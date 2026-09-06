Usain Bolt ke tim Sunday League Harlem Globetrotters?! Di balik proyek bertabur bintang Wythenshawe FC yang menampilkan ikon-ikon Premier League
Stadion Komunitas Hollyhedge Park di kota Wythenshawe, Greater Manchester, yang berkapasitas 1.500 penonton, telah menjadi destinasi akhir pekan yang sangat menarik bagi penggemar sepak bola dari seluruh negeri. Tim utama semi-profesional Wythenshawe bermain di Northern Premier League Division One West, level kedelapan sepak bola Inggris, tetapi popularitas mereka kini ditandingi oleh tim veteran klub.
Itu karena skuad mereka, yang ditangani mantan gelandang Man City Stephen Ireland, musim lalu memiliki total lebih dari 1.800 penampilan di Premier League. "Daftar registrasinya konyol. Lalu karena hanya 11 pemain yang bisa bermain, saya harus memberi tahu para mantan pemain profesional ini bahwa kami tidak membutuhkan kalian untuk pekan ini dan semua orang seperti sangat ingin bermain," kata Ireland kepada Ladbrokes pada Maret, seperti dikutip The Sun.
Ia juga mengungkapkan bahwa peraih delapan medali emas Olimpiade Usain Bolt telah menghubunginya untuk ikut terlibat. Pembicaraan itu tampaknya berjalan lancar, karena raja sprint Jamaika tersebut resmi terdaftar bersama Wythenshawe Veterans untuk musim 2026-27.
Bolt meniti karier di sepak bola profesional setelah pensiun dari atletik pada 2017, dengan sempat bermain untuk klub A-League, Central Coast Mariners. Di usia yang masih 40 tahun, Bolt tentu akan percaya diri bisa memberi dampak besar di Cheshire Veterans Premier League untuk pemain di atas 35 tahun. Namun, ia harus berbagi sorotan dengan sederet bintang sepak bola mapan lainnya saat Wythenshawe Vets berupaya melanjutkan laju luar biasa mereka sebagai kekuatan besar sepak bola Minggu.
Ireland sang arsitek
Wytheshawe Vets meraih promosi beruntun dan memenangi 30 dari 32 pertandingan mereka pada musim 2024-25, tetapi juga menelan kekalahan beruntun di final County Cup, dan ada rasa lapar kolektif untuk lebih. Salah satu pemain, Blake Norton, kebetulan merupakan teman dekat Ireland, dan mengundangnya untuk ambil bagian dalam pramusim musim panas lalu.
Sebagai mantan pemain internasional Republik Irlandia yang juga pernah membela Aston Villa, Newcastle, dan Stoke City, Ireland kemudian bisa memanfaatkan daftar kontak impresifnya dengan baik. Ini juga bukan soal menghubungi orang-orang secara tiba-tiba, karena Ireland telah memulai pertandingan informal sembilan lawan sembilan setiap Selasa malam bersama teman-temannya sesama pesepakbola setelah pandemi Covid-19. Mantan rekan setim Ireland di Man City, Nedum Onuoha, menjadi yang pertama bergabung dengannya, dan tak lama kemudian sesi latihan Wythenshawe mulai terlihat seperti grup Soccer Aid.
Lini serang mereka kemudian dipenuhi mantan talenta Premier League, dari penyerang Inggris dan Liverpool Emile Heskey serta bintang Everton Oumar Niasse, hingga sosok kultus Newcastle Papiss Cisse dan penyerang Burnley George Boyd. Joleon Lescott, juara Premier League bersama City yang dikenal sebagai bek dengan tekel keras, juga ikut bermain di lini depan alih-alih dalam peran biasanya di lini belakang.
Wythenshawe juga memiliki dua pemenang gelar lain yang bisa diandalkan, yakni mantan kapten Man Utd yang dicintai Antonio Valencia dan ikon Leicester Danny Drinkwater, sementara bek Wigan Maynor Figueroa dan winger Swansea Jefferson Montero menambah lebih banyak pengalaman ke dalam skuad mereka. Ireland juga berhasil mendatangkan kompatriotnya Paul McShane, Darron Gibson, dan Ciaran Westwood dalam beberapa bulan terakhir, dengan setiap pemain diwajibkan membayar iuran skuad bulanan sebesar £15.
Ini sangat berbeda dari dibayar jutaan untuk bermain di level tertinggi, tetapi ini bukan soal uang bagi siapa pun yang terlibat. "Ketika Anda masih mencintai sepakbola dan Anda tahu Anda masih bisa melakukannya, di mana pun Anda bisa bermain sepakbola, apa yang akan Anda lakukan?" kata Niasse kepada The Sun. "Ini lebih seperti kegembiraan karena kami punya tempat untuk bermain dengan organisasi."
"Ini sangat menyenangkan"
Bahkan sempat ada pembicaraan soal top skor sepanjang masa Man Utd, Wayne Rooney, bergabung untuk sementara waktu, dengan Drinkwater termasuk di antara mereka yang menyambut ide tersebut, meski itu berarti posisinya bisa terancam. "Rooney, ya? Bayangkan itu, itu bakal luar biasa. Rooney di posisi No.10, tidak buruk juga. Saya senang-senang saja menonton dari pinggir lapangan," kata eks gelandang Chelsea itu kepada The Sun.
