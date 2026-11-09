USWNT di Luar Negeri: Lily Yohannes Cetak Gol Liga Pertamanya, Phallon Tullis-Joyce Bersinar Bersama Manchester United, dan Alyssa Thompson Kesulitan Mengangkat Performa Chelsea

Waktu terus berjalan bagi tim nasional putri Amerika Serikat. Dua pekan lagi, mereka akan menghadapi El Salvador di perempat final Concacaf W Championship demi mengamankan tempat di Piala Dunia Wanita FIFA 2027.

Namun, dengan National Women’s Soccer League (NWSL), Women’s Super League (WSL), dan kasta tertinggi sepak bola putri Prancis tengah bergulir, waktu istirahat sebelum USWNT berkumpul untuk pemusatan latihan sangat terbatas. Mereka masih harus menuntaskan urusan di klub, dan sejumlah pemain Amerika Serikat yang berkiprah di Eropa sedang menunjukkan kualitasnya.

Sam Coffey mulai kembali tampil dominan dan piawai merebut bola untuk Manchester City setelah absen pada awal musim karena cedera. Gelandang andalan Amerika Serikat itu mungkin masuk sebagai pemain pengganti, tetapi ia mampu mengatur tempo dan memenangkan tekel saat City mempertahankan posisi puncak klasemen WSL.

Tepat di bawah City ada Chelsea, tempat Alyssa Thompson semakin dekat untuk mencetak gol. Thompson lebih sering berperan pada babak kedua musim ini, tetapi bahkan ketika tidak mencetak gol, ia tetap menciptakan peluang bagi lini serang Chelsea yang bertabur pemain berkualitas.

Di tempat lain, Phallon Tullis-Joyce mencatatkan nirbobol untuk Manchester United, Emily Fox kembali tampil solid dan disiplin dalam kemenangan 2-1 Arsenal atas Liverpool, dan Lily Yohannes mencetak satu lagi gol indah untuk Lyon.

GOAL mengulas penampilan para bintang USWNT di luar negeri...