Warga Amerika di luar negeri: Zavier Gozo menjalani debut di Premier League, Yunus Musah bersinar untuk AC Milan dan kekhawatiran meningkat soal peran Johnny Cardoso di Atletico Madrid
Selalu menarik ketika seorang pemain Amerika menjalani debutnya di salah satu liga top Eropa, terutama yang memiliki potensi seperti Zavier Gozo.
Pemain berusia 19 tahun itu, yang bergabung dengan Crystal Palace dari Real Salt Lake pada awal bulan ini, merasakan aksi Premier League untuk pertama kalinya pada Jumat. Itu bukan hasil yang diinginkan Gozo, sesama pemain Amerika Chris Richards, maupun Crystal Palace saat menghadapi Manchester City, tetapi penampilan tersebut seharusnya memperkuat peluangnya untuk mendapat tempat dalam skuad USMNT asuhan Mauricio Pochettino pada September.
Itu bukan satu-satunya perkembangan yang menggembirakan bagi penggemar AS. Yunus Musah melanjutkan kebangkitannya di bawah Ruben Amorim bersama AC Milan yang sedang menanjak. Di sisi sebaliknya, kekhawatiran soal masa depan Johnny Cardoso di Atletico Madrid kian meningkat setelah tiga pertandingan liga pertama klub, sementara Folarin Balogun masih belum beraksi di tengah keterkaitannya dengan kepindahan dari Monaco.
GOAL mengulas alur cerita tersebut dan lainnya dalam edisi terbaru Americans Abroad...
Gozo melakoni debut, tetapi ada kekhawatiran awal untuk Richards dan Palace
Palace dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar berada dalam tren menanjak, dan itu ada alasannya. Tim rekrutmen Palace menemukan permata seperti Michael Olise dan Marc Guéhi, membantu klub menjuarai Piala FA dan Conference League.
Kepergian bintang-bintang tersebut, bersama beberapa pemain lainnya, membuat Palace memulai siklus baru. Hal itu tak terelakkan akan membawa beberapa hambatan, dan Palace kini telah kalah dalam dua laga pertama mereka di Premier League musim ini. Mereka memang diperkirakan kalah dari Manchester City pada Jumat, tetapi kekalahan 4-1 pada laga kandang pembuka mereka tetap mengkhawatirkan. Di bawah Oliver Glasner, Palace secara reguler mampu mendorong lawan-lawan elite hingga batas maksimal. Saat ini, mereka masih mencari bentuk di bawah Pierre Sage.
Transisi itu bisa menciptakan peluang bagi Gozo. City mendominasi penguasaan bola, dan Palace sudah tertinggal dua gol ketika remaja itu masuk dengan sedikit lebih dari 20 menit tersisa, jadi peluangnya untuk memberi dampak memang terbatas. Meski begitu, menjalani debut di Premier League hanya 10 hari setelah menuntaskan kepindahannya ke luar negeri yang telah lama dinantikan merupakan langkah awal yang menggembirakan.
Bagi Richards, salah satu figur mapan dari siklus Palace sebelumnya, hasil seperti ini tak terelakkan akan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana ia cocok dalam fase klub berikutnya.
Musah kini jadi pemain kunci di Milan?
Angkat tangan jika Anda menduga Musah akan bermain setiap menit dalam dua laga pertama AC Milan di Serie A.
Beberapa musim terakhir menjadi periode yang sulit bagi prospek Amerika Serikat yang sempat menjanjikan itu, yang sempat mendapatkan menit bermain tidak konsisten bersama AC Milan hingga lebih banyak digunakan sebagai pemain pengganti selama masa peminjaman semusim di Atalanta.
Namun, seperti yang sering terjadi ketika manajer baru datang, mantan bos Manchester United Ruben Amorim jelas melihat sesuatu dalam diri Musah. Gelandang yang masih baru berusia 23 tahun itu kini menjadi bagian penting dalam skema 3-4-2-1 racikan pelatih asal Portugal tersebut, berduet dengan legenda Kroasia Luka Modric dalam poros ganda pada Jumat.
Kombinasi itu bekerja dengan baik, dan Musah menampilkan performa kuat melawan sesama pemain Amerika Serikat Gianluca Busio dan tim promosi Venezia. Ia menuntaskan 45 dari 49 operan dalam kemenangan 2-0 tersebut, sukses dalam dua dari tiga dribel, menciptakan satu peluang emas, dan membuat empat recovery. Ia juga melepaskan tembakan yang membentur mistar gawang dari jarak dekat. Yang lebih penting, itu adalah permainan tanpa kesalahan dari seorang pemain yang pada masa lalu kerap melakukan eror mahal.
