Terakhir, tetapi jelas bukan yang paling tidak penting, ada klub yang tampaknya kehilangan semua rem dan membakar uang tanpa peduli apa pun. Tottenham begitu bertekad menghindari finis di peringkat ke-17 Premier League untuk musim ketiga secara beruntun sehingga mereka memberi Roberto De Zerbi dana belanja sebesar £302 juta ($408 juta), yang merupakan terbesar ketiga di divisi ini pada musim panas ini setelah hanya Man City dan Chelsea, dan itu menunjukkan bahwa mereka punya kepercayaan besar kepada pelatih asal Italia tersebut.

Namun, Anda bisa dengan mudah berargumen bahwa tak satu pun pemain yang mereka datangkan sepadan dengan uang yang dibayarkan Tottenham. Sando Tonali adalah gelandang bagus dengan banyak pengalaman di Premier League, tetapi Newcastle tetap berhasil memeras Tottenham dengan meminta £100 juta ($135 juta).

Mateus Fernandes adalah prospek muda yang menarik di usia 22 tahun, tetapi dia terdegradasi bersama West Ham musim lalu, dan sama sekali tidak bernilai £85 juta ($115 juta). Lalu ada Savio, yang hanya mencetak dua gol Premier League dalam jumlah musim yang sama untuk Man City, tetapi Spurs menganggapnya layak mendapatkan pengeluaran gila yang sama seperti Fernandes. Itu adalah salah satu transfer terburuk dalam sejarah sepak bola Inggris, dan sejarah sepak bola secara umum.

Spurs juga mendatangkan flop kedua dari Man City, yakni Omar Marmoush. Dia bergabung dengan status pinjaman awal, tetapi Tottenham wajib membelinya secara permanen seharga £60 juta ($81 juta) pada musim panas mendatang, yang kembali menjadi bisnis buruk. Langkah aneh pada menit-menit akhir juga membuat Tottenham merampungkan perekrutan pemain buangan Chelsea, Mykhailo Mudryk, dengan opsi pembelian £75 juta ($101 juta) yang disertakan dalam kesepakatan tersebut.

Brighton juga pasti sangat senang mendapatkan £52 juta ($70 juta) dari Tottenham untuk Jan Paul van Hecke. Perekrutan terlambat Tosin Ararabioyo dari Chelsea hanya dengan £10 juta menjadi satu-satunya kesepakatan yang masuk akal secara finansial untuk Spurs, tanpa menghitung transfer bebas Marcos Senesi dan Andrew Robertson.

Tottenham memang menjual delapan pemain untuk mencoba menyeimbangkan neraca, tetapi tetap jauh dari memuaskan di meja perundingan. Cristian Romero pergi ke Atletico Madrid seharga £32 juta ($40 juta) dan Djed Spence bergabung dengan Inter seharga £30 juta ($33 juta), yang merupakan pemasukan buruk jika mengingat mereka adalah pemain kunci di klub dan keduanya sama-sama menikmati Piala Dunia yang kuat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Liverpool, Chelsea, dan Manchester United telah menunjukkan bahwa melempar uang secara membabi buta tidak akan berhasil. Awal buruk Spurs pada kampanye baru ini menunjukkan bahwa mereka akan menjadi tim berikutnya yang mempelajari pelajaran itu dengan cara yang sulit.