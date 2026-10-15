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Tyler Fredricson Brits Abroad 1:1GOAL

Tyler Fredricson: Dari Manchester ke Lausanne dan kehidupan sebagai pesepakbola profesional di Swiss

Dalam edisi terbaru seri ‘Brits Abroad’ dari GOAL, seorang pria yang mulai bermain sepakbola pada usia tiga tahun, sempat tampil di Premier League bersama Manchester United, lalu berlabuh di Lausanne, berbicara tentang belajar bahasa Prancis, bersantai dengan bermain Xbox, dan hal-hal yang bisa dilakukan di Swiss.

Chris Burton
Diterjemahkan oleh

  • Belum lama berselang, pesepakbola Inggris yang berkarier di luar negeri masih sangat langka. Keengganan masing-masing pemain untuk meninggalkan wilayah yang sudah akrab bagi mereka membuat para pesepakbola Inggris secara keseluruhan sulit mengembangkan sayap.

    Namun, dunia kini telah berubah. Perkembangan budaya membuat tak ada sudut dunia yang patut dianggap terlalu jauh. Meninggalkan kampung halaman dan merasakan cara hidup yang berbeda kini menjadi pengalaman yang patut disambut, bukan ditakuti.

    Tentu ada tantangan, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi, yang harus diatasi sepanjang jalan. Namun, mengapa tidak menghadapinya alih-alih menghindarinya? Semakin banyak pemain yang memiliki pola pikir seperti itu.

    Dengan mempertimbangkan hal tersebut, serta anggapan yang kerap kita dengar bahwa perjalanan dapat memperluas wawasan, GOAL akan turut mengisahkan perjalanan sejumlah petualang pemberani yang telah mendobrak batasan dan kini bisa berbagi pengalaman, baik soal olahraga maupun berlibur.

    Berikutnya adalah Tyler Fredricson, yang meninggalkan ‘Teater Impian’ di Lancashire demi ‘Ibu Kota Olimpiade’, Lausanne, di Swiss…

  • Dilirik Manchester United

    Tyler Fredricson Manchester United
    Getty

    Fredricson dipantau pemandu bakat Manchester United di sebuah turnamen kelompok umur.

    “Saya mengawali karier di tim lokal saya, Richmond Rovers. Saudara-saudara laki-laki saya bermain di sana. Saya mulai bermain saat masih lebih kecil karena sering menonton mereka. Saya mulai sekitar usia tiga atau empat tahun dan hanya bermain untuk Richmond. Saya bermain di sana selama beberapa tahun, sampai mungkin usia delapan atau sembilan tahun, ketika United pertama kali memantau saya di sebuah turnamen. Saya mengikuti program pengembangan selama setahun, lalu masuk akademi, dan semuanya berawal dari sana. Namun, Richmond Rovers, tim lokal saya, adalah tempat semuanya bermula.”

  • Lulus bersama para pemain yang kelak membela tim nasional

    Kobbie Mainoo Alejandro Garnacho Manchester United
    Getty

    Mainoo dan Garnacho merupakan bagian dari skuad juara FA Youth Cup.

    “Di kelompok usia saya di United, ada Kobbie Mainoo. Saya juga pernah satu tim junior dengan Alejandro Garnacho. Ada banyak pemain lain yang bermain di Inggris maupun di luar negeri. Namun, menurut saya, mereka berdua mungkin nama terbesar.”

  • Malam tanpa tidur menjelang debut di Liga Primer

    Tyler Fredricson
    Getty

    Bek tengah itu mencatatkan empat penampilan dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester United.

    “Bagi pemuda Manchester, bermain untuk United selalu menjadi tujuan. Menurut saya, Premier League adalah liga terbaik di dunia. Kebanyakan orang ingin bermain di sana. Itu kehormatan besar, dan semoga saya bisa bermain di Premier League lagi. Itu momen yang tak akan saya lupakan. Saya rasa saya diberi tahu lebih awal daripada kebanyakan orang. Tepatnya, saya diberi tahu sehari sebelumnya. Saat itu saya sedang rapat dengan Ruben Amorim, lalu dia bilang, ‘Ya, kamu akan menjadi starter.’ Itu terjadi sebelum kami turun ke lapangan untuk berlatih taktik. Itu momen yang menyenangkan. Saya jadi cukup gugup, tetapi sekaligus senang. Sejujurnya, malam itu saya tidak tidur nyenyak! Namun, saya jelas merasa antusias. Ada rasa gugup juga.”

