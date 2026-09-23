Todd Boehly menjadi bahan tertawaan di Premier League bersama Chelsea, dan meninggalkan pelajaran bagi para pemilik klub sepak bola di masa depan

Tuchel baru saja menjuarai Liga Champions sedikit lebih dari setahun sebelumnya, tetapi ia tetap dipecat hanya tujuh pertandingan setelah musim 2022-23 dimulai, usai kalah tandang dari Dinamo Zagreb.

“Saat Anda mengambil alih bisnis apa pun, Anda harus memastikan bahwa Anda sejalan dengan orang-orang yang menjalankan bisnis itu,” kata Boehly soal pemecatan mengejutkan tersebut. "Tuchel jelas sangat berbakat dan sosok yang meraih kesuksesan besar di Chelsea. Visi kami untuk klub adalah menemukan manajer yang benar-benar ingin berkolaborasi dengan kami, pelatih yang