On menikmati lonjakan pesat sejak didirikan baru 16 tahun lalu, membangun namanya dengan muncul sebagai spesialis sepatu lari yang mendobrak pasar berkat teknologi 'CloudTec' mereka yang telah dipatenkan. Per September 2026, perusahaan itu bernilai sekitar $9 miliar (£6,7 miliar).

Namun, ini adalah langkah pertama mereka ke dunia pembuatan sepatu sepak bola yang sangat kompetitif dan, secara cukup sensasional, Mbappe telah menjadi wajah mendunia dari ekspansi On ke olahraga paling populer di planet ini.

Tetapi ini bukan kesepakatan sepatu biasa; menurut The Athletic, yang menguatkan klaim sebelumnya, perjanjian berdurasi satu dekade itu akan saling menguntungkan karena Mbappe akan memiliki ekuitas di On dalam bentuk saham, dan telah dilaporkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu akan memiliki "sub-brand" sendiri untuk sepatu sepak bola khasnya di samping rilisan umum perusahaan. Ekuitas itulah yang disebut-sebut membedakan tawaran On dari syarat baru yang diajukan Nike.

Superstar Real Madrid itu akan memiliki pengaruh nyata terhadap strategi produk dan pembangunan merek ke depannya. Dalam sebuah pernyataan, pemasok sepatu baru Mbappe mengatakan ia akan "bekerja langsung dengan tim produk On, mengintegrasikan perspektif elitnya ke dalam pengembangan dan pengujian alas kaki sepak bola serta apparel di masa depan", sementara ia juga akan menjadi duta global perusahaan tersebut, "memperluas kemitraan melampaui sepak bola ke ranah pergerakan, performa, dan desain kontemporer".

Mengingat status selebritas sang penyerang di dunia sepak bola, ada kemungkinan besar On akan mendorong tingkat gengsi yang sama seperti yang, ironisnya, dimiliki Jordan Brand milik Nike yang terinspirasi oleh Michael Jordan di ranah basket.

Banyak orang akan bertanya mengapa Mbappe meninggalkan Nike setelah kemitraan yang begitu membuahkan hasil, tetapi selain daya tarik finansial yang jelas, peluang untuk terlibat langsung, memiliki pengaruh besar, dan menjadi bagian dari kesuksesan On yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga saat ini jelas sangat menarik. Banyak atlet modern juga menganggap diri mereka sebagai entrepreneur, dan Mbappe jelas tidak berbeda mengingat portofolio kemitraan komersialnya, yang mencakup Dior, Oakley, dan EA Sports.