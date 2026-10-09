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USWNT 1-1GOAL

Trinity Rodman jadi pusat perhatian, Phallon Tullis-Joyce mengincar kesempatannya: Lima kunci saat USWNT asuhan Emma Hayes menghadapi juara dunia Spanyol

Tim Nasional Wanita AS akan menghadapi Spanyol untuk pertama kalinya dalam empat tahun pada Sabtu di Audi Field, Washington D.C., dalam laga persahabatan pertama dari dua pertandingan melawan tim peringkat 1 dunia.

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  • Tim Nasional Wanita Amerika Serikat sedang mempersiapkan diri untuk ujian seperti yang diinginkan Emma Hayes: dua pertandingan melawan juara dunia bertahan Spanyol, dengan kualifikasi Piala Dunia yang sudah di depan mata.

    Persiapan dimulai pada Selasa di Arthur M. Blank National Training Center milik U.S. Soccer di Fayetteville, Georgia, tempat USWNT menempati rumah baru mereka menjelang pertemuan pertama mereka dengan tim peringkat satu dunia sejak 2022.

    Bagi juara Olimpiade bertahan itu, target terdekatnya adalah mengamankan tempat di Piala Dunia 2027 di Brasil, dengan El Salvador sudah menanti di perempat-final Concacaf W Championship. Spanyol sudah lebih dulu memastikan tiket mereka. Dua pertandingan ini memberi Hayes kesempatan untuk menilai kesiapan timnya menghadapi tantangan di depan.

    “Akan ada pelajaran dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua, tetapi semua pelajaran itu membantu kami mempersiapkan diri untuk sepakbola fase gugur. Ini akan menjadi peluang belajar yang sangat bagus bagi kami,” kata Hayes.

    Hayes mendorong terlaksananya laga-laga ini, karena ingin memberi para pemainnya pengalaman menghadapi lawan papan atas Eropa sebelum turnamen besar. Hasil pertandingan akan menjadi salah satu ukuran untuk melihat posisi USWNT saat ini, tetapi fokusnya tetap membangun tim yang mampu menjuarai Piala Dunia tahun depan.

    “Dengar, saya tidak peduli dengan rekor kemenangan saya sebagai pelatih kepala; tujuan kami adalah menjuarai Piala Dunia,” ujar Hayes. “Hal terakhir yang Anda inginkan adalah masuk ke Piala Dunia dan menghadapi tim-tim ini untuk pertama kalinya.”

    Skuad berisi 26 pemain yang dibawanya menghadirkan banyak hal untuk dibahas, mulai dari kembalinya Ashley Sanchez dan absennya Jaedyn Shaw hingga reuni “Triple Espresso” lainnya. Ada peluang bagi wajah-wajah baru juga, dengan lima pemain yang belum memiliki caps di pemusatan latihan. Kelompok itu termasuk bek Utah Royals Kate Del Fava, yang mendapat panggilan senior pertamanya setelah Naomi Girma mundur karena cedera.

    “Lihat, saya tidak bisa memberi tahu seperti apa skuad untuk kualifikasi Piala Dunia atau Piala Dunia nanti, tetapi saya harus memastikan bahwa saya memiliki kumpulan pemain yang berkembang,” kata Hayes.

    Menyeimbangkan perkembangan itu dengan tuntutan menghadapi Spanyol akan menjadi hal utama di pemusatan latihan ini. Begitu pula dengan menilai opsi-opsi serangan andalannya dan persaingan di posisi penjaga gawang, di mana Phallon Tullis-Joyce dan Claudia Dickey bersaing untuk peran starter.

    GOAL melihat lima kunci saat USWNT bersiap menghadapi Spanyol dalam pertemuan pertama dari dua laga.

  • Sanchez kembali

    Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez kembali ke tim nasional wanita Amerika Serikat setelah hampir dua tahun.

