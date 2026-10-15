Belum lama berselang, pesepakbola Inggris yang berkarier di luar negeri masih sangat langka. Keengganan masing-masing pemain untuk meninggalkan wilayah yang sudah akrab bagi mereka membuat para pesepakbola Inggris secara keseluruhan sulit mengembangkan sayap.

Namun, dunia kini telah berubah. Perkembangan budaya membuat tak ada sudut dunia yang patut dianggap terlalu jauh. Meninggalkan kampung halaman dan merasakan cara hidup yang berbeda kini menjadi pengalaman yang patut disambut, bukan ditakuti.

Tentu ada tantangan, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi, yang harus diatasi sepanjang jalan. Namun, mengapa tidak menghadapinya alih-alih menghindarinya? Semakin banyak pemain yang memiliki pola pikir seperti itu.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, serta anggapan yang kerap kita dengar bahwa perjalanan dapat memperluas wawasan, GOAL akan turut mengisahkan perjalanan sejumlah petualang pemberani yang telah mendobrak batasan dan kini bisa berbagi pengalaman, baik soal olahraga maupun berlibur.

Berikutnya adalah Tyler Fredricson, yang meninggalkan ‘Teater Impian’ di Lancashire demi ‘Ibu Kota Olimpiade’, Lausanne, di Swiss…