Verdik bursa transfer: Nilai akhir untuk 10 klub terkaya di Eropa setelah aktivitas mereka pada musim panas 2026
Jadi, demikianlah! Bursa transfer musim panas 2026 telah ditutup, setelah hari terakhir yang dramatis ketika sejumlah klub papan atas bergegas menuntaskan skuad mereka hingga detik-detik terakhir.
Miliaran telah dihabiskan di seluruh Eropa dalam empat bulan terakhir seiring biaya transfer mencapai level baru yang konyol, dengan uang dalam jumlah gila secara rutin berpindah tangan untuk pemain yang belum terbukti atau sedang kehilangan performa, dan rekor-rekor berguguran di mana-mana. Namun sekarang pekerjaan yang sesungguhnya dimulai.
Klub mana yang berhasil mendapatkan nilai terbaik di bursa? Siapa yang paling bersalah karena belanja berlebihan? Dan tim rekrutmen mana yang gagal total memenuhi harapan?
GOAL telah memberi penilaian terhadap bisnis yang dilakukan 10 klub teratas dalam Deloitte Football Money League 2026, serta menganalisis posisi mereka saat musim 2026-27 mulai berjalan penuh...
Arsenal | Nilai: A
Arsenal meraup £120 juta ($163 juta) dari penjualan setelah melepas tujuh pemain pada bursa transfer musim panas, termasuk Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Leandro Trossard, dan Cristian Norgaard. Menjual Martinelli ke Al-Hilal memang sedikit berisiko dan memberi kesan buruk, karena Mikel Arteta tidak punya banyak pelapis di sayap kiri dan pemain Brasil itu masih punya banyak hal untuk ditawarkan di usia 25 tahun, tetapi sulit benar-benar menyalahkan Arsenal karena menerima tawaran rekor klub sebesar £55,7 juta ($76 juta) untuk pemain yang hanya mencetak satu gol Premier League musim lalu.
Martinelli juga tampaknya akan berakhir sebagai penghangat bangku cadangan, karena kedatangan Cristian Tzolis, yang sudah terlihat seperti pembelian murah setelah kepindahannya senilai £34 juta ($46 juta) dari Club Brugge. Tidak, dia bukan berada di level yang sama dengan Vinicius Junior, tetapi mantan pemain Club Brugge dan Norwich City itu adalah mesin assist yang menarik, bermain lugas, dan masih punya potensi besar untuk dikembangkan.
Arsenal juga menggelontorkan £75 juta ($102 juta) untuk Bruno Guimaraes, yang nyaris bisa disebut sebagai jaminan sukses di pasar seperti ini. Pemain Brasil itu, yang membuktikan kualitasnya di Premier League lewat empat tahun yang impresif bersama Newcastle, punya profil untuk menyempurnakan lini tengah Arteta dengan ketahanan luar biasa saat ditekan, jangkauan umpan progresif, dan kemampuan merebut bola yang garang.
Ezri Konsa menjadi wajah baru terakhir yang datang, bergabung dari Aston Villa dalam kesepakatan senilai £55 juta ($74 juta), dan fleksibilitas bek timnas Inggris itu di lini belakang bisa sangat krusial saat William Saliba berjuang pulih dari cedera serius. Piero Hincapie juga akan menjadi opsi yang dapat diandalkan, setelah kepindahannya ke Arsenal dipermanenkan usai masa peminjaman yang sangat impresif.
Arteta memiliki semua alat yang ia butuhkan untuk memastikan trofi Premier League tetap berada di Emirates, dan mungkin bahkan untuk memastikan Arsenal melangkah lebih jauh di Champions League.
Barcelona | Nilai: B
Pada awal musim panas, Barcelona mengonfirmasi kembalinya mereka yang telah lama dinanti ke aturan Financial Fair Play 1:1 La Liga, yang berarti setiap Euro yang mereka hasilkan dari penjualan pemain kini bisa kembali dibelanjakan untuk rekrutan baru, tanpa batasan yang menghambat mereka dalam beberapa tahun terakhir. Juara La Liga itu berhasil mengumpulkan €120 juta (£103 juta/$139 juta) dengan melepas lima pemain, dengan transfer Ferran Torres senilai €50 juta (£43 juta/$58 juta) ke Paris Saint-Germain menjadi yang paling berdampak, sementara mereka juga menghapus Robert Lewandowski dan Marcus Rashford dari beban gaji.
