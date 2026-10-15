Sulit menggambarkan betapa pentingnya Piala Dunia Wanita 1999, baik saat itu maupun hingga kini, jika melihat warisan serta perannya dalam mengembangkan sepak bola wanita. Turnamen itu menjadi titik balik bersejarah, terutama bagi tim nasional wanita Amerika Serikat. Digelar di AS, laga finalnya menarik 90.185 penonton ke Rose Bowl. Di akhir pertandingan, lahirlah momen ikonik pertama dalam sejarah sepak bola wanita ketika Brandi Chastain melepas kausnya untuk merayakan penalti penentu kemenangan.

Namun, semuanya bisa saja berjalan sangat berbeda. Ketika panitia penyelenggara tuan rumah pertama kali berbicara dengan FIFA soal lokasi pertandingan, jelas bahwa keduanya memiliki pandangan berbeda. “FIFA bersikeras agar kami menggunakan stadion-stadion yang lebih kecil, semuanya di wilayah timur laut, untuk menekan biaya perjalanan,” kata Alan Rothenberg, mantan kepala U.S. Soccer yang mengawasi panitia tersebut, dalam wawancara untuk buku karya Caitlin Murray, The National Team. “Kami berpendapat bahwa waktunya sudah tepat dan minat di Amerika Serikat cukup tinggi sehingga kami bisa melakukan lebih dari itu. Mereka hanya mengatakan tidak.”

Pandangan itu baru berubah setelah Olimpiade 1996 yang diselenggarakan Atlanta. Para penggemar datang berbondong-bondong untuk menyaksikan USWNT meraih medali emas perdana cabang sepak bola wanita, sehingga FIFA berubah pikiran. Setelah itu, terselenggaralah turnamen Piala Dunia Wanita paling ikonik dalam sejarah, yang dimenangi Amerika Serikat dengan cara paling dramatis.