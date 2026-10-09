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Americans Abroad 1-1 GOAL

Warga Amerika di luar negeri: Christian Pulisic dan Weston McKennie punya sesuatu yang harus dibuktikan saat Gio Reyna berupaya membangun lanjutan kebangkitan USMNT

Jeda internasional memberi harapan bagi beberapa pemain di luar lingkaran utama dan menyoroti perlunya para langganan tim membuktikan bahwa mereka masih bisa tampil.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Jeda internasional kali ini terasa sangat lama.

    Sulit dipercaya bahwa pertandingan sepak bola domestik terakhir yang kita semua saksikan terjadi pada 20 Sept. Saat itu, Man City belum secara publik dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran finansial. USMNT masih menghadapi berbagai keraguan berkat skuad yang muda dan situasi yang belum pasti setelah tersingkir dari Piala Dunia. Jose Mourinho datang ke konferensi pers dengan membawa salinan keputusan wasit. Dan Cristiano Ronaldo masih sangat terlihat sebagai pemain Tim Nasional Portugal yang harmonis.

    Betapa cepat semuanya bisa berubah, ya?

    Dunia sepak bola seperti meledak sejak saat itu. Namun, ketika segala hal lain seolah terbakar, prospek USMNT justru cukup bagus. Pelatih Mauricio Pochettino kini memiliki sesuatu yang menyerupai kedalaman skuad, dan nama-nama besarnya, yang dulu merupakan bintang pasti, kini punya sesuatu untuk dibuktikan. Sama sekali tidak ada yang salah dengan itu.

    Hal yang membantu, mereka semua juga bermain untuk klub mereka akhir pekan ini. Jadi, dengan itu, GOAL melihat pertandingan-pertandingan yang akan datang bagi beberapa pemain top Amerika yang berkarier di luar negeri...

  • Christian Pulisic membutuhkan pertandingan besar

    AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Pulisic akan berusaha melanjutkan performa apiknya setelah mencetak gol dalam laga terakhir Milan sebelum jeda internasional.

    Baiklah, Christian, sekarang saatnya menunjukkan kepada kami apa yang bisa Anda lakukan. Ada beberapa catatan di sini: Pochettino selalu akan memanggil sejumlah pemain muda untuk kamp pertama USMNT selepas Piala Dunia, dengan hanya laga persahabatan dalam jadwal. Pulisic juga baru saja pulih dari cedera yang datang secara beruntun dan baru mulai kembali ke performa terbaiknya bersama Milan. Dan ya, dia tetap pemain terbaik AS.

    Namun, statusnya sebagai bintang tunggal dalam tim yang penuh dengan pemain "biasa saja"? Nah, itu jelas telah berubah setelah penampilan terobosan dari pemain seperti Cavan Sullivan dan Julian Hall. Bahkan, ada kecurigaan bahwa posisi Pulisic di tim nasional mungkin tidak lagi seaman dulu. Jadi, bagaimana membuktikan sebaliknya? Ada beberapa opsi. Yang pertama dan paling jelas adalah mengesankan Pochettino ketika dia tak terelakkan lagi dipanggil ke skuad untuk laga Nations League bulan depan. Itu masuk akal. Tetapi sebelum itu ada sembilan pertandingan Milan, termasuk duel Liga Europa yang rumit dan juga derby Milan. Selamat menghadapi itu.

    Prioritas terdekat, bagaimanapun, haruslah Sassuolo pada hari Minggu. Mereka meraih hasil bagus dengan mengalahkan Juventus yang biasa-biasa saja tepat sebelum jeda internasional, dan jelas bukan lawan yang bisa diremehkan. Namun, jika Milan ingin menunjukkan bahwa mereka telah membalikkan keadaan di bawah pelatih Ruben Amorim, maka inilah jenis tim yang harus dikalahkan. Amorim tidak terkalahkan dalam lima pertandingan pertamanya di Serie A sebagai pelatih. Ini akan menjadi peluang bagus untuk menjadikannya enam. Kemenangan akan lebih baik lagi, dan Pulisic menjadi sosok sentral dalam upaya itu.

  • Weston McKennie akan menemukan tempatnya?

    FBL-EUR-C3-JUVENTUS-NIJMEGEN
    AFP

    McKennie kesulitan karena cedera setelah memantapkan dirinya sebagai bagian penting bagi Juve tahun lalu.

    Sejauh ini, musim Weston McKennie terasa aneh. Ia baru memainkan tiga pertandingan di semua kompetisi untuk Juventus setelah tampil begitu, begitu impresif bersama AS di Piala Dunia. Ia adalah salah satu bintang tim itu, dan sangat tidak beruntung karena harus melewatkan awal September setelah mengalami cedera saat latihan.

