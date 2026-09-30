Vonis 115 dakwaan terhadap Manchester City akhirnya tiba, kini para pembuat aturan harus memutuskan sanksi yang bisa mengubah sepak bola Inggris selamanya
'The Damned United' bukanlah sebuah dokumenter. Akurasi kisah yang diceritakan David Peace dalam novel larisnya diperdebatkan oleh sejumlah tokoh nyata yang terlibat. Namun, ada satu hal yang kurang lebih disepakati semua orang: pada Juli 1974, dalam salah satu sesi latihan pertamanya sebagai manajer baru Leeds United, Brian Clough benar-benar berdiri di depan sekelompok pemain yang jelas sangat bertalenta tetapi terkenal agresif, lalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa membuang semua medali mereka ke tempat sampah karena mereka tidak memenanginya dengan cara yang adil. "Kalian melakukan semuanya dengan kecurangan," demikian deklarasi Clough versi Michael Sheehan yang begitu terkenal dalam versi film dari buku laris tersebut, merujuk pada gaya bermain Leeds yang diduga 'kotor' alih-alih pada tingkat korupsi apa pun dari pihak mereka.
Anda mungkin sudah melihat cuplikan itu kembali beredar di media sosial, hanya saja kini dikaitkan dengan Manchester City, yang dinyatakan bersalah atas semua dakwaan yang diajukan terhadap mereka karena melanggar aturan keuangan Premier League. Bahkan, cuplikan itu mungkin sudah dikirim kepada Anda di grup WhatsApp, karena 'keseruannya' benar-benar sudah dimulai. Semua orang sudah naik ke bus 'banter' karena mesin meme sudah bekerja habis-habisan dan suporter rival tanpa ampun mengejek Man City.
Namun, ini bukan perkara yang bisa ditertawakan. Sebaliknya, ini adalah urusan serius, yang akan sepenuhnya mengubah masa depan sepakbola Inggris dengan menulis ulang masa lalunya. Sebab, meskipun Premier League telah mencatat kemenangan telak atas Manchester City, ini nyaris tak akan terasa sebagai kemenangan yang layak dirayakan, mengingat kompetisi yang dijalankannya sendiri telah kehilangan seluruh kredibilitasnya.
Degradasi jadi ancaman nyata
Tentu saja, kita masih harus menunggu sanksi apa yang akan dijatuhkan Premier League, yang dipimpin chief executive Richard Masters, kepada Manchester City, yang siap mengajukan banding atas putusan komisi independen. Memang, sebagian suporter skeptis dari klub-klub rival menduga klub penghuni Etihad itu akan lolos hanya dengan denda dan pengurangan poin yang tidak signifikan. Namun, hal itu mustahil menurut para pakar hukum yang memahami kasus ini. Dunia olahraga belum pernah melihat skandal finansial dengan skala sebesar ini. Beratnya dakwaan yang diajukan belum pernah terjadi sebelumnya. Hukumannya pun seharusnya demikian.
Ingat, Everton (pengurangan enam poin) dan Nottingham Forest (empat) hanya dinyatakan bersalah atas pelanggaran kecil terhadap regulasi finansial Premier League. Sementara itu, Chelsea hanya didenda, meski secara kontroversial, atas dakwaan yang berkaitan dengan pembayaran ilegal kepada agen dan pihak ketiga, tetapi Chelsea pada dasarnya melaporkan diri mereka sendiri kepada Premier League, karena pelanggaran yang dimaksud tidak terkait dengan pemilik saat ini melainkan dengan era Roman Abramovich. Karena itu, konsorsium Clearlake bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan di setiap tahap. City tidak. Dan mereka terus menyatakan diri sepenuhnya tidak bersalah sepanjang seluruh proses tersebut, dan masih demikian sampai sekarang, sehingga keringanan hukuman menjadi kecil kemungkinannya.
Akibatnya, kini ada kemungkinan nyata bahwa City akan dijatuhi pengurangan poin yang begitu besar sehingga degradasi akan menjadi sesuatu yang mungkin terjadi, bukan sekadar kemungkinan.
Trofi akan dicabut?
