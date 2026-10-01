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EA FC 1-1 GOAL

'Wadah penemuan musik... bukan sekadar game' - Di balik soundtrack EA FC 27 dan bagaimana tempat di playlist bisa mengubah hidup seorang artis

GOAL berbicara dengan para artis dan kurator di balik soundtrack EA FC 27 tentang nostalgia FIFA, menjangkau penggemar baru, dan mewujudkan mimpi masa kecil menjadi terobosan karier.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • NEW YORK -- Perdebatan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Perdebatan itu terjadi di ruang keluarga, di bar, dan di obrolan grup. Perdebatan ini penuh gairah dan, pada akhirnya, tidak akan pernah ada pemenangnya. Semuanya berpusat pada soal selera, dan pada satu pertanyaan spesifik.

    "Game mana yang punya soundtrack terbaik?"

    Tanyakan kepada penggemar seri EAFC mana pun, dan mereka pasti punya favoritnya sendiri. Gairah terhadap hal ini bisa sama besarnya dengan gairah mereka terhadap klub masing-masing. Ada keterikatan pada lagu-lagu ini karena, bagi banyak orang, lagu-lagu itu mewakili satu momen dalam hidup. Lagu-lagu itu mewakili malam-malam larut di asrama, pertarungan dengan saudara di kamar masa kecil, dan momen di sofa bersama teman-teman. Lagu-lagu itu bukan sekadar kumpulan musik di video game, melainkan penghubung.

    Itulah mengapa, setiap tahun, penyusunan soundtrack tersebut menjadi proses yang sangat teliti. 

    Bagi para artis, khususnya, terpilih menjadi bagian dari soundtrack itu kini lebih berharga dari sebelumnya. Mendengar lagu Anda ada di EAFC bisa mengubah hidup, dan bukan hanya karena pencapaiannya. Beberapa artis terbesar di dunia melihat karier mereka melesat setelah masuk ke EAFC. Two Door Cinema Club, Imagine Dragons, Kasabian: akan seperti apa mereka tanpa terlebih dahulu merebut hati para gamer di seluruh dunia?

    Namun, bagi banyak artis, ini sendiri sudah menjadi pencapaian tertinggi. Ini memang landasan peluncuran, tetapi juga momen yang terasa penuh makna, yang membawa para artis itu sendiri kembali ke masa kecil mereka.

    "Dengan cara yang sama seperti 'Song Two' milik Blur mulai diputar di FIFA 98, Anda menjadi bagian dari itu," kata penyanyi Brasil, Nono, kepada GOAL. "Anda menjadi bagian dari terciptanya kenangan bagi orang-orang, berapa pun usia mereka. Anda menjadi bagian dari soundtrack saat orang-orang rage quit. Keren sekali, kan?"

    Jadi, seperti apa rasanya menjadi bagian dari itu? Bagi para artis, apa yang terjadi setelah lagu Anda diputar di layar menu itu? Dan siapa sebenarnya yang menyusun soundtrack tersebut?

    Ini adalah proses yang panjang dan rumit, tetapi pada akhirnya mengubah hidup semua orang yang terlibat.

  • Suporter didahulukan

    Nono EAFC
    EA Sports

    Beberapa artis yang tampil dalam soundtrack tersebut termasuk di antara penggemar paling fanatik dari gim itu.

    "Pertama-tama, saya orang Brasil. Itu ada dalam darah saya... Itu keluarga. Ya Tuhan, saya terdengar seperti Vin Diesel. Maaf sekali."

    Nono tak bisa menahan tawa. Namun, ada benarnya juga. Mungkin terdengar klise, tetapi ada sesuatu yang bersifat kekeluargaan dalam olahraga sepak bola. Dan, bagi dirinya pribadi, ada sesuatu yang juga terasa kekeluargaan soal video game sepak bola.

    Penyanyi berusia 28 tahun itu lahir di Rio de Janeiro dan, sejak lahir, anak-anak di Rio sudah dipakaikan jersey Brasil. Tak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan jersey Flamengo juga. Sepak bola diwariskan dari kakek ke ibu dan, pada akhirnya, ke Nono, yang selalu bangga memakai status fan Flamengo-nya untuk menyindir Fluminense milik ayahnya.

    Ia mengakui bahwa dirinya sendiri hanya pemain yang biasa saja.

    "Saya akan mempermalukan negara saya," katanya kepada GOAL, "tetapi saya orang Brasil, jadi saya harus lebih baik daripada kebanyakan orang!" 

    Namun, sebagian besar kecintaannya pada sepak bola tidak berkembang di lapangan; itu tumbuh di sofa. 

