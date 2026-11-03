Penantian Sam Coffey berakhir. Setelah cedera membuatnya absen pada awal musim Manchester City, gelandang USWNT itu akhirnya kembali ke lapangan. Kembalinya Coffey menjadi salah satu momen paling menggembirakan bagi para pemain Amerika Serikat yang berlaga di Eropa, tetapi ia tidak sendirian.

Di Manchester United, Phallon Tullis-Joyce mencatatkan nirbobol, sementara Alyssa Thompson dan Emily Fox menunjukkan betapa banyak hal yang bisa berubah selepas turun minum. Pergerakan Thompson yang cerdik dan sulit ditebak memberi dorongan bagi Chelsea setelah ia masuk dari bangku cadangan, sedangkan Fox menambah ancaman dalam serangan saat Arsenal berupaya membangun momentum setelah mengawali musim WSL dengan lambat.

Sementara itu, Lily Yohannes menghadirkan momen yang layak disaksikan ulang. Gol jarak jauhnya yang sensasional ke gawang Inter Milan di Liga Champions Wanita UEFA menjadi sorotan individu yang spektakuler di tengah rangkaian penampilan menjanjikan para pemain USWNT yang berkiprah di luar negeri.

GOAL mengulas lebih dekat penampilan para pemain Amerika Serikat di berbagai penjuru Eropa...