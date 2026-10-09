Tim Nasional Wanita Amerika Serikat sedang mempersiapkan diri untuk ujian seperti yang diinginkan Emma Hayes: dua pertandingan melawan juara dunia bertahan Spanyol, dengan kualifikasi Piala Dunia yang sudah di depan mata.

Persiapan dimulai pada Selasa di Arthur M. Blank National Training Center milik U.S. Soccer di Fayetteville, Georgia, tempat USWNT menempati rumah baru mereka menjelang pertemuan pertama mereka dengan tim peringkat satu dunia sejak 2022.

Bagi juara Olimpiade bertahan itu, target terdekatnya adalah mengamankan tempat di Piala Dunia 2027 di Brasil, dengan El Salvador sudah menanti di perempat-final Concacaf W Championship. Spanyol sudah lebih dulu memastikan tiket mereka. Dua pertandingan ini memberi Hayes kesempatan untuk menilai kesiapan timnya menghadapi tantangan di depan.

“Akan ada pelajaran dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua, tetapi semua pelajaran itu membantu kami mempersiapkan diri untuk sepakbola fase gugur. Ini akan menjadi peluang belajar yang sangat bagus bagi kami,” kata Hayes.

Hayes mendorong terlaksananya laga-laga ini, karena ingin memberi para pemainnya pengalaman menghadapi lawan papan atas Eropa sebelum turnamen besar. Hasil pertandingan akan menjadi salah satu ukuran untuk melihat posisi USWNT saat ini, tetapi fokusnya tetap membangun tim yang mampu menjuarai Piala Dunia tahun depan.

“Dengar, saya tidak peduli dengan rekor kemenangan saya sebagai pelatih kepala; tujuan kami adalah menjuarai Piala Dunia,” ujar Hayes. “Hal terakhir yang Anda inginkan adalah masuk ke Piala Dunia dan menghadapi tim-tim ini untuk pertama kalinya.”

Skuad berisi 26 pemain yang dibawanya menghadirkan banyak hal untuk dibahas, mulai dari kembalinya Ashley Sanchez dan absennya Jaedyn Shaw hingga reuni “Triple Espresso” lainnya. Ada peluang bagi wajah-wajah baru juga, dengan lima pemain yang belum memiliki caps di pemusatan latihan. Kelompok itu termasuk bek Utah Royals Kate Del Fava, yang mendapat panggilan senior pertamanya setelah Naomi Girma mundur karena cedera.

“Lihat, saya tidak bisa memberi tahu seperti apa skuad untuk kualifikasi Piala Dunia atau Piala Dunia nanti, tetapi saya harus memastikan bahwa saya memiliki kumpulan pemain yang berkembang,” kata Hayes.

Menyeimbangkan perkembangan itu dengan tuntutan menghadapi Spanyol akan menjadi hal utama di pemusatan latihan ini. Begitu pula dengan menilai opsi-opsi serangan andalannya dan persaingan di posisi penjaga gawang, di mana Phallon Tullis-Joyce dan Claudia Dickey bersaing untuk peran starter.

GOAL melihat lima kunci saat USWNT bersiap menghadapi Spanyol dalam pertemuan pertama dari dua laga.