Setelah berminggu-minggu yang pada dasarnya hanya menjadi amuse-bouche sepakbola klub Eropa, porsi rib-eye dari santapan itu akhirnya tiba akhir pekan ini. Empat dari lima liga top Eropa akan bergulir, dengan Serie A dan Premier League menyusul La Liga dan Ligue 1. Hanya Bundesliga yang belum dimulai, dengan kasta tertinggi Jerman itu kick-off akhir pekan depan. Tambahkan Eredivisie dan Scottish Premiership, yang keduanya sudah lebih dulu berjalan, dan menunya akhirnya lengkap.

Semua itu berarti bahwa, entah Anda adalah penggemar baru Tim Nasional Pria Amerika Serikat atau sudah lama mengikuti tim ini, inilah akhir pekan yang tepat untuk menyaksikannya.

Christian Pulisic kemungkinan tidak akan bermain karena ia masih melanjutkan pemulihan dari cedera yang dideritanya saat Piala Dunia. Namun, beberapa bintang terbesar USMNT yang bermain musim panas ini, termasuk Weston McKennie, Chris Richards, Alex Freeman, dan Tyler Adams, seharusnya turun ke lapangan bersama klub masing-masing. Sementara itu, Johnny Cardoso, yang cedera engkelnya membuatnya absen dari turnamen, sudah mulai menapaki jalan menuju comeback.

Tanpa berlama-lama lagi, berikut yang patut disimak saat GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan pemain-pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.