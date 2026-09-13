Warga Amerika di luar negeri: Bintang USMNT Christian Pulisic kembali dengan gemilang, sementara Sebastian Berhalter dan Jack McGlynn bersinar di Championship
Meski para pemain Amerika banjir gol di divisi dua sepak bola Inggris, perhatian fans sepak bola Amerika tertuju pada penampilan 45 menit di Serie A.
Christian Pulisic kembali beraksi akhir pekan ini, dan comeback-nya menjadi cerita utama sepak bola Amerika. Namun, ini bukan sekadar penampilan singkat. Bermain bersama rekan setimnya di Tim Nasional Putra Amerika Serikat, Yunus Musah, ia mengubah jalannya pertandingan dan secara langsung membantu Milan meraih satu poin dari laga Serie A melawan Lazio.
Ada pula performa penting di Championship. Sebastian Berhalter melanjutkan awal yang sangat impresif dalam kariernya di Middlesbrough, sementara awal kiprah Jack McGlynn di Stoke menjadi jauh lebih baik berkat gol besar dari gelandang USMNT tersebut.
Jadi, tanpa berlama-lama lagi, berikut ulasan lebih dekat tentang para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.
Pulisic kembali dengan assist
Pulisic akhirnya kembali, dan dia memastikan kehadirannya langsung terasa.
Setelah beberapa pekan hanya menyaksikan dari pinggir lapangan, bintang Amerika itu masuk dari bangku cadangan saat menghadapi Lazio ketika AC Milan tertinggal 0-2. Dia membantu mengubah jalannya pertandingan, dengan memberi assist untuk gol pembuka Milan pada menit ke-65 sebelum Rossoneri menyamakan kedudukan dua menit kemudian. Itu adalah jenis awal yang persis dibutuhkan Pulisic dalam laga pertamanya sejak kekalahan USMNT dari Belgia di Piala Dunia musim panas ini.
Namun, dia tidak sendirian. Yunus Musah juga bekerja keras di lini tengah ketika dia masuk saat jeda babak pertama, melakukan bagiannya untuk mengubah pertandingan menjadi lebih baik. Diego Moreira, yang mencetak kedua gol, pantas mendapatkan sorotan utama, tetapi para bintang Amerika memainkan peran besar dalam membawa Milan meraih satu poin yang, saat turun minum, tampak begitu mustahil.
Meski begitu, semua mata tertuju pada Pulisic dalam penampilan pertamanya musim ini, dan dia memanfaatkan penampilan itu untuk mengingatkan semua orang bahwa dia benar-benar pembeda bagi tim Milan ini.
Dwigol Berhalter untuk Boro
Kesuksesan awal Berhalter di Middlesbrough tampaknya bukan kebetulan, terutama setelah ia menampilkan performa terbaiknya sejauh ini dengan memborong dua gol akhir pekan ini.
Berhalter mencetak dua gol pertama Boro dalam laga kacau melawan Norwich, yang berakhir dengan total tujuh gol dari kedua tim. Pada akhirnya, Boro mencetak empat dari tujuh gol itu berkat gol penentu kemenangan pada masa injury time dari Ashley Phillips.
Tentu saja, Berhalter yang menjadi pusat perhatian dengan dua golnya, yang datang pada menit keempat dan ke-36. Sementara itu, Aidan Morris menjadi starter di samping Berhalter di jantung lini tengah. Max Arfsten, di sisi lain, masuk dari bangku cadangan pada menit ke-73 saat laga masih benar-benar berada dalam keseimbangan. Pada akhirnya, Boro meraih kemenangan dengan ketiga pemain Amerika itu berada di lapangan saat peluit akhir berbunyi.
Kemenangan ini menempatkan Boro di posisi keempat klasemen Championship, tertinggal satu poin di belakang tiga tim di belakang mereka dengan satu pertandingan lebih sedikit atas masing-masing tim tersebut. Promosi tampaknya menjadi kemungkinan nyata, dan awal musim Berhalter menjadi salah satu alasan besarnya.
McGlynn membuka rekening gol dengan gol spektakuler
Jika Anda mengikuti karier Jack McGlynn, Anda mungkin bisa menebak seperti apa gol pertamanya untuk Stoke City. McGlynn tidak mencetak gol murahan, dan penyelesaiannya pada Sabtu sama sekali bukan gol murahan.