  • Bagaimana kepindahan ke Swiss terjadi

    Lausanne Stadium Stade de la Tuiliere
    Getty

    Fredricson kini menganggap Stade de la Tuiliere sebagai rumahnya di dunia olahraga.

    “Sudah beberapa waktu ini saya berusaha mendapatkan kesempatan bermain di tim utama. Saya berdiskusi dengan Yuri dan Colin, agen-agen saya, dan kami memutuskan bahwa jalur ini akan baik bagi saya. Saya pikir ini akan menjadi tantangan, tetapi tantangan yang baik bagi saya. Menurut saya, liga-liga Eropa sangat bagus untuk mengembangkan pemain muda. Kami sudah beberapa kali berdiskusi dan melihat tawaran yang ada. Kami merasa tawaran yang satu ini di Swiss sangat bagus. Semoga nantinya terbukti demikian.”

  • Menyesuaikan diri dengan cara hidup baru

    Olympic headquarters Lausanne
    Getty

    Komite Olimpiade Internasional (IOC) berkantor pusat di Lausanne

    “Sejauh ini, pengalaman saya di Swiss sangat menyenangkan. Tempatnya bagus. Namun, dari sisi sepakbola, belum sebaik itu. Saya mengalami sedikit cedera, tetapi ingin kembali bermain secepat mungkin. Tempat ini menyenangkan. Saya sedang beradaptasi dengan negara dan bahasa yang baru. Tim dan klub juga sangat membantu. Jadi, saya antusias menyambut sisa musim ini dan berharap kami bisa terus berkembang.”

  • Tantangan terbesar dalam kehidupan di Swiss

    Lake Geneva Lausanne
    Getty

    Lausanne terletak di tepi utara Danau Jenewa yang indah.

    “Sejauh ini, bahasa jelas menjadi tantangan terberat bagi saya. Namun, rekan-rekan di ruang ganti dan orang-orang di klub, termasuk para staf, semuanya membantu. Mereka semua bisa berbahasa Inggris. Saya juga mengikuti pelajaran bahasa Prancis, jadi semoga saya bisa segera menguasainya. Mereka semua sangat membantu.

    “Tempat ini mungkin sedikit lebih nyaman untuk ditinggali daripada Manchester. Menurut saya, sebenarnya tidak terlalu berbeda. Maksud saya, hampir setiap hari Anda berlatih, jadi gaya hidup Anda kurang lebih sama. Sejujurnya, sebagian besar waktu saya habiskan untuk berlatih. Setelah itu, Anda bisa pulang, mungkin berjalan-jalan di tepi danau, sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan di Manchester! Kehidupan di sini cukup tenang. Menyenangkan.”

  • Kuliner Swiss dan karakter masyarakat setempat

    Tyler Fredricson Lausanne
    FC Lausanne-Sport

    Fredricson cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya

    “Budaya kulinernya cukup bercorak Prancis. Kroisan dan krepnya cukup enak. Namun, selain itu, saya tetap menyantap makanan yang biasa saya makan. Orang-orang yang pernah berinteraksi dengan saya tampak ramah. Jika mereka bisa berbahasa Inggris, interaksinya berjalan baik. Jika tidak, mereka tidak banyak bicara. Tapi, ya, orang-orangnya tampak baik. Mereka yang pernah saya ajak bicara dan para penggemar, termasuk penggemar setempat, juga tampak baik dan ramah. Ini kota yang menyenangkan.”

  • Biaya hidup di Swiss

    Swiss francs
    Getty

    Biaya hidup sehari-hari bagi penduduk Swiss tidak murah

    “Biaya hidup di sini jauh lebih mahal daripada di Manchester. Menurut saya, karena ini kota yang cukup makmur untuk ditinggali, barang-barang yang saya temui jauh lebih mahal. Tapi harga itu sepadan dengan yang didapat. Kotanya menyenangkan, jadi harga segala sesuatu lebih tinggi. Apa pun yang diimpor mahal, bahkan makanan di supermarket pun jauh lebih mahal. Tapi tidak apa-apa karena, saya rasa, harga yang dibayar sesuai dengan tempat tinggal kita.”