    Nono punya kenangan indah bermain FIFA 98 di Nintendo 64 bersama sepupu-sepupunya. Ia ingat pernah membayangkan seperti apa rasanya melihat para bintang itu di kehidupan nyata. Jadi, setelah pindah ke London, ia pergi menonton Arsenal di Emirates untuk menyaksikan pertandingan terakhir Arsene Wenger. Dari situ, keterlibatan dan gairah itu terasa semakin nyata.

    Namun, bagi dirinya, begitu banyak hal bermula dari sebuah kontroler di tangannya, dan itulah yang membuat fakta bahwa ia sudah masuk dalam soundtrack EAFC bukan sekali melainkan dua kali terasa makin sureal. Lagunya, "Vem", masuk dalam soundtrack FC 25. Kali ini, yang masuk adalah "Joga Bonito", lagu yang sangat jelas terinspirasi oleh akar Brasil-nya.

    "Saya rasa hal utamanya adalah sangat mudah bagi kita untuk meremehkan game," katanya, "karena rasanya seperti, 'Oh, ini cuma game,' padahal ini adalah cara untuk terhubung dengan budaya, dengan semua orang. Ini benar-benar soal keluarga."

    Sesama orang Brasil, Kyan, juga memandangnya seperti itu. Bahkan, seluruh karier musiknya terinspirasi oleh kecintaan keluarganya terhadap seri game buatan EA. Rilisan terbarunya memuat lima lagu yang terinspirasi oleh Piala Dunia. Artwork untuk rilisan itu? Sebuah gambaran dirinya di sampul seri FIFA Street lama.

    Ia tumbuh dengan bermain bersama kakak-kakaknya, meski ia bercanda bahwa mereka tidak selalu begitu bersemangat membiarkan adik mereka ikut bermain. FIFA Street-lah yang membuka sesuatu dalam dirinya. Kini, ia punya lagu, "Garage", di dalam game itu.

    "Saya sebenarnya tidak punya terlalu banyak target dengan musik," kata Kyan kepada GOAL, "tetapi saya mulai punya lebih banyak setelah ini."

    Bagi Kyan, mendapatkan tempat di soundtrack adalah ganjaran yang berakar dari kenangan masa kecil yang masih ia hargai hingga sekarang. Menjadi bagian dari dunia itu adalah pencapaian yang dulu tak pernah bisa ia bayangkan, dan ia bercanda bahwa mendengar musiknya sendiri di dalam game bahkan mungkin bisa membantunya bermain lebih baik.

    Cinta masa kecil itu terus mengikutinya hingga dewasa, dengan keluarganya menyaksikan dirinya beralih dari bermain bersama saudara-saudaranya menjadi bagian dari soundtrack itu sendiri.

    "Saya masih memainkannya sampai sekarang," katanya. "Saya menghabiskan uang untuk itu, saya punya akun saya, saya ingin para pemainnya. Jadi mereka melihat dan mengikuti seluruh proses ini dan melihat saya memasukkan musik ke dalam game. Ini pencapaian besar, sebuah momen bercerita seperti, 'Bro, kadang Anda merasa seperti membuang-buang waktu untuk ini,' tetapi semua yang ditambahkan game ini kepada saya sebagai seorang artis membuat saya masuk ke game ini."

    Tetapi bagaimana seorang artis sebenarnya bisa masuk ke dalam game itu? Temui orang yang bertanggung jawab menyusun soundtrack EA: Steve Schnur. 

  • Memilih soundtrack

    Steve Schnur EAFC
    EA

    Schnur telah melakukan ini selama lebih dari dua dekade, dan salah satu motivasi terbesarnya adalah melampaui kesuksesan-kesuksesan sebelumnya.

    Proses menyusun sebuah soundtrack berlangsung panjang. Bahkan, proses untuk FC 28 sudah dimulai. 

    “Kapan FC 27 dirilis?" tanya Schnur. "Kami mulai sehari setelahnya untuk tahun berikutnya. Kami mengerjakannya selama 364 hari. Itu bohong. Mungkin ada jeda sekitar dua hari, tapi kenyataannya kami sudah memulai pertemuan kickoff untuk 28."

    Menyusun soundtrack FC 27 terasa sangat personal bagi Schnur, presiden musik dan pemasaran global EA. Selama 25 tahun di perusahaan itu, ia telah membantu membentuk soundtrack di FIFA, EA FC, Madden, dan gim Electronic Arts lainnya. Saat ia merakit playlist tahun ini, deretan karya klasik dari masa lalu itu terus membawanya pada satu pertanyaan: bisakah soundtrack baru ini menyamai mereka?

    “Itu datang dengan tanggung jawab, dan saya tidak menganggapnya enteng,” katanya. 