Semua ini tentu menggembirakan bagi Musah pada tahap awal musim. Keputusannya untuk melewatkan Gold Cup 2025 sempat merusak posisinya di USMNT, tetapi performa ini bisa membawanya kembali masuk dalam pertimbangan ketika Pochettino mengumumkan skuad September.
Kapan Pulisic akan bermain?
Pertandingan Milan juga menarik perhatian karena Christian Pulisic masuk dalam skuad pertandingan pada Jumat, tetapi tetap berada di bangku cadangan.
Absennya dia tidak perlu dibesar-besarkan. Pulisic dinilai cukup bugar untuk masuk skuad, tetapi dia masih dalam proses pemulihan dari memar tulang dan retak mikro yang dideritanya pada kaki kanan saat Piala Dunia. Kemungkinan besar, Amorim hanya memberinya lebih banyak waktu sebelum kembali menurunkannya ke lapangan. Namun, ketika Pulisic kembali, di mana dia akan bermain?
Sistem Amorim tidak menggunakan winger konvensional. Para pemain sayap beroperasi sebagai wing-back, peran yang datang dengan tanggung jawab bertahan yang besar. Pulisic telah menunjukkan kemauan untuk melakukan pekerjaan itu bersama tim nasional, tetapi hal tersebut berbeda jika menjadi tugas dari pekan ke pekan, terutama bagi pemain yang sepanjang kariernya bergelut dengan cedera.
Pulisic bisa saja menempati salah satu dari dua peran No. 10 di belakang striker, meski sebagian besar penampilan terbaiknya untuk Milan datang dari sisi kanan. Kontraknya berlaku hingga Juni 2027, dengan Milan memiliki opsi untuk satu musim tambahan, yang membuat ini menjadi musim yang penting. Waktu yang akan menjawab bagaimana ia cocok di bawah Amorim, yang telah membawa AC Milan meraih dua kemenangan dari dua laga di Serie A.
Saatnya khawatir tentang Cardoso?
Cardoso baru bermain lima menit dalam tiga pertandingan liga pertama Atletico Madrid. Bagi pemain yang datang dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar €30 juta ($35 juta) dan menjalani musim pertama yang inkonsisten di bawah Diego Simeone, hal itu memunculkan pertanyaan serius soal kecocokannya di ibu kota Spanyol.
Sebelum cedera pergelangan kaki tingkat tinggi yang mengakhiri musimnya di level klub dan membuatnya absen dari Piala Dunia, performa Cardoso mulai membaik. Ia menunjukkan alasan Atleti bersedia melakukan investasi sebesar itu untuk dirinya.
Namun, musim ini Simeone lebih memilih Pablo Barrios, Morten Hjulmand, dan bintang lama Koke. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Cardoso, formula itu berjalan efektif: Atletico belum terkalahkan dalam tiga pertandingan, dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Pelatih biasanya tidak mengutak-atik starting XI yang sukses.
Atletico juga akan menghadapi periode berat, dengan pertandingan melawan Athletic Club, Liverpool, Real Sociedad, dan Real Madrid. Bisa jadi masih butuh waktu sebelum Cardoso kembali mendapat menit bermain yang berarti. Apakah sudah waktunya bagi pemain Amerika itu untuk mempertimbangkan peminjaman? Tenggat waktu transfer semakin dekat.
Balogun tak terlihat saat Monaco melaju melewati OM milik Weah
Bursa transfer Ligue 1 ditutup pada 1 September pukul 20.00 waktu setempat. Apakah masa depan Balogun akan tetap berada di kasta tertinggi Prancis masih belum jelas. Ia kembali tidak dimainkan karena cedera ringan, meski tampaknya hal itu sama besarnya dengan upaya melindungi nilainya dibanding alasan lain.
Dari Barcelona dan PSG hingga Tottenham, striker Amerika Serikat itu telah dikaitkan dengan banyak klub sejak Piala Dunia yang impresif, ketika ia mencetak tiga gol dalam empat pertandingan. Namun, seiring bursa transfer di sejumlah negara makin mendekati penutupan, opsi Balogun, tanpa kesalahan dari dirinya sendiri, kian menipis. Sebagai contoh, ia sempat dikaitkan dengan AC Milan, tetapi klub itu kemudian merekrut Gonçalo Ramos. Kaitan dengan Tottenham juga mungkin sudah berakhir setelah Spurs merekrut penyerang Manchester City Omar Marmoush dan Sávio.
Kaitan dengan Barcelona masih tetap ada, tetapi dari mana klub yang terkenal serba kekurangan dana itu akan menemukan uang untuk memenuhi valuasi Balogun yang dilaporkan mencapai €60 juta dari Monaco? Di mana ia akan cocok secara taktis? PSG mampu membelinya, tetapi seperti halnya Barcelona, apakah ada peran alami untuknya di sana?
