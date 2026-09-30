'The Damned United' bukanlah sebuah dokumenter. Akurasi kisah yang diceritakan David Peace dalam novel larisnya diperdebatkan oleh sejumlah tokoh nyata yang terlibat. Namun, ada satu hal yang kurang lebih disepakati semua orang: pada Juli 1974, dalam salah satu sesi latihan pertamanya sebagai manajer baru Leeds United, Brian Clough benar-benar berdiri di depan sekelompok pemain yang jelas sangat bertalenta tetapi terkenal agresif, lalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa membuang semua medali mereka ke tempat sampah karena mereka tidak memenanginya dengan cara yang adil. "Kalian melakukan semuanya dengan kecurangan," demikian deklarasi Clough versi Michael Sheehan yang begitu terkenal dalam versi film dari buku laris tersebut, merujuk pada gaya bermain Leeds yang diduga 'kotor' alih-alih pada tingkat korupsi apa pun dari pihak mereka.

Anda mungkin sudah melihat cuplikan itu kembali beredar di media sosial, hanya saja kini dikaitkan dengan Manchester City, yang dinyatakan bersalah atas semua dakwaan yang diajukan terhadap mereka karena melanggar aturan keuangan Premier League. Bahkan, cuplikan itu mungkin sudah dikirim kepada Anda di grup WhatsApp, karena 'keseruannya' benar-benar sudah dimulai. Semua orang sudah naik ke bus 'banter' karena mesin meme sudah bekerja habis-habisan dan suporter rival tanpa ampun mengejek Man City.

Namun, ini bukan perkara yang bisa ditertawakan. Sebaliknya, ini adalah urusan serius, yang akan sepenuhnya mengubah masa depan sepakbola Inggris dengan menulis ulang masa lalunya. Sebab, meskipun Premier League telah mencatat kemenangan telak atas Manchester City, ini nyaris tak akan terasa sebagai kemenangan yang layak dirayakan, mengingat kompetisi yang dijalankannya sendiri telah kehilangan seluruh kredibilitasnya.