Vonis atas 115 dakwaan terhadap Manchester City akhirnya tiba, kini para pembuat kebijakan harus memutuskan sanksi yang bisa mengubah sepak bola Inggris selamanya
'The Damned United' bukanlah sebuah film dokumenter. Akurasi kisah yang diceritakan David Peace dalam novel larisnya diperdebatkan oleh sejumlah tokoh nyata yang terlibat. Namun, ada satu hal yang nyaris disepakati semua orang: pada Juli 1974, dalam salah satu sesi latihan pertamanya sebagai manajer baru Leeds United, Brian Clough memang benar berdiri di depan sekelompok pemain yang tak diragukan berbakat tetapi terkenal agresif, lalu memberi tahu mereka bahwa mereka bisa membuang semua medali mereka ke tempat sampah karena tak satu pun diraih secara adil. "Kalian melakukan semuanya dengan cara curang," demikian deklarasi Clough versi Michael Sheehan yang begitu terkenal dalam versi film dari buku laris tersebut, merujuk pada gaya bermain Leeds yang diduga 'kotor', bukan pada tingkat korupsi apa pun dari pihak mereka.
Anda mungkin sudah melihat cuplikan itu kembali beredar di media sosial, hanya saja kini dikaitkan dengan Manchester City, yang, seperti pertama kali dilaporkan The Athletic, dinyatakan bersalah atas semua kecuali satu dari 115 dakwaan yang diajukan terhadap mereka pada Februari 2023 karena melanggar aturan finansial Premier League. Bisa jadi cuplikan itu bahkan telah dikirimkan kepada Anda di grup WhatsApp, karena 'kesenangan' itu benar-benar sudah dimulai. Semua sudah naik ke bus 'olok-olok' karena mesin meme sudah bekerja kelewat kencang dan para suporter rival tanpa ampun mengejek Man City.
Namun, ini bukan perkara yang bisa ditertawakan. Sebaliknya, ini adalah urusan serius, yang berpotensi sepenuhnya mengubah masa depan sepakbola Inggris dengan menulis ulang masa lalunya. Sebab meskipun Premier League dilaporkan meraih kemenangan telak atas Manchester City, ini nyaris tak akan terasa sebagai kemenangan yang layak dirayakan, mengingat kompetisi yang dijalankannya sendiri bisa kehilangan seluruh kredibilitasnya.
Degradasi jadi risiko nyata
Tentu saja, kita masih harus menunggu sanksi apa yang akan dijatuhkan Premier League, yang dipimpin chief executive Richard Masters, kepada Manchester City, yang masih memiliki hak untuk mengajukan banding. Memang, sebagian suporter skeptis dari klub-klub rival menduga klub Etihad itu akan lolos hanya dengan denda dan pengurangan poin yang tidak berarti. Namun, itu sangat kecil kemungkinannya menurut para ahli hukum yang memahami kasus ini. Dunia olahraga belum pernah melihat skandal finansial sebesar ini. Beratnya dakwaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat mungkin, hukumannya juga demikian.
Ingat, Everton (pengurangan enam poin) dan Nottingham Forest (empat) hanya dinyatakan bersalah atas pelanggaran kecil terhadap regulasi finansial Premier League. Sementara itu, Chelsea hanya didenda, meski secara kontroversial, atas dakwaan terkait pembayaran ilegal kepada agen dan pihak ketiga, tetapi klub London itu pada dasarnya melaporkan diri sendiri kepada Premier League, karena pelanggaran yang dimaksud tidak terkait pemilik saat ini, melainkan rezim Roman Abramovich. Konsorsium Clearlake pun bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan di setiap tahap. City tidak. Dan mereka terus menyatakan sepenuhnya tidak bersalah sepanjang seluruh proses, yang berarti keringanan hukuman kecil kemungkinannya.
Akibatnya, kini ada kemungkinan nyata bahwa City akan dijatuhi pengurangan poin sedemikian besar sehingga degradasi akan menjadi sesuatu yang mungkin terjadi, bukan sekadar kemungkinan.
Trofi akan dicabut?