    Sanchez belum pernah terlihat sebagus ini di NWSL. Ia menyamai rekor gol satu musim liga dengan 20 gol dan menjalani perpindahannya ke posisi sayap untuk North Carolina Courage dengan mulus setelah bertahun-tahun bermain sebagai gelandang tengah.

    Anggota skuad Piala Dunia 2023 itu kembali ke pemusatan latihan untuk pertama kalinya sejak Januari 2025. Penampilan terakhirnya bersama USWNT terjadi pada Oktober 2024, sehingga ada banyak hal yang perlu dikejar saat ia kembali ke tim asuhan Hayes.

    Pekan ini, Hayes menekankan pentingnya membuat para pemain baru maupun pemain yang kembali cepat beradaptasi.

    “Jika Anda adalah Ashley Sanchez, yang sudah lama tidak berada di sini, itu sangat banyak secara taktis,” kata Hayes. “Saya ingin memprioritaskan perkembangan pemain, dan saya tidak ingin pemain yang kurang berpengalaman selalu duduk di bangku cadangan dan bermain beberapa menit saja.”

    Dalam latihan, Sanchez bekerja di posisi sayap dan menyerap semuanya, mencoba menemukan pijakannya dalam waktu singkat. Meski setiap pemain menginginkan menit bermain, bahkan mungkin kesempatan menjadi starter, Hayes menegaskan bahwa mereka yang turun ke lapangan harus memahami peran taktis mereka. Bagi Sanchez dan pemain lain yang sedang menyesuaikan diri dengan sistem ini, itu membutuhkan waktu.

    “Saya sudah menjelaskan kepada para pemain itu apa peran mereka pekan ini, secara taktis di mana mereka perlu berkembang ... itu membutuhkan beberapa pemusatan latihan, kami sangat intens di sini,” kata Hayes.

  • Sejenak untuk Trinity Rodman

    Trinity Rodman and Tara Rudd

    Trinity Rodman dan Tara Rudd sama-sama bermain untuk Washington Spirit di NWSL.

    Rodman memasuki rangkaian dua pertandingan USWNT melawan Spanyol sebagai salah satu senjata serang paling berbahaya milik tim. Performanya bersama Washington Spirit luar biasa pada 2026, tampil sebagai starter dalam seluruh 26 pertandingan klub musim ini, membukukan rekor terbaik dalam kariernya dengan 11 gol dan tujuh assist untuk memimpin tim di kedua kategori tersebut.

    Rodman juga menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak hanya terasa di level klub, tetapi juga untuk negara. Bersama USWNT, ia mencetak gol dalam kedua laga persahabatan pada Januari melawan Cile dan Paraguay, serta menyumbang dua assist dalam tiga pertandingan pada April melawan Jepang, lalu menambah satu assist lagi saat tur Juni ke Brasil.

    Rodman mendapat kesempatan untuk mewakili Amerika Serikat di kandang klubnya, Audi Field, pada pertandingan pertama dalam rangkaian ini. Jika ada satu sosok yang akan memastikan USWNT menampilkan performa terbaik mereka dan membakar semangat penonton, itu adalah Rodman saat bermain di kandang di D.C.

  • Opsi tiga penyerang depan

    Alyssa Thompson

    Alyssa Thompson sejauh ini telah mencetak empat gol dan empat assist untuk USWNT.

    Persaingan untuk mendapatkan tempat di lini serang USWNT sangat ketat.

    Dalam dua pertandingan ini, Hayes bisa menilai siapa yang dapat memberi dorongan instan dan bagaimana kombinasi yang berbeda bisa merepotkan Spanyol.

    Alyssa Thompson dari Chelsea menawarkan kecepatan dan permainan direct yang bisa meregangkan lini belakang, memaksa bek berada dalam situasi satu lawan satu, dan menciptakan ruang bagi rekan setim.

    Sementara itu, Sophia Wilson masih terus membangun performa terbaiknya setelah kelahiran putrinya, tetapi sudah memberi dampak dalam comeback-nya ke tim nasional. Ia mencetak gol melawan Brasil pada Juni dan kini memiliki 25 gol internasional. Sebagai pencetak gol alami, ia kemungkinan akan dimainkan sebagai No. 9.

