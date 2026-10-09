Setelah kekalahan mengejutkan Brasil dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, Vinicius Junior dikabarkan menjalani prosedur harmonisasi dagu untuk membentuk ulang rahang bawahnya. Penampilan publik pertama pemain 26 tahun itu setelah perawatan kosmetik non-bedah tersebut membuat internet geger, dengan banyak orang mengklaim ia tampak tak bisa dikenali, yang bukan sepenuhnya berlebihan; bagian bawah wajahnya kini lebih menonjol dan tegas, dan kontur rahangnya jauh lebih kencang daripada sebelumnya.
Tampilan alami Vinicius merupakan bagian yang menentukan dari identitasnya sebagai superstar sepak bola global, dan transformasi mendadak ini akan butuh waktu untuk dibiasakan. Mungkin ia menginginkan lembaran baru secara mental dan estetis setelah kekecewaan terbesar dalam kariernya sejauh ini, atau mungkin ia hanya merasa garis rahang yang lebih tegas akan lebih cocok untuknya. Bagaimanapun juga, itu tubuhnya dan pilihannya, tetapi keputusan itu membuatnya menghadapi tingkat sorotan yang benar-benar baru.
Setelah awal musim 2026-27 yang sebagian besar suram bersama klub dan tim nasional, sejumlah penggemar cepat mengejek penampilan Vinicius, bahkan sampai mengklaim bahwa ia telah dikloning. Tentu saja, teori-teori itu benar-benar konyol, tetapi winger Real Madrid itu telah menjadi bayangan dari sosok yang dulu pernah menjadi favorit Ballon d'Or, dan masih harus dilihat apakah ia bisa kembali ke level tersebut.