Klub itu juga memanfaatkan peringkat kredit tinggi mereka untuk mengamankan pinjaman bank sebesar €210 juta (£180 juta/$243 juta), yang didukung oleh uang muka dari pendapatan hak siar televisi yang mereka perkirakan dalam empat hingga lima tahun ke depan, sehingga Hansi Flick diizinkan mengejar semua target transfer utamanya. Pelatih asal Jerman itu mendapatkan dua di antaranya dalam diri Anthony Gordon dan Rodri, yang secara total menelan biaya €140 juta (£120 juta/$162 juta) bagi Barca.
Mantan bintang Newcastle Gordon adalah winger yang sempurna untuk sistem pressing tinggi Flick, dan Rodri adalah gelandang bertahan terbaik di dunia. Memboyong pemain yang disebut terakhir dari Manchester City mungkin menjadi kudeta terbesar sepanjang bursa transfer ini, karena pemenang Ballon d'Or 2024 itu bisa mendorong Blaugrana menuju gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015.
Flick juga menutup kehilangan Lewandowski dan Torres dengan merekrut Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dan Gabriel Jesus dari Arsenal, sementara wonderkid berusia 18 tahun Jesse Bisiwu datang dari Club Brugge. Barca menuntaskan bisnis mereka dengan merekrut Joao Cancelo dengan status bebas transfer, langkah yang sepenuhnya layak didapatkan pemain berusia 32 tahun itu setelah begitu sukses dalam kepulangan pinjaman awalnya dari Al-Hilal.
Namun, tidak ada bek baru lain yang didatangkan, dan itu mengkhawatirkan, terutama setelah kepindahan pinjaman Ronald Araujo ke Liverpool. Kurangnya kekompakan di lini belakang membuat Barca membayar mahal di Eropa musim lalu, tetapi di sisi lain, mereka tidak memiliki Rodri untuk memberi perlindungan. Ada kemungkinan mereka akan cukup mengalahkan semua lawan dengan keunggulan jumlah gol dengan pahlawan Piala Dunia Spanyol itu siap mematikan transisi berbahaya, meskipun upaya sia-sia mereka untuk memburu Julian Alvarez dari Atletico Madrid mungkin meninggalkan luka yang bertahan lama, karena Jesus yang rentan cedera sama sekali tidak sebanding sebagai alternatif yang dapat diandalkan.
Bayern Munich | Nilai: C
Bayern Munich menjalani musim panas yang sangat sepi. Sepuluh pemain meninggalkan klub, termasuk legenda klub Leon Goretzka, yang telah mencapai akhir kontraknya, dengan hanya Joao Palhinha dan Noel Aseko yang menghasilkan lebih dari €10 juta dalam penjualan langsung.
Vincent Kompany pada akhirnya hanya mendatangkan dua rekrutan besar, yang pertama adalah Ismael Saibari dari PSV. Bayern membayar €50 juta (£43 juta/$58 juta) untuk pemain 25 tahun itu, yang mencetak 26 gol di Eredivisie sepanjang dua musim terakhirnya di Philips Stadion dan tampil gemilang untuk Maroko di Piala Dunia 2026.
Saibari adalah pemain paling menonjol Maroko selama laju mereka ke perempat-final, terutama saat mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Brasil, dan ia membukukan dua assist pada debutnya untuk Bayern, dalam kemenangan 5-1 atas Stuttgart di Bundesliga. Kompany bisa mengandalkan Saibari untuk menghadirkan fleksibilitas taktis dan kekuatan murni ke lini depannya, menambahkan dimensi lain yang tidak bisa diberikan mantan pemain pinjaman Chelsea, Nicolas Jackson.
Bayern juga memboyong pemain internasional Jerman Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt dalam kesepakatan €50 juta lainnya, dan pemain 23 tahun itu akan memberikan persaingan berharga bagi Alphonso Davies di posisi bek kiri. Namun, pencapaian paling signifikan dari bursa transfer bagi juara bertahan Bundesliga itu adalah mempertahankan Michael Olise.
