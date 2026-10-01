NEW YORK -- Perdebatan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Perdebatan itu terjadi di ruang keluarga, di bar, dan di obrolan grup. Perdebatan ini penuh gairah dan, pada akhirnya, tidak akan pernah ada pemenangnya. Semuanya berpusat pada soal selera, dan pada satu pertanyaan spesifik.
"Game mana yang punya soundtrack terbaik?"
Tanyakan kepada penggemar seri EAFC mana pun, dan mereka pasti punya favoritnya sendiri. Gairah terhadap hal ini bisa sama besarnya dengan gairah mereka terhadap klub masing-masing. Ada keterikatan pada lagu-lagu ini karena, bagi banyak orang, lagu-lagu itu mewakili satu momen dalam hidup. Lagu-lagu itu mewakili malam-malam larut di asrama, pertarungan dengan saudara di kamar masa kecil, dan momen di sofa bersama teman-teman. Lagu-lagu itu bukan sekadar kumpulan musik di video game, melainkan penghubung.
Itulah mengapa, setiap tahun, penyusunan soundtrack tersebut menjadi proses yang sangat teliti.
Bagi para artis, khususnya, terpilih menjadi bagian dari soundtrack itu kini lebih berharga dari sebelumnya. Mendengar lagu Anda ada di EAFC bisa mengubah hidup, dan bukan hanya karena pencapaiannya. Beberapa artis terbesar di dunia melihat karier mereka melesat setelah masuk ke EAFC. Two Door Cinema Club, Imagine Dragons, Kasabian: akan seperti apa mereka tanpa terlebih dahulu merebut hati para gamer di seluruh dunia?
Namun, bagi banyak artis, ini sendiri sudah menjadi pencapaian tertinggi. Ini memang landasan peluncuran, tetapi juga momen yang terasa penuh makna, yang membawa para artis itu sendiri kembali ke masa kecil mereka.
"Dengan cara yang sama seperti 'Song Two' milik Blur mulai diputar di FIFA 98, Anda menjadi bagian dari itu," kata penyanyi Brasil, Nono, kepada GOAL. "Anda menjadi bagian dari terciptanya kenangan bagi orang-orang, berapa pun usia mereka. Anda menjadi bagian dari soundtrack saat orang-orang rage quit. Keren sekali, kan?"
Jadi, seperti apa rasanya menjadi bagian dari itu? Bagi para artis, apa yang terjadi setelah lagu Anda diputar di layar menu itu? Dan siapa sebenarnya yang menyusun soundtrack tersebut?
Ini adalah proses yang panjang dan rumit, tetapi pada akhirnya mengubah hidup semua orang yang terlibat.