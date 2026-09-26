'The Damned United' bukanlah sebuah film dokumenter. Akurasi kisah yang diceritakan David Peace dalam novel larisnya diperdebatkan oleh sejumlah tokoh nyata yang terlibat. Namun, ada satu hal yang nyaris disepakati semua orang: pada Juli 1974, dalam salah satu sesi latihan pertamanya sebagai manajer baru Leeds United, Brian Clough memang benar berdiri di depan sekelompok pemain yang tak diragukan berbakat tetapi terkenal agresif, lalu memberi tahu mereka bahwa mereka bisa membuang semua medali mereka ke tempat sampah karena tak satu pun diraih secara adil. "Kalian melakukan semuanya dengan cara curang," demikian deklarasi Clough versi Michael Sheehan yang begitu terkenal dalam versi film dari buku laris tersebut, merujuk pada gaya bermain Leeds yang diduga 'kotor', bukan pada tingkat korupsi apa pun dari pihak mereka.

Anda mungkin sudah melihat cuplikan itu kembali beredar di media sosial, hanya saja kini dikaitkan dengan Manchester City, yang, seperti pertama kali dilaporkan The Athletic, dinyatakan bersalah atas semua kecuali satu dari 115 dakwaan yang diajukan terhadap mereka pada Februari 2023 karena melanggar aturan finansial Premier League. Bisa jadi cuplikan itu bahkan telah dikirimkan kepada Anda di grup WhatsApp, karena 'kesenangan' itu benar-benar sudah dimulai. Semua sudah naik ke bus 'olok-olok' karena mesin meme sudah bekerja kelewat kencang dan para suporter rival tanpa ampun mengejek Man City.

Namun, ini bukan perkara yang bisa ditertawakan. Sebaliknya, ini adalah urusan serius, yang berpotensi sepenuhnya mengubah masa depan sepakbola Inggris dengan menulis ulang masa lalunya. Sebab meskipun Premier League dilaporkan meraih kemenangan telak atas Manchester City, ini nyaris tak akan terasa sebagai kemenangan yang layak dirayakan, mengingat kompetisi yang dijalankannya sendiri bisa kehilangan seluruh kredibilitasnya.