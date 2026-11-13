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Wael Mohya NXGN GFX 1-1GOAL

Wael Mohya: Pemain muda berbakat pengukir sejarah yang menarik perhatian Jurgen Klopp berkat kiprah impresif bersama Borussia Monchengladbach

Remaja itu telah menarik perhatian Bayern Munich dan pihak lain berkat penampilannya di Borussia-Park.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Perjalanan Wael Mohya dari pemain muda akademi yang menjanjikan menjadi pemain reguler di Bundesliga berlangsung begitu cepat hingga pemain berusia 17 tahun itu sendiri terkejut.

    Produk akademi Borussia Monchengladbach itu telah memecahkan rekor klub dan liga pada awal kiprahnya di tim utama. Penampilannya cukup mengesankan hingga ia mendapat panggilan dari Jurgen Klopp untuk bergabung dengan skuad tim nasional Jerman.

    Gelandang serang yang lincah dan gesit itu sudah beberapa waktu menarik minat klub lain, dengan Bayern Munich, Bayer Leverkusen, dan Borussia Dortmund sama-sama memantau perkembangannya. Gladbach belum ingin melepas pemain binaan sendiri dari generasi emas mereka itu, tetapi klub tersebut akan khawatir kehilangannya terlalu dini, terutama jika gagal bertahan di Bundesliga setelah mengawali musim dengan buruk.

    GOAL mengulas talenta muda Jerman yang berkembang pesat ini...

  • Awal mula

    Borussia Mnchengladbach U17 v RB Leipzig U17 - DFB U17 Youth League Final
    Getty Images Sport

    Mohya muncul sebagai sosok kunci dalam generasi emas Gladbach

    Lahir di kota Mettmann, sebelah timur Monchengladbach, Mohya mulai menimba ilmu sepakbola ketika bergabung dengan akademi muda Gladbach dari klub lokal SV Straelen pada usia tujuh tahun.

    Gelandang serang bertubuh mungil itu tak butuh waktu lama untuk menarik perhatian. Kemampuan teknik dan energinya yang tak kenal lelah membuatnya melesat melewati berbagai kelompok usia. Ia bergabung dengan tim U-17 pada usia 15 tahun, lalu naik ke tim U-19 setahun kemudian.

    Pada 2025, ia berperan penting dalam keberhasilan tim U-17 menjuarai kejuaraan Jerman. Ia mengungguli bintang muda Bayern, Lennart Karl, dengan mencetak dua gol dalam kemenangan atas Bayern di semi-final. Kemudian, setelah melewati seorang bek, ia merangsek ke kotak penalti RB Leipzig dan mencetak gol pada menit kesembilan final. Umpannya kepada Can Armando Guner menghasilkan gol di pengujung laga yang memastikan kemenangan 3-1.

    Tak lama setelah itu, ia mengikuti latihan pramusim bersama tim senior dan kemungkinan sudah masuk daftar pemain cadangan Gladbach pada beberapa pekan pertama musim tersebut jika tidak mengalami cedera.

    "Kami yakin dengan kualitas anak ini. Inilah cara Borussia untuk kembali memberi kesempatan seperti ini kepada para pemain muda," kata direktur olahraga Roland Virkus.

    Pada Oktober tahun lalu, kurang dari dua bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-17, ia masuk skuad untuk laga tandang melawan Union Berlin. Kurang dari dua pekan kemudian, ia menjalani debut dalam laga DFB-Pokal melawan Karlsruher. Ia kembali tampil pada babak 16 besar ketika Gladbach kalah 2-1 dari St Pauli pada Desember.

  • Terobosan

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Penampilan gemilangnya di level junior berbuah debut yang memecahkan rekor dan gol pertamanya di level senior.

    Kemudian pada bulan yang sama, pelatih Eugen Polanski memasukkannya sebagai pemain pengganti dalam laga Bundesliga melawan Wolfsburg. Pada usia 16 tahun 347 hari, ia menjadi pemain Gladbach termuda yang pernah tampil di Bundesliga, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Marko Marin saat berusia 18 tahun.

    Ia tampil semakin cemerlang sepanjang paruh kedua musim, dengan total 15 penampilan di Bundesliga, termasuk enam kali sebagai starter.

    “Wael tampil luar biasa dalam pertandingan pertamanya sebagai starter di sepakbola profesional,” kata Polanski setelah penampilannya melawan Union Berlin pada Februari. “Wael datang ke lapangan setiap hari dengan senyuman, menunjukkan komitmen dan kegembiraan dalam bermain. Itulah sikap yang ingin kami lihat darinya.”

    Gol pertamanya, yang menjadikannya pencetak gol termuda dalam sejarah klub dan termuda ketiga dalam sejarah Bundesliga, tercipta saat menghadapi Bayern pada Maret. Tim tamu tertinggal 4-0 ketika ia menyambar bola muntah dari sebuah tembakan dan menyonteknya ke gawang dari jarak sekitar 5,5 meter.