Real Madrid dikaitkan kuat selama berminggu-minggu dengan langkah transfer bernilai rekor dunia untuk pemain internasional Prancis itu, sebelum mereka pada akhirnya merilis pernyataan yang membantah adanya kontak formal dengan Bayern. Akan menjadi bencana jika kehilangan Olise, yang menjadi kandidat peraih Ballon d'Or setelah kampanye 2025-26 yang luar biasa, tetapi kini ia akan menjadi bagian dari lini serang yang bahkan lebih kuat bersama Saibari.
Skuad Kompany tidak memerlukan perombakan besar mengingat betapa dekatnya mereka untuk mencapai final Liga Champions pada Mei, dan membuka pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Harry Kane juga sangat penting, tetapi secara keseluruhan ini adalah bursa transfer yang konservatif. Hanya waktu yang akan menjawab apakah itu akan berbalik merugikan Bayern.
Chelsea | Nilai: B-
Chelsea mencoba perombakan struktural pada musim panas yang dirancang secara khusus sesuai filosofi pelatih kepala baru mereka, Xabi Alonso, dengan mengeluarkan dana £349 juta ($471 juta) untuk merekrut talenta baru, yang diimbangi oleh pemasukan £382 juta ($516 juta) dari penjualan pemain.
Transfer utama mereka adalah pembelian Morgan Rogers dari Aston Villa senilai £117 juta ($158 juta), yang menjadi rekor klub, dan pemain internasional Inggris itu langsung tancap gas dengan terlibat dalam dua gol pada dua penampilan pertamanya di Premier League bersama Chelsea.
Tanda-tanda awal menunjukkan Rogers akan sepadan dengan banderol raksasanya, setelah langsung menjalin koneksi dengan Joao Pedro dan Cole Palmer di sepertiga akhir lapangan. Alonso juga merekrut dua pemain senior, Danny Welbeck dan Jordan Henderson, yang menghadirkan pengalaman serta kepemimpinan yang sangat dibutuhkan dalam skuad yang sangat kekurangan hal tersebut musim lalu.
Di lini belakang, Chelsea menginvestasikan total £111 juta ($150 juta) untuk Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Pep Chavarria, sementara Emi Martinez mengikuti Rogers dari Villa dalam kesepakatan murah senilai £7,5 juta. Kiper Argentina itu merupakan peningkatan besar dibandingkan penjaga gawang nomor satu mereka sebelumnya, Robert Sanchez, yang kerap tampil kacau.
Di sektor lain, penyerang muda menjanjikan Emmanuel Emegha dan gelandang Argentina Valentin Barco bergabung dengan Chelsea dari klub saudara mereka, Strasbourg, sehingga kedalaman skuad makin bertambah. Chelsea menutup hampir semua kebutuhan untuk pemain masuk, dan juga berhasil menyingkirkan pemain-pemain tak terpakai dengan efisien.
Kehilangan Marc Cucurella ke Real Madrid memang menjadi pukulan, tetapi mereka tampil sangat baik dengan mendapatkan biaya besar dari penjualan pemain seperti Andrey Santos, Nicolas Jackson, dan Liam Delap. Produk akademi Trevoh Chalobah dan Tyrique George juga dijual, masing-masing ke Como dan Everton, dengan total keuntungan bersih £50 juta ($68 juta).
Drama juga terjadi pada hari terakhir bursa transfer, ketika Chelsea melepas Enzo Fernandez dalam penjualan termahal mereka sepanjang masa, dengan memeras biaya transfer senilai £125 juta dari Man City, yang menyamai rekor Premier League. Mendapatkan kembali seluruh investasi awal mereka untuk pemain Argentina itu, plus sedikit tambahan, adalah bisnis yang sangat bagus, tetapi Chelsea tidak berhasil merampungkan kesepakatan untuk penggantinya, Lamine Camara dari Monaco.
Itu jelas akan menurunkan suasana optimistis di Stamford Bridge, karena Alonso kini kekurangan opsi di lini tengah untuk mewujudkan gelar liga. Bahkan Fernandez yang sedang tidak puas pun masih bisa memberikan banyak hal untuk proyek baru Chelsea, dan kehilangan dirinya bisa merusaknya sepenuhnya.
