Vinicius sebenarnya menjadi salah satu dari sedikit pemain Brasil yang pulang dari Piala Dunia dengan tetap mendapat kredit. Ia mencetak empat gol dan membuat satu assist dalam lima penampilan, dengan penampilan terbaiknya hadir saat kemenangan telak 3-0 atas Skotlandia pada fase grup.

Namun, adil untuk mengatakan bahwa Vinicius tidak pernah mencapai level yang sama bersama tim nasional seperti yang ia tunjukkan di level klub. Di luar catatan yang tergolong biasa saja, yakni 14 gol dalam 57 caps, pemain Real Madrid itu juga belum mampu tampil sebagai jimat tak terbantahkan Brasil seperti yang pernah dilakukan Neymar, Ronaldinho, dan Ronaldo sebelumnya.

Kesulitannya berlanjut pada jeda internasional terbaru, terutama dalam hasil imbang 1-1 melawan Australia di Townsville. Dalam 65 menit berada di lapangan, Vinicius hanya menyentuh bola 36 kali, cuma menyelesaikan satu dribel, dan tidak mencatatkan satu pun kontribusi bertahan.

Brasil mendapat kesempatan langsung untuk membalas di kandang sendiri empat hari kemudian, dan mereka melakukannya dengan menang 4-2 pada laga itu, dengan Vinicius menampilkan performa yang jauh lebih baik. Ia memainkan peran penting dalam proses gol ketiga Brasil yang sangat krusial, dicetak Bruno Guimaraes, sebelum menambah gol keempat lewat titik penalti.

Tim asuhan Carlo Ancelotti kemudian menutup jadwal mereka dengan kemenangan 4-0 atas India dalam pertemuan pertama sepanjang sejarah antara kedua tim, tetapi tidak ada yang layak dirayakan. India berada di peringkat ke-138 Ranking Dunia FIFA, dan Brasil dibuat harus bekerja keras dalam pertandingan itu, yang memicu kritik luas dari media.

"Tim Brasil memulai pertandingan dengan cara yang mengantuk, lamban, dan tanpa inspirasi," bunyi laporan dari media Brasil UOL. "Vini Jr punya banyak ruang di sisi kiri, tetapi tidak bisa memanfaatkannya dan membuat kesalahan dalam kreasi permainannya." Tidak berlebihan jika Vinicius disorot, karena ia ditarik keluar saat turun minum dengan akurasi operan yang buruk, hanya 54 persen, dan bahkan Ancelotti pun mengakui bahwa "ia tidak berada dalam kondisi terbaiknya".