    “Saya sangat, sangat senang dengan Wael,” kata Polanski. “Ia berjuang sangat keras selama beberapa bulan terakhir untuk mendapatkan menit bermain itu. Ia harus menunggu cukup lama. Saya senang kami bisa membina pemain-pemain semuda itu di akademi kami.”

    Sebulan kemudian, ia menerima umpan dari sayap kiri dan mencetak gol melawan Heidenheim, sebelum memberi umpan kepada Hugo Bolin untuk gol pertama timnya dalam kemenangan 4-0 atas Hoffenheim pada laga terakhir musim itu.

  • Bagaimana perkembangannya

    Germany Training Session And Press Conference
    Getty Images Sport

    Jurgen Klopp memanggilnya ke skuad Jerman untuk melihatnya dari dekat, meski ia tidak akan menjalani debutnya saat menghadapi Serbia atau Belanda.

    Mohya kembali dari libur musim panas dengan tekad merebut tempat di sebelas pemain inti. Ia terus mempertahankan tempatnya sejak Polanski dipecat dan digantikan oleh Alexander Blessin pada September.

    Gladbach mengawali musim dengan sulit, tetapi peran penting Mohya terlihat jelas.

    Sepekan setelah mencetak gol spektakuler lewat sepakan melambung melawan Hoffenheim, ia berperan penting saat Gladbach meraih satu-satunya kemenangan mereka di liga sejauh musim ini, di Stuttgart.

    Remaja yang gigih itu berduel fisik dengan dua bek di kotak penalti dan berhasil menguasai bola sebelum mengumpan ke Shuto Machino, yang menuntaskannya dengan apik. Dari sayap kiri, ia menggiring bola lalu menyelipkannya di antara kaki bek. Entah bagaimana, bola itu kemudian melewati kiper Dennis Seimen.

    “Dia menyenangkan untuk ditonton. Dia memberikan segalanya dalam latihan dan masih ikut mengangkut kerucut latihan, yang penting. Dia tetap membumi,” kata Bessin tentangnya baru-baru ini.

    Penampilannya berbuah panggilan dari Klopp ke tim nasional.

    “Saya benar-benar gembira,” katanya tentang panggilan dari pelatih ternama itu. “Saya lalu memberi tahu orang tua saya saat makan malam. Mereka tentu sangat senang, bahkan sampai menangis. Ini sangat berarti bagi saya. Saya rasa setiap pemain bermimpi suatu hari dipanggil ke tim nasional. Bisa mencapai titik ini sungguh luar biasa dan membuat saya sangat bangga.”

    Klopp mengatakan tentangnya: “Pembicaraan kami berjalan sangat baik. Saya jelas tidak sepercaya diri itu saat berusia 17 tahun. Tidak banyak pemain berusia 17 tahun yang bermain di Bundesliga; itu saja sudah merupakan pencapaian luar biasa. Namun, dia juga tampil sangat baik. Sangat baik.”

    Namun, ia harus menunggu untuk menjalani laga pertamanya bersama Jerman. Klopp hanya memanggilnya sebagai pemain tambahan agar bisa mengamatinya saat berlatih bersama para bintang yang sudah mapan. Pada Kamis, namanya dicoret karena sang pelatih harus memangkas skuad menjadi 23 pemain untuk laga Nations League melawan Serbia dan Belanda.

    “Ini sebenarnya hanya soal mendapatkan waktu sepekan untuk bekerja dengannya,” kata Klopp saat menjelaskan kebijakannya menambahkan seorang pemain ke dalam skuad. “Jika memungkinkan, kami ingin terus melakukan ini ke depan, menciptakan situasi yang memungkinkan kami melihat apakah seorang pemain bisa turun ke lapangan, atau bahkan masuk skuad pertandingan.”

    Meski dicoret, ia tetap berangkat ke Belgrade bersama anggota skuad lainnya. Ia kemudian akan kembali ke Jerman untuk mempersiapkan diri menghadapi laga kandang penting melawan Borussia Dortmund pekan depan.

  • Kelebihan

    Borussia Mönchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Lincah, cepat, dan sulit dibendung, ia berhasil mengamankan tempat di susunan pemain inti Gladbach.

    Pemain muda yang cepat dan lincah ini paling sering dimainkan sebagai gelandang serang, tetapi juga terbukti berbahaya di sayap kiri Gladbach.

    Ia mengejar bola dengan gigih dan menekan lawan begitu ketat hingga mereka tak punya ruang. Ia pun tak menghindari duel fisik, baik di darat maupun di udara.

    Ia membingungkan para bek dengan perubahan arah yang cepat dan olah kaki berkelok-kelok. Ia juga mampu melakukan kombinasi cepat di ruang sempit, sehingga berharga bagi Gladbach saat menyerang lewat sayap.

    “Dari yang saya lihat saat latihan, dia bermain tanpa beban. Dia bermain lepas dan tidak terlalu memikirkan banyak hal,” kata Blessin.

