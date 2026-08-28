Warga Amerika di Luar Negeri: Malik Tillman mengincar kebangkitan bersama Leverkusen, Brenden Aaronson mencari kualitas, dan Jedi Robinson perlu menemukan kembali performanya
Kampanye Piala Dunia Malik Tillman layak dikenang. Setelah musim yang aneh di Bayer Leverkusen, yang ditandai tekanan, perubahan, dan performa di bawah standar, Tillman menjadi gelandang paling komplet milik AS saat mereka memenangi laga fase gugur Piala Dunia kedua dalam sejarah modern. Gelandang itu menjadi elemen kunci dalam hampir semua yang dilakukan AS, serta motor penggerak bagi tim yang membutuhkan energi.
Namun sekarang, situasinya terlihat sedikit janggal. Leverkusen punya manajer baru, Carles Martínez Novell, dan ekspektasinya akan tinggi. Bayern Munich menjadi favorit untuk menjuarai Bundesliga. Akan tetapi, di bawah mereka, persaingan untuk memperebutkan tiga tiket Liga Champions yang tersisa tampak terbuka. Dan meski Tillman tidak menutup pintu untuk kemungkinan hengkang yang akan menjadi kejutan dari klub, kontribusi apa pun darinya musim ini akan sangat berarti untuk membawa klub Jerman bersejarah itu kembali ke kompetisi utama Eropa.
Namun, dia bukan satu-satunya pemain Amerika yang punya peran akhir pekan ini. Ada nama-nama langganan pemain USMNT yang tersebar di seluruh benua. Antonee Robinson perlu menemukan kembali sedikit performanya setelah penampilan kacau melawan Chelsea. Brenden Aaronson, sekali lagi, akan sangat baik jika mampu mencatat kontribusi gol. Lalu, ada kasus menarik Ricardo Pepi, yang terus mencetak gol meski dikaitkan dengan kepindahan dari PSV.
Tanpa berlama-lama lagi, inilah yang patut diperhatikan saat GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.
Tillman mendapat kesempatan untuk membuktikan dirinya
Tillman menjalani Piala Dunia yang luar biasa. Mauricio Pochettino melakukan sesuatu yang tak pernah bisa dilakukan dua pelatih di Bayer Leverkusen, dan membayangkan ulang playmaker Amerika itu sebagai gelandang No.8. Hilang sudah permainan No.10 yang teknis dan halus yang diperlihatkan pemain Amerika itu di PSV. Di sini, Tillman dibayangkan ulang sebagai mesin pressing dan progresi bola. Tentu saja, sisi-sisi menyenangkannya masih tetap ada, terutama berkat dua tendangan bebas yang benar-benar luar biasa yang akan tercatat dalam sejarah USMNT.
Namun, sepakbola klub akan terasa aneh tahun ini. Leverkusen yang sekarang sangat berbeda dari tim yang didatangi Tillman 12 bulan lalu. Saat itu, mereka adalah tim Liga Champions, dan mungkin masih menumpang euforia setelah mengakhiri cengkeraman Bayern Munich atas Bundesliga pada 2024. Versi tim yang ini lumpuh, dihancurkan oleh kampanye yang hambar sehingga mereka harus puas hanya dengan Liga Europa. Tillman tidak efektif di sana, dengan catatan total hanya enam gol dan satu assist untuk raksasa Jerman itu.
Karena itu, ia perlu membalikkan keadaan di sini. Manajer baru Carles Martínez Novell adalah penunjukan yang menarik, setelah melakukan banyak hal dengan sumber daya yang minim bersama Toulouse selama empat tahun. Ia adalah pelatih yang sedang menanjak, sosok yang tepat untuk klub seperti ini. Ia juga memainkan sepakbola progresif, dan Tillman seharusnya cukup cocok, baik sebagai No. 8 ala Poch maupun No. 10 gaya lama. Bagaimanapun juga, ada ruang untuk Tillman di sini, dan laga melawan Elversberg, tim pendatang baru Bundesliga, bisa menjadi panggung yang tepat untuk mewujudkannya.
Bisakah Aaronson melangkah lebih jauh lagi?
Aaronson adalah pemain yang menarik. Ia bermain dengan kerja keras dan energi tinggi, serta terus berkembang sebagai playmaker. Namun ada kesan bahwa ia seharusnya bisa memberi lebih, bahwa ia mestinya lebih baik daripada catatan kariernya yang berisi 33 gol dan 31 assist dalam 268 pertandingan liga.
