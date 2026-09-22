Transfer sensasional Kylian Mbappe berarti penantang baru yang melejit, On, siap meledak saat pasar sepatu sepak bola bersiap menghadapi perubahan besar
Rumor itu benar: Kylian Mbappe secara sensasional mengakhiri hubungan 20 tahunnya dengan raksasa apparel olahraga Amerika, Nike, untuk bergabung dengan On, pengganggu pasar asal Swiss yang untuk pertama kalinya terjun ke dunia sepatu bola.
Ini adalah perekrutan besar bagi On, yang secara drastis meningkatkan peluang mereka untuk sukses di pasar yang sangat kompetitif dengan mendapatkan salah satu, jika bukan pemain terbaik di seluruh planet ini, serta sosok dengan profil global yang sangat besar.
Saat Mbappe melangkah ke wilayah yang belum diketahui, ini tampaknya akan menjadi kesepakatan sepatu yang akan mengubah wajah industri selamanya, dan yang akan membawa penantang seperti On ke level yang benar-benar berbeda.
Pengganggu pasar
On menikmati lonjakan pesat sejak didirikan baru 16 tahun lalu, membangun namanya dengan muncul sebagai spesialis sepatu lari yang mendobrak pasar berkat teknologi 'CloudTec' mereka yang telah dipatenkan. Per September 2026, perusahaan itu bernilai sekitar $9 miliar (£6,7 miliar).
Namun, ini adalah langkah pertama mereka ke dunia pembuatan sepatu sepak bola yang sangat kompetitif dan, secara cukup sensasional, Mbappe telah menjadi wajah mendunia dari ekspansi On ke olahraga paling populer di planet ini.
Tetapi ini bukan kesepakatan sepatu biasa; menurut The Athletic, yang menguatkan klaim sebelumnya, perjanjian berdurasi satu dekade itu akan saling menguntungkan karena Mbappe akan memiliki ekuitas di On dalam bentuk saham, dan telah dilaporkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu akan memiliki "sub-brand" sendiri untuk sepatu sepak bola khasnya di samping rilisan umum perusahaan. Ekuitas itulah yang disebut-sebut membedakan tawaran On dari syarat baru yang diajukan Nike.
Superstar Real Madrid itu akan memiliki pengaruh nyata terhadap strategi produk dan pembangunan merek ke depannya. Dalam sebuah pernyataan, pemasok sepatu baru Mbappe mengatakan ia akan "bekerja langsung dengan tim produk On, mengintegrasikan perspektif elitnya ke dalam pengembangan dan pengujian alas kaki sepak bola serta apparel di masa depan", sementara ia juga akan menjadi duta global perusahaan tersebut, "memperluas kemitraan melampaui sepak bola ke ranah pergerakan, performa, dan desain kontemporer".
Mengingat status selebritas sang penyerang di dunia sepak bola, ada kemungkinan besar On akan mendorong tingkat gengsi yang sama seperti yang, ironisnya, dimiliki Jordan Brand milik Nike yang terinspirasi oleh Michael Jordan di ranah basket.
Banyak orang akan bertanya mengapa Mbappe meninggalkan Nike setelah kemitraan yang begitu membuahkan hasil, tetapi selain daya tarik finansial yang jelas, peluang untuk terlibat langsung, memiliki pengaruh besar, dan menjadi bagian dari kesuksesan On yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga saat ini jelas sangat menarik. Banyak atlet modern juga menganggap diri mereka sebagai entrepreneur, dan Mbappe jelas tidak berbeda mengingat portofolio kemitraan komersialnya, yang mencakup Dior, Oakley, dan EA Sports.
Di jajaran bintang-bintang besar
Kini terungkap bahwa sosok yang sudah familiar memainkan peran penting dalam membujuk Mbappe ke On, meski penawaran sepak bolanya secara harfiah masih berada pada tahap sangat awal. Thierry Henry telah dikonfirmasi sebagai direktur sepak bola perusahaan tersebut dan, menurut The Athletic, legenda Arsenal dan Prancis itu membantu meyakinkan rekan senegaranya untuk mengambil lompatan keyakinan tersebut, setelah bekerja sebagai direktur sepak bola On secara diam-diam sejak 2025 sebagai persiapan untuk momen besar ini.
"Membangun sesuatu yang baru dalam sepak bola membutuhkan pendekatan yang berani dan orisinal," kata Henry dalam pengumuman tersebut. "Sepanjang setahun terakhir, saya telah melihat langsung rasa ingin tahu dan perhatian terhadap detail yang dibawa tim On ke dalam proses itu. Kami ingin mendengarkan para pemain, memahami apa yang mereka butuhkan, dan menciptakan sesuatu yang benar-benar bisa memberi nilai tambah bagi permainan ini. Saya bangga bisa menjadi bagian dalam membentuk apa yang akan datang berikutnya."
