Proses menyusun sebuah soundtrack berlangsung panjang. Bahkan, proses untuk FC 28 sudah dimulai.

“Kapan FC 27 dirilis?" tanya Schnur. "Kami mulai sehari setelahnya untuk tahun berikutnya. Kami mengerjakannya selama 364 hari. Itu bohong. Mungkin ada jeda sekitar dua hari, tapi kenyataannya kami sudah memulai pertemuan kickoff untuk 28."

Menyusun soundtrack FC 27 terasa sangat personal bagi Schnur, presiden musik dan pemasaran global EA. Selama 25 tahun di perusahaan itu, ia telah membantu membentuk soundtrack di FIFA, EA FC, Madden, dan gim Electronic Arts lainnya. Saat ia merakit playlist tahun ini, deretan karya klasik dari masa lalu itu terus membawanya pada satu pertanyaan: bisakah soundtrack baru ini menyamai mereka?

“Itu datang dengan tanggung jawab, dan saya tidak menganggapnya enteng,” katanya.

Schnur ingin soundtrack setiap tahun terasa segar dan memberi dampak yang lebih besar daripada sebelumnya. Dalam satu atau dua tahun terakhir, ia melihat para pemain di seluruh dunia membagikan lagu-lagu favorit mereka dari FIFA 09, FIFA 14, dan FC 26 di media sosial, sebuah pengingat betapa besarnya arti soundtrack itu bagi mereka.

“Saya telah melakukan upaya terpadu yang signifikan selama satu hingga dua tahun terakhir untuk membawa FC kembali ke masa kejayaan musik FIFA," katanya. "Dengan kata lain, saya ingin orang-orang memuji musik dari FC 27 seperti mereka memuji FIFA 09 atau FIFA 14. Itu selalu menjadi tolok ukurnya. Di situlah perdebatan dimulai. Saya ingin memulainya lagi.”

Untuk memulai diskusi-diskusi itu, Schnur terus bergerak secara global. Beberapa lagu paling berkesan dalam gim ini hadir dalam bahasa-bahasa yang mungkin tak banyak diduga orang. Jika EAFC ingin menjadi duta sepak bola di dunia video game, maka ia harus berbicara dalam semua bahasa sepak bola, dan Schnur merasakan tanggung jawab itu.

Itulah alasan ia pergi ke Brasil untuk mendapatkan artis seperti Nono dan Kyan. Itulah alasan rapper Jepang-Amerika, Miyachi, bisa mewakili Tokyo dan New York. Itulah alasan total playlist itu mencapai 120 lagu dari 36 negara, menawarkan sedikit cita rasa gim ini dari seluruh dunia. Harapannya adalah Anda bisa mendengar gaya musik yang belum pernah Anda dengar sebelumnya.

Itulah yang terjadi pada Kyan, dan begitulah ia memulai perjalanannya sendiri di musik. Saat tumbuh besar di Brasil, pilihan musik yang tersedia agak terbatas. Video game, seperti EAFC, membuka matanya terhadap genre-genre dari tempat lain.

“Kami hanya mendengarkan sesuatu yang sangat niche, yaitu funk, dan hidup dalam seluruh budaya itu,” katanya. “Saya mendapat akses ke jenis-jenis musik lain dan memahami apa yang dilakukan dan dirimakan orang, mirip seperti banyak lagu hip-hop yang ada di playlist FC. Ini membuat saya terbuka untuk memahami jenis-jenis musik lain secara kultural, di luar gelembung, di mana saya bisa berbicara dengan orang-orang tentang gim ini dan juga tentang para artis tersebut, karena mereka adalah bagian dari semesta ini.

“Jadi ini seperti katalog baru bagi seseorang yang akan sepenuhnya terpenjara jika hanya hidup di situ saja. Playlist ini? Ini adalah katalog pengetahuan, dan ini mempertukarkan pengetahuan di antara berbagai budaya.”

Schnur juga melihatnya seperti itu. Sebagai seseorang yang telah berkecimpung di bisnis musik selama puluhan tahun, ia bersedia membagikan sedikit rahasia kepada semua orang: kata-katanya tidak penting. Bahasanya juga tidak penting. Yang penting, katanya, adalah perasaan.

“Musik bukan untuk didengar; musik untuk dirasakan,” katanya, “dan bahasa bukanlah penghalang. Ketika saya masih kecil, ada lagu-lagu dalam bahasa Jerman. Saya bisa menunjukkan umur saya di sini dan membicarakan Nena dan '99 Luftballons' dan semacam itu. Siapa bilang musik tidak bisa memicu respons emosional dalam diri kita semua, terutama ketika itu terhubung dengan sesuatu yang Anda cintai?

“Saya pikir semuanya tentang rasa, dan dalam kasus ini, semuanya tentang menyelaraskan diri dengan hal yang paling Anda cintai. Saya tidak tahu, lihat saja Phil Collins dengan 'In the Air Tonight' di [film] The Hangover. Sekarang, kita akan selamanya tertawa ketika mendengar bagian drum itu. Itulah idenya dalam versi yang jauh lebih ekstrem.”

Harapannya, para penggemar akan mengaitkan momen-momen kegembiraan dengan soundtrack yang mengiringinya. Dan bagi para artis, harapannya adalah momen-momen kegembiraan itu membawa pendengar baru yang sebelumnya tidak akan pernah menemukan mereka.