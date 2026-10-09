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Vincius Junior Real Madrid 1:1Getty/GOAL

Vinicius Junior tidak punya sosok pengganti, tetapi superstar Real Madrid itu lebih jauh dari performa pemenang Ballon d'Or daripada sebelumnya

Winger lincah itu punya penampilan baru musim ini, tetapi level performanya merosot drastis, memicu teori-teori liar di media sosial

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Setelah kekalahan mengejutkan Brasil dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, Vinicius Junior dikabarkan menjalani prosedur harmonisasi dagu untuk membentuk ulang rahang bawahnya. Penampilan publik pertama pemain 26 tahun itu setelah perawatan kosmetik non-bedah tersebut membuat internet geger, dengan banyak orang mengklaim ia tampak tak bisa dikenali, yang bukan sepenuhnya berlebihan; bagian bawah wajahnya kini lebih menonjol dan tegas, dan kontur rahangnya jauh lebih kencang daripada sebelumnya.

    Tampilan alami Vinicius merupakan bagian yang menentukan dari identitasnya sebagai superstar sepak bola global, dan transformasi mendadak ini akan butuh waktu untuk dibiasakan. Mungkin ia menginginkan lembaran baru secara mental dan estetis setelah kekecewaan terbesar dalam kariernya sejauh ini, atau mungkin ia hanya merasa garis rahang yang lebih tegas akan lebih cocok untuknya. Bagaimanapun juga, itu tubuhnya dan pilihannya, tetapi keputusan itu membuatnya menghadapi tingkat sorotan yang benar-benar baru.

    Setelah awal musim 2026-27 yang sebagian besar suram bersama klub dan tim nasional, sejumlah penggemar cepat mengejek penampilan Vinicius, bahkan sampai mengklaim bahwa ia telah dikloning. Tentu saja, teori-teori itu benar-benar konyol, tetapi winger Real Madrid itu telah menjadi bayangan dari sosok yang dulu pernah menjadi favorit Ballon d'Or, dan masih harus dilihat apakah ia bisa kembali ke level tersebut.

  • Misteri Brasil

    Australia v Brazil
    Getty Images Sport

    Jeda internasional terbaru menjadi momen yang ingin dilupakan Vinicius, yang sejauh ini lebih banyak tampil mengecewakan setelah sempat menjanjikan saat mengenakan seragam Brasil

    Vinicius sebenarnya menjadi salah satu dari sedikit pemain Brasil yang pulang dari Piala Dunia dengan tetap mendapat kredit. Ia mencetak empat gol dan membuat satu assist dalam lima penampilan, dengan penampilan terbaiknya hadir saat kemenangan telak 3-0 atas Skotlandia pada fase grup.

    Namun, adil untuk mengatakan bahwa Vinicius tidak pernah mencapai level yang sama bersama tim nasional seperti yang ia tunjukkan di level klub. Di luar catatan yang tergolong biasa saja, yakni 14 gol dalam 57 caps, pemain Real Madrid itu juga belum mampu tampil sebagai jimat tak terbantahkan Brasil seperti yang pernah dilakukan Neymar, Ronaldinho, dan Ronaldo sebelumnya.

    Kesulitannya berlanjut pada jeda internasional terbaru, terutama dalam hasil imbang 1-1 melawan Australia di Townsville. Dalam 65 menit berada di lapangan, Vinicius hanya menyentuh bola 36 kali, cuma menyelesaikan satu dribel, dan tidak mencatatkan satu pun kontribusi bertahan.

    Brasil mendapat kesempatan langsung untuk membalas di kandang sendiri empat hari kemudian, dan mereka melakukannya dengan menang 4-2 pada laga itu, dengan Vinicius menampilkan performa yang jauh lebih baik. Ia memainkan peran penting dalam proses gol ketiga Brasil yang sangat krusial, dicetak Bruno Guimaraes, sebelum menambah gol keempat lewat titik penalti.

    Tim asuhan Carlo Ancelotti kemudian menutup jadwal mereka dengan kemenangan 4-0 atas India dalam pertemuan pertama sepanjang sejarah antara kedua tim, tetapi tidak ada yang layak dirayakan. India berada di peringkat ke-138 Ranking Dunia FIFA, dan Brasil dibuat harus bekerja keras dalam pertandingan itu, yang memicu kritik luas dari media.

    "Tim Brasil memulai pertandingan dengan cara yang mengantuk, lamban, dan tanpa inspirasi," bunyi laporan dari media Brasil UOL. "Vini Jr punya banyak ruang di sisi kiri, tetapi tidak bisa memanfaatkannya dan membuat kesalahan dalam kreasi permainannya." Tidak berlebihan jika Vinicius disorot, karena ia ditarik keluar saat turun minum dengan akurasi operan yang buruk, hanya 54 persen, dan bahkan Ancelotti pun mengakui bahwa "ia tidak berada dalam kondisi terbaiknya".

  • Badai media sosial

    Vinicius Junior Brazil 2026
    Getty Images

    Klaim tak berdasar tentang pemain sayap itu telah beredar di dunia maya, tetapi tak diragukan lagi ia tidak tampil sesuai standar tingginya yang biasa.