    Michelle Cooper dan Emma Sears memberi Hayes opsi lain yang bisa mengubah ritme serangan. Cooper, dari Kansas City Current, menonjol lewat umpan-umpannya ke kotak penalti dan eksekusi cepat. Sears dari Racing Louisville menghadirkan kecepatan dan etos kerja, ditambah enam gol internasional.

    Mungkin pendatang baru yang paling menarik adalah Trinity Byars, yang mendapatkan panggilan senior pertamanya ke USWNT setelah musim terobosannya bersama San Diego Wave FC. Byars telah mencetak 10 gol dan membukukan tiga assist pada 2026, menjadikan dirinya sebagai salah satu penyerang Wave yang paling produktif dan meraih penghargaan NWSL Player of the Week pada September.

    Kemampuannya menemukan ruang di belakang para bek, menuntaskan peluang, dan menciptakan peluang untuk rekan setim menjadikannya opsi baru yang menarik bagi Hayes untuk dinilai saat menghadapi Spanyol.

  • Pertanyaan di posisi bek tengah membayangi

    Kennedy Wesley, USWNT
    Getty

    Kennedy Wesley adalah bek tengah yang kemungkinan bisa mendapat lebih banyak menit bermain dalam rangkaian pertandingan kali ini untuk tim nasional putri Amerika Serikat.

    Emily Sonnett dan Naomi Girma sudah lama menjadi wajah yang akrab di jantung pertahanan USWNT. Dengan keduanya menepi karena cedera, Hayes membutuhkan duet yang berbeda untuk ujian besar melawan serangan Spanyol yang diperkuat Alexia Putellas dan Salma Paralluelo.

    Hayes bisa bereksperimen dengan beberapa kombinasi, dengan Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Tara Rudd, dan Kate Del Fava termasuk di antara opsinya. Menemukan chemistry akan menjadi hal penting, tetapi organisasi permainan juga akan sama pentingnya saat menghadapi tim yang mampu memanfaatkan ruang sekecil apa pun yang terbuka.

    “Pergerakan mereka sangat dinamis dan pertukaran posisi mereka saat menguasai bola juga sangat baik,” kata Wesley. “Akan sangat penting bagi kami untuk tetap disiplin, tidak terpancing keluar dari posisi sehingga kami bisa mengganggu serangan mereka ... tidak memberi mereka ruang dan waktu karena di situlah mereka paling berbahaya.”

    Di posisi bek sayap, Emily Fox tampaknya sudah mengunci satu tempat. Satu tempat lainnya masih diperebutkan, dengan Gisele Thompson, Avery Patterson, dan Evelyn Shores bersaing untuk mendapatkannya.

  • Waktunya Phallon Tullis-Joyce?

    Phallon Tullis-Joyce USWNT

    Phallon Tullis-Joyce dan Claudia Dickey bersaing untuk memperebutkan posisi penjaga gawang utama tim nasional wanita Amerika Serikat menjelang dua ujian berat melawan Spanyol.

    Phallon Tullis-Joyce dan Claudia Dickey sama-sama layak mendapat perhatian lebih saat menghadapi tim peringkat satu dunia. Tullis-Joyce membawa pengalaman berharga dari Manchester United dan telah mencatat lima clean sheet dalam tujuh penampilan bersama USWNT. Sementara itu, Dickey lebih sering menjadi pilihan Hayes di bawah mistar, dengan catatan sembilan clean sheet dalam 11 penampilan.

    Kualitas teknik Spanyol, pergerakan, dan kemampuan mereka menciptakan peluang membuat laga-laga persahabatan ini menjadi ujian penting bagi opsi penjaga gawang USWNT. Penguasaan area penalti, distribusi bola, dan ketenangan di bawah tekanan semuanya akan menjadi sorotan.