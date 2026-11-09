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imago-sport-1085245600.jpgPRESSE SPORTS

USWNT di Luar Negeri: Lily Yohannes Cetak Gol Liga Pertamanya, Phallon Tullis-Joyce Bersinar Bersama Manchester United, dan Alyssa Thompson Kesulitan Mengangkat Performa Chelsea

Lily Yohannes mencetak gol, Sam Coffey menemukan ritmenya, dan Phallon Tullis-Joyce kembali bersinar, sementara Alyssa Thompson mencari inspirasi dan Emily Fox tetap tampil konsisten bersama Arsenal.

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  • Waktu terus berjalan bagi tim nasional putri Amerika Serikat. Dua pekan lagi, mereka akan menghadapi El Salvador di perempat final Concacaf W Championship demi mengamankan tempat di Piala Dunia Wanita FIFA 2027.

    Namun, dengan National Women’s Soccer League (NWSL), Women’s Super League (WSL), dan kasta tertinggi sepak bola putri Prancis tengah bergulir, waktu istirahat sebelum USWNT berkumpul untuk pemusatan latihan sangat terbatas. Mereka masih harus menuntaskan urusan di klub, dan sejumlah pemain Amerika Serikat yang berkiprah di Eropa sedang menunjukkan kualitasnya.

    Sam Coffey mulai kembali tampil dominan dan piawai merebut bola untuk Manchester City setelah absen pada awal musim karena cedera. Gelandang andalan Amerika Serikat itu mungkin masuk sebagai pemain pengganti, tetapi ia mampu mengatur tempo dan memenangkan tekel saat City mempertahankan posisi puncak klasemen WSL.

    Tepat di bawah City ada Chelsea, tempat Alyssa Thompson semakin dekat untuk mencetak gol. Thompson lebih sering berperan pada babak kedua musim ini, tetapi bahkan ketika tidak mencetak gol, ia tetap menciptakan peluang bagi lini serang Chelsea yang bertabur pemain berkualitas.

    Di tempat lain, Phallon Tullis-Joyce mencatatkan nirbobol untuk Manchester United, Emily Fox kembali tampil solid dan disiplin dalam kemenangan 2-1 Arsenal atas Liverpool, dan Lily Yohannes mencetak satu lagi gol indah untuk Lyon.

    GOAL mengulas penampilan para bintang USWNT di luar negeri...

  • Yohannes kembali tampil dengan mencetak gol

    Lily Yohannes

    Yohannes mencetak gol untuk OL Lyonnais pada menit ke-45 akhir pekan lalu.

    Yohannes kembali tampil menjanjikan bersama OL Lyonnes pada akhir pekan, mencetak gol pertamanya di liga musim ini dalam kemenangan telak 7-1 atas RC Lens di Première Ligue Prancis.

    Gelandang muda itu mencetak gol sesaat sebelum turun minum. Ia menyambut umpan terukur Damaris Egurrola dengan sundulan untuk mengubah skor menjadi 5-1.

    Yohannes bermain hingga menit ke-67. Kemenangan meyakinkan itu menjaga Lyon tetap berada di jajaran tim papan atas liga dalam upaya mereka meraih gelar domestik lagi.

    Bagi gelandang yang berorientasi menyerang itu, penampilan tersebut menjadi langkah positif lainnya dalam upayanya merebut tempat sebagai pemain inti timnas putri Amerika Serikat. Dengan semakin dekatnya tahun penyelenggaraan Piala Dunia, penampilan seperti ini akan semakin memperkuat peluangnya.

  • Thompson di babak kedua

    Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26
    Getty Images

    Alyssa Thompson masuk menggantikan pemain Chelsea pada menit ke-54.

    Thompson harus memberi dampak dari bangku cadangan untuk Chelsea pada Minggu. Ia menggantikan Baltimore pada menit ke-55 melawan Everton, tetapi kesulitan menunjukkan ketajamannya seperti biasa di sepertiga akhir lapangan.

    Chelsea membuka keunggulan pada menit ke-28, tetapi gol bunuh diri lima menit kemudian membuat Everton menyamakan kedudukan. Hasil imbang 1-1 itu mengakhiri rentetan kemenangan Chelsea di liga dan membuat Manchester City unggul dua poin di puncak klasemen WSL.

