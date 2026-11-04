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USMNT Rondo 1-1GOAL

USMNT Rondo: Haruskah Cavan Sullivan menjadi starter bersama Christian Pulisic, dan apakah Mauricio Pochettino sudah menemukan susunan 11 pemain terbaiknya untuk laga Nations League melawan Haiti?

Daftar skuad timnas Amerika Serikat untuk laga Nations League melawan Haiti tampaknya menunjukkan bahwa Mauricio Pochettino kini punya gambaran lebih jelas tentang siapa saja pemain terbaiknya.

Thomas Hindle
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  • Baiklah, mungkin sudah saatnya menyikapi semua ini dengan lebih serius. Timnas Amerika Serikat telah jauh meninggalkan euforia musim panas 2026. Piala Dunia itu menghadirkan banyak momen berkesan. Namun kini, pesonanya mulai memudar. Semua itu tinggal kenangan. Tak satu pun terasa nyata, atau bahkan relevan, lagi.

    Sekarang, ada pertandingan berbeda yang benar-benar penting. Memang, Nations League bukan Piala Dunia. Namun, timnas Amerika Serikat harus memenangi pertandingan-pertandingan ini untuk melaju, sebagaimana lazimnya kompetisi sistem gugur. Pelatih Mauricio Pochettino telah memilih skuad yang mencerminkan hal itu. Sejumlah pemain andalan, Christian Pulisic, Gio Reyna, dan Folarin Balogun, masuk dalam skuad. Begitu pula para pemain muda yang tampil mengesankan bulan lalu. Perpaduan ini seolah menegaskan: “Kami ingin menang.”

    Namun, adakah keputusan yang keliru? Misalnya, haruskah Ricardo Pepi masuk dalam skuad? Dan jika leg pertama Amerika Serikat melawan Haiti digelar besok, siapa saja yang seharusnya masuk susunan pemain utama? GOAL mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dan lainnya dalam edisi terbaru... The Rondo.

  • Apa kejutan terbesar dari daftar pemain tersebut?

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Ada beberapa kejutan dalam pemilihan skuad terbaru Pochettino.

    Tom Hindle: Tidak ada kejutan berarti! Selama sekitar 18 bulan terakhir, Pochettino terus membuat keputusan yang sulit ditebak. Kali ini, pilihannya terlihat, yah, biasa saja? Para pemain muda yang tampil bagus bulan lalu tetap mendapat tempat. Para pemain yang selalu bisa diandalkan kembali masuk skuad, meski performa mereka di level klub belakangan ini tidak terlalu bagus. Ini skuad untuk memenangi pertandingan bersama pemain-pemain yang ia percayai. Sejauh ini, Pochettino enggan mengambil pendekatan itu.

    Ryan Tolmich: Begitu banyak pemain muda yang masuk skuad. Karena pemusatan latihan U23 berlangsung pada saat yang sama, tampaknya sebagian besar pemain muda dari pemusatan latihan sebelumnya akan bergabung dengan tim Olimpiade. Beberapa pemain, seperti Cavan Sullivan dan Julian Hall, tentu tampak akan tetap berada di skuad ini. Namun, cukup mengejutkan melihat Mathis Albert, Justin Ellis, Neil Pierre, dan Adri Mehmeti juga mempertahankan tempat mereka. Ini menunjukkan Pochettino menilai mereka tinggi. Meski tidak menutup kemungkinan mereka akan memperkuat tim U23 pada masa mendatang, mereka kini juga masuk dalam pertimbangan untuk tim senior.

    Alex Labidou: Secara umum, pilihan Pochettino kali ini sesuai perkiraan, tetapi Santiago Castañeda dan Bryan Reynolds patut mendapat sorotan. Castañeda adalah talenta yang belum banyak dikenal tetapi tengah menanjak, sementara Reynolds menjadi contoh nyata bahwa kegigihan bisa membuahkan hasil. Ekspektasi terhadapnya di Roma sangat besar, tetapi siapa pun bisa menduga bahwa bermain di bawah asuhan José Mourinho tidak akan cocok baginya. Setelah berpindah-pindah klub dengan status pinjaman dan membangun kembali kepercayaan dirinya di Belgia, ia kini tampil cemerlang di Prancis dan tampaknya berhasil mengungguli pemain andalan Mark McKenzie untuk mendapatkan tempat di lini pertahanan.

  • Siapa yang paling mengejutkan tidak masuk daftar?

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    as-sportfoto

    Awal musim yang kuat dari Joe Scally diperkirakan cukup untuk menjadi alasan memasukkannya ke dalam skuad.

    TH: Memangnya ada? Jika melihat pilihan pemain USMNT secara keseluruhan, bisakah Anda menunjukkan satu pemain yang benar-benar bisa menjadi pembeda tetapi tidak dipanggil kali ini? Mungkin Ricardo Pepi layak disebut. Namun, ia pun baru kembali dari cedera dan sedang berusaha menemukan lagi ketajamannya. Joe Scally mungkin bisa menambah kedalaman lini pertahanan, sehingga para pemain tidak perlu memaksakan otot paha belakang mereka. Yunus Musah barangkali juga layak dipertimbangkan. Namun, selain itu, pemilihannya sudah bagus.

    RT: Joe Scally jelas menjadi jawabannya. Penampilannya sedang luar biasa dan ia semakin baik dalam satu aspek yang selama ini menjadi kelemahannya: menyerang. Secara umum, Pochettino memberi kesempatan kepada pemain yang tampil lebih dari sekadar bagus di level klub, tetapi kali ini Scally tidak mendapat panggilan. Tantangannya sekarang adalah menunjukkan bahwa ini bukan sekadar performa bagus sesaat, melainkan peningkatan yang nyata. Jika berhasil, ia akan segera kembali.

