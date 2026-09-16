Saat Cole Campbell mulai melaju, dia biasanya melaju kencang. Itu adalah salah satu hal pertama yang terlihat dari permainannya. Dalam beberapa hal, seni meniru kehidupan. Hasrat bintang muda Amerika Serikat itu untuk melaju kencang tidak hanya terlihat di atas lapangan, tetapi juga dalam kehidupan.

"Saya akan bilang hal berbeda di Jerman yang paling saya nikmati," ujarnya dalam sesi roundtable dengan para reporter pekan ini, "mungkin adalah autobahn."

Itu masuk akal. Autobahn bukan sekadar jalan raya, melainkan sebuah kebebasan, dalam artian tertentu, karena sebagian besar jalannya tidak memiliki batas kecepatan. Dan, setelah musim 2025-26 yang membuat begitu banyak kebebasan Campbell di lapangan untuk bergerak ke mana-mana terampas, dia memulai musim baru ini dengan jenis tujuan yang berbeda. Campbell bukan hanya melesat di autobahn, dia juga melesat di lapangan Bundesliga, tampak bersemangat untuk menebus satu tahun waktu yang hilang.

Bayern Munich nyaris merasakannya dengan cara yang sulit akhir pekan lalu ketika Campbell dengan mudah melewati Dayot Upamecano, tetapi golnya kemudian dianulir karena seorang rekan setim berada dalam posisi offside. Itu seharusnya menjadi gol keduanya musim ini dan gol keduanya untuk tim barunya, SV Elversberg, klub promosi Bundesliga yang telah memberinya kunci metaforis dan kebebasan untuk bereksplorasi.

Pertanyaan besarnya adalah apakah Campbell bisa memaksimalkan kebebasan baru itu. Pernah dipandang sebagai salah satu prospek top Amerika Serikat di Dortmund, Campbell kini sedikit turun dalam urutan pilihan setelah apa yang dilihat banyak orang sebagai satu tahun yang terbuang. Dia hanya memainkan enam pertandingan musim lalu, dengan satu untuk Dortmund dan lima selama masa peminjaman yang kurang mengesankan di Hoffenheim pada paruh kedua musim.

Namun, di benak Campbell, waktu itu tidak terbuang.

"Saya menembus tim utama hampir dua tahun lalu, dan saya pikir mungkin itu akan terjadi saat itu," katanya, "tetapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk saya, dan saya pikir pola pikir saya saat itu sangat berbeda dibanding sekarang. Saya pikir hal-hal yang saya pelajari dalam 22 bulan ini adalah sesuatu yang tidak akan saya pelajari jika mungkin semuanya terjadi secara berbeda."

Pemain 20 tahun itu mengatakan dia kini lebih siap daripada sebelumnya sebagai hasil dari pengalaman tersebut. Dengan tim nasional pria Amerika Serikat membuka lembaran baru dari 2026 dan mengalihkan fokus ke 2030, Campbell ingin menunjukkan mengapa dia siap menjadi bagian dari itu.

"Saya pikir pola pikir saya telah berubah, dan pada akhirnya, saya bisa berbicara tentang frustrasi atau apa pun pada saat itu, tetapi tanpa ini, karakter saya tidak akan berubah... Semuanya terjadi sebagaimana seharusnya, dan saya bersyukur atas waktu itu serta hal-hal yang saya pelajari dalam perjalanannya."