    Bagi Thompson, tantangannya tetap merebut tempat yang lebih reguler dalam susunan pemain inti Chelsea. Setelah kerap menjadi starter dan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak pada musim pertamanya di klub, ia berupaya kembali memberi pengaruh sebesar itu di tengah persaingan ketat dalam skuad.

    Kecepatan dan kemampuannya melewati pemain bertahan adalah dua keunggulan utama Thompson, tetapi di level ini, hasil akhir dari aksinya juga penting. Thompson punya waktu lebih dari setengah jam untuk membantu Chelsea mencetak gol kemenangan, tetapi gol itu tak kunjung datang. Dengan posisi starter di sayap untuk timnas wanita Amerika Serikat juga masih diperebutkan, ia punya banyak hal untuk diperjuangkan dalam beberapa pekan mendatang.

  • Tullis-Joyce mencatatkan laga tanpa kebobolan

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC
    Getty/GOAL

    Phallon Tullis-Joyce dan Manchester United meraih kemenangan 1-0 atas Aston Villa.

    Phallon Tullis-Joyce kembali menunjukkan mengapa ia menjadi salah satu sosok terpenting Manchester United. Empat penyelamatannya membantu tim meraih kemenangan 1-0 atas Aston Villa pada Minggu.

    Penjaga gawang itu tampil menentukan saat Villa berada dalam periode terbaiknya pada babak kedua. Ia melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Amalie Vangsgaard, lalu menepis bola dengan ujung jari untuk mencegah Oriane Jean-François mencetak gol. Itu merupakan laga nirbobol keduanya secara beruntun di WSL, sekaligus penampilan lain yang menegaskan betapa berharganya ia ketika United berada di bawah tekanan.

    United kini tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan di semua kompetisi dan mencatatkan tiga laga nirbobol dalam lima pertandingan liga terakhir. Tullis-Joyce berperan penting dalam rangkaian hasil tersebut, dan konsistensinya patut menjadi pertimbangan serius bagi Emma Hayes.

    Menjelang pemusatan latihan USWNT berikutnya sebelum kualifikasi Piala Dunia, Tullis-Joyce semakin memperkuat peluangnya untuk menjadi starter. Menit bermain yang rutin, laga-laga nirbobol, dan penyelamatan saat timnya paling membutuhkan: semua itu memberinya banyak bekal untuk terus berkembang.

  • Coffey kembali menemukan ritmenya

    Sam Coffey Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Sam Coffey masuk sebagai pemain pengganti untuk Manchester City pada menit ke-61 saat menghadapi West Ham pada 7 November.

    Peran penting Coffey bagi timnas putri Amerika Serikat dan Manchester City tidak sebatas mengatur tempo. Kestabilannya dalam bertahan, kekuatan fisik, dan kepemimpinannya di lapangan menjadikannya sosok sentral di lini tengah. Kembalinya Coffey dan bertambahnya menit bermainnya setelah absen pada akhir musim lalu serta awal musim ini sangat berarti bagi kedua tim.

    Coffey masuk dari bangku cadangan pada menit ke-61 saat City menang telak 5-0 atas West Ham dan membantu timnya mempertahankan kendali di lini tengah. Ia menunjukkan kembali kemampuannya merebut bola dan ketenangannya saat menguasai bola, sehingga permainan City tetap berjalan lancar hingga memastikan kemenangan meyakinkan lainnya.

    Meski masih berupaya mendapatkan tempat sebagai starter secara lebih reguler, menit bermain tersebut merupakan langkah yang menggembirakan. Menjelang pemusatan latihan timnas berikutnya, pulihnya Coffey dan mulai ditemukannya kembali ritme permainan di level klub menjadi kabar baik bagi timnas putri Amerika Serikat.

    Sementara itu, City mengawali upaya mempertahankan gelar dengan impresif. Mereka memuncaki klasemen WSL dengan 25 poin dari sembilan pertandingan, hasil delapan kemenangan dan satu hasil imbang, serta unggul dua poin atas Chelsea.