    Vinicius tampil sangat ceroboh dan jauh dari performa terbaiknya sampai-sampai sebuah akun X dengan nama pengguna '@The HateCentral2' merasa terdorong untuk memasukkan semua momen terburuknya ke dalam sebuah video berdurasi dua menit 21 detik. Video itu ditonton lebih dari 25 juta kali dan meraih lebih dari 234.000 likes, sementara di kolom komentar, beberapa penggemar menyarankan bahwa Vinicius bahkan tidak bermain, melainkan Brasil menurunkan sosok pengganti yang menyerupainya.

    Beberapa orang menunjuk pada tato khasnya yang tidak terlihat di video-video tersebut, yang sebenarnya hanya soal sudut pengambilan gambar dan pencahayaan pada rekaman pertandingan tidak resmi, sementara yang lain menyoroti kurangnya definisi ototnya dibandingkan saat di Piala Dunia. Sekali lagi, untuk memperjelas kepada siapa pun yang masih mempercayai klaim konspirasi ini, itu benar-benar adalah Vinicius yang asli, tetapi jelas dia sedang tidak berada dalam kondisi optimal saat ini.

    Ada beberapa sentuhan apik dan lari cerdas ke ruang di belakang pertahanan, tetapi eksekusi Vinicius secara umum buruk, dan hanya sedikit terlihat ledakan kecepatannya yang khas. Itu bukan pertanda baik bagi Real Madrid, yang sangat membutuhkan jebolan akademi Flamengo itu tampil pada level terbaiknya saat mereka kembali beraksi di La Liga melawan Villarreal pada hari Sabtu.

    Menurut pengakuannya sendiri, Vinicius juga sedang kesulitan dari sisi mental. "Dampak Piala Dunia selalu sangat besar, dan untuk kembali selalu sulit," katanya setelah kemenangan Brasil atas Australia.

  • Tak lagi menentukan

    FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRID
    AFP

    Kembalinya Jose Mourinho ke Madrid belum juga menginspirasi Vinicius untuk kembali ke performa terbaiknya, setelah ia tampil tidak seperti biasanya karena minim gol

    Vinicius jelas terlihat seperti bermain dengan beban ekstra di pundaknya dalam dua bulan pertama musim baru klub. Selain penampilan gemilang dalam kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad di La Liga pada 28 Agustus, ketika ia mencetak gol dan memberi assist brilian kepada Kylian Mbappe untuk melengkapi hat-trick-nya, pemain internasional Brasil itu tampil anehnya kurang menonjol.

    Vinicius gagal mencetak gol dalam enam pertandingan di semua kompetisi sejak saat itu, dan secara rutin mendapat siulan dari pendukungnya sendiri, termasuk dalam kemenangan tipis 2-1 Real atas Inter di Bernabeu pada malam pembuka fase liga Liga Champions. Konsensus umum menyebut Vinicius tidak memberikan cukup usaha saat tim tidak menguasai bola untuk menutupi masalah efektivitas akhirnya saat ini, tetapi maager Jose Mourinho dengan tegas membela sang penyerang.

    "Dia bekerja keras untuk menjadi Vinicius yang menentukan pertandingan. Tanpa berada dalam performa terbaiknya, dia bekerja lebih keras daripada sebelumnya," kata Mourinho dalam konferensi pers pascalaga. "Pada momen-momen ketika dia tidak mampu turun untuk bertahan, itu karena kelelahan. Saya sangat menghargai itu. Saya sangat menghormati Vinicius yang seperti ini. Waktunya akan datang ketika dia menentukan pertandingan, dan memenangkan pertandingan untuk kami. Jika dia bekerja, dia akan selalu mendapat dukungan saya."

    Pelatih Real itu menambahkan: "Jelas dengan situasi satu lawan satu yang dia miliki di sisi kiri, dengan Vini dalam performa terbaiknya, dia akan mematikan pertandingan. Itulah yang kami harapkan darinya. Tapi dia sudah memberikan segalanya." Namun, ini bukan hal baru, karena Vinicius sebenarnya belum benar-benar memenuhi ekspektasi sejak 2024.

  • Masalah Mbappe

    Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Sejauh ini, Vinicius belum cocok dengan Mbappe, dan masih harus dilihat apakah solusi bisa ditemukan

    Ia berjanji akan kembali 10 kali lebih kuat setelah kalah dari Rodri dalam pemungutan suara Ballon d'Or pada tahun itu, usai memimpin laju Real meraih dwigelar domestik dan Eropa dengan keterlibatan dalam 35 gol dari 39 penampilan, termasuk mencetak gol di final Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Namun, terasa seperti kampanye itu bisa dikenang sebagai momen saat ia mencapai puncaknya.

    Meski kembali mencetak masing-masing 22 gol dalam dua musim terakhir untuk Real Madrid, konsistensi sulit diraih Vinicius. Ia menjalani rentetan 14 pertandingan tanpa gol di La Liga antara akhir Oktober tahun lalu dan pertengahan Februari, dan hanya membukukan tiga gol di liga pada paruh kedua musim 2024-25.