Adapun Monaco, mereka tampaknya baik-baik saja tanpanya. Paris Brunner, pelapis Balogun yang berusia 20 tahun, mencetak dua gol untuk membawa Monaco menang 2-0 atas Marseille milik Tim Weah. Brunner mencetak gol pada menit ke-13 dan ke-53 saat Monaco tetap sempurna dalam dua pertandingan Ligue 1 dan naik ke puncak klasemen. Sementara itu, Weah melanjutkan penampilan kuatnya sejak kembali dari Piala Dunia. Ia mencatatkan delapan kontribusi defensif dari posisi wing-back kanan dan juga menciptakan satu peluang untuk timnya.
Mengingat kesuksesan terbaru Monaco, €60 juta adalah uang yang sangat besar bagi klub yang bisa menginvestasikannya kembali ke posisi lain jika Balogun pergi. Nantikan kelanjutannya.
Tillman kembali memulai dengan lambat
Ini bukan cara yang dibayangkan Malik Tillman atau Bayer Leverkusen untuk membuka kampanye Bundesliga 2026-27. Ada banyak optimisme bahwa pelatih baru Carles Martínez bisa melanjutkan fondasi dari tiga musimnya menangani Toulouse.
Namun, melawan Elversberg, Leverkusen tidak punya jawaban dalam kekalahan 3-2 dari tim yang memainkan pertandingan Bundesliga pertamanya. Yang lebih mengkhawatirkan bagi fan USMNT adalah Tillman kembali nyaris tak terlihat dalam peran yang lebih menyerang, posisi yang membuatnya bersinar di Eredivisie tetapi kesulitan memberi dampak yang sama di Jerman musim lalu. Menghadapi lawan level atas, Tillman kerap terlihat lebih nyaman sebagai No. 8, posisi di mana ia tampil mengesankan untuk USMNT musim panas ini. Ia digantikan pada menit ke-65, Sabtu.
Konteks itu penting. Ini adalah pertandingan Bundesliga pertama dalam sejarah Elversberg yang berusia 119 tahun, dimainkan dalam atmosfer yang membara di Spiesen-Elversberg, sebuah munisipalitas dengan sekitar 13.000 penduduk. Momen ini memberi tuan rumah semua alasan untuk percaya diri, dan mereka mencetak dua gol dalam sembilan menit pertama sebelum menahan kebangkitan terlambat Leverkusen.
Realitanya, Leverkusen, juara Bundesliga 2023-24, seharusnya bisa tampil lebih baik dari ini. Untuk berkembang, mereka membutuhkan lebih banyak dari Tillman, rekrutan termahal dalam sejarah klub yang didatangkan setelah kepergian Florian Wirtz.
Momen yang mungkin Anda lewatkan
+ Brenden Aaronson diganti saat jeda sebagai bagian dari perubahan taktik oleh manajer Daniel Farke dalam hasil imbang 1-1 Leeds melawan Brentford.
+ Sergiño Dest melanjutkan start kuatnya bersama PSV, mencetak gol keduanya musim ini dari posisi bek kanan dalam kemenangan 6-1 di markas Utrecht. Ricardo Pepi bermain selama 78 menit tetapi tidak mencetak gol.
+ Antonee Robinson dan Fulham masih mencari kemenangan pertama mereka di bawah manajer baru Álvaro Arbeloa, dengan bek kiri itu bermain 90 menit dalam kekalahan 1-0 dari Sunderland.
+ Benjamin Cremaschi bermain pada 29 menit terakhir dalam kekalahan 2-0 Parma dari Juventus. Weston McKennie dicoret pada saat-saat akhir dari skuad Juve karena cedera yang dialami dalam latihan.
+ Mantan prospek Borussia Dortmund yang pernah sangat dipuji, Cole Campbell, mencetak gol kedua Elversberg pada menit kesembilan dalam kemenangan bersejarah mereka atas Leverkusen.
+ Cameron Carter-Vickers melanjutkan performa menjanjikannya bersama Celtic setelah tendon Achilles yang robek mengakhiri musim 2025-26 miliknya, dengan bermain 90 menit dalam kemenangan 2-1 atas Falkirk. Auston Trusty masuk dari bangku cadangan dan bermain pada 20 menit terakhir.
+ Aidan Morris bermain 90 menit dalam kemenangan 3-1 Middlesbrough atas West Brom milik sesama pemain Amerika, George Campbell. Sebastian Berhalter masuk saat jeda, sementara Max Arfsten dimainkan pada babak pertama. Kontingen pemain Amerika di Middlesbrough tampaknya akan kembali bertambah, dengan klub dilaporkan semakin dekat untuk menuntaskan transfer Rokas Pukštas senilai €5 juta.