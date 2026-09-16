'Versi terbaik dari diri saya' - Cole Campbell menemukan level baru saat prospek USMNT itu menjalani awal baru di Elversberg
Saat Cole Campbell mulai melaju, dia biasanya melaju kencang. Itu adalah salah satu hal pertama yang terlihat dari permainannya. Dalam beberapa hal, seni meniru kehidupan. Hasrat bintang muda Amerika Serikat itu untuk melaju kencang tidak hanya terlihat di atas lapangan, tetapi juga dalam kehidupan.
"Saya akan bilang hal berbeda di Jerman yang paling saya nikmati," ujarnya dalam sesi roundtable dengan para reporter pekan ini, "mungkin adalah autobahn."
Itu masuk akal. Autobahn bukan sekadar jalan raya, melainkan sebuah kebebasan, dalam artian tertentu, karena sebagian besar jalannya tidak memiliki batas kecepatan. Dan, setelah musim 2025-26 yang membuat begitu banyak kebebasan Campbell di lapangan untuk bergerak ke mana-mana terampas, dia memulai musim baru ini dengan jenis tujuan yang berbeda. Campbell bukan hanya melesat di autobahn, dia juga melesat di lapangan Bundesliga, tampak bersemangat untuk menebus satu tahun waktu yang hilang.
Bayern Munich nyaris merasakannya dengan cara yang sulit akhir pekan lalu ketika Campbell dengan mudah melewati Dayot Upamecano, tetapi golnya kemudian dianulir karena seorang rekan setim berada dalam posisi offside. Itu seharusnya menjadi gol keduanya musim ini dan gol keduanya untuk tim barunya, SV Elversberg, klub promosi Bundesliga yang telah memberinya kunci metaforis dan kebebasan untuk bereksplorasi.
Pertanyaan besarnya adalah apakah Campbell bisa memaksimalkan kebebasan baru itu. Pernah dipandang sebagai salah satu prospek top Amerika Serikat di Dortmund, Campbell kini sedikit turun dalam urutan pilihan setelah apa yang dilihat banyak orang sebagai satu tahun yang terbuang. Dia hanya memainkan enam pertandingan musim lalu, dengan satu untuk Dortmund dan lima selama masa peminjaman yang kurang mengesankan di Hoffenheim pada paruh kedua musim.
Namun, di benak Campbell, waktu itu tidak terbuang.
"Saya menembus tim utama hampir dua tahun lalu, dan saya pikir mungkin itu akan terjadi saat itu," katanya, "tetapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk saya, dan saya pikir pola pikir saya saat itu sangat berbeda dibanding sekarang. Saya pikir hal-hal yang saya pelajari dalam 22 bulan ini adalah sesuatu yang tidak akan saya pelajari jika mungkin semuanya terjadi secara berbeda."
Pemain 20 tahun itu mengatakan dia kini lebih siap daripada sebelumnya sebagai hasil dari pengalaman tersebut. Dengan tim nasional pria Amerika Serikat membuka lembaran baru dari 2026 dan mengalihkan fokus ke 2030, Campbell ingin menunjukkan mengapa dia siap menjadi bagian dari itu.
"Saya pikir pola pikir saya telah berubah, dan pada akhirnya, saya bisa berbicara tentang frustrasi atau apa pun pada saat itu, tetapi tanpa ini, karakter saya tidak akan berubah... Semuanya terjadi sebagaimana seharusnya, dan saya bersyukur atas waktu itu serta hal-hal yang saya pelajari dalam perjalanannya."
Musim yang berat
Perbandingan itu jelas tak terelakkan. Dortmund memiliki pemain Amerika lain, yang berarti akan ada sosok panutan untuk diikuti, tetapi juga standar yang harus dijaga. Mungkinkah Campbell menjadi Christian Pulisic berikutnya? Atau Gio Reyna berikutnya? Apa yang bisa ia lakukan lebih baik daripada keduanya?
"Saya pikir mereka berdua pemain hebat," kata Campbell sekarang, lebih dari dua tahun setelah perbandingan itu masuk ke dalam hidupnya saat berusia 18 tahun. "Saya dan Gio berteman baik. Saya belum bertemu Christian, tetapi saya pikir dibandingkan dengan pemain-pemain hebat selalu merupakan hal yang baik. Bagi saya, saya tidak terlalu fokus pada perbandingan itu. Saya percaya perbandingan adalah pencuri kebahagiaan....Saya hanya fokus pada karier saya, pada jalan saya. Saya pikir jalan setiap orang berbeda, dan jalan yang saya pilih, saya percaya, adalah yang tepat dan yang Tuhan siapkan untuk saya.
"Saya fokus dari hari ke hari, menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Saya pikir jalan saya berbeda dari orang lain, jadi saya tidak berpikir ada satu jalan yang benar. Saya pikir jalan setiap pemain berbeda."
