Warga Amerika di Luar Negeri: Chris Richards dan Tyler Adams memulai kampanye Premier League, dan Weston McKennie berupaya menunjukkan mengapa Juventus harus bersaing
Setelah berminggu-minggu yang pada dasarnya hanya menjadi amuse-bouche sepakbola klub Eropa, porsi rib-eye dari santapan itu akhirnya tiba akhir pekan ini. Empat dari lima liga top Eropa akan bergulir, dengan Serie A dan Premier League menyusul La Liga dan Ligue 1. Hanya Bundesliga yang belum dimulai, dengan kasta tertinggi Jerman itu kick-off akhir pekan depan. Tambahkan Eredivisie dan Scottish Premiership, yang keduanya sudah lebih dulu berjalan, dan menunya akhirnya lengkap.
Semua itu berarti bahwa, entah Anda adalah penggemar baru Tim Nasional Pria Amerika Serikat atau sudah lama mengikuti tim ini, inilah akhir pekan yang tepat untuk menyaksikannya.
Christian Pulisic kemungkinan tidak akan bermain karena ia masih melanjutkan pemulihan dari cedera yang dideritanya saat Piala Dunia. Namun, beberapa bintang terbesar USMNT yang bermain musim panas ini, termasuk Weston McKennie, Chris Richards, Alex Freeman, dan Tyler Adams, seharusnya turun ke lapangan bersama klub masing-masing. Sementara itu, Johnny Cardoso, yang cedera engkelnya membuatnya absen dari turnamen, sudah mulai menapaki jalan menuju comeback.
Tanpa berlama-lama lagi, berikut yang patut disimak saat GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan pemain-pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.
Adams menghadapi City yang frustrasi
Akankah Adams masih menjadi pemain Bournemouth saat bursa transfer musim panas ditutup pada 1 September? Waktu yang akan menjawab.
Untuk saat ini, ia mendapat tugas yang tidak menyenangkan untuk membuka musim dengan laga tandang melawan Manchester City yang murka setelah dipermalukan Arsenal, juara bertahan Premier League, 3-0 di Community Shield.
Ya, Community Shield tidak selalu menjadi tolok ukur kesuksesan musim, tetapi manajer baru dan penerus Pep Guardiola, Enzo Maresca, harus memberi kesan sejak awal sebelum pertanyaan mulai bermunculan. Semua itu kembali mengarah kepada Adams, yang diam-diam menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di Premier League, dan akan ditugaskan untuk mencoba meredam Phil Foden, Elliot Anderson, dan lini tengah City lainnya.
Namun, jika Adams menampilkan performa menonjol, itu hanya akan meningkatkan minat terhadap pemain berusia 27 tahun tersebut. Newcastle United yang sedang membangun ulang dikaitkan dengan pemain Amerika itu, sementara Manchester United dilaporkan mendinginkan minat mereka setelah sempat mempertimbangkannya lebih awal pada bursa transfer ini.
Tunggu saja kelanjutannya.
Weston kembali beraksi
Juventus memiliki semua komponen untuk menjadi juara yang mengejutkan atau bencana total musim ini, dan McKennie akan menjadi pusatnya, suka atau tidak.
Pemain berusia 27 tahun itu menjalani kampanye terbaiknya musim lalu, dengan menorehkan sembilan gol dan delapan assist di semua kompetisi. Ia bisa dibilang sebagai pemain terpenting Juventus, terutama setelah manajer Luciano Spalletti datang pada Oktober lalu.
Meski begitu, keduanya tidak akan puas dengan cara musim itu berakhir. Juventus kehilangan poin dalam laga yang seharusnya bisa dimenangkan dan berubah dari memegang asa lolos ke Liga Champions menjadi harus puas dengan Liga Europa.
Namun, ada banyak alasan untuk optimistis. Untuk pertama kalinya dalam setidaknya empat musim, tidak ada pertanyaan soal masa depan McKennie. Juventus mencoba hampir segalanya untuk melepasnya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi musim terobosannya membuat ia mendapat kontrak baru hingga 2030.
Lalu ada para pendatang baru. Juventus berbelanja agresif pada jeda antarmusim ini, dengan memulangkan Randal Kolo Muani dan mendatangkan winger muda berbakat Kerim Alajbegović. Keduanya memang belum tentu langsung berhasil, tetapi mereka membawa gairah ke skuad yang mulai terasa stagnan dalam dua tahun terakhir.
Di atas kertas, Juventus seharusnya bisa membawa pulang tiga poin dari markas tim promosi Frosinone pada Minggu. Namun, di situlah menariknya tim ini: tidak ada yang pasti. Ini seharusnya menjadi satu lagi musim yang naik turun, dan McKennie punya karakter yang cocok untuk itu.