Apakah gelar-gelar itu akan dicabut masih belum jelas pada tahap ini. Tentu ada argumen kuat bahwa semua hasil Manchester City antara 2009 dan 2018, yang menjadi subjek penyelidikan, seharusnya dinyatakan batal demi hukum.
Namun, bisa juga diperdebatkan bahwa tidak ada yang terjadi dalam delapan tahun terakhir yang akan mungkin terjadi tanpa dugaan penipuan finansial yang meletakkan fondasi mahal bagi kemunculan City sebagai kekuatan dominan dalam sepak bola Inggris, serta keberhasilan treble mereka pada 2023.
Mantan manajer City, Pep Guardiola, sebelumnya mengecam gagasan bahwa klub itu harus dicopot dari trofi-trofinya jika putusan menyatakan mereka bersalah.
"Ayolah! Momen-momen itu milik [City], terlepas dari hukumannya," ujar pria Katalan itu pada 2023. "Pikirkan apa yang telah kami lakukan... gol dari Sergio Aguero [melawan QPR pada 2012]; tak seorang pun bisa menghapus itu. Saya tidak tahu, apakah kami bertanggung jawab atas Steven Gerrard terpeleset di Anfield?"
Jelas tidak. Namun, mereka diduga bertanggung jawab atas penipuan finansial yang menempatkan City asuhan Manuel Pellegrini pada posisi untuk memanfaatkan momen terpeleset itu. Selain itu, momen-momen ajaib yang dirujuk Guardiola itu bisa dibilang hanya menjadi milik City karena direbut dari pihak lain.
Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy sudah menegaskan bahwa kenangan itu sebenarnya tidak bisa diambil. Namun, medali dan trofi bisa, dan cukup telling bahwa Jurgen Klopp, yang Liverpool asuhannya dikalahkan tipis oleh City asuhan Guardiola dalam perebutan dua gelar, pada 2018-19 dan 2021-22, sebelumnya menyatakan bahwa jika City dinyatakan bersalah, ia akan mentraktir bir dan menggelar parade di halaman belakang rumahnya sendiri untuk para mantan pemainnya.
Kerusakan yang tak bisa diperbaiki
Yang bahkan lebih mengkhawatirkan bagi City adalah potensi konsekuensi hukum dan finansialnya.
Manchester United, yang tiga kali finis di posisi kedua di belakang City dalam 18 tahun terakhir, dilaporkan sudah menilai dampak ekonomi dari pelanggaran City terhadap pemasukan mereka sendiri, dan akan mengejutkan jika Liverpool, yang juga tiga kali menjadi runner-up, serta Arsenal, yang kehilangan dua gelar, tidak melakukan hal yang sama.
Namun, itu bukan akhir dari semuanya, karena City juga berulang kali menggagalkan klub-klub lain finis di empat besar yang akan memastikan lolos ke Liga Champions, beserta hadiah uang besar yang menyertainya. Besarnya kemungkinan biaya kompensasi mustahil dihitung pada tahap awal ini, sama seperti potensi kerusakan yang mungkin tidak bisa diperbaiki terhadap integritas Premier League, mengingat, jika vonis bersalah itu tetap berlaku, kasus penipuan terbesar dalam sejarah sepak bola ini mengancam membongkar 18 tahun terakhir Premier League sebagai sebuah kebohongan.
Namun, inilah yang sudah pasti kita ketahui: reputasi City akan hancur. Kenangan dan gelar mereka memang belum dihapus, dan mungkin tidak akan pernah dihapus. Paling tidak, namun, bergantung pada apa yang kemungkinan akan menjadi proses banding yang panjang, setiap penghargaan kini bisa disertai tanda bintang dan, di mata sebagian besar pengamat netral, setiap kejayaan akan menjadi sepenuhnya tak berarti. Seperti rekor lari cepat Florence Griffith Joyner. Atau tujuh kemenangan Lance Armstrong di Tour de France.
Dan mengapa? Karena, tidak seperti 'The Damned United', City, yang perlu ditekankan, terus membantah semua tuduhan melakukan kesalahan, mungkin saja memenangkan semua medali mereka dengan latar belakang kecurangan.