    Schnur ingin soundtrack setiap tahun terasa segar dan memberi dampak yang lebih besar daripada sebelumnya. Dalam satu atau dua tahun terakhir, ia melihat para pemain di seluruh dunia membagikan lagu-lagu favorit mereka dari FIFA 09, FIFA 14, dan FC 26 di media sosial, sebuah pengingat betapa besarnya arti soundtrack itu bagi mereka.

    “Saya telah melakukan upaya terpadu yang signifikan selama satu hingga dua tahun terakhir untuk membawa FC kembali ke masa kejayaan musik FIFA," katanya. "Dengan kata lain, saya ingin orang-orang memuji musik dari FC 27 seperti mereka memuji FIFA 09 atau FIFA 14. Itu selalu menjadi tolok ukurnya. Di situlah perdebatan dimulai. Saya ingin memulainya lagi.”

    Untuk memulai diskusi-diskusi itu, Schnur terus bergerak secara global. Beberapa lagu paling berkesan dalam gim ini hadir dalam bahasa-bahasa yang mungkin tak banyak diduga orang. Jika EAFC ingin menjadi duta sepak bola di dunia video game, maka ia harus berbicara dalam semua bahasa sepak bola, dan Schnur merasakan tanggung jawab itu.

    Itulah alasan ia pergi ke Brasil untuk mendapatkan artis seperti Nono dan Kyan. Itulah alasan rapper Jepang-Amerika, Miyachi, bisa mewakili Tokyo dan New York. Itulah alasan total playlist itu mencapai 120 lagu dari 36 negara, menawarkan sedikit cita rasa gim ini dari seluruh dunia. Harapannya adalah Anda bisa mendengar gaya musik yang belum pernah Anda dengar sebelumnya.

    Itulah yang terjadi pada Kyan, dan begitulah ia memulai perjalanannya sendiri di musik. Saat tumbuh besar di Brasil, pilihan musik yang tersedia agak terbatas. Video game, seperti EAFC, membuka matanya terhadap genre-genre dari tempat lain.

    “Kami hanya mendengarkan sesuatu yang sangat niche, yaitu funk, dan hidup dalam seluruh budaya itu,” katanya. “Saya mendapat akses ke jenis-jenis musik lain dan memahami apa yang dilakukan dan dirimakan orang, mirip seperti banyak lagu hip-hop yang ada di playlist FC. Ini membuat saya terbuka untuk memahami jenis-jenis musik lain secara kultural, di luar gelembung, di mana saya bisa berbicara dengan orang-orang tentang gim ini dan juga tentang para artis tersebut, karena mereka adalah bagian dari semesta ini. 

    “Jadi ini seperti katalog baru bagi seseorang yang akan sepenuhnya terpenjara jika hanya hidup di situ saja. Playlist ini? Ini adalah katalog pengetahuan, dan ini mempertukarkan pengetahuan di antara berbagai budaya.”

    Schnur juga melihatnya seperti itu. Sebagai seseorang yang telah berkecimpung di bisnis musik selama puluhan tahun, ia bersedia membagikan sedikit rahasia kepada semua orang: kata-katanya tidak penting. Bahasanya juga tidak penting. Yang penting, katanya, adalah perasaan.

    “Musik bukan untuk didengar; musik untuk dirasakan,” katanya, “dan bahasa bukanlah penghalang. Ketika saya masih kecil, ada lagu-lagu dalam bahasa Jerman. Saya bisa menunjukkan umur saya di sini dan membicarakan Nena dan '99 Luftballons' dan semacam itu. Siapa bilang musik tidak bisa memicu respons emosional dalam diri kita semua, terutama ketika itu terhubung dengan sesuatu yang Anda cintai?

    “Saya pikir semuanya tentang rasa, dan dalam kasus ini, semuanya tentang menyelaraskan diri dengan hal yang paling Anda cintai. Saya tidak tahu, lihat saja Phil Collins dengan 'In the Air Tonight' di [film] The Hangover. Sekarang, kita akan selamanya tertawa ketika mendengar bagian drum itu. Itulah idenya dalam versi yang jauh lebih ekstrem.”

    Harapannya, para penggemar akan mengaitkan momen-momen kegembiraan dengan soundtrack yang mengiringinya. Dan bagi para artis, harapannya adalah momen-momen kegembiraan itu membawa pendengar baru yang sebelumnya tidak akan pernah menemukan mereka.

  • Momen yang mengubah karier

    Miyachi
    GOAL

    Sejumlah bintang terbesar dunia memulai karier mereka dari soundtrack ini - siapa berikutnya?