Namun, pemain-merangkap-pelatih Ireland menegaskan bahwa para pemain yang paling lama berada di ruang ganti tidak akan disingkirkan demi memberi tempat bagi nama-nama yang lebih terkenal. Ia mengatakan kepada The Telegraph: "Saya berhati-hati untuk tidak membawa terlalu banyak orang karena kami ingin ini menjadi perpaduan para veteran sejati yang sudah lama ada dengan mungkin empat atau lima pemain profesional setiap kali. Tapi ini sangat menyenangkan. Kami menyukainya."
Itu jelas terlihat musim lalu, ketika Wythenshawe meraih quadruple bersejarah. Ireland dan kolega menjuarai Cheshire Premier Division dengan selisih gol gila, +87, dan akhirnya mengangkat trofi County Cup setelah menghajar East Manchester Vets 9-2. Mereka mengalahkan Vickerstown 8-2 untuk merebut Lancashire FA Veterans Cup, dan melengkapi raihan mereka dengan sukses di The League Chairman's Cup.
Skor yang timpang sudah menjadi hal biasa, tetapi Drinkwater tidak merasa dominasi mereka adalah sesuatu yang buruk. "Kami tidak di sini untuk memanfaatkan standar yang ada, ini murni untuk mendapatkan kesenangan dan kebugaran," ujarnya kepada Sky Sports. "Semoga lawan juga melihat sisi positifnya."
Karier Drinkwater sayangnya meredup setelah menjalani periode yang membuat frustrasi di Chelsea, dan ia pensiun pada usia 33 tahun setelah setahun tanpa klub. Bermain untuk Wythenshawe telah mengembalikan gairahnya terhadap sepakbola, seperti lanjutnya: "Saya rasa Anda tidak bisa mendapatkan kesenangan yang jauh lebih besar dari sepakbola selain hal-hal seperti ini. Anda tidak bisa membandingkannya [dengan kehidupan di Premier League] - Anda mendapat sandwich bacon dan bir setelahnya, itu luar biasa."
Cisse jadi viral
Wythenshawe Vets mendadak menghiasi headline surat kabar setelah tanpa ampun menggulung South Liverpool 13-0, dengan Cisse mencetak tujuh gol di depan penonton tuan rumah yang bersuka cita. Namun, mantan No.9 Senegal itu juga viral karena sebuah rangkaian 30 detik yang memalukan, sekaligus luar biasa.
Cisse maju untuk mengeksekusi penalti pada babak pertama, tetapi tendangannya yang lemah berhasil ditepis kiper South Liverpool, lalu ia melanjutkannya dengan melepaskan bola rebound ke tiang gawang. Ada sedikit defleksi pada tembakan itu yang membuat Wythenshawe mendapatkan sepak pojok, dan Cisse berlari kecil untuk mengambilnya sambil memasang senyum kecut di wajahnya.
Namun, ekspresi itu berubah menjadi wajah ngeri bagi Cisse, ketika ia entah bagaimana berhasil menendang bola langsung keluar hingga menghasilkan tendangan gawang, dengan seorang pengguna X menyebutnya sebagai "sepak pojok terburuk yang pernah saya lihat". Meski begitu, ia tetap tertawa paling akhir saat peluit akhir berbunyi.
Enam dari golnya lahir pada 45 menit kedua, termasuk sebuah penyelesaian lob brilian yang membuat penonton tertawa tak percaya. The Telegraph melaporkan bahwa sekitar 800 orang datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut, sesuatu yang nyaris tak pernah terdengar dalam sepak bola veteran Sunday League, dan banyak dari mereka berkumpul di belakang gawang yang berada dekat clubhouse untuk melihat lebih dekat para bintang di akhir laga.
Cisse mendapatkan sorakan paling meriah saat meninggalkan lapangan, dan ia berbicara dengan beberapa fan sebelum menandatangani autograf untuk sekelompok anak-anak sebagai gestur yang berkelas. Wythenshawe meledak di media sosial dan mendapatkan pengakuan internasional, membuat ketua klub Carl Barrett gembira.
"Ini benar-benar berawal dari percakapan tentang bagaimana kami bisa menjuarai County Cups dan tiba-tiba kami memiliki semua pemain bintang ini," katanya kepada The Guardian tahun lalu. "Publisitas positif selalu bagus, tetapi kami belum pernah mendapat sesuatu seperti ini sebelumnya. Saya bahkan mendapat pesan dari salah satu anggota keluarga saya di Australia, sejauh itulah jangkauan kami.
"Wythenshawe bukan daerah yang paling makmur, tetapi semoga ini bisa membantu kami mendapatkan lebih banyak pemain, menghasilkan lebih banyak uang, dan menghadirkan suasana positif di tempat ini … Anda benar-benar bisa merasakannya."
