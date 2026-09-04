Warga Amerika di Luar Negeri: Bintang-bintang USMNT Christian Pulisic dan Weston McKennie bisa saling berhadapan, sementara Sergino Dest, Ricardo Pepi, dan PSV berusaha melanjutkan awal kuat mereka
Musim di Eropa benar-benar sudah berjalan, dan beberapa bintang utama Tim Nasional Pria Amerika Serikat sudah langsung panas. Sementara itu, yang lain memulai sedikit lebih lambat dan, jika semuanya berjalan baik, bisa benar-benar mulai melaju akhir pekan ini.
Laga-laga besar digelar di seluruh Eropa, dengan beberapa di antaranya mempertemukan pemain Amerika melawan pemain Amerika di sejumlah liga top dunia. Christian Pulisic dan Weston McKennie berpotensi saling berhadapan, jika cedera memungkinkan, saat Juventus dan AC Milan bermain akhir pekan ini. Itu bisa menjadi tontonan wajib bagi fans Amerika, atau justru mengecewakan jika keduanya belum dinyatakan fit tepat waktu untuk berduel dalam salah satu laga terbesar Serie A.
Anda tidak perlu khawatir untuk melihat pemain Amerika di tempat lain akhir pekan ini, karena nyaris pasti Anda akan melihat lebih dari satu di Middlesbrough dan PSV. Anda juga bisa melihat beberapa lagi dalam pertandingan Crystal Palace melawan Fulham, saat kedua tim berusaha mengakhiri kesulitan mereka di awal musim.
Tanpa berlama-lama lagi, inilah yang patut disimak saat GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.
Apa langkah selanjutnya untuk tim Amerika?
Sepanjang pekan lalu, Middlesbrough merekrut satu pemain Amerika lagi, Rokas Pukstas, sehingga kini ada empat pemain Amerika di skuad mereka. Mereka juga memainkan laga lain, dengan Sebastian Berhalter mengirim umpan matang kepada sahabat dan rekan setim lamanya, Aidan Morris, untuk mencetak gol spektakuler.
Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya bagi klub Championship favorit Amerika?
Boro akan melakoni laga tandang pada Sabtu saat menghadapi Queens Park Rangers dalam pertandingan kelima mereka di musim Championship. Mereka meraih tujuh poin dari empat laga pertama, yang menempatkan mereka tepat di dekat puncak klasemen pada tahap awal kampanye ini.
Siapa pemain Amerika yang patut diperhatikan pekan ini? Morris? Berhalter? Mungkinkah Pukstas menjalani debutnya? Mungkinkah ini menjadi pekan Max Arfsten untuk bersinar? Tidak ada kekurangan pemain Amerika untuk disaksikan di Middlesbrough, dan laga ini layak diikuti untuk melihat siapa yang akan memberi dampak akhir pekan ini.
Dest yang sedang on fire menghadapi mantan klubnya
Memang masih terlalu dini, tetapi tidak ada bintang USMNT yang performanya lebih baik daripada Sergino Dest. Berkat sejumlah penampilan gemilang dari bek sayap mereka, PSV sedang menghancurkan lawan-lawannya, tetapi tim yang akan mereka hadapi pekan ini tidak akan semudah lawan-lawan sebelumnya.
Laga berikutnya untuk PSV adalah pertandingan melawan mantan tim Dest, Ajax, dalam salah satu partai terbesar di Eredivisie. PSV telah muncul sebagai kekuatan dominan di Belanda dalam beberapa tahun terakhir, tetapi Ajax tetap menjadi salah satu nama dan tim terbesar di liga. Hanya sedikit yang memahami hal itu lebih baik daripada Dest, yang awalnya menanjak bersama Ajax dan kini memperkuat juara bertahan PSV.
Dest tampak bersemangat untuk merebut kembali trofi liga tersebut. Dalam tiga pertandingan, ia sudah mencatatkan dua gol dan dua assist, termasuk masing-masing satu pada laga terakhirnya, kemenangan telak 6-1 atas FC Utrecht. Jangan lupakan Ricardo Pepi juga, karena ia pun telah mencetak dua gol dalam tiga pertandingan pertama ini.
Bagi PSV, ini adalah laga tolok ukur yang sangat penting, sebuah pertandingan yang akan memberi mereka kesempatan untuk benar-benar mengirim pernyataan niat sejak awal musim.
Pemain-pemain Amerika bentrok dalam laga besar Serie A?
Raksasa Serie A AC Milan dan Juventus akan bentrok akhir pekan ini, tetapi apakah salah satu bintang Amerika mereka akan bermain? Itulah pertanyaan besarnya.
Weston McKennie sedang berjuang melawan cedera otot dan, meski belum dipastikan absen, statusnya untuk akhir pekan ini setidaknya masih belum pasti. Absennya McKennie jelas akan menjadi pukulan bagi Juventus, yang merupakan tim jauh lebih baik saat ia berada di lapangan. Meski begitu, mereka telah memenangi dua pertandingan pembuka musim ini dan membangun momentum menjelang kunjungan Milan.
Sementara itu, lawan mereka juga tanpa pemain Amerika mereka sendiri, Christian Pulisic. Winger USMNT itu absen bermain sejak mengalami cedera di Piala Dunia, tetapi kini ia sudah kembali berlatih. Laporan dari Italia menyebut Pulisic kemungkinan kecil menjadi starter, tetapi ia bisa mendapatkan menit pertamanya musim ini dari bangku cadangan jika semuanya berjalan sesuai rencana.
Jadi, meski kita mungkin tidak akan melihat McKennie dan Pulisic saling berhadapan langsung, laga ini akan tetap berarti bagi keduanya secara personal maupun di klasemen Serie A, ketika kedua tim berupaya meraih hasil yang bisa sangat krusial bahkan pada tahap awal musim seperti sekarang.
Richards dan Gozo vs. Robinson di Premier League
CATATAN: Palace milik Richards menang 3-2 pada Sabtu.
Crystal Palace maupun Fulham sama-sama tidak memulai musim ini dengan baik. Keduanya sangat membutuhkan poin saat bertemu akhir pekan ini di Craven Cottage.
Selama bertahun-tahun, Fulham merupakan klub serba-Amerika di Premier League, dan mereka masih memiliki bintang utama USMNT, Antonee Robinson. Sementara itu, Crystal Palace punya dua: Chris Richards dan Zavier Gozo. Nama terakhir adalah anggota terbaru kontingen Premier League milik USMNT dan, setelah melakoni debutnya pekan lalu melawan Manchester City, periode adaptasinya bisa berlanjut akhir pekan ini.
Namun, sorotan utama akan tertuju pada dua bintang USMNT yang lebih mapan itu. Robinson dan Richards sama-sama termasuk pemimpin senior yang lebih mapan di tim mereka, yang keduanya belum meraih poin setelah dua pertandingan Premier League. Saat keadaan tidak berjalan baik, para pemimpin tim harus menentukan arah, dan Robinson serta Richards bisa melakukannya akhir pekan ini saat mereka berhadapan.