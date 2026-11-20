Asprilla tiba di Inggris timur laut pada Februari 1996. Tepat sebelum transfer senilai £6,7 juta ($9 juta) itu rampung, pria yang lebih terbiasa dengan sinar matahari Amerika Selatan tersebut bermain untuk Parma di Italia utara. Ia telah tampil mengesankan di Serie A dan meraih kesuksesan di kompetisi Eropa, tetapi hanya duduk sebagai pemain pengganti yang tidak dimainkan pada final Piala Winners Eropa 1993 setelah cedera akibat berkelahi dengan seorang sopir bus di tanah kelahirannya.

Gianfranco Zola dan Tomas Brolin, yang kemudian sama-sama bermain di Premier League dengan hasil beragam, termasuk rekan setimnya di Emilia-Romagna. Di level internasional, generasi emas Kolombia finis ketiga pada dua edisi Copa America dan tampil di Piala Dunia 1994.

Apakah sang pengatur serangan berkaki agak melengkung itu tahu apa yang menantinya ketika berkemas menuju Tyneside masih menjadi perdebatan. Klaim bahwa ia tertarik pindah setelah diberi tahu Newcastle terletak “tepat di luar London” telah dibantah sebagai mitos urban.

Meski begitu, kisah tersebut menarik dan mungkin mengandung sedikit kebenaran. Mereka yang menyambut Asprilla di kota yang berjarak sekitar 450 kilometer dari ibu kota Inggris itu tidak yakin geografi merupakan kelebihan rekan setim mereka yang sulit ditebak tersebut. Ia tampak sangat kebingungan ketika melangkah ke tengah badai salju saat diperkenalkan secara resmi.

Philippe Albert merupakan bagian dari skuad Kevin Keegan saat itu. Dalam wawancara eksklusif bersama GOAL yang dilakukan bekerja sama dengan BestCasino.co.uk, ia ditanya tentang pengalaman awal tersebut dan berkata: “Setelah mengenal Tino, saya cukup yakin dia tidak tahu di mana Newcastle. Dan pada hari dia menandatangani kontrak, salju turun lebat di Newcastle. Salju turun sepanjang hari.

“Namun, Tino pemain yang fantastis, orang yang fantastis. Saat sedang tampil bagus, dia salah satu pemain terbaik yang pernah menjadi rekan setim siapa pun di Newcastle. Orang-orang tentu ingat penampilannya melawan Barcelona, ketika dia mencetak tiga gol. Dia mencetak hat-trick melawan tim hebat, karena Barcelona punya begitu banyak pemain bagus. Kami menang 3-2 di St James’ dalam Liga Champions. Dan Tino mencetak tiga gol. Saya ingat ketiga gol itu benar-benar fantastis.

“Dia juga memberikan dampak di Premier League bersama Newcastle. Saya ingat pertandingan pertamanya. Ketika dia masuk sebagai pemain pengganti, kami sedang menghadapi Middlesbrough dan tertinggal 1-0. Tino masuk dan membawa perubahan, lalu kami akhirnya menang 2-1.

“Dia sangat baik kepada semua orang. Sangat lucu juga. Dia tidak bisa berbahasa Inggris sepatah kata pun, tetapi tetap lucu. Dia teman yang menyenangkan untuk diajak keluar. Namun, yang terutama, dia pemain yang fantastis. Masalahnya dengan Tino, saat sedang tampil bagus, dia bisa melakukan segalanya. Saat sedang tampil buruk, kami seperti bermain dengan 10 orang. Namun, sebagian besar waktu, dia membawa perubahan dan sampai sekarang masih sangat dicintai di kawasan timur laut, di Newcastle.”