Jalan Campbell memang tidak sepenuhnya mulus. Ia menjalani debutnya bersama Borussia Dortmund pada Oktober 2024, saat masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 2-1 dari FC Augsburg. Ia kemudian mencatatkan total enam penampilan pada musim itu, tetapi pada paruh pertama kampanye 2025-26, ia hanya tampil sekali. Itulah sebabnya ia dipinjamkan ke Hoffenheim, tetapi meski ada opsi pembelian di akhir masa peminjaman, Campbell tak bisa mendapatkan kontrak permanen setelah hanya mencatatkan lima penampilan sebelum pergi.
Itulah mengapa ia tahu dirinya membutuhkan perubahan pada musim panas ini. Pada usia 20 tahun, ia perlu bermain. Lalu datanglah Elversberg.
"Saya akan mengatakan hal utamanya adalah saya ingin, saya perlu, mendapatkan menit bermain demi karier saya," ujarnya. "Saya perlu bermain jauh lebih banyak dan memegang peran yang lebih besar dibandingkan yang saya miliki di Dortmund. Saya pikir kepindahan ini, bagi saya, sangat penting. Sekarang, saya mendapatkan menit bermain, yang merupakan hal terpenting bagi saya untuk berkembang dan menjadi pemain terbaik yang saya bisa. Saya pikir langkah dalam karier saya ini adalah langkah yang tepat, dan saya senang datang ke sini."
Campbell tampaknya telah menemukan rumah baru, dan tanda-tanda awalnya cukup baik untuk memunculkan antusiasme.
Sebuah awal yang baru
Bukan bermaksud meremehkan, tetapi SV Elversberg bukan klub besar. Munisipalitas yang mereka wakili dihuni kurang dari 15.000 orang. Stadion mereka cukup besar untuk menampung hampir semua orang yang tinggal di daerah itu. Pada 2023, klub itu tampil di divisi kedua untuk pertama kalinya. Kini, pada 2026, mereka berada di Bundesliga, menciptakan sejarah lagi.
Namun, sudah ada kisah sukses sebelumnya. Yang paling menonjol adalah Nick Woltemade, yang masa peminjamannya di klub itu menjadi awal dari laju yang kemudian membawanya bergabung dengan Newcastle dan Juventus.
Meski begitu, tetap mengejutkan melihat Campbell meneken kontrak dengan klub tersebut pada musim panas ini. Bagaimana pendatang baru total di Bundesliga bisa meyakinkan pemain dengan potensi seperti Campbell untuk bergabung? Dengan menunjukkan kepadanya sebuah rencana.
"Setiap kali Anda ingin bergabung dengan sebuah klub, saya rasa penting untuk mengetahui apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, yang jelas memengaruhi perasaan Anda tentang pergi ke sana," kata Campbell. "Saya banyak berbicara dengan pelatih, dengan direktur olahraga, dan dengan orang-orang di sekitar klub. Mereka menjelaskan rencana mereka dan seperti apa klub ini.
"Ketika ada pemain lain yang datang ke sana, mereka mendapatkan menit bermain, berkembang, dan mengambil langkah besar untuk diri mereka sendiri. Saya rasa jelas itu membantu. Itu berpengaruh pada keputusan saya datang ke sini. Saya memutuskan bahwa saya perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan memiliki klub yang percaya kepada saya serta memberi saya dukungan dan sokongan untuk menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri."
Dalam beberapa pertandingan saja, Campbell sudah menunjukkan kilasan itu. Dengan pemain Amerika itu membantu memimpin laju, klub tersebut memenangi masing-masing dari tiga laga pertamanya. Yang pertama adalah kemenangan 3-1 atas Duisburg di piala, tetapi kemudian datang laga-laga besar melawan tim-tim Bundesliga yang sudah mapan. Berkat gol Campbell, klub itu mengalahkan Bayer Leverkusen 3-2, sebelum kemudian memenangi duel tujuh gol melawan Borussia Monchengladbach pada laga berikutnya.
Lalu datanglah Bayern. Dalam laga itu, Elversberg yang kecil memberi raksasa terbesar Bundesliga itu perlawanan maksimal sebelum akhirnya kalah 2-1. Hasilnya bisa saja berbeda andai gol Campbell di babak pertama disahkan, tetapi larinya melewati Upamecano pada akhirnya dianulir. Meski demikian, itu adalah peringatan dan contoh dari apa yang bisa dilakukan Campbell, bahkan melawan yang terbaik.
"Saya rasa permainan, energinya, akan sedikit berbeda pada menit-menit akhir babak pertama," kata Campbell, "tetapi saya rasa itu perasaan yang luar biasa, meskipun itu tidak dihitung."
