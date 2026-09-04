Musim di Eropa benar-benar sudah berjalan, dan beberapa bintang utama Tim Nasional Pria Amerika Serikat sudah langsung panas. Sementara itu, yang lain memulai sedikit lebih lambat dan, jika semuanya berjalan baik, bisa benar-benar mulai melaju akhir pekan ini.

Laga-laga besar digelar di seluruh Eropa, dengan beberapa di antaranya mempertemukan pemain Amerika melawan pemain Amerika di sejumlah liga top dunia. Christian Pulisic dan Weston McKennie berpotensi saling berhadapan, jika cedera memungkinkan, saat Juventus dan AC Milan bermain akhir pekan ini. Itu bisa menjadi tontonan wajib bagi fans Amerika, atau justru mengecewakan jika keduanya belum dinyatakan fit tepat waktu untuk berduel dalam salah satu laga terbesar Serie A.

Anda tidak perlu khawatir untuk melihat pemain Amerika di tempat lain akhir pekan ini, karena nyaris pasti Anda akan melihat lebih dari satu di Middlesbrough dan PSV. Anda juga bisa melihat beberapa lagi dalam pertandingan Crystal Palace melawan Fulham, saat kedua tim berusaha mengakhiri kesulitan mereka di awal musim.

Tanpa berlama-lama lagi, inilah yang patut disimak saat GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.