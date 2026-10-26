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USWNT Abroad GOAL

USWNT di luar negeri: Emily Fox bantu Arsenal akhiri rentetan tanpa kemenangan, Phallon Tullis-Joyce tampil mengesankan dalam derbi Manchester, sementara Naomi Girma dan Sam Coffey absen

Alyssa Thompson, Emily Fox, dan Phallon Tullis-Joyce tampil pada akhir pekan lalu, sementara Naomi Girma, Lily Yohannes, dan Sam Coffey tidak mendapat menit bermain.

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  • Dengan kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 tinggal sebulan lagi, Emma Hayes akan terus memantau performa dan kebugaran para pemainnya di klub. Akhir pekan ini menghadirkan gambaran beragam bagi para pemain USWNT yang berkarier di Eropa.

    Alyssa Thompson, Emily Fox, dan Phallon Tullis-Joyce tampil untuk klub masing-masing, sementara Naomi Girma, Sam Coffey, dan Lily Yohannes tidak mendapat menit bermain.

    Thompson bermain selama 45 menit dalam kemenangan 3-1 Chelsea atas Crystal Palace, sementara Fox membantu Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Tottenham. Sementara itu, Tullis-Joyce mendapat ujian saat Manchester United bermain imbang 1-1 melawan pemuncak klasemen liga, Manchester City.

    Menjelang penentuan skuad, Hayes akan mengharapkan penampilan konsisten dari para pemain yang mendapat menit bermain, sekaligus kepastian mengenai ketersediaan mereka yang tidak tampil. Kapan Girma dan Coffey akan kembali masih belum pasti, sementara absennya Yohannes menimbulkan pertanyaan karena tidak ada indikasi masalah cedera menjelang akhir pekan.

    GOAL mengulas kiprah para pemain USWNT di luar negeri.

  • Alyssa Thompson tampil solid selama 45 menit

    Alyssa Thompson Chelsea 2025-26 WSL
    Getty

    Alyssa Thompson bermain selama 45 menit dalam kemenangan Chelsea 3-1 atas Crystal Palace.

    Thompson merepotkan Palace di sisi kiri, memaksa lini belakang lawan melebar dan membantu Chelsea menekan sejak awal. Penampilannya berakhir saat jeda, ketika Chelsea tertinggal 1-0 setelah kebobolan dalam 20 menit pertama. Chelsea mencetak ketiga golnya pada babak kedua untuk membalikkan keadaan.

    Langkah berikutnya bagi Thompson adalah menambah jumlah gol untuk melengkapi ancaman serangannya, baik bersama Chelsea maupun timnas putri Amerika Serikat. Kecepatannya terus menyulitkan lini pertahanan lawan, tetapi ketajaman yang lebih konsisten akan memberi Chelsea senjata tambahan dalam upaya mengejar Manchester City di puncak klasemen.

  • Tullis-Joyce tampil gemilang dalam hasil imbang penting melawan Manchester City

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC
    Getty/GOAL

    Phallon Tullis-Joyce menjaga timnya tetap bersaing dalam laga sulit melawan tim peringkat pertama WSL, Manchester City.

    Tullis-Joyce tampil tenang saat Manchester United bermain imbang 1-1 dalam derbi melawan pemuncak klasemen liga, Manchester City, pada Minggu.

    Sang kiper harus beraksi sejak awal dan dengan mudah mengamankan tembakan Lauren Hemp yang mengarah ke tiang dekat dalam periode pembuka yang berlangsung sengit. Ia tetap tampil solid saat City menekan, sebelum Khadija “Bunny” Shaw menaklukkannya pada menit ke-66 untuk membawa tim tamu unggul. United akhirnya membalas lewat gol penyama kedudukan Elisabeth Terland pada menit ke-89.

    Bagi Tullis-Joyce, penampilan apik melawan tim papan atas memperkuat posisinya di timnas putri Amerika Serikat (USWNT). Mempertahankan level permainan itu akan menjadi kunci dalam persaingannya untuk menjadi kiper pilihan utama Emma Hayes.

  • Cedera di mana-mana

    Naomi Girma, Chelsea
    Getty

    Naomi Girma tidak tercantum dalam daftar pemain cadangan yang bisa diturunkan saat Chelsea bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace.

    Menjelang kualifikasi Piala Dunia, kondisi kebugaran Sam Coffey dan Naomi Girma masih menjadi perhatian Emma Hayes. Keduanya baru-baru ini absen membela timnas, sehingga pemulihan mereka dan pilihan yang tersedia selama mereka absen menjadi sorotan.

    Coffey langsung memberi dampak setelah bergabung dengan Manchester City dari Portland Thorns pada Januari. Ia tampil secara reguler dalam perjalanan klub menjuarai WSL. Namun, masalah kebugaran menghambat momentumnya. City mengonfirmasi bahwa ia menjalani operasi ringan pada lutut awal tahun ini. Ia kemudian mengalami cedera yang tidak diungkapkan jenisnya saat City menang 4-2 atas Arsenal pada 4 Oktober. Cedera itu memaksanya mundur dari laga persahabatan timnas putri Amerika Serikat (USWNT) melawan Spanyol pada Oktober.

    Girma juga mengalami periode yang kerap terganggu sejak bergabung dengan Chelsea dari San Diego Wave pada 2025. Bek tengah itu absen pada awal musim WSL ini sebelum cedera saat latihan membuatnya tidak dapat tampil pada jeda internasional terakhir.

    Sebagai pilar lini pertahanan USWNT, kembalinya Girma sebelum kualifikasi akan menjadi dorongan besar bagi Hayes. Bagi Chelsea, kesempatan tampil secara beruntun akan membantu Girma membangun konsistensi yang sulit diraihnya akibat hambatan berulang.

    Situasi Yohannes belum sejelas itu. Ia tidak tampil dalam kemenangan 5-0 OL Lyonnes atas Marseille, tetapi alasan absennya masih belum diketahui. Tanpa konfirmasi, tidak ada cukup dasar untuk menganggap absennya Yohannes sebagai kekhawatiran cedera lainnya.

    Sebagai salah satu gelandang paling menjanjikan di USWNT, Yohannes akan mendapat banyak manfaat dari menit bermain reguler bersama klub seiring perkembangannya. Hayes berharap ketiga pemain tersedia dan telah menemukan ritme permainan mereka ketika perhatian kembali tertuju pada kualifikasi.

  • Fox beraksi dengan caranya sendiri

    Emily Fox Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    Emily Fox bermain selama 71 menit dalam kemenangan Arsenal 2-1 atas Tottenham.

    Emily Fox membantu Arsenal meraih kemenangan penting 2-1 atas Tottenham dalam derbi London utara pada Sabtu, sekaligus mengakhiri rentetan lima pertandingan tanpa kemenangan Arsenal di WSL.

    Turun sejak awal di posisi biasanya sebagai bek kanan, Fox memberikan stabilitas di lini belakang sekaligus mendukung serangan Arsenal dari sisi lapangan. Arsenal tertinggal lebih dulu lewat gol cepat Cathinka Tandberg sebelum Georgia Stanway menyamakan kedudukan. Penalti Alessia Russo pada babak kedua memastikan kemenangan setelah sempat tertinggal, sementara Fox ditarik keluar pada menit ke-71.

    Fox tetap menjadi salah satu pilihan Hayes yang paling mapan di lini belakang menjelang kualifikasi Piala Dunia. Pengalaman internasionalnya dan kesempatan bermain secara reguler melawan lawan-lawan kuat bersama Arsenal menempatkannya dalam posisi kuat untuk mempertahankan tempat di susunan pemain inti USWNT.