Apakah gelar-gelar itu akan dicabut masih belum jelas pada tahap ini. Jelas ada argumen kuat bahwa semua hasil Manchester City antara 2009 dan 2018, yang menjadi subjek investigasi, seharusnya dinyatakan batal demi hukum.
Namun, bisa juga diperdebatkan bahwa tidak ada yang terjadi dalam delapan tahun terakhir yang akan mungkin terjadi tanpa dugaan penipuan finansial yang meletakkan fondasi mahal bagi kemunculan City sebagai kekuatan dominan dalam sepakbola Inggris, dan pada akhirnya keberhasilan treble 2023.
Mantan manajer City Pep Guardiola sebelumnya mengecam gagasan bahwa klub itu harus dilucuti dari trofi-trofi mereka jika putusan menyatakan mereka bersalah.
"Ayolah! Momen-momen itu milik [City], terlepas dari hukumannya," kata pelatih asal Catalan itu pada 2023, ketika dakwaan tersebut pertama kali diajukan. "Pikirkan apa yang telah kami lakukan... gol Sergio Aguero itu [melawan QPR pada 2012]; tidak ada yang bisa menghapusnya. Saya tidak tahu, apa kami bertanggung jawab atas Steven Gerrard yang terpeleset di Anfield?"
Jelas tidak. Namun, mereka diduga bertanggung jawab atas penipuan finansial yang menempatkan City asuhan Manuel Pellegrini pada posisi untuk memanfaatkan momen terpeleset itu. Lebih jauh lagi, momen-momen magis yang dirujuk Guardiola itu bisa dibilang hanya menjadi milik City karena dicuri dari orang lain.
Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy sudah menunjukkan bahwa kenangan itu pada dasarnya tidak bisa diambil. Namun, medali dan trofi bisa, dan cukup telling bahwa Jurgen Klopp, yang Liverpool asuhannya dikalahkan tipis oleh City asuhan Guardiola dalam perebutan dua gelar, pada 2018-19 dan 2021-22, sebelumnya menyatakan bahwa jika City dinyatakan bersalah, ia akan mentraktir bir dan menggelar parade di halaman belakang rumahnya sendiri untuk para mantan pemainnya.
Kerusakan yang tidak bisa diperbaiki
Namun, yang bahkan lebih mengkhawatirkan bagi City adalah potensi konsekuensi hukum dan finansial jika mereka dinyatakan bersalah atas apa yang oleh Arsene Wenger pernah secara berkesan disebut sebagai "doping finansial".
Manchester United, yang tiga kali finis di posisi kedua di belakang City dalam 18 tahun terakhir, dilaporkan sudah menilai dampak ekonomi dari pelanggaran City terhadap pemasukan mereka sendiri, dan akan mengejutkan jika Liverpool, yang juga tiga kali menjadi runner-up, serta Arsenal, dengan dua gelar yang 'hilang', tidak melakukan hal yang sama.
Namun, itu belum semuanya, karena City juga berulang kali menggagalkan klub-klub lain finis di empat besar yang akan memastikan lolos ke Liga Champions, beserta hadiah uang besar yang menyertainya. Kemungkinan besarnya kompensasi mustahil dihitung pada tahap awal ini, sama seperti potensi kerusakan yang mungkin tak bisa diperbaiki lagi terhadap integritas Premier League, karena jika putusan bersalah itu tetap berlaku, kasus penipuan terbesar dalam sejarah sepakbola ini mengancam membuka fakta bahwa 18 tahun terakhir Premier League adalah sebuah kebohongan.
Namun, inilah yang sudah pasti kita ketahui: reputasi City sudah hancur. Kenangan dan gelar mereka memang belum dihapus, dan mungkin tidak akan pernah dihapus. Paling tidak, kini setiap penghargaan memiliki tanda bintang di sebelahnya dan, di mata sebagian besar pengamat netral, setiap kemenangan telah menjadi sama sekali tidak berarti. Seperti rekor sprint Florence Griffith Joyner. Atau tujuh kemenangan Lance Armstrong di Tour de France.
Dan mengapa? Karena, terlepas dari semua bantahan mereka yang terus berlanjut, City, tidak seperti 'The Damned United', telah dinyatakan memenangkan semua medali mereka dengan cara curang.