    AL: Meski tidak dipanggilnya McKenzie patut menjadi perhatian, pilihan kami adalah Ricardo Pepi. Ia sudah pulih dari cedera dan sedang tampil bagus, tetapi tetap tidak mendapat tempat di skuad ini. Memang, Pochettino sebelumnya pernah tidak memanggil pemain yang baru pulih dari cedera. Namun, bintang PSV itu juga tampak mulai tertinggal dari pemain seperti Julian Hall dan Justin Ellis. Sayangnya bagi Pepi, ini kembali mengingatkan bahwa terkadang kemampuan terbaik adalah kesiapan untuk bermain.

  • Apakah Folarin Balogun layak masuk skuad setelah awal musim yang sulit?

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    ABACAPRESS

    Menit bermain Folarin Balogun sejauh musim ini belum konsisten.

    TH: Keputusannya sedikit lebih sulit daripada yang mungkin Anda kira, tetapi secara keseluruhan, ya. Dia masih penyerang paling berbakat yang dimiliki timnas AS. Meski performanya sedikit menurun setelah menjalani musim panas yang luar biasa rumit, dan itu pun masih meremehkan situasinya, dia tetap harus masuk pertimbangan.

    RT: Tentu saja. Timnas AS belum cukup bagus untuk mengabaikan pemain yang jelas berbakat hanya karena performanya sedang menurun. Jika Anda memiliki pemain sebagus dia, dia harus ikut pemusatan latihan selama kondisinya bugar. Pada umumnya, sesederhana itu.

    AL: Ya, Balogun patut diberi kelonggaran setelah bisa dibilang menjadi pemain terbaik AS di Piala Dunia. Namun, Pochettino harus menegaskan bahwa masuk skuad tidak menjamin tempat sebagai starter. Jika Hall datang ke pemusatan latihan dalam kondisi lebih siap, mengapa tidak tetap memakai pendekatan yang kita lihat pada September?

  • Jika Pochettino tetap menggunakan sistem yang sama, seperti apa susunan pemain yang sebaiknya diturunkan timnas putra Amerika Serikat?

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    Action Plus

    Gio Reyna tampil mengesankan dalam beberapa laga persahabatan bulan lalu dan mungkin sudah cukup meyakinkan untuk mengamankan tempat di susunan pemain inti.

    TH: Harus memakai formasi 4-2-3-1. Susunannya kira-kira begini: Matt Freese; Freeman, Richards, Trusty, Robinson; Adams, McKennie; Pulisic, Reyna, Sullivan; Balogun. Namun, tampaknya Pochettino akan berusaha mencari cara untuk memasukkan Malik Tillman ke dalam tim.

    RT: Formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 tampaknya paling cocok, tergantung bagaimana Anda mengelompokkan para gelandang. Pulisic akan berada di satu sisi, Sullivan atau Reyna di sisi lainnya, sementara lini tengah dibangun di sekitar Adams, McKennie, dan Tillman lagi. Berikut susunan lengkap yang seharusnya dimainkan:

    Kochen, Robinson, Trusty, Richards, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic, Sullivan, Balogun

    Susunan ini mendekati sebelas pemain terkuat yang bisa diturunkan, dan masuk akal untuk memainkannya seperti itu dalam pemusatan latihan kali ini.

    AL: Kochen, Freeman, Trusty, Richards, Robinson, Berhalter, Adams, Tillman, Pulisic, Reyna, Balogun dalam formasi 4-2-3-1.

  • Apa yang ditunjukkan skuad ini tentang Nations League?

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    Sports Press Photo

    Pilihan skuad Pochettino tampaknya menunjukkan bahwa ia sudah memiliki gambaran tentang sebelas pemain terbaiknya.

    TH: Ini menunjukkan bahwa pertandingan ini ditanggapi dengan serius! Selain satu-dua nama yang agak janggal dalam skuad, tidak ada eksperimen di sini. Dan, ya, ini pertandingan perempat final yang tentu ingin dimenangi; artinya, Pochettino tidak berminat meraih kemenangan dengan susah payah bersama sekumpulan pemain remaja. Sebaliknya, ini kesempatan bagi tim terbaiknya untuk menampilkan permainan terbaik mereka.

    RT: Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menganggapnya serius, tetapi juga menyikapi fase dalam siklus ini sebagaimana adanya: masa pembangunan kembali. Jika ini pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang menentukan hidup-mati, mungkin tidak akan ada begitu banyak pemain muda di tim. Namun, ini bukan pertandingan seperti itu; ini adalah Nations League. Artinya, ini menjadi ajang persiapan yang baik untuk pertandingan-pertandingan tersebut, sekaligus kesempatan bagi para pemain yang layak mendapat peluang itu setelah pemusatan latihan terakhir untuk naik ke level berikutnya.

    AL: Pochettino jelas melihat pentingnya kompetisi ini, dan pertandingan-pertandingan ini bukan laga persahabatan. Jangan lupa: untuk pertama kalinya selama ia menangani Amerika Serikat, tim ini gagal menjuarai turnamen tersebut. Sudah saatnya merebut kembali trofi itu, dan Amerika Serikat seharusnya sangat diunggulkan di sini. Kompetisi ini juga menjadi persiapan yang berguna untuk kualifikasi dan Gold Cup mendatang.