  • Golf dan gim: Cara bersantai dan melepas penat

    GTA 6 Grand Theft Auto
    Getty

    GTA 6 akan dirilis pada November 2026 setelah lama dinantikan.

    “Kalau soal bersantai, itu tergantung berapa banyak waktu luang yang saya punya. Kadang saya bisa punya waktu satu sore untuk bermain golf. Saya suka bermain golf sesekali. Namun, selain itu, sejujurnya saya cukup santai. Mungkin menghabiskan waktu bermain Xbox, berjalan-jalan, atau pergi minum kopi. Kegiatan saya cukup santai dan tidak terburu-buru. Saya perlu mencari beberapa lapangan golf di sini dan melihat seperti apa kondisinya. Saya sudah siap menyambut GTA 6. Namun, FIFA juga baru saja dirilis, jadi belakangan ini saya memainkannya.”

  • Cara merasakan pengalaman di Swiss seutuhnya

    Switzerland ice hockey
    Getty

    Olahraga musim dingin memiliki basis penggemar yang antusias di seluruh Swiss.

    “Saya ingin menonton pertandingan hoki es. Rupanya olahraga itu cukup populer di sini, terutama di Lausanne. Tentu saja, Anda bisa menghabiskan sehari di tepi danau. Di sana sangat indah. Ada juga banyak resor ski.”

  • Mengapa pemain perlu keluar dari zona nyaman mereka

    Lausanne lake
    Getty

    Lebih banyak pemain didorong untuk pergi dan menjelajahi dunia

    “Saya tidak melihat alasan orang-orang enggan menyambut peluang seperti ini. Jika peluang itu tepat bagi Anda, mengapa tidak? Tentu saja, setiap orang berbeda. Ada yang mungkin tidak ingin meninggalkan rumah atau pergi terlalu jauh dari rumah. Ada juga hal-hal lain yang mungkin membuat mereka tetap di Inggris. Saya rasa saya sudah siap mencoba tantangan baru, tinggal jauh dari rumah, keluarga, dan teman-teman. Sejauh ini semuanya berjalan baik, dan saya hanya fokus pada karier saya. Menurut saya, ini peluang bagus bagi anak muda. Saya rasa semakin banyak pemain muda asal Inggris yang bermain di liga-liga Eropa. Ini peluang bagus, dan jika seorang pemain merasa itu pilihan yang tepat baginya, saya rasa ini peluang bagus, jadi mengapa tidak?

    “Ke mana pun Anda pindah, klub baru mana pun yang Anda tuju, itu akan terasa sedikit menakutkan. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya rasa ada sedikit rasa gugup. Mungkin siapa pun akan merasa gugup saat pindah ke tempat baru. Namun, menurut saya, begitu Anda melakukannya, Anda akan cukup cepat beradaptasi dan tak lama kemudian hal itu terasa biasa. Apalagi di lingkungan sepakbola, ketika Anda bertemu dan berada di sekitar orang-orang setiap hari.”

  • Bagaimana masa depannya?

    champions league trophy

    Fredricson bermimpi tampil di Liga Champions

    “Saya punya cita-cita bermain di Liga Primer. Saya ingin bermain untuk klub-klub papan atas di seluruh dunia, bukan hanya di Liga Primer. Saya ingin bermain di Liga Champions, berkompetisi di liga papan atas, dan bersaing memperebutkan gelar. Itulah tujuan jangka panjang saya, tentu saja. Namun, untuk saat ini, saya fokus tampil baik bersama Lausanne dan berharap bisa menuntaskan musim dengan kuat. Saya rasa saya akan menjalaninya selangkah demi selangkah.”

  • Indeks kelayakan huni

    Switzerland flag
    Getty

    Bagaimana peringkat kehidupan di Swiss dalam lima aspek penting

    Cuaca: 7/10. “Dari yang saya lihat, cuacanya sangat bagus. Namun, dalam beberapa bulan mungkin berubah!”

    Makanan: 5/10.

    Orang-orang: 8/10.

    Aktivitas: 6/10.

    Biaya hidup: 3/10.

    Total: 29/50

    Akses kepada Tyler diberikan berkat bantuan Murdock Sports Group.

    SIMAK KEMBALI

    FINLANDIA: Ayo Obileye

    KROASIA: Daniel Adu-Adjei

    BRUNEI: Nick Swirad