    Sang pelatih juga terkesan dengan kekuatan mentalnya dan mengatakan bahwa tekanan tidak mengganggunya. “Jika saya menghadapi tekanan media sebesar itu saat berusia 17 tahun, saya pasti benar-benar kewalahan,” tambahnya. “Kami harus membantunya mempertahankan ketenangan ini.”

  • Masih ada ruang untuk perbaikan

    Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Meski memiliki berbagai kelebihan, kemampuan fisik dan akurasinya masih perlu ditingkatkan.

    Baru berusia 17 tahun, permainan Mohya tentu masih dalam tahap perkembangan. Para pelatihnya dan pemandu bakat Jerman telah menunjukkan beberapa aspek yang jelas perlu ia tingkatkan untuk melengkapi kemampuannya.

    Meski piawai bermain di ruang sempit, umpan jauhnya masih perlu ditingkatkan dan tembakannya kurang akurat, kendati ia telah mencetak dua gol mengesankan.

    Peningkatan intensitas dari sepakbola level junior ke Bundesliga tentu masih membutuhkan penyesuaian. Meski tak ragu terlibat dalam duel fisik untuk memperebutkan bola, ia lemah dalam duel udara dan kurangnya kekuatan tubuh bagian atas menjadi keterbatasan yang jelas. Selain kesulitan merebut bola, kelemahan itu membuatnya terlalu sering kehilangan penguasaan bola.

    Pelatih Blessin mengakui bahwa Mohya mungkin "tidak akan pernah menjadi pemain yang agresif dalam melakukan tekel", tetapi ia bertekad mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ia mengatakan: "Pada akhirnya, tugas saya juga membantu mengatasi berbagai kendala dan mendukungnya melalui percakapan. Akan selalu ada pasang surut, dan saya berharap bisa membimbing perkembangannya agar ia terus meningkat."

  • Situasi transfer

    Borussia Mnchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Klub-klub papan atas Bundesliga sudah mengincar gelandang serang itu, sementara Ajax sempat berharap bisa merekrutnya.

    Tak mengherankan, klub-klub lain sudah mengincarnya bahkan sebelum ia menembus tim senior. Tahun lalu, Ajax mengidentifikasinya sebagai target menarik ketika kontraknya di Gladbach mendekati akhir, meski Eintracht Frankfurt siap bersaing dengan klub Belanda itu.

    Monchengladbach lega ketika ia menandatangani kontrak baru pada Juni tahun tersebut, yang mengikatnya dengan klub masa kecilnya hingga 2028. Dilaporkan pula bahwa pembicaraan sedang berlangsung untuk memperpanjang kontrak itu lebih jauh.

    Namun, dengan klub yang bermarkas di Borussia Park itu terpuruk di dasar klasemen dan terancam terdegradasi, ia mungkin enggan menandatangani perpanjangan kontrak, setidaknya tanpa klausul pelepasan yang wajar jika krisis mereka semakin dalam. Gladbach dilaporkan bertekad menuntut biaya transfer yang memecahkan rekor jika menjualnya dalam waktu dekat, dengan mengincar lebih dari €45 juta yang mereka terima untuk Granit Xhaka.

    "Kami menjalani pembicaraan yang sepenuhnya normal dan kedua pihak sama sekali tidak berada di bawah tekanan! Yang kami miliki adalah hubungan yang sangat kuat berdasarkan rasa saling percaya," kata direktur olahraga Rouven Schroder kepada Sky. "Kedua pihak ingin bekerja sama sebaik mungkin dan tidak perlu mengambil keputusan dalam waktu dekat."

    Minat terhadapnya sudah sangat besar. Sky baru-baru ini melaporkan bahwa Bayern Munich telah menghubungi perwakilannya. Kicker mengeklaim Bayer Leverkusen menempatkannya di urutan teratas daftar target mereka, sementara Borussia Dortmund dan RB Leipzig juga memantau ketat pemain muda jebolan akademi itu.

    "Setiap talenta muda Jerman masuk radar FC Bayern, dan mereka terus memantau anak muda itu dengan saksama," kata direktur olahraga Max Eberl. "Kami belum berbicara sama sekali dengan anak muda itu, agensinya, ataupun Gladbach."

  • Apa selanjutnya?

    Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Meski masih berada di tahap awal kariernya, Mohya berharap bisa membuat Klopp tak punya pilihan selain memberinya kesempatan debut bersama tim nasional senior.

    Dicoret dari skuad Jerman mungkin menjadi pukulan bagi pemain berusia 17 tahun itu, tetapi berlatih di bawah arahan Klopp bersama pemain seperti Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Kai Havertz, dan Jonathan Tah tentu menjadi pengalaman positif.

    Pemain muda berbakat itu akan bertekad memastikan dirinya tetap bersaing memperebutkan tempat setelah Nations League. Namun, terlebih dahulu ia berharap dapat membantu klubnya keluar dari posisi buruk di kasta tertinggi sepak bola Jerman.

    Dengan Klopp, Vincent Kompany, dan Niko Kovac terus memantaunya, peran penting dalam membantu Borussia Monchengladbach terhindar dari degradasi akan sangat mendongkrak reputasinya.