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Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC 2-1GOAL

USWNT Abroad: Sam Coffey menangi duel Arsenal, Phallon Tullis-Joyce bersinar saat kekhawatiran cedera membayangi persiapan USWNT menuju laga melawan Spanyol

Manchester City-nya Sam Coffey mengalahkan Arsenal-nya Emily Fox, Alyssa Thompson bersinar untuk Chelsea, Naomi Girma cedera saat latihan, dan Phallon Tullis-Joyce mencatat clean sheet melawan Liverpool.

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  • Phallon Tullis-Joyce menuju pemusatan latihan USWNT dengan catatan clean sheet dan momentum besar. Namun, tidak semua pemain Amerika di Women's Super League (WSL) mendapat perpisahan yang semulus itu. Dengan dua laga melawan Spanyol, tim peringkat 1 dunia, di depan mata, akhir pekan ini menghadirkan penampilan yang menggembirakan sekaligus kekhawatiran soal cedera.

    Bagi Sam Coffey, Emily Fox, Alyssa Thompson, dan Tullis-Joyce, kini saatnya menukar warna klub dengan jersey tim nasional dan terbang ke Atlanta. Mereka akan memiliki waktu sekitar sepekan untuk kembali beradaptasi di skuad Emma Hayes dan bersiap menghadapi dua ujian besar melawan Spanyol.

    Naomi Girma tidak akan bergabung dengan mereka. Bek Chelsea itu awalnya masuk dalam skuad 26 pemain pilihan Hayes, tetapi digantikan setelah mengalami cedera saat latihan. Coffey juga sempat menimbulkan kekhawatiran ketika ia meninggalkan laga Manchester City pada akhir pekan dengan apa yang tampak seperti benturan, meski ia tetap masuk dalam daftar skuad pemusatan latihan.

    Sementara itu, Tullis-Joyce menampilkan performa paling menonjol di antara para pemain Amerika yang berkarier di luar negeri, dengan melakukan delapan penyelamatan dalam kemenangan 1-0 Manchester United atas Liverpool. Itu menjadi pengingat tepat waktu tentang apa yang bisa ia berikan kepada tim nasional. Dengan Claudia Dickey dari Seattle Reign juga masuk persaingan, kompetisi

  • Coffey membantu City bangkit untuk mengalahkan Arsenal

    Manchester City women

    Sam Coffey bermain dalam kemenangan tipis 4-2 Manchester City atas Arsenal dan rekan setimnya di USWNT, Emily Fox.

    Coffey menghadirkan ketenangan di laga yang berjalan ketat sepanjang sore, membantu Manchester City dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Arsenal 4-2.

    Gelandang USWNT itu menjadi starter dan bermain selama 70 menit, dengan 95 persen umpannya tepat sasaran saat City mempertahankan start sempurna mereka di musim Women's Super League.

    Coffey meninggalkan pertandingan dengan masalah pergelangan kaki yang tampak jelas, menambah kekhawatiran jelang pemusatan latihan USWNT, meski ia tetap masuk dalam skuad untuk laga melawan Spanyol. Setelah absen pada jeda internasional Juni, ia dijadwalkan kembali untuk menghadapi dua ujian berat melawan tim peringkat satu dunia. Ketenangannya saat menguasai bola dan disiplin bertahan di lini tengah bisa sangat berharga.

  • Tullis-Joyce melangkah maju

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26
    Getty Images

    Tullis-Joyce tampil luar biasa dalam kemenangan 1-0 Manchester United atas Liverpool.

    Tullis-Joyce nyaris tak punya ruang untuk melakukan kesalahan setelah Julia Zigiotti Olme membawa Manchester United unggul pada menit keenam. Liverpool melepaskan 14 tembakan dan mencatatkan 1,41 expected goals, tetapi kiper asal Amerika Serikat itu membantu menjaga keunggulan tipis tersebut.

    Momen terbaiknya hadir pada babak pertama, ketika ia menggagalkan Cornelia Kapocs dan Beata Olsson secara beruntun. Setelah itu, ia menepis upaya lain dari Olsson hingga membentur tiang gawang, lalu terus membuat frustrasi Liverpool selepas jeda dengan penyelamatan atas percobaan Alejandra Bernabe dan Marie Höbinger. Intervensi-intervensi itu membantu mengubah gol pembuka cepat menjadi tiga poin.

    Hasil tersebut menghadirkan clean sheet pertama United musim ini dan memperpanjang rentetan kemenangan mereka menjadi empat pertandingan di semua kompetisi. Bagi Tullis-Joyce, itu adalah sore yang menuntut karena ia harus menjaga keunggulan yang tak pernah bertambah lebih dari satu gol.

  • Thompson menambah dorongan

    Alyssa Thompson Chelsea 2025-26 WSL
    Getty

    Alyssa Thompson tidak menjadi starter dalam kemenangan Chelsea atas West Ham, tetapi tetap masuk pada babak kedua dan menambah daya gedor serangan.

    Thompson terus menunjukkan pengaruhnya untuk Chelsea pada akhir pekan lalu, membantu Chelsea meraih kemenangan 3-0 atas West Ham di WSL. Meski tidak mencetak gol, Thompson tampil berpengaruh dalam serangan dan berperan dalam gol-gol akhir Chelsea saat tim London itu menjauh.

    Itu terjadi setelah penampilan penentu kemenangannya melawan Arsenal pada akhir pekan sebelumnya, ketika golnya di babak pertama memastikan kemenangan 1-0 dan memberinya penghargaan 'Bintang Pertandingan' Chelsea.

    Dengan USWNT selanjutnya akan menghadapi Spanyol, perannya yang terus berkembang dan performa apiknya belakangan ini memberi Hayes satu lagi opsi serangan yang dinamis saat AS bersiap menghadapi salah satu ujian terbesarnya pada musim gugur ini.

  • Cedera lain bagi Naomi Girma

    Naomi Girma, Chelsea

    Naomi Girma mengalami benturan menjelang pertandingan Chelsea pada akhir pekan, dan karena cedera tersebut dicoret dari skuad USWNT untuk pertandingan melawan Spanyol.

    Akhir pekan Girma lebih banyak menyoroti apa yang hilang dari Chelsea ketimbang apa yang bisa ia kontribusikan di lapangan, karena bek tersebut harus menepi setelah mengalami benturan dalam latihan.

    Manajer Chelsea Sonia Bompastor mengatakan Girma diperkirakan akan absen selama “mungkin beberapa pekan”, yang berarti ia akan melewatkan pertandingan USWNT mendatang melawan Spanyol meski sebelumnya sempat masuk dalam skuad 26 pemain USWNT.

    Absennya Girma menjadi pukulan besar bagi Chelsea dan Amerika Serikat, terutama dengan Spanyol menghadirkan salah satu ujian terberat dalam kalender internasional.

    Sang bek sebelumnya sedang berusaha kembali masuk ke dalam rencana Chelsea setelah awal musim yang terbatas, dan ketenangan, atletisme, serta kemampuannya masih belum sempat ditampilkan untuk Chelsea. Fokus Girma kini akan tertuju pada satu periode pemulihan lagi, dengan harapan ia bisa kembali ke kebugaran penuh jelang persiapan USWNT untuk Piala Dunia.