    Rapper Jepang-Amerika, Miyachi, mengakui bahwa dirinya bukan penggemar sepak bola terbesar. Namun, dia memahami arti keberadaan lagunya di EAFC dan, secara lebih luas, apa arti olahraga itu bagi banyak orang. Pemahaman itu didapat ketika Anda tumbuh besar di New York.

    Pada masa mudanya di New York, dia jatuh cinta pada hip-hop. Perjalanan itu kini membawanya ke Tokyo, tempat dia membuat musik favoritnya dalam bahasa Jepang, membuka pintu yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya.

    “Saya tumbuh pada era ketika Yankees berada dalam masa keemasan mereka,” katanya kepada GOAL, “jadi saya cenderung ke baseball. Saat Anda tumbuh besar dan menjadi dewasa, Anda sadar bahwa sepak bola jauh lebih besar dari omong kosong itu. Anda tumbuh dengan berpikir Yankees adalah hal terbesar di dunia, tetapi sepak bola ada di level yang berbeda.”

    “Fakta bahwa saya berhasil di Jepang itu gila,” tambahnya. “Semuanya meledak pada waktu dan di tempat yang tepat. Sekarang saya tinggal di Tokyo, membuat hip-hop Jepang yang dipadukan dengan akar New York saya. Saya memadukan budaya saya dan mencoba membawa ini ke seluruh dunia.”

    FC 27 tentu saja merupakan cara yang luar biasa untuk melakukan itu. Ini adalah gim yang dimainkan di seluruh dunia, dan yang akan memperkenalkannya kepada audiens yang benar-benar berbeda. Lagunya, "Way Up", dinyanyikan dalam bahasa Jepang, yang berarti para gamer di luar New York dan Tokyo akan mendengar sesuatu yang berbeda dari apa pun yang pernah mereka dengar sebelumnya.

    “Kami mewakili Jepang,” katanya, “dan saya merasa diberkati bisa melakukan itu untuk FC27. Banyak orang tidak tahu soal hip-hop Jepang, jadi mungkin ini akan menjadi pintu masuk mereka. Lagunya juga sangat menghentak. Saya benar-benar merasa orang-orang akan berkata, ‘Yo, lagu apa itu?’”

    Schnur sudah melihat hal itu terjadi berulang kali, dan dia dengan cepat menyebut kisah-kisah suksesnya: Circle Jerk, Kasabian, Kings of Leon, Cage the Elephant, semuanya nama yang familiar bagi para penggemar gim ini. Artis seperti Avicii dan Billie Eilish ada di gim ini sebelum mereka menjadi superstar. “Jerk It Out” milik Caesar’s Palace begitu bagus sehingga masuk ke dua gim. 

    Ada beberapa bagian dalam proses ini yang menurut Schnur menyenangkan. Salah satu yang paling menyenangkan? Menyaksikan seorang artis yang sebelumnya hanya sedikit dikenal menjadi salah satu kisah sukses itu. Dia bahkan sudah melihatnya terjadi tahun ini.



    Di antara pendatang baru dalam soundtrack tahun ini ada band bernama Bruvvy, yang lagunya “Little Shiva” menjadi salah satu yang paling cepat mencuri perhatian. Lagu itu menjadi lagu No. 1 di playlist Spotify “EA SPORTS FC 27 Soundtrack”. Kolom komentar menyebutnya sebagai kilas balik ke EA era lama. 

    Bagi band seperti Bruvvy, yang memiliki kurang dari 25.000 pengikut di Instagram, ini adalah kesempatan besar, yang memperkenalkan musik mereka kepada audiens global.

    “Itu mengubah hidup para artis,” kata Schnur, “dan saya rasa hal yang perlu dicatat lebih dari itu adalah ini tidak berhenti dalam sebulan. Orang-orang akan kembali mengingatnya. Saya bilang kepada Bruvvy bahwa dalam tiga tahun, ketika mereka menjalani tur apa pun nanti, dan mereka membawakan lagu dari FC 27, setiap orang di penonton akan menyanyikan setiap katanya.”

    Harapannya, itu juga terjadi untuk Miyachi, Kyan, dan Nono. Itu bisa terjadi kepada siapa pun dari puluhan artis yang sedang naik daun di soundtrack ini. Bagi para artis, ini adalah salah satu dari banyak cara untuk memperkenalkan musik mereka kepada audiens baru. Bagi tim di balik audiens itu, ini adalah salah satu cara tercepat untuk meraih daya tarik arus utama di lanskap musik yang terus berubah.