    Tidak perlu jadi ahli untuk mengetahui apa yang berubah. Kedatangan Mbappe menciptakan ketidakseimbangan taktis karena kapten Prancis itu langsung menggantikan Vinicius sebagai wajah utama tim. Vinicius harus beradaptasi untuk lebih berperan sebagai kreator dengan Mbappe menjadi ujung tombak serangan, dan pemain Prancis itu juga mengambil alih tugas utama sebagai eksekutor penalti.

    Meski begitu, Mbappe bukan nomor 9 alami. Ia sebelumnya lebih sering bermain sebagai winger kiri di Paris Saint-Germain, dan masih terus bergerak ke sisi itu, mengganggu ruang Vinicius dan mengurangi peluang pemain Brasil itu untuk berduel satu lawan satu dengan bek sayap lawan. Selain itu, kontribusi defensif Mbappe yang rendah memberi beban fisik lebih besar pada lini tengah dan sektor sayap, dengan Vinicius ditarik lebih jauh dari gawang daripada yang idealnya ia inginkan.

    Meski keduanya adalah pemain kelas dunia dengan kualitas masing-masing, mereka memang belum padu sebagai partner, dan itu menghambat Madrid. Vinicius lebih rentan daripada Mbappe jika pola itu berlanjut; rekrutan musim panas bernilai rekor, Yan Diomande, adalah winger kiri murni yang masuk 10 besar pemain di Eropa untuk bola yang direbut kembali di sepertiga akhir lapangan bersama RB Leipzig musim lalu. Bisa jadi Diomande lebih bersedia melakukan pekerjaan kotor dan memastikan sorotan paling terang tertuju kepada Mbappe, alih-alih mencoba berbagi sorotan dengannya.

  • Peluang yang terlewat?

    FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRID
    AFP

    Vinicius mengikat masa depannya dengan Madrid pada Agustus alih-alih mengambil tantangan baru di Premier League, dan keputusan itu tidak berjalan dengan baik

    Vinicius menjadi subjek ketertarikan transfer dari juara Premier League Arsenal pada musim panas ini, dan sempat terlihat bahwa kesepakatan akan tercapai. Selama beberapa bulan, Madrid berjuang sia-sia untuk menyepakati perpanjangan kontrak dengan Vinicius, dan ada risiko besar mereka bisa kehilangannya secara gratis pada Juni 2027 jika tidak menjualnya.

    Namun, saga itu berakhir dengan kekecewaan bagi Arsenal, karena Vinicius menandatangani kontrak baru berdurasi enam tahun di Bernabeu pada awal Agustus. "Vinicius telah menjadi salah satu pemain terpenting dalam salah satu periode tersukses dalam sejarah kami," kata Real dalam pernyataan resmi.

    Mourinho kemudian mengungkapkan nasihat yang ia berikan kepada Vinicius saat masa depan sang penyerang masih belum jelas, dengan mengatakan kepada Diario AS: "Satu-satunya hal yang saya katakan kepadanya adalah: 'Vini, kamu ingin pergi ke mana? Kamu hanya pernah berada di Brasil dan kamu hanya mengenal Real Madrid. Kamu hanya memahami Real Madrid ketika kamu pergi, ketika kamu pergi, saat itulah kamu menyadari apa itu Real Madrid: jangan pergi. Itu tidak sepadan'."

    Juru taktik asal Portugal itu berbicara dari pengalaman; ia hanya memenangkan satu gelar liga sejak mengakhiri periode pertamanya di Madrid pada 2013. Tidak ada klub yang lebih besar di dunia, tetapi saat ini sulit melihat Vinicius menambah koleksinya yang berisi dua gelar Liga Champions sebagai pemain Real Madrid, dan memenangkan gelar Liga keempat dalam waktu dekat juga tidak akan mudah karena Barcelona terlihat begitu dominan.

    Ada argumen bahwa kepindahan ke Arsenal akan menjadi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Madrid bisa mendapatkan keuntungan secara struktural, dan Vinicius bisa kembali muncul sebagai kandidat Ballon d'Or sebagai sosok utama di klub No.1 di divisi paling kompetitif di Eropa. Sukses di Premier League bisa membawa tingkat gengsi yang benar-benar baru.

    Tantangan baru di Emirates mungkin bisa membebaskan Vinicius. Sekarang ia bermain dengan terlalu hati-hati di Real, dan statistik mendukung hal itu; ia hanya mencoba 4,6 dribel musim ini, turun dari 5,6 pada 2025-26, dan total expected goals (xG)-nya berada di angka 0,59, penurunan besar dari 1,05.

    Taktik pragmatis Mourinho juga tidak cocok untuk Vinicius. Sebagai salah satu pemain paling berbakat di generasinya, ia akan menemukan kembali ritmenya dan merebut kembali hati para penggemar dalam waktu dekat, tetapi mengulangi kesuksesan pada tahun-tahun awalnya di Madrid mungkin menjadi hal yang mustahil.