Pada masa injury time babak pertama melawan Watford, McGlynn mendapatkan momen magis pertamanya bersama Stoke. Setelah melewati seorang bek, McGlynn melepaskan tembakan ke tiang jauh, membuat kiper tak punya peluang saat bola meluncur ke belakang gawang. Bagi mereka yang mengikuti kariernya, itu adalah pemandangan yang familiar, karena McGlynn sudah terbiasa mencetak gol-gol spektakuler dengan kaki kirinya. Namun, yang satu ini dicetak dengan kaki kanannya, menunjukkan bahwa McGlynn memang memiliki banyak kemampuan.
Meski cedera yang datang pada waktu yang tidak tepat mencegahnya melakukan dorongan nyata untuk merebut tempat di Piala Dunia, McGlynn masih berusia 23 tahun dan bisa memainkan peran besar untuk USMNT pada siklus ini. Gol seperti yang dicetak akhir pekan ini juga bisa mendongkrak momentum, yang memang dibutuhkan seseorang seperti McGlynn untuk memulai jalan menuju 2030.
Busio bikin assist, tetapi ditarik keluar karena cedera
Kabar baiknya? Gianluca Busio mencatatkan assist lagi, yang kedua dalam dua pertandingan beruntun. Kabar buruknya? Ia tertatih-tatih keluar lapangan karena cedera tak lama kemudian, yang bisa menghentikan performa awal musim yang sedang ia bangun di Serie A.
Busio terlihat tak mampu menumpukan beban pada kakinya saat ia tertatih-tatih keluar lapangan sesaat sebelum turun minum dalam kekalahan 4-2 dari Fiorentina. Busio mengkreasi gol pembuka dalam kekalahan itu, dengan memberi assist kepada Akor Adams untuk penyelesaian pada menit ke-22. Penyelesaian Adams luar biasa, tetapi begitu juga dengan tusukan dan umpan dari Busio yang mendahuluinya.
Dalam performanya saat ini, Busio jelas telah menguatkan alasannya untuk mendapat panggilan USMNT pada September. Itu kini akan bergantung pada cedera akhir pekan ini, yang bisa menjadi pukulan besar bagi pemain yang sedang tampil di level yang sangat tinggi.
Momen yang mungkin Anda lewatkan
+ Malik Tillman masuk dari bangku cadangan untuk memberi assist pada gol penyeimbang dalam hasil imbang 2-2 melawan Noahkai Banks dan Augsburg.
+ Gio Reyna bermain 91 menit dalam hasil imbang 1-1 Strasbourg melawan Monaco. Sementara itu, Folarin Balogun absen karena cedera.
+ Tim Weah terus menjalankan peran sebagai kapten dengan tampil 90 menit, tetapi Marseille gagal meraih poin dalam kekalahan 1-0 dari Rennes.
+ Ricardo Pepi diistirahatkan dan hanya tampil dari bangku cadangan, sementara Sergino Dest bermain 90 menit saat PSV menang 4-1 atas Sparta Rotterdam pada hari Minggu.
+ Cole Campbell bermain pada babak pertama dalam kekalahan Elversborg 2-1 dari Bayern Munich.
+ Tyler Adams bermain 82 menit dalam hasil imbang 2-2 Bournemouth melawan Brentford sebelum terpaksa keluar karena tampak mengalami kram.
+ Chris Richards menjadi starter sementara Zavier Gozo masuk di akhir laga saat Crystal Palace yang bermain dengan 10 orang kalah dari Ipswich Town.
+ Liverpool dan Fulham tak terpisahkan, dengan Antonee Robinson bermain 90 menit untuk Fulham dalam hasil imbang tanpa gol.
+ Johnny Cardoso masuk sebagai pemain pengganti saat Atletico Madrid mencetak dua gol di akhir laga dalam kemenangan atas Real Sociedad.
+ Ini menjadi hari yang buruk bagi Joe Scally dan Borussia Monchengladbach yang bermain dengan 10 orang, yang dihajar Freiburg 5-0.
+ Mark McKenzie menjadi starter di lini belakang saat Toulouse menghapus defisit dua gol untuk meraih hasil imbang di markas Lorient.
+ Tanner Tessmann bermain pada tiga menit terakhir dalam hasil imbang 0-0 Lyon melawan Paris FC.
+ John Tolkin masuk dari bangku cadangan dalam kekalahan 1-0 Holstein Kiel yang bermain dengan 10 orang di markas Heidenheim.
+ Diego Kochen membuat satu penyelamatan dalam hasil imbang 1-1 Lyngby melawan Sonderjyske.