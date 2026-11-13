Mohya kembali dari libur musim panas dengan tekad merebut tempat di sebelas pemain inti. Ia terus mempertahankan tempatnya sejak Polanski dipecat dan digantikan oleh Alexander Blessin pada September.

Gladbach mengawali musim dengan sulit, tetapi peran penting Mohya terlihat jelas.

Sepekan setelah mencetak gol spektakuler lewat sepakan melambung melawan Hoffenheim, ia berperan penting saat Gladbach meraih satu-satunya kemenangan mereka di liga sejauh musim ini, di Stuttgart.

Remaja yang gigih itu berduel fisik dengan dua bek di kotak penalti dan berhasil menguasai bola sebelum mengumpan ke Shuto Machino, yang menuntaskannya dengan apik. Dari sayap kiri, ia menggiring bola lalu menyelipkannya di antara kaki bek. Entah bagaimana, bola itu kemudian melewati kiper Dennis Seimen.

“Dia menyenangkan untuk ditonton. Dia memberikan segalanya dalam latihan dan masih ikut mengangkut kerucut latihan, yang penting. Dia tetap membumi,” kata Bessin tentangnya baru-baru ini.

Penampilannya berbuah panggilan dari Klopp ke tim nasional.

“Saya benar-benar gembira,” katanya tentang panggilan dari pelatih ternama itu. “Saya lalu memberi tahu orang tua saya saat makan malam. Mereka tentu sangat senang, bahkan sampai menangis. Ini sangat berarti bagi saya. Saya rasa setiap pemain bermimpi suatu hari dipanggil ke tim nasional. Bisa mencapai titik ini sungguh luar biasa dan membuat saya sangat bangga.”

Klopp mengatakan tentangnya: “Pembicaraan kami berjalan sangat baik. Saya jelas tidak sepercaya diri itu saat berusia 17 tahun. Tidak banyak pemain berusia 17 tahun yang bermain di Bundesliga; itu saja sudah merupakan pencapaian luar biasa. Namun, dia juga tampil sangat baik. Sangat baik.”

Namun, ia harus menunggu untuk menjalani laga pertamanya bersama Jerman. Klopp hanya memanggilnya sebagai pemain tambahan agar bisa mengamatinya saat berlatih bersama para bintang yang sudah mapan. Pada Kamis, namanya dicoret karena sang pelatih harus memangkas skuad menjadi 23 pemain untuk laga Nations League melawan Serbia dan Belanda.

“Ini sebenarnya hanya soal mendapatkan waktu sepekan untuk bekerja dengannya,” kata Klopp saat menjelaskan kebijakannya menambahkan seorang pemain ke dalam skuad. “Jika memungkinkan, kami ingin terus melakukan ini ke depan, menciptakan situasi yang memungkinkan kami melihat apakah seorang pemain bisa turun ke lapangan, atau bahkan masuk skuad pertandingan.”

Meski dicoret, ia tetap berangkat ke Belgrade bersama anggota skuad lainnya. Ia kemudian akan kembali ke Jerman untuk mempersiapkan diri menghadapi laga kandang penting melawan Borussia Dortmund pekan depan.