu bahwa jika tendangannya masuk, ia dan rekan-rekan setimnya akan menjadi juara dunia.

  • Ikonik

    Brandi Chastain USWNT 1999
    Getty Images

    Selebrasi Chastain seusai mencetak gol lewat penalti penentu kemenangan di Piala Dunia menjadi salah satu momen paling berkesan dalam sejarah olahraga.

    Chastain secara alami lebih dominan menggunakan kaki kanan, tetapi ia juga sangat piawai dengan kedua kakinya. Pelatih timnas putri Amerika Serikat, Tony DiCicco, lebih menyukai tendangan penalti Chastain dengan kaki kiri karena menilai tendangan itu lebih akurat dan lebih sulit ditebak. Sebaliknya, tendangan kaki kanannya lebih mudah diprediksi, meski semua penalti yang ia ambil sepanjang kariernya hingga saat itu dilakukan dengan kaki kanan. Karena itulah, DiCicco meminta Chastain menggunakan kaki kiri untuk mengeksekusi penalti dengan tekanan terbesar dalam hidupnya.

    Chastain mengenang momen itu dengan tenang kepada the Guardian: "Saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya." Kepercayaan dirinya terbukti beralasan. Penempatan bolanya sangat baik dan berhasil menaklukkan Gao Hong, yang sudah bergerak ke arah yang tepat. Amerika Serikat kembali menjadi juara Piala Dunia.

    Lalu terciptalah foto ikonis Chastain yang mengenakan bra olahraga dan berlutut dalam luapan kegembiraan, sementara rekan-rekan setimnya berlari dari garis tengah lapangan untuk merayakan kemenangan bersamanya. Momen itu menghasilkan foto yang hingga kini masih menjadi gambar paling ikonis dalam sejarah sepakbola wanita. Foto tersebut menghiasi halaman depan surat kabar dan majalah, termasuk Sports Illustrated, saat keberhasilan timnas putri Amerika Serikat dirayakan.

  • Warisan abadi

    USWNT Women's World Cup trophy 1999
    Getty Images

    Keberhasilan timnas putri Amerika Serikat pada 1999 melahirkan warisan luar biasa yang memengaruhi para juara dunia setelahnya

    Butuh 16 tahun bagi USWNT untuk kembali menjuarai Piala Dunia. Ketika itu terjadi, mereka mengalahkan Jepang 5-2 pada final 2015, dan hampir setiap anggota skuadnya terinspirasi oleh generasi '99.

    Jumlah penonton puncak final 1999 di televisi AS mencapai 40 juta, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan baru terlampaui oleh sebuah pertandingan sepak bola pada Piala Dunia putra sekitar 15 tahun kemudian. Tak mengherankan, momen itu menjadi inspirasi besar bagi begitu banyak pemain yang mengikuti jejak generasi tersebut. Menurut National Federation of State High School Associations, jumlah siswi yang bermain sepak bola di sekolah menengah atas di AS melonjak 45 persen setelah 1999.

    “Piala Dunia Wanita 1999 mengubah hidup saya,” kata Carli Lloyd dalam wawancara dengan Boardroom. “Itu memberi saya keyakinan, kemampuan untuk bermimpi besar, dan motivasi untuk mengatakan bahwa hal ini mungkin. Para perempuan yang bermain saat itu memberikan pengaruh yang begitu besar kepada saya dan banyak orang lainnya.”

    Ketika Lloyd mencetak hat-trick luar biasa pada final Piala Dunia 2015, termasuk gol dari garis tengah lapangan, untuk membawa USWNT kembali menjadi juara dunia, pengaruh langsung Rose Bowl, selebrasi Chastain, dan generasi '99 yang ikonis serta tak terlupakan tampak jelas. Tanpa semua itu, USWNT tidak akan menjadi kekuatan besar seperti selama ini.