    “Dua puluh sampai 30 tahun lalu," kata Schnur, "sebelum kami memulai ide gila ini, target yang biasa dipasang para artis adalah, ‘Bagaimana cara saya masuk ke stasiun radio tempat saya dibesarkan?’ atau ‘Bagaimana cara saya tampil di MTV?’ 

    “Tebak apa? FC adalah platform penemuan musik. Titik. Selesai. Ini bukan sekadar gim. Bahkan, menariknya saya bahkan tidak lagi ingin menyebut penerapan musik di FC sebagai musik dalam gim; saya ingin menyebutnya sebagai platform penemuan musik.”

  • Apa artinya

    Kyan EAFC
    EA

    Para artis di soundtrack EAFC sadar bahwa mereka dengan cepat menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.

    Baru beberapa pekan sejak kehadirannya di soundtrack dikonfirmasi, tetapi Miyachi sudah merasakan bebannya. Bukan hanya peningkatan popularitas, tetapi juga respons dari teman dan keluarga. Bahkan sebelum semua hal lainnya, ini adalah sebuah pencapaian. Ini menjadi tanda bahwa Anda telah berhasil.

    “Ini sangat berarti bagi tim saya,” katanya. “Manajer saya, orang-orang di tim saya punya latar belakang sepak bola. Kami, secara kolektif, adalah penggemar besar permainan ini dan kami terus mengingat serta mengenang momen-momen tentang itu sejak kami masih kecil. Ini jelas menjadi yang utama bagi generasi kami.

    “Saya rasa yang satu ini harus berada di puncak daftar dari segi jangkauan dan berapa banyak orang yang mendengarnya. Saya mendapat respons dari semua orang tentang fakta bahwa lagu saya ada di dalam game ini. Ini adalah sebuah berkah.”

    Nono juga melihatnya sebagai berkah, untuk banyak alasan. Di satu sisi, dia bisa mewakili rakyatnya, orang-orang Brasil, dengan caranya sendiri. Tidak pernah kekurangan orang Brasil yang mendorong budaya sepak bola terus maju dan dia, melawan segala rintangan, kini menjadi salah satu dari mereka. Lagunya sudah ada di versi konsol FC 27 dan saat ini menjadi bagian dari pemungutan suara untuk dimasukkan ke versi mobile, yang akan terhubung di sini dengan kelompok pemain yang sama sekali berbeda.

    Dia juga mewakili gadis-gadis kecil. Ruang gaming kerap dipandang didominasi laki-laki, tetapi Nono mengatakan tidak harus seperti itu.

    “Anda punya peluang ini ketika Anda memungkinkan orang-orang yang memiliki ponsel dan benar-benar punya akses ke game ini,” katanya, “dan bukan hanya memiliki karya hiburan yang luar biasa ini, tetapi juga bagian dari budaya karena sepak bola adalah budaya. Anda mendapatkan musik baru, dan Anda bisa menginspirasi generasi gadis berikutnya yang ingin menjadi penyanyi atau pemain.

    “Merupakan sebuah kehormatan bisa melihat gelombang baru gadis-gadis dan perempuan ini mampu menunjukkan diri, memiliki game ini, berada di sampul berbagai hal, dan berada di soundtrack sesuatu yang dulu sangat didominasi laki-laki. Sekarang, kami adalah bagian dari budaya. Kami adalah bagian dari ini karena sepak bola bersifat inklusif.”

    Para artis itu kini akan menghabiskan beberapa pekan ke depan untuk menikmatinya. Mereka yang memainkan game itu akan tersenyum setiap kali mendengar musik mereka di menu. Sementara itu, seperti yang dikatakan Schnur, ini bukan sesuatu yang bertahan selama satu siklus game; ini bertahan seumur hidup. Ke depannya, para artis ini akan selalu bisa melihat bahwa mereka pernah menjadi bagian dari hal ini.

    Itu adalah semua yang pernah diinginkan Kyan. Dia tumbuh besar dengan menginginkan tepat hal ini. Kini, itu menjadi nyata, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi sebagai hasilnya.

    “Ini adalah satu validasi lagi dan bukti bahwa kami berada di jalur yang benar,” katanya, “bahwa kami melakukan sesuatu yang benar dan konkret dengan karya seni kami. Ini adalah semesta kami, semua yang kami cintai, dan EAFC termasuk di dalamnya; itulah mengapa ini memiliki arti penting dalam hidup saya.”

    Jadi, saat Anda menyalakan game itu, ingatlah bahwa setiap lagu membawa sedikit arti tambahan. Dan, 15 tahun dari sekarang, ketika Anda mendengar lagu itu lagi di suatu tempat yang tak terduga, biarkan lagu itu membawa Anda kembali ke masa-masa baik dan buruk yang datang dari memainkan game tersebut.