Baiklah, mungkin sudah saatnya menyikapi semua ini dengan lebih serius. Timnas Amerika Serikat telah jauh meninggalkan euforia musim panas 2026. Piala Dunia itu menghadirkan banyak momen berkesan. Namun kini, pesonanya mulai memudar. Semua itu tinggal kenangan. Tak satu pun terasa nyata, atau bahkan relevan, lagi.
Sekarang, ada pertandingan berbeda yang benar-benar penting. Memang, Nations League bukan Piala Dunia. Namun, timnas Amerika Serikat harus memenangi pertandingan-pertandingan ini untuk melaju, sebagaimana lazimnya kompetisi sistem gugur. Pelatih Mauricio Pochettino telah memilih skuad yang mencerminkan hal itu. Sejumlah pemain andalan, Christian Pulisic, Gio Reyna, dan Folarin Balogun, masuk dalam skuad. Begitu pula para pemain muda yang tampil mengesankan bulan lalu. Perpaduan ini seolah menegaskan: “Kami ingin menang.”
Namun, adakah keputusan yang keliru? Misalnya, haruskah Ricardo Pepi masuk dalam skuad? Dan jika leg pertama Amerika Serikat melawan Haiti digelar besok, siapa saja yang seharusnya masuk susunan pemain utama? GOAL mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dan lainnya dalam edisi terbaru... The Rondo.