Selalu menarik ketika seorang pemain Amerika menjalani debutnya di salah satu liga top Eropa, terutama yang memiliki potensi seperti Zavier Gozo.

Pemain berusia 19 tahun itu, yang bergabung dengan Crystal Palace dari Real Salt Lake pada awal bulan ini, merasakan aksi Premier League untuk pertama kalinya pada Jumat. Itu bukan hasil yang diinginkan Gozo, sesama pemain Amerika Chris Richards, maupun Crystal Palace saat menghadapi Manchester City, tetapi penampilan tersebut seharusnya memperkuat peluangnya untuk mendapat tempat dalam skuad USMNT asuhan Mauricio Pochettino pada September.

Itu bukan satu-satunya perkembangan yang menggembirakan bagi penggemar AS. Yunus Musah melanjutkan kebangkitannya di bawah Ruben Amorim bersama AC Milan yang sedang menanjak. Di sisi sebaliknya, kekhawatiran soal masa depan Johnny Cardoso di Atletico Madrid kian meningkat setelah tiga pertandingan liga pertama klub, sementara Folarin Balogun masih belum beraksi di tengah keterkaitannya dengan kepindahan dari Monaco.

GOAL mengulas alur cerita tersebut dan lainnya dalam edisi terbaru Americans Abroad...