Liverpool | Nilai: C-
Liverpool menutup musim panas dengan cara spektakuler, menuntaskan kesepakatan senilai £120 juta ($162 juta) untuk Bradley Barcola yang menjadikan penyerang Paris Saint-Germain itu sebagai rekrutan termahal kedua mereka sepanjang masa. Meski tidak selalu menjadi starter reguler di PSG, Barcola memberi kontribusi vital dalam kedua kemenangan klub di Liga Champions selama dua musim terakhir, dan hanya ada segelintir sayap kiri yang lebih baik darinya di sepakbola Eropa.
Pemain Prancis yang lincah itu memiliki kemampuan untuk menjadi jimat baru Liverpool di lini serang setelah kepergian Mohamed Salah. Bos baru Andoni Iraola juga mampu merekrut Victor Munoz dari Osasuna dengan harga hanya £34 juta ($46 juta), yang bisa terbukti sebagai transfer murah jika gol sensasional penyerang Spanyol itu dalam hasil imbang 2-2 Liverpool melawan Nottingham Forest bisa dijadikan acuan.
Sementara itu di lini pertahanan, Liverpool akhirnya menyambut pemain muda Prancis Jeremy Jacquet, yang menyepakati kepindahan senilai £60 juta ($81 juta) dari Rennes pada Januari, dan Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona. Namun, Jacquet masih sangat mentah dan baru pulih dari cedera serius, sementara Barcelona melepas Araujo karena ia telah menjadi semacam titik lemah.
Secara keseluruhan, Iraola tidak mendapat dukungan seperti yang ia harapkan setelah naik level dari Bournemouth. Selain Salah, Liverpool juga berpisah dengan Andrew Robertson, Ibrahima Konate, dan Curtis Jones, yang terakhir menghasilkan biaya transfer £30 juta ($41 juta) dari Inter.
Ada kesan bahwa Liverpool kini lebih lemah, terutama di lini belakang. Persaingan gelar jelas tampak di luar jangkauan mereka, dan Iraola juga bisa kesulitan membawa mereka kembali ke posisi Liga Champions jika diterpa nasib buruk dengan cedera.
Manchester City | Nilai: C+
Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Nico Gonzalez, Tijjani Reijnders, Savinho, Manuel Akanji, Nathan Ake, James Trafford: itulah daftar lengkap bintang tim utama yang meninggalkan Man City secara permanen sepanjang musim panas. Mereka menghasilkan total £327 juta ($442 juta) untuk klub, sementara Omar Marmoush dan Jack Grealish juga hengkang dengan status pinjaman, masing-masing ke Tottenham dan Everton.
Itu berarti sebagian besar isi ruang ganti hilang, bersama pelatih legendaris Pep Guardiola, dan penggantinya, Enzo Maresca, kini menghadapi pekerjaan besar. Untuk menutupi kepergian tersebut, City menggelontorkan total £421 juta ($570 juta) untuk tiga rekrutan besar: Enzo Fernandez, Elliot Anderson, dan Ayyoub Bouaddi yang berusia 18 tahun.
City seharusnya masih bisa finis di empat besar Premier League setelah mendatangkan trio itu, dan melaju ke fase-fase akhir Liga Champions, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menjuarai salah satu dari dua kompetisi tersebut. Tiga gelandang itu tidak sebanding dengan Rodri dari sisi kualitas individu, meski dengan catatan bahwa Bouaddi memang sangat diproyeksikan untuk masa depan. Fernandez seharusnya bisa cepat beradaptasi setelah kembali bekerja sama dengan mantan bos Chelsea, Maresca, tetapi ia tidak akan menjadi rekrutan transformatif yang semestinya dijamin oleh label harga £125 juta ($169 juta)-nya.
Maresca masih bisa mengandalkan Erling Haaland dan Rayan Cherki untuk memberi City ketajaman di lini depan, dan winger Brasil Allan, yang didatangkan dari Palmeiras seharga £32 juta ($43 juta), memberi Maresca opsi lain di sektor serang, tetapi mereka terlihat terlalu rapuh di ujung lapangan lainnya dalam dua laga pembuka Premier League. Ini adalah tim yang tiba-tiba terlihat tidak padu, dan besarnya dampak kepergian Rodri tidak bisa dilebih-lebihkan; dia adalah sosok yang menyatukan segalanya.
