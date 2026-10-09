Jeda internasional kali ini terasa sangat lama.

Sulit dipercaya bahwa pertandingan sepak bola domestik terakhir yang kita semua saksikan terjadi pada 20 Sept. Saat itu, Man City belum secara publik dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran finansial. USMNT masih menghadapi berbagai keraguan berkat skuad yang muda dan situasi yang belum pasti setelah tersingkir dari Piala Dunia. Jose Mourinho datang ke konferensi pers dengan membawa salinan keputusan wasit. Dan Cristiano Ronaldo masih sangat terlihat sebagai pemain Tim Nasional Portugal yang harmonis.

Betapa cepat semuanya bisa berubah, ya?

Dunia sepak bola seperti meledak sejak saat itu. Namun, ketika segala hal lain seolah terbakar, prospek USMNT justru cukup bagus. Pelatih Mauricio Pochettino kini memiliki sesuatu yang menyerupai kedalaman skuad, dan nama-nama besarnya, yang dulu merupakan bintang pasti, kini punya sesuatu untuk dibuktikan. Sama sekali tidak ada yang salah dengan itu.

Hal yang membantu, mereka semua juga bermain untuk klub mereka akhir pekan ini. Jadi, dengan itu, GOAL melihat pertandingan-pertandingan yang akan datang bagi beberapa pemain top Amerika yang berkarier di luar negeri...