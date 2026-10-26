Dengan kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 tinggal sebulan lagi, Emma Hayes akan terus memantau performa dan kebugaran para pemainnya di klub. Akhir pekan ini menghadirkan gambaran beragam bagi para pemain USWNT yang berkarier di Eropa.

Alyssa Thompson, Emily Fox, dan Phallon Tullis-Joyce tampil untuk klub masing-masing, sementara Naomi Girma, Sam Coffey, dan Lily Yohannes tidak mendapat menit bermain.

Thompson bermain selama 45 menit dalam kemenangan 3-1 Chelsea atas Crystal Palace, sementara Fox membantu Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Tottenham. Sementara itu, Tullis-Joyce mendapat ujian saat Manchester United bermain imbang 1-1 melawan pemuncak klasemen liga, Manchester City.

Menjelang penentuan skuad, Hayes akan mengharapkan penampilan konsisten dari para pemain yang mendapat menit bermain, sekaligus kepastian mengenai ketersediaan mereka yang tidak tampil. Kapan Girma dan Coffey akan kembali masih belum pasti, sementara absennya Yohannes menimbulkan pertanyaan karena tidak ada indikasi masalah cedera menjelang akhir pekan.

GOAL mengulas kiprah para pemain USWNT di luar negeri.