Mbappe dan Henry menjadi nama besar terbaru yang bergabung dengan daftar atlet aktif dan mantan atlet milik On yang masih kecil tetapi sangat mengesankan. Pada 2019, mereka berhasil membujuk ikon tenis Roger Federer untuk meninggalkan Nike dan menandatangani kesepakatan alas kaki serta menjadi pemegang saham bersama mereka, sementara pemenang enam Grand Slam Iga Swiatek dan Ben Shelton asal Amerika saat ini mengenakan sepatu On di lapangan. Di sepak bola putri, sensasi Barcelona dan Swiss berusia 19 tahun Sydney Schertenleib akan memperluas kemitraannya yang sudah ada dengan merek tersebut ke sepatu bola.
Tantangan terhadap apa yang mungkin dilakukan
Setelah secara luar biasa berhasil mendapatkan seorang superstar sejati dari sepakbola putra, On bertekad menjadi lebih dari sekadar pendobrak pasar di ranah sepatu bot sepakbola, seperti yang telah mereka capai di dunia sepatu lari, tempat mereka kini menjadi salah satu merek premium terkemuka.
"Sepakbola tidak membutuhkan merek sportswear lain yang melakukan hal yang sama," kata pendiri dan co-CEO On, David Allemann, mengenai kabar kepindahan Mbappe. "Sepakbola membutuhkan ide-ide baru dan tantangan terhadap batas dari apa yang mungkin. Ketika kami masuk ke sebuah olahraga, kami ingin menjadi merek masa depan, melalui inovasi sejati dan desain kontemporer.
"Ambisi kami adalah membawa pendekatan On ke lapangan, trotoar, dan runway, menghubungkan performa elite dengan budaya yang mengelilingi permainan ini. Bersama Kylian, kami memiliki mitra yang sempurna untuk membayangkan apa yang bisa menjadi masa depan sepakbola."
Menjamin kesuksesan?
Setelah mendapatkan Mbappe, On tampaknya tak perlu terlalu khawatir soal peluang mereka untuk meraih sukses. Sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, keterlibatannya sebagai atlet pertama mereka saat berekspansi ke sepak bola niscaya akan mendongkrak peluncuran sepatu pertama mereka dari sudut pandang pemasaran.
Membangun kredibilitas global akan menjadi bagian penting dari rencana bisnis mereka, dan pemain dengan profil, kualitas, serta wibawa seperti Mbappe memberi brand sportswear penantang itu semua hal tersebut dalam jumlah melimpah. Tak akan terlalu mengejutkan jika ada pihak lain yang mengikuti jejak itu dalam waktu dekat, atau jika On masih menyimpan kejutan besar lain.
Spesialis alas kaki lain, Skechers, bisa membuktikan soal kredibilitas global tersebut. Banyak pihak di seluruh dunia terkejut ketika striker pemecah rekor milik Inggris dan Bayern Munich, Harry Kane, menandatangani kesepakatan seumur hidup yang inovatif dengan brand Amerika itu pada 2023, saat mereka secara tak terduga melakukan langkah pertama di sepak bola. Namun, perjudian itu membuahkan hasil besar; beberapa pihak lain sejak itu mengikuti langkah yang sama dan Skechers tampaknya akan tetap hadir sebagai pengganggu di pasar sepatu bola.
Beberapa orang berpendapat bahwa mendapatkan Mbappe tidak akan memberi On kredibilitas instan jika mereka tidak membuktikan diri dengan produk yang layak untuk mendukungnya, mengingat minimnya pengalaman mereka di sepak bola. Namun, melihat begitu suksesnya langkah mereka di dunia lari dan tenis dalam waktu yang begitu singkat, serta strategi pemasaran mereka secara keseluruhan, Anda tentu tak akan berani bertaruh bahwa mereka gagal mewujudkannya.
'Baru permulaan'
Sejauh ini masih sedikit detail tentang seperti apa sepatu itu nantinya atau bahkan apa namanya, tetapi menurut The Athletic, Mbappe akan turun ke lapangan dengan sepasang On pertamanya dalam beberapa pekan ke depan setelah diam-diam berlatih dengan sebuah prototipe baru-baru ini. Rilis ke pasar ritel akan menyusul pada 2027, sementara sepatu itu juga akan hadir dalam video game mendatang EA FC 27, yang dirilis pada 27 September.
Tampaknya teknologi 'LightSpray' milik On akan menjadi bagian fundamental dari desain sepatu tersebut, yang menurut brand itu "memungkinkan pendekatan yang secara fundamental berbeda terhadap konstruksi alas kaki" dan "dirancang untuk mengungguli produk yang diproduksi secara tradisional", sementara sepatu itu juga dikabarkan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dengan sangat cepat jika ada masalah awal.
Menariknya, ketika kontraknya dengan Nike mendekati akhir, pemain Prancis itu mengenakan sepasang Nike Mercurial serbaputih dalam derby Madrid pada akhir pekan. Ia jelas siap untuk babak baru.
"Sejak awal, yang menarik saya ke On adalah kesempatan untuk membangun sesuatu yang sepenuhnya baru bersama yang akan membantu membentuk permainan masa depan," kata Mbappe saat mengumumkan kepindahannya. "Saya ingin membawa pengalaman dan perspektif saya ke dalam apa yang kami ciptakan, mendorong batas kemungkinan melalui inovasi, dan selalu tetap setia pada kegembiraan sepakbola.
"Kami memiliki mimpi yang sama, dan ini baru permulaan."