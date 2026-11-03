Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
USWNT Abroad GFX 1-1GOAL

USWNT di luar negeri: Kembalinya Sam Coffey memperkuat upaya Man City meraih gelar, Lily Yohannes cetak gol spektakuler di Liga Champions

Sam Coffey akhirnya kembali memperkuat Man City, Alyssa Thompson tampil gemilang setelah masuk sebagai pemain pengganti, Phallon Tullis-Joyce mencatatkan nirbobol, dan Emily Fox tampil impresif untuk Arsenal pada babak kedua.

Diterjemahkan oleh

  • Penantian Sam Coffey berakhir. Setelah cedera membuatnya absen pada awal musim Manchester City, gelandang USWNT itu akhirnya kembali ke lapangan. Kembalinya Coffey menjadi salah satu momen paling menggembirakan bagi para pemain Amerika Serikat yang berlaga di Eropa, tetapi ia tidak sendirian.

    Di Manchester United, Phallon Tullis-Joyce mencatatkan nirbobol, sementara Alyssa Thompson dan Emily Fox menunjukkan betapa banyak hal yang bisa berubah selepas turun minum. Pergerakan Thompson yang cerdik dan sulit ditebak memberi dorongan bagi Chelsea setelah ia masuk dari bangku cadangan, sedangkan Fox menambah ancaman dalam serangan saat Arsenal berupaya membangun momentum setelah mengawali musim WSL dengan lambat.

    Sementara itu, Lily Yohannes menghadirkan momen yang layak disaksikan ulang. Gol jarak jauhnya yang sensasional ke gawang Inter Milan di Liga Champions Wanita UEFA menjadi sorotan individu yang spektakuler di tengah rangkaian penampilan menjanjikan para pemain USWNT yang berkiprah di luar negeri.

    GOAL mengulas lebih dekat penampilan para pemain Amerika Serikat di berbagai penjuru Eropa...

  • Sam Coffey kembali

    Sam Coffey Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Sam Coffey masuk sebagai pemain pengganti untuk Man City pada menit ke-58.

    Manchester City kembali ke puncak klasemen WSL pada Minggu dan menyambut kembalinya seorang gelandang yang bisa membantu mereka bertahan di sana. Coffey masuk pada menit ke-59 dalam kemenangan 2-1 atas London City Lionesses. Ia bermain selama sedikit lebih dari setengah jam dalam penampilan pertamanya sejak pulih dari cedera.

    Kemenangan itu membawa City mengoleksi 22 poin dan memperpanjang rentetan tak terkalahkan mereka di semua kompetisi menjadi 14 pertandingan. Coffey menambah pengalaman dan disiplin bertahan bagi tim yang sudah tampil baik. Kemampuannya mengatur tempo juga memberi City cara lain untuk mengendalikan pertandingan dalam upaya mereka meraih gelar.

    Bagi timnas putri Amerika Serikat, kembalinya sosok penting di lini tengah ke lapangan juga menjadi kabar menggembirakan. Kembalinya Coffey adalah langkah pertama. Berikutnya, ia perlu membangun kembali kebugaran bertanding dan mendapatkan menit bermain secara konsisten.

  • Alyssa Thompson, pemain pengganti super

    Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26
    Getty Images

    Alyssa Thompson masuk sebagai pemain pengganti untuk Chelsea pada menit ke-62 dan membantu timnya menang 6-0 atas Charlton.

    Thompson menghadirkan ancaman baru dalam serangan Chelsea setelah masuk dari bangku cadangan untuk menggantikan Nathalie Björn pada menit ke-62. Ia nyaris mencetak gol, tetapi kiper Charlton Anna Koivunen melakukan penyelamatan gemilang yang membuat penampilan singkatnya itu berakhir tanpa gol.

    Setelah musim debut yang ditandai dengan gol-golnya, Thompson kini menunjukkan kemampuan kreasinya yang lebih luas. Ia sudah mencatatkan tiga assist di WSL musim ini, memberi Chelsea cara lain untuk mencetak gol. Chelsea kini mengoleksi 22 poin, sama dengan Manchester City, setelah delapan pertandingan.

    Bagi Emma Hayes dan timnas putri Amerika Serikat, tempat Thompson di susunan pemain inti Chelsea hanyalah satu bagian dari gambaran keseluruhan. Amerika Serikat membutuhkan opsi serangan yang bisa diandalkan, dan kontribusi yang konsisten, baik sebagai starter maupun pemain pengganti, akan memperkuat peluangnya mendapat peran lebih besar.

