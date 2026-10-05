Phallon Tullis-Joyce menuju pemusatan latihan USWNT dengan catatan clean sheet dan momentum besar. Namun, tidak semua pemain Amerika di Women's Super League (WSL) mendapat perpisahan yang semulus itu. Dengan dua laga melawan Spanyol, tim peringkat 1 dunia, di depan mata, akhir pekan ini menghadirkan penampilan yang menggembirakan sekaligus kekhawatiran soal cedera.

Bagi Sam Coffey, Emily Fox, Alyssa Thompson, dan Tullis-Joyce, kini saatnya menukar warna klub dengan jersey tim nasional dan terbang ke Atlanta. Mereka akan memiliki waktu sekitar sepekan untuk kembali beradaptasi di skuad Emma Hayes dan bersiap menghadapi dua ujian besar melawan Spanyol.

Naomi Girma tidak akan bergabung dengan mereka. Bek Chelsea itu awalnya masuk dalam skuad 26 pemain pilihan Hayes, tetapi digantikan setelah mengalami cedera saat latihan. Coffey juga sempat menimbulkan kekhawatiran ketika ia meninggalkan laga Manchester City pada akhir pekan dengan apa yang tampak seperti benturan, meski ia tetap masuk dalam daftar skuad pemusatan latihan.

Sementara itu, Tullis-Joyce menampilkan performa paling menonjol di antara para pemain Amerika yang berkarier di luar negeri, dengan melakukan delapan penyelamatan dalam kemenangan 1-0 Manchester United atas Liverpool. Itu menjadi pengingat tepat waktu tentang apa yang bisa ia berikan kepada tim nasional. Dengan Claudia Dickey dari Seattle Reign juga masuk persaingan, kompetisi