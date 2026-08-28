Kampanye Piala Dunia Malik Tillman layak dikenang. Setelah musim yang aneh di Bayer Leverkusen, yang ditandai tekanan, perubahan, dan performa di bawah standar, Tillman menjadi gelandang paling komplet milik AS saat mereka memenangi laga fase gugur Piala Dunia kedua dalam sejarah modern. Gelandang itu menjadi elemen kunci dalam hampir semua yang dilakukan AS, serta motor penggerak bagi tim yang membutuhkan energi.

Namun sekarang, situasinya terlihat sedikit janggal. Leverkusen punya manajer baru, Carles Martínez Novell, dan ekspektasinya akan tinggi. Bayern Munich menjadi favorit untuk menjuarai Bundesliga. Akan tetapi, di bawah mereka, persaingan untuk memperebutkan tiga tiket Liga Champions yang tersisa tampak terbuka. Dan meski Tillman tidak menutup pintu untuk kemungkinan hengkang yang akan menjadi kejutan dari klub, kontribusi apa pun darinya musim ini akan sangat berarti untuk membawa klub Jerman bersejarah itu kembali ke kompetisi utama Eropa.

Namun, dia bukan satu-satunya pemain Amerika yang punya peran akhir pekan ini. Ada nama-nama langganan pemain USMNT yang tersebar di seluruh benua. Antonee Robinson perlu menemukan kembali sedikit performanya setelah penampilan kacau melawan Chelsea. Brenden Aaronson, sekali lagi, akan sangat baik jika mampu mencatat kontribusi gol. Lalu, ada kasus menarik Ricardo Pepi, yang terus mencetak gol meski dikaitkan dengan kepindahan dari PSV.

Tanpa berlama-lama lagi, inilah yang patut diperhatikan saat GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.