Lily Yohannes punya gol untuk dirayakan, dua kemenangan yang diraih dan, pada Minggu, sebuah lapangan miliknya sendiri.

Gelandang muda itu mencetak gol dalam kemenangan 6-0 Olympique Lyonnais atas Juventus pada Rabu sebelum tampil singkat saat timnya menang 1-0 atas Saint-Malo pada Sabtu. Setelah itu, ia mencapai tonggak berbeda dengan membuka Cruyff Court miliknya sendiri. Berkaitan dengan penghargaan Johan Cruyff Talent of the Year 2023-24 yang diterimanya, ruang komunitas itu memberi anak-anak muda tempat untuk berkumpul dan berolahraga, sekaligus menghubungkan Yohannes dengan sepakbola di luar penampilannya sendiri.

Rekan-rekannya di tim nasional wanita Amerika Serikat juga menjalani akhir pekan yang penuh peristiwa. Di Liga Super Wanita Inggris, Sam Coffey tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini bersama Manchester City, tetapi Alyssa Thompson dan Chelsea meraih kemenangan pada Sabtu.

Pada Minggu, kondisi Emily Fox menimbulkan kekhawatiran setelah ia harus keluar menyusul benturan pada menit ke-83 dalam hasil imbang 1-1 Arsenal melawan London City Lionesses. Sementara itu, Phallon Tullis-Joyce kembali mencatatkan nirbobol saat Manchester United menang 2-0 atas Crystal Palace pada Sabtu.

Perhatian akan segera beralih kembali ke tugas internasional, dengan USWNT dijadwalkan tampil di perempat-final Concacaf W Championship pada 27 November.

GOAL mengulas kiprah para pemain Amerika Serikat di Liga Super Wanita Inggris dan Prancis...