Meski begitu, ia telah mendapatkan kepercayaan dari manajer Daniel Farke setelah melewati cukup banyak momen sulit di Leeds. Setidaknya musim ini, ia tampak akan menjadi starter yang benar-benar utama dalam sistem ini. Penampilan debutnya musim ini cukup meyakinkan, dengan performa rapi dan lincah di sayap kiri saat menang 1-0 atas Nottingham Forest. Ia memang tidak menciptakan peluang, tetapi tujuh kontribusi defensif, 14 sprint yang diselesaikan, dan enam kali merebut bola adalah gambaran yang sangat khas dari dirinya.
Seperti biasa, pertanyaannya akan tetap soal kualitas dalam menyerang. Harry Wilson adalah rekrutan yang solid untuk Leeds di sisi kanan, dan semestinya bisa mengurangi beban Aaronson, yang memiliki keterbatasan sebagai playmaker. Namun, Leeds membutuhkan sedikit percikan tambahan di sepertiga akhir lapangan, terutama saat menghadapi Brentford yang disiplin pada Minggu sore.
Saatnya Jedi untuk unjuk gigi
Debut Alvaro Arbeloa sebagai manajer Fulham berlangsung kacau. Fulham punya banyak talenta menyerang, serta sekumpulan pemain muda dengan kecenderungan kreatif. Arbeloa, sosok yang tak mampu mengendalikan ego secara taktis di ruang ganti Real Madrid, mungkin saja telah menemukan tempat yang sempurna. Kekalahan 3-2 dari Chelsea biarlah berlalu, Fulham terlihat bagus, dan juga sangat menghibur.
Robinson jelas menjadi bagian dari upaya itu. Kecocokan taktisnya di sini menarik. Arbeloa menginginkan kekacauan yang terkontrol di sepertiga akhir lapangan. Ia juga ingin bek sayapnya bermain seambisius mungkin. Itu sangat cocok untuk Robinson, yang nilai jual utamanya selalu berupa kemampuan untuk melesat ke depan dan menjadi kehadiran kreatif. Buktinya? Pada laga itu, ia melepaskan lebih banyak umpan yang memecah lini dibandingkan winger kiri Fulham, Cesar Palacios. Masalahnya, tentu saja, Fulham tidak menang. Dan Cole Palmer benar-benar mempermainkan Robinson sepanjang sebagian besar laga. Palmer menampilkan performa masterclass. Robinson benar-benar tak bisa mendekatinya.
Ia butuh penampilan yang lebih baik sebagai respons, setidaknya secara defensif. Dan kini datang Sunderland, yang juga berada dalam situasi aneh. Sunderland, secara cukup tidak masuk akal, lolos ke Eropa tahun lalu, dan harus mengatur kebugaran pemain menjelang kampanye Liga Europa yang akan menguras tenaga. Mereka terdengar seperti tim yang bisa dikalahkan.
Pepi, Dest, berharap terus menang
Kampanye Piala Dunia Pepi tidak benar-benar berjalan sesuai rencana. Sebelum turnamen, ia diperkirakan akan bersaing terbuka dengan Folarin Balogun untuk memperebutkan tempat utama. Hasil akhirnya, nol gol dan nol assist dalam sekitar 200 menit, sangat mengecewakan bagi seorang pemain yang tampak siap menjalani turnamen terobosan.
Secara lebih luas, beberapa bulan terakhir memang terasa aneh bagi Pepi. Pada Januari, ia dilaporkan berada di ambang kepindahan ke sebuah tim Premier League. Setelah mengalami patah lengan, ia kemudian mencetak gol demi gol untuk PSV, tetapi mungkin sedang mencari level baru untuk bermain. Kepindahan itu juga tidak pernah terwujud pada musim panas ini, dan meski mencetak gol dalam dua pertandingan terakhirnya, Pepi tampaknya seperti berjalan di tempat.
Namun tentu saja itu tidak sepenuhnya menjadi masalah bagi PSV. Pepi adalah andalan mereka, dan mereka membutuhkan gol-gol darinya. Memang, mereka punya gelar untuk dipertahankan dan kampanye Liga Champions untuk dipikirkan. Namun sebelum semua itu, ada Utrecht di kandang. Jika mampu menjaga performa di liga, di mana ia mencetak dua gol dalam tiga penampilan, ini bisa menjadi musim lain yang layak dikenang.