  • Bisakah Emily Fox menyelamatkan Arsenal?

    Emily Fox Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    Emily Fox dan Arsenal meraih hasil imbang keempat mereka musim ini.

    Fox membantu Arsenal menyamakan kedudukan melawan Aston Villa, lalu berupaya membawa timnya meraih kemenangan. Masuk pada babak kedua, bek sayap USWNT itu turut berperan dalam gol penyama kedudukan Arsenal dan membantu menciptakan peluang pada menit-menit akhir bagi Caitlin Foord dan Ona Batlle. Namun, keduanya gagal menuntaskan peluang tersebut.

    Hasil imbang itu membuat Arsenal berada di posisi ketujuh WSL dengan 10 poin dari delapan pertandingan: dua kemenangan, empat hasil imbang, dan dua kekalahan. Bagi tim yang tengah mencari momentum, ini menjadi kesempatan lain yang terlewatkan. Fox menghadirkan ancaman dari lini belakang, tetapi Arsenal perlu lebih banyak mengubah peluang menjanjikan seperti itu menjadi gol jika ingin naik di klasemen.

    Penampilan Fox memberi alasan untuk optimistis di tengah kekecewaan tersebut. Keandalannya dalam bertahan sudah lama menjadi aset bagi Arsenal dan USWNT, dan penampilan ini juga menunjukkan dukungan yang bisa ia berikan saat menyerang. Ia mungkin jarang mencetak gol, tetapi bisa membantu menempatkan rekan-rekan setimnya dalam posisi untuk mencetak gol.

  • Manchester United dan Phallon Tullis-Joyce menunjukkan peningkatan

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26
    Getty Images

    Tullis-Joyce mencatatkan clean sheet pada akhir pekan lalu.

     Tullis-Joyce harus menampilkan kemampuan akrobatik terbaiknya untuk menggagalkan Everton. Mantan bek Manchester United, Hannah Blundell, mengarahkan tembakan ke sudut atas gawang, tetapi kiper asal Amerika Serikat itu menepisnya lewat penyelamatan paling menonjol dalam laga lain yang ia akhiri tanpa kebobolan.

    Itu merupakan catatan nirbobol kedua Tullis-Joyce secara beruntun, yang memberi Manchester United stabilitas di lini pertahanan saat mereka berupaya naik di klasemen WSL. Mereka berada di posisi kelima dengan tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan. Kemampuan menjaga gawang dari kebobolan memberi mereka fondasi untuk berkembang.

    Bagi timnas putri Amerika Serikat, konsistensi Tullis-Joyce di Inggris sama menggembirakannya dengan kemampuannya menghasilkan penyelamatan spektakuler. Mempertahankan performa tersebut, disertai olah kaki yang cekatan dan pengambilan keputusan yang tepat, akan membantu memperkuat posisinya dalam rencana tim nasional untuk posisi penjaga gawang.

  • Lily Yohannes mencetak gol dari jarak jauh

    imago-sport-1085217870.jpg
    PsnewZ

    Keterangan foto: Lily Yohannes mencetak gol spektakuler dari jarak jauh saat OL Lyonnes menang 6-0 atas Inter Milan di Liga Champions.

    Yohannes melihat celah dan percaya diri memanfaatkannya. Saat kiper Inter Milan maju meninggalkan garis gawang, gelandang timnas putri Amerika Serikat itu melepaskan tembakan spektakuler dari jarak hampir 40 meter untuk membawa OL Lyonnes unggul 3-0 pada menit ke-59. Pertandingan Liga Champions pada Rabu itu akhirnya dimenangi OL Lyonnes 6-0. Gol dari jarak jauh bukan hal baru bagi Yohannes, yang mencetak gol serupa saat menghadapi St. Pölten di kompetisi yang sama musim lalu. Gol tersebut kembali menunjukkan ancaman yang bisa ia hadirkan dari lini tengah.

    Yohannes kemudian tampil pada babak kedua dalam kemenangan 5-2 di markas Montpellier pada laga liga, Sabtu. Saat Lyon tertinggal 1-0, ia menjadi satu dari empat pemain yang masuk saat jeda. Tim tamu pun membalikkan keadaan dengan mencetak lima gol pada babak kedua untuk mempertahankan posisi puncak di Prancis. Bagi timnas putri Amerika Serikat, pekan itu menjadi perkembangan yang menggembirakan bagi sang gelandang, yang mendapat pengalaman dalam situasi berbeda: mencetak gol spektakuler di kompetisi Eropa dan turut berperan dalam kebangkitan timnya di liga domestik.