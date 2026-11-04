Tom Hindle: Tidak ada kejutan berarti! Selama sekitar 18 bulan terakhir, Pochettino terus membuat keputusan yang sulit ditebak. Kali ini, pilihannya terlihat, yah, biasa saja? Para pemain muda yang tampil bagus bulan lalu tetap mendapat tempat. Para pemain yang selalu bisa diandalkan kembali masuk skuad, meski performa mereka di level klub belakangan ini tidak terlalu bagus. Ini skuad untuk memenangi pertandingan bersama pemain-pemain yang ia percayai. Sejauh ini, Pochettino enggan mengambil pendekatan itu.

Ryan Tolmich: Begitu banyak pemain muda yang masuk skuad. Karena pemusatan latihan U23 berlangsung pada saat yang sama, tampaknya sebagian besar pemain muda dari pemusatan latihan sebelumnya akan bergabung dengan tim Olimpiade. Beberapa pemain, seperti Cavan Sullivan dan Julian Hall, tentu tampak akan tetap berada di skuad ini. Namun, cukup mengejutkan melihat Mathis Albert, Justin Ellis, Neil Pierre, dan Adri Mehmeti juga mempertahankan tempat mereka. Ini menunjukkan Pochettino menilai mereka tinggi. Meski tidak menutup kemungkinan mereka akan memperkuat tim U23 pada masa mendatang, mereka kini juga masuk dalam pertimbangan untuk tim senior.

Alex Labidou: Secara umum, pilihan Pochettino kali ini sesuai perkiraan, tetapi Santiago Castañeda dan Bryan Reynolds patut mendapat sorotan. Castañeda adalah talenta yang belum banyak dikenal tetapi tengah menanjak, sementara Reynolds menjadi contoh nyata bahwa kegigihan bisa membuahkan hasil. Ekspektasi terhadapnya di Roma sangat besar, tetapi siapa pun bisa menduga bahwa bermain di bawah asuhan José Mourinho tidak akan cocok baginya. Setelah berpindah-pindah klub dengan status pinjaman dan membangun kembali kepercayaan dirinya di Belgia, ia kini tampil cemerlang di Prancis dan tampaknya berhasil mengungguli pemain andalan Mark McKenzie untuk mendapatkan tempat di lini pertahanan.