Lebih banyak wajah baru
Namun, semuanya tidak selalu berjalan mulus. Ireland menjadi korban tekel telat dengan pul mengarah ke atas dalam sebuah pertandingan pada Mei yang membuatnya harus mendapat penanganan medis di lapangan dari paramedis. Ia dilarikan ke rumah sakit dan kemudian menjalani operasi akibat patah parah pada tulang tibia dan fibula di kakinya.
Saat ini Ireland masih berupaya memulihkan kebugarannya, dan cedera itu memaksanya absen dari penampilan perdana Wythenshawe di ajang tahunan TST seven-a-side cup di Amerika Serikat. Meski begitu, ia tetap hadir untuk memberi dukungan di North Carolina, dan tim asal Manchester itu lolos dari fase grup dengan meraih enam poin dari kemungkinan sembilan untuk memastikan duel babak 32 besar melawan Soccer Central FC.
Wythenshawe pada akhirnya kalah 3-2 dan gagal melanjutkan langkah untuk bersaing memperebutkan hadiah uang turnamen sebesar $1 juta, tetapi itu menjadi pengalaman yang memberi mereka eksposur berharga tambahan. Sejak saat itu, Ireland juga mampu menambah kualitas lebih banyak lagi ke dalam skuadnya, dengan kedatangan Bolt baru sebatas permulaan.
Mantan rekan setim Drinkwater di Leicester, Marc Albrighton, menjadi rekrutan utama, dengan mantan pemain sayap enerjik itu mencatatkan 310 penampilan di Premier League sepanjang 14 tahun, setelah mengawali kariernya di Aston Villa. Wythenshawe juga menyambut Erik Pieters, bek sayap tangguh yang menjadi sosok kunci bagi Stoke pada era Tony Pulis, serta Burnley di bawah Sean Dyche.
Pilihan terbaik dari para pendatang baru lainnya mencakup lulusan akademi Arsenal Kyle Bartley, yang bermain di Premier League untuk Swansea dan West Brom, legenda Watford Adrian Mariappa, serta mantan penyerang Rangers dan Derby Martyn Waghorn. Singkatnya, Wythenshawe siap menjalani satu tahun yang kembali sangat kuat.
asosiasi Angry Ginge
Dalam langkah cerdik lainnya, Wythenshawe mengumumkan bahwa mereka akan membiarkan Winton Yanited, yang dikelola oleh streamer sekaligus pemenang I’m a Celebrity: Get Me Out Of Here, Angry Ginge, menggunakan markas mereka untuk memainkan laga-laga Sabtu sepanjang musim 2026-27. Winton akan bermain di Hollyhedge ketika tim utama Wythenshawe melakoni laga tandang.
Barratt mengatakan kepada situs web klub soal pengaturan tersebut: "Ini adalah kesempatan fantastis untuk menghadirkan audiens baru ke stadion, meningkatkan profil Wythenshawe FC dan memperkenalkan klub serta fasilitas kami kepada orang-orang yang mungkin belum pernah mengunjungi kami sebelumnya." Sebuah pertandingan amal juga berlangsung antara Wythenshawe Vets dan Winton untuk Manchester Minds dan Come Together CIC pada hari Minggu, yang dimenangi tim Ireland dengan skor 5-2.
Penonton yang tiketnya terjual habis, dengan jumlah lebih dari 1.000 orang, menyaksikan pertandingan tersebut saat klub menggalang dana untuk tujuan mulia, sekaligus membangkitkan antusiasme lebih besar untuk kick-off musim yang besar. Kehadiran Bolt dalam campuran ini akan membawa daya tarik box office Wythenshawe ke level lain.
"Jangkauannya dan seberapa besar daya tarik yang didapatkannya... ini benar-benar meledak," kata Ireland kepada The Sun pada bulan Maret. "Sekarang ada kerumunan penonton yang sangat besar datang. Ini luar biasa. Ada begitu banyak hal yang sudah disiapkan. Orang-orang mendapatkan pekerjaan berkat ini, beberapa pemain mendapatkan sponsor dan pintu-pintu terbuka."
Namun yang lebih penting, ini telah membantu mengisi kekosongan. Menghadapi masa pensiun bisa sulit bagi para pemain profesional yang hidupnya berputar di sekitar permainan ini, dan lingkungan Wythenshawe memberikan perpaduan sempurna antara kebersamaan dan daya saing untuk membuat proses itu lebih mudah.
Ireland menambahkan: "Ini telah menjadi dorongan besar untuk kebugaran, bersosialisasi, dan semua orang berkumpul bersama. Dan juga dari sisi kesehatan mental. Anda meninggalkan sepakbola dan tidak tahu harus melakukan apa dengan diri Anda atau merasa punya tujuan. Meski Anda mencoba mempersiapkan diri untuk itu, hal itu mustahil karena suatu hari itu direnggut dari Anda dan rutinitas Anda ikut hilang. Ini memberi orang-orang tujuan yang nyata lagi."
'Datang untuk sepakbola, bertahan untuk vibe yang bagus' tampaknya menjadi filosofi inti Wythenshawe. Itulah permainan indah dalam bentuknya yang paling murni.