Selain McKennie dan Pulisic, Serie A juga menawarkan Benjamin Cremaschi di Parma dan Yunus Musah di AC Milan untuk diikuti oleh para penggemar USMNT.
Cardoso vs Freeman, ronde 1
Salah satu laga yang kurang mendapat sorotan dalam jadwal, setidaknya bagi penggemar USMNT, bisa jadi adalah Atlético Madrid melawan Villarreal.
Freeman menjadi kejutan menyenangkan bagi skuad Mauricio Pochettino selama Piala Dunia dan, jika bermain, ia bisa mendapat kesempatan untuk menghadapi Cardoso, yang menuntaskan kepindahan besar ke Atleti asuhan Diego Simeone musim panas lalu.
Musim debut Cardoso berjalan tidak mulus. Ia keluar-masuk starting XI sebelum cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat latihan mengakhiri musimnya dan membuatnya absen dari Piala Dunia. Sebagian dari inkonsistensi itu terbawa ke pramusim, ketika ia kesulitan memberi kesan.
Simeone mungkin mengirim pesan lain pada Rabu, dengan membiarkan Cardoso tetap di bangku cadangan tanpa dimainkan saat Atlético menang 2-0 atas Málaga.
Meski begitu, Atleti berinvestasi besar pada gelandang bertahan tersebut, yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik La Liga di posisinya hanya dua tahun lalu. Mungkinkah duel melawan Yellow Submarine membuka pintu baginya?
Sementara itu, Freeman yang berusia 22 tahun hanya bermain dua menit pada laga pembuka Villarreal, tetapi hasil imbang mengecewakan 2-2 klub itu melawan tim promosi Racing Santander bisa memicu perubahan. Freeman kini sudah bermain di bawah manajer keduanya, Iñigo Pérez, yang akan berada di bawah tekanan untuk mempertahankan standar yang ditetapkan Marcelino.
Keinginan untuk mencuri hasil kejutan melawan Atleti yang lebih difavoritkan di kandang lawan bisa membuat Pérez memberi Freeman kesempatan bermain lebih lama.
Richards dan Crystal Palace dengan wajah baru
CATATAN: Richards dan Palace kalah 2-0 dari Everton pada Sabtu.
Crystal Palace menjalani musim panas yang penuh perubahan, tetapi satu hal tetap sama: Richards.
Palace ditinggal manajer yang sangat dihormati Oliver Glasner, dengan partner lini belakang pemain Amerika itu, Maxence Lacroix, juga hengkang. Bagi Palace, ini melanjutkan situasi yang seperti pintu putar sejak bintang muda Michael Olise pergi dua tahun lalu.
Pasti ada bagian dari diri Richards yang bertanya-tanya kapan kepindahan besarnya sendiri akan datang. Sampai saat itu tiba, ia harus menjadi figur sentral, dan mungkin salah satu pemimpin skuad, di bawah manajer baru Pierre Sage.
Seperti Glasner, Sage lebih menyukai lini belakang berisi tiga pemain, yang seharusnya sangat cocok untuk Richards. Pemain berusia 26 tahun itu tampil berkembang dalam sistem tersebut, baik di level klub maupun tim nasional. Namun, di situlah kesamaannya berakhir. Tim asuhan Sage cenderung bermain lebih sempit dan lebih vertikal, sementara Glasner lebih suka memanfaatkan lebar lapangan.
Sementara Richards telah melihat banyak pemain pergi, ia juga menyambut mantan prospek Real Salt Lake, Zavier Gozo. Perbandingan dengan Olise mungkin terlalu ambisius, tetapi Gozo jelas memiliki potensi sekaligus kemampuan saat ini. Mungkin masih terlalu cepat bagi pemain 19 tahun itu untuk tampil dalam laga pembuka Palace melawan Everton, mengingat kepindahannya baru saja rampung, tetapi ia jelas akan menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan.
Everton juga seharusnya menjadi tipe lawan yang tepat bagi manajer baru yang menangani begitu banyak pergantian dalam akhir pekan pembuka. Setiap tim asuhan David Moyes layak dihormati, tetapi Everton masih tampak seperti kandidat degradasi setelah gagal menambah pemain baru yang benar-benar merupakan peningkatan pasti. Meski pertandingan dimainkan di Hill Dickinson Stadium mereka yang berkilau dan baru, Palace seharusnya berharap pulang setidaknya dengan satu poin, dan mungkin juga tiga poin penuh.