    Kabar baiknya? Kini ia sudah kembali. Tampil solid selama sekitar 70 menit dalam sebuah laga persahabatan pada 2 Oktober menunjukkan bahwa ia siap bermain lagi, dan Luciano Spalletti selalu mempertahankan kepercayaan kepada gelandang serbabisa itu. Mauricio Pochettino pernah menyebut Juve sebagai "McKennie dan 10 pemain lainnya." Itu mungkin sedikit hiperbolis, tetapi juga tidak salah.

    Jadi, McKennie kembali bugar. Lalu lawannya? Cagliari, yang saat ini berada di posisi keempat liga setelah memulai musim dengan empat kemenangan dari lima pertandingan. Pada kenyataannya, ini adalah tim papan tengah yang seharusnya bisa dikalahkan Juve. Namun, laga-laga Minggu malam yang menjengkelkan itu bisa menghadirkan berbagai macam masalah.

  • Bisakah performa Gio Reyna di tim nasional Amerika Serikat diterjemahkan?

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Reyna tampil impresif untuk AS selama jeda internasional, dan mungkin telah menemukan rumah jangka panjang di Strasbourg.

    Pendukung sejati Gio Reyna, saatnya berdiri.

    Mereka yang selalu mengklaim bahwa Reyna adalah pemain paling bertalenta di skuad AS ini mungkin sedikit mendapat pembenaran saat ini. Ya, Cavan Sullivan menyedot semua sorotan lewat penampilannya selama jeda internasional yang terasa terlalu panjang. Namun Reyna menjadi sosok yang rapi dan konsisten. Ia tampil dalam keempat pertandingan, bermain setidaknya 45 menit di semuanya, mencatatkan dua assist, dan menjadi penghubung di lini tengah racikan Pochettino.

    Mungkin ini adalah peran yang paling cocok untuknya. Biarkan banyak pemain bergerak dan berlari di sekelilingnya, dan Reyna bisa melakukan hal-hal menyenangkan berupa dribel dan umpan di antaranya. Jika diterapkan dengan benar, ini bisa menjadi formula yang menarik. Strasbourg, klub barunya, sampai batas tertentu telah memahami hal itu. Lini tengah tiga pemain mereka pada dasarnya terdiri dari dua pekerja keras dan Reyna untuk mengisi celah serta menghubungkan permainan dengan lini depan. Memainkannya lebih sebagai gelandang nomor 8 yang bebas bergerak, seperti Luka Modric yang sangat, sangat, sangat aneh, telah menjadi formula yang lumayan bagi tim Ligue 1 itu, yang merupakan tim papan tengah yang cukup baik dan bisa mencetak gol dengan sangat mudah ketika sedang klop.

    Dan Nice adalah target yang cukup bagus. Mereka kehilangan sejumlah pemain terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir, dan nyaris terdegradasi pada musim 2025-26. Pada musim ini, mereka baru menang sekali dari lima laga pertama dan baru mencetak tiga gol. Ini bisa menjadi pertandingan yang bagus untuk Reyna.

  • Chris Richards menghadapi mantan manajernya

    Crystal Palace FC v KKS Lech Poznan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Richards telah bermain setiap menit di Premier League untuk Palace sejauh musim ini.

    Oliver Glasner melakukan keajaiban bagi Chris Richards di Crystal Palace. Di sana ada seorang bek tengah dengan bakat mentah melimpah yang sebenarnya hanya perlu diberi kepercayaan. Sistem tiga bek Glasner sekaligus menonjolkan kelebihan Richards dan memberinya ruang untuk berkembang. Pada dasarnya, tugasnya adalah "menangkan duel udara dan sedikit lebih berani dalam operan Anda."

    Dan itulah yang dilakukan Richards. Ia beralih dari pemain Amerika yang menghadapi banyak skeptisisme dari penggemar Inggris yang sok elit menjadi sosok yang cocok dengan tim. Kepergian Glasner ke Nottingham Forest merupakan pukulan besar. Namun, Richards telah beradaptasi dengan baik di bawah manajer baru Pierre Sage. Ia bermain di setiap menit Premier League, dan tentu membantu bahwa bos baru itu juga menyukai sistem dengan tiga bek tengah.

    Pada hari Minggu, ia akan bertemu lagi dengan mantan bosnya ketika Palace menghadapi Nottingham Forest yang masih sedikit mencari bentuk. Richards berharap laga itu berakhir dengan skor serendah mungkin, dalam arti yang terbaik.