Skuad ini tidak cukup kuat untuk membawa City kembali ke level luar biasa pada masa puncak Guardiola, atau bahkan untuk mengulangi kesuksesan yang terbilang modest, menurut standar mereka, lewat gelar ganda Piala FA dan Carabao Cup musim lalu. Mereka tidak cukup proaktif di bursa transfer dan membuat para pemain baru rentan terhadap kritik tajam karena gagal memperkuat para pemain pendukung di sekeliling mereka.
Manchester United | Nilai: F
Manchester United melepas Casemiro, Jadon Sancho, dan Tyrell Malacia ketika kontrak mereka berakhir pada Juni, serta mendapatkan £50 juta ($68 juta) dari penjualan striker yang tak dibutuhkan, Rasmus Hojlund, dan kiper pelapis Radek Vitek masing-masing ke Napoli dan Middlesbrough. Kepergian mereka memang memberi banyak ruang dalam struktur gaji, tetapi kelompok pemilik yang dipimpin INEOS tetap cukup berhati-hati dalam perekrutan.
Tujuh pemain baru telah diperkenalkan di Old Trafford dengan total biaya £160 juta ($217 juta), tetapi hanya tiga yang masuk kategori rekrutan senior besar. Ketiganya juga bermain di area lapangan yang sama, dengan Carlos Baleba, Youri Tielemans, dan Andrey Santos didatangkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Casemiro dan absennya Manuel Ugarte karena cedera.
Baleba datang sambil memulihkan masalah pergelangan kaki, dan Carrick telah mengonfirmasi bahwa debutnya bisa tertunda hingga tiga pekan, tetapi mantan bintang Brighton itu seharusnya membawa fisik yang sangat dibutuhkan ke lini tengah United. Tielemans juga merupakan pemain Premier League yang berpengalaman, dan memberi fans gambaran nyata pertama tentang kreativitas briliannya dalam kemenangan telak 5-2 atas Ipswich pada hari Minggu, tetapi dia dan Santos kesulitan sebagai duet ketika United menelan kekalahan mengejutkan di markas Hull City pada pekan pembuka.
Bisa jadi butuh waktu bagi lini tengah baru United untuk menyatu, dan sementara itu, mereka memiliki masalah nyata di lini belakang serta kekurangan opsi nomor 9 murni yang bisa diandalkan. Paling tidak, Carrick membutuhkan seseorang untuk bersaing dengan Luke Shaw di posisi bek kiri setelah membawa klub kembali ke Liga Champions, dan satu bek tengah berpengalaman lagi bisa memberi perbedaan besar saat Matthjis de Ligt terus berjuang pulih dari masalah punggung jangka panjang.
United juga hanya diam ketika mantan permata akademi mereka, Danny Welbeck, bergabung dengan Chelsea dari Brighton dan Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk Al-Hilal. Salah satu dari dua pemain internasional Inggris itu bisa memberikan pelapis lini serang yang berpengalaman serta membimbing Benjamin Sesko, dan United juga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkannya.
Pada akhirnya, Carrick dibuat serba terbatas oleh dewan klub. Akan menjadi keajaiban jika United mampu melangkah ke tahap berikutnya dan muncul sebagai penantang Premier League dan Liga Champions setelah bursa transfer yang sangat mengecewakan seperti ini.
Paris Saint-Germain | Nilai: A
Belum lama ini, model transfer Paris Saint-Germain sempat menjadi bahan tertawaan, dengan deretan panjang superstar, termasuk Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar, gagal membawa mereka ke tujuan utama, yakni kejayaan di Liga Champions. Namun, semua itu berubah setelah penunjukan Luis Enrique, yang menghadirkan gelar Piala Eropa secara beruntun usai menerapkan pendekatan yang jauh lebih masuk akal dalam merekrut pemain.
