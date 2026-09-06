Stadion Komunitas Hollyhedge Park di kota Wythenshawe, Greater Manchester, yang berkapasitas 1.500 penonton, telah menjadi destinasi akhir pekan yang sangat menarik bagi penggemar sepak bola dari seluruh negeri. Tim utama semi-profesional Wythenshawe bermain di Northern Premier League Division One West, level kedelapan sepak bola Inggris, tetapi popularitas mereka kini ditandingi oleh tim veteran klub.

Itu karena skuad mereka, yang ditangani mantan gelandang Man City Stephen Ireland, musim lalu memiliki total lebih dari 1.800 penampilan di Premier League. "Daftar registrasinya konyol. Lalu karena hanya 11 pemain yang bisa bermain, saya harus memberi tahu para mantan pemain profesional ini bahwa kami tidak membutuhkan kalian untuk pekan ini dan semua orang seperti sangat ingin bermain," kata Ireland kepada Ladbrokes pada Maret, seperti dikutip The Sun.

Ia juga mengungkapkan bahwa peraih delapan medali emas Olimpiade Usain Bolt telah menghubunginya untuk ikut terlibat. Pembicaraan itu tampaknya berjalan lancar, karena raja sprint Jamaika tersebut resmi terdaftar bersama Wythenshawe Veterans untuk musim 2026-27.

Bolt meniti karier di sepak bola profesional setelah pensiun dari atletik pada 2017, dengan sempat bermain untuk klub A-League, Central Coast Mariners. Di usia yang masih 40 tahun, Bolt tentu akan percaya diri bisa memberi dampak besar di Cheshire Veterans Premier League untuk pemain di atas 35 tahun. Namun, ia harus berbagi sorotan dengan sederet bintang sepak bola mapan lainnya saat Wythenshawe Vets berupaya melanjutkan laju luar biasa mereka sebagai kekuatan besar sepak bola Minggu.