Gol ataupun bukan, Campbell akan berharap orang-orang melihat momen itu sebagaimana adanya. Lebih spesifik lagi, dia akan berharap satu orang tertentu melihatnya: pelatih USMNT Mauricio Pochettino.
"Masa depan saya ada di AS."
Campbell, seperti hampir semua orang lainnya, menonton Piala Dunia pada musim panas ini. Rasanya berbeda baginya. Sebagiannya tentu karena turnamen itu digelar di Amerika Serikat, tetapi juga karena ini pengalaman baru melihat orang-orang yang ia sebut sebagai teman dan rekan setim bermain di level itu. Ia juga ingin berada di sana suatu hari nanti.
"Saya pikir Piala Dunia luar biasa," katanya. "Melihat begitu banyak fans datang, bahkan sebelum ini, saya sudah yakin dengan keputusan saya hanya dari bagaimana semua orang di sekitar federasi bersikap. Saat kecil, Anda memimpikan hal-hal seperti ini, dan melihat ini, saya berharap suatu hari bisa berada di Piala Dunia dan mewakili negara saya."
Negaranya, tentu saja, adalah AS, dan keputusan yang ia maksud adalah pilihannya untuk mewakili USMNT di level internasional. Campbell, yang ibunya adalah mantan pemain internasional Islandia, menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Islandia, tempat ia juga memulai karier profesionalnya. Namun, akar dirinya ada di AS, karena ia tumbuh besar di Texas dan Georgia. Itulah sebabnya ia berkomitmen untuk mewakili AS.
"Saya sudah membuat keputusan untuk beralih ke AS," katanya. "Ada banyak alasan berbeda untuk itu, tetapi masa depan saya ada bersama AS, dan itu sudah pasti. Saya tidak punya keraguan sedikit pun atau apa pun. Bagi saya, itu sudah final."
Dalam dua tahun terakhir, Campbell mengatakan ia menjalin kontak yang "naik turun" dengan Federasi Sepak Bola AS. Itu bermula saat ia berada di Dortmund, yang membawanya pada kesempatan di level U-19, U-20, dan U-23. Pemanggilan senior pertamanya tetap menjadi target baginya, dan dengan tim nasional putra AS memulai lembaran baru menuju siklus Piala Dunia 2030, ia berharap bisa mendapatkan kesempatan itu.
"Itulah yang saya inginkan," katanya. "Saya ingin bermain untuk negara saya... Saya hanya menantikan, semoga, pemanggilan pertama saya, lalu setelah itu, kita lihat saja nanti. Target-target saya akan saya simpan untuk diri sendiri, tetapi ya, kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan."
Jalan ke depan
Untuk bisa mencapai USMNT, Campbell pertama-tama harus membangun rekam jejak di Elversberg. Itu sudah dimulai, tetapi masih terlalu dini. Sejauh ini ia baru bermain 174 menit dan, meski menit-menit itu memunculkan optimisme, musim Bundesliga masih panjang.
Banyak yang memperkirakan musim itu bisa terasa lebih panjang lagi bagi Elversberg. Mengingat ukuran klub itu dan sejarah klub-klub yang menghadang mereka, banyak yang menduga mereka akan kesulitan. Itu belum terjadi sejauh ini. Mereka mengalahkan dua tim mapan dan memberi perlawanan nyata kepada Bayern. Sampai sekarang, klub itu menentang semua ekspektasi.
"Datang ke Bundesliga sebagai tim baru, tak ada yang benar-benar mengharapkan apa pun dari kami," kata Campbell. "Saya pikir ekspektasinya justru sangat berlawanan dengan apa yang sudah kami tunjukkan. Sungguh luar biasa bisa menang melawan tim hebat seperti Leverkusen, lalu mengubah jalannya pertandingan seperti yang kami lakukan dan bangkit dari 3-1 untuk membalikkan keadaan serta memenangkan laga melawan Gladbach, yang juga merupakan tim luar biasa.
"Saya pikir sebagai tim yang promosi untuk pertama kalinya, kami memecahkan rekor dalam hal memenangkan dua pertandingan beruntun, memecahkan rekor. Mereka jelas tidak mengira ini akan terjadi, tetapi saya pikir kami menjalaninya hari demi hari. Kami memberikan 100 persen. Kami memberikan yang terbaik, lalu, ya, kami lihat apa yang terjadi di lapangan."
Bisakah Campbell dkk. mempertahankannya? Apakah yang terbaik dari mereka akan cukup? Ini pasti akan sulit, dan jalan ke depan tidak akan menjadi lebih mudah. Jalan terjal pernah memperlambat Campbell sebelumnya, tetapi dengan banyak usaha dan lebih banyak lagi keberuntungan, mungkin jalan yang satu ini akan sedikit lebih seperti autobahn: lebih mulus dan lebih cepat daripada yang dipikirkan orang.