Meski para pemain Amerika banjir gol di divisi dua sepak bola Inggris, perhatian fans sepak bola Amerika tertuju pada penampilan 45 menit di Serie A.

Christian Pulisic kembali beraksi akhir pekan ini, dan comeback-nya menjadi cerita utama sepak bola Amerika. Namun, ini bukan sekadar penampilan singkat. Bermain bersama rekan setimnya di Tim Nasional Putra Amerika Serikat, Yunus Musah, ia mengubah jalannya pertandingan dan secara langsung membantu Milan meraih satu poin dari laga Serie A melawan Lazio.

Ada pula performa penting di Championship. Sebastian Berhalter melanjutkan awal yang sangat impresif dalam kariernya di Middlesbrough, sementara awal kiprah Jack McGlynn di Stoke menjadi jauh lebih baik berkat gol besar dari gelandang USMNT tersebut.

Jadi, tanpa berlama-lama lagi, berikut ulasan lebih dekat tentang para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.