Tema itu berlanjut pada musim panas ini ketika PSG menghabiskan masing-masing €50 juta (£43 juta/$58 juta) untuk Ferran Torres dan Maghnes Akliouche, €45 juta (£38 juta/$52 juta) untuk Mika Godts, dan €7 juta untuk Luca Digne. Torres, yang membantu Barcelona meraih gelar La Liga secara beruntun sebelum mengantar Spanyol menjuarai Piala Dunia pada musim panas ini, adalah tipe penyerang serbabisa yang sangat disukai Luis Enrique, dan ia menunjukkan betapa bergunanya dirinya dengan mencetak dua gol pada debutnya di Ligue 1 melawan Rennes.
Sementara itu, Akliouche adalah salah satu pemain terbaik di divisi tersebut bersama Monaco musim lalu, dan Godts dianggap sebagai salah satu pemain muda paling menarik yang muncul dari Belanda dalam beberapa waktu terakhir, setelah menikmati musim terobosan 2025-26 yang luar biasa di Ajax. Digne yang sangat berpengalaman, sementara itu, akan menjadi pelapis ideal bagi Nuno Mendes di posisi bek kiri, dan ia kembali ke tanah airnya setelah menjuarai Liga Europa bersama Aston Villa serta tampil impresif di Piala Dunia bersama Prancis.
PSG bergerak cepat untuk memperkuat lini depan mereka setelah melepas Goncalo Ramos dan Randal Kolo Muani, yang pertama dalam kepindahan konyol senilai €74 juta ke AC Milan, dan yang kedua ke Juventus seharga €41 juta. Barcola juga hengkang pada tahap akhir bursa transfer, yang menjadi kehilangan menyedihkan mengingat besarnya kontribusi pemain Prancis itu terhadap kesuksesan PSG belakangan ini, tetapi mereka memang tidak bisa menolak tawaran €125 juta dari Liverpool. Menghasilkan €55 juta (£47 juta/$64 juta) dari kepindahan Ibrahim Mbaye ke Aston Villa juga merupakan langkah jenius.
Skuad Luis Enrique entah bagaimana kini tampak bahkan lebih kuat lagi, dan PSG tiba-tiba menjadi standar emas dalam cara merekrut pemain secara efisien. Mereka sekali lagi menjadi tim yang harus dikalahkan di dalam negeri maupun di kancah Eropa.
Real Madrid | Nilai: B+
Jose Mourinho punya rekam jejak panjang dalam mengeluhkan transfer, tetapi ia tak akan punya alasan untuk menjadikannya sebagai kambing hitam jika periode keduanya di Real Madrid tidak berjalan sesuai rencana. Raksasa Spanyol itu habis-habisan mengejar target utama Mourinho, dan berhasil mendapatkan mayoritas di antaranya, termasuk rekrutan pemecah rekor klub senilai €125 juta (£107 juta/$144 juta), Yan Diomande, yang mereka bajak tepat di depan hidung PSG.
Madrid juga merekrut legenda Man City Bernardo Silva dengan status bebas transfer, sehingga mereka sudah sangat siap di sisi kanan lapangan. Di lini belakang, Ibrahima Konate datang secara gratis setelah meninggalkan Liverpool, dan Real masing-masing mendatangkan Marc Curcurella serta Denzel Dumfries dari Chelsea dan Inter dengan total biaya €75 juta (£64 juta/$87 juta). Para pemain ini langsung memberi dampak pada pertahanan yang baru kebobolan dua kali dalam tiga pertandingan pertama Madrid di La Liga.
Carlos Espi datang untuk lini depan, pembelian cerdik senilai €25 juta (£21 juta/$29 juta) dari Levante, dan pemain 21 tahun itu langsung merebut hati fans dengan mencetak gol kemenangan pada menit akhir melawan Espanyol. Pada dasarnya, Espi akan menggantikan peran Gonzalo Garcia, yang dilepas untuk melanjutkan kerja sama dengan Alvaro Arbeloa di Fulham, dengan nilai €40 (£34 juta/$46 juta). Sesama lulusan akademi, Cesar Palacios dan Manuel Angel, juga pindah ke Craven Cottage.
Madrid juga meraup €4 juta lagi dengan menjual Fran Garcia ke Real Betis, serta mengucapkan selamat tinggal kepada duo bek kesayangan, Dani Carvajal dan David Alaba. Namun, semuanya tidak berjalan mulus.
Prioritas Mourinho adalah memboyong Rodri dari Man City, tetapi kapten Spanyol itu memilih Barcelona. Itu sangat sulit diterima, terutama karena Rodri cukup bagus untuk membantu Barca tetap menjadi yang teratas di sepakbola Spanyol setidaknya untuk beberapa tahun lagi.
Namun, Real akan siap bertarung sampai akhir. Mereka masih memiliki lini depan yang lebih unggul karena Vinicius Junior pada akhirnya memutuskan meneken perpanjangan kontrak alih-alih menuju Arsenal. Negosiasi yang sukses itu membuktikan bahwa Madrid masih merupakan klub super dan bahwa proyek baru Mourinho benar-benar punya masa depan.
Tottenham | Nilai: D
Terakhir, tetapi jelas bukan yang paling tidak penting, ada klub yang tampaknya kehilangan semua rem dan membakar uang tanpa peduli apa pun. Tottenham begitu bertekad menghindari finis di peringkat ke-17 Premier League untuk musim ketiga secara beruntun sehingga mereka memberi Roberto De Zerbi dana belanja sebesar £302 juta ($408 juta), yang merupakan terbesar ketiga di divisi ini pada musim panas ini setelah hanya Man City dan Chelsea, dan itu menunjukkan bahwa mereka punya kepercayaan besar kepada pelatih asal Italia tersebut.
Namun, Anda bisa dengan mudah berargumen bahwa tak satu pun pemain yang mereka datangkan sepadan dengan uang yang dibayarkan Tottenham. Sando Tonali adalah gelandang bagus dengan banyak pengalaman di Premier League, tetapi Newcastle tetap berhasil memeras Tottenham dengan meminta £100 juta ($135 juta).
Mateus Fernandes adalah prospek muda yang menarik di usia 22 tahun, tetapi dia terdegradasi bersama West Ham musim lalu, dan sama sekali tidak bernilai £85 juta ($115 juta). Lalu ada Savio, yang hanya mencetak dua gol Premier League dalam jumlah musim yang sama untuk Man City, tetapi Spurs menganggapnya layak mendapatkan pengeluaran gila yang sama seperti Fernandes. Itu adalah salah satu transfer terburuk dalam sejarah sepak bola Inggris, dan sejarah sepak bola secara umum.
Spurs juga mendatangkan flop kedua dari Man City, yakni Omar Marmoush. Dia bergabung dengan status pinjaman awal, tetapi Tottenham wajib membelinya secara permanen seharga £60 juta ($81 juta) pada musim panas mendatang, yang kembali menjadi bisnis buruk. Langkah aneh pada menit-menit akhir juga membuat Tottenham merampungkan perekrutan pemain buangan Chelsea, Mykhailo Mudryk, dengan opsi pembelian £75 juta ($101 juta) yang disertakan dalam kesepakatan tersebut.
Brighton juga pasti sangat senang mendapatkan £52 juta ($70 juta) dari Tottenham untuk Jan Paul van Hecke. Perekrutan terlambat Tosin Ararabioyo dari Chelsea hanya dengan £10 juta menjadi satu-satunya kesepakatan yang masuk akal secara finansial untuk Spurs, tanpa menghitung transfer bebas Marcos Senesi dan Andrew Robertson.
Tottenham memang menjual delapan pemain untuk mencoba menyeimbangkan neraca, tetapi tetap jauh dari memuaskan di meja perundingan. Cristian Romero pergi ke Atletico Madrid seharga £32 juta ($40 juta) dan Djed Spence bergabung dengan Inter seharga £30 juta ($33 juta), yang merupakan pemasukan buruk jika mengingat mereka adalah pemain kunci di klub dan keduanya sama-sama menikmati Piala Dunia yang kuat.
Dalam beberapa tahun terakhir, Liverpool, Chelsea, dan Manchester United telah menunjukkan bahwa melempar uang secara membabi buta tidak akan berhasil. Awal buruk Spurs pada kampanye baru ini menunjukkan bahwa mereka akan menjadi tim berikutnya yang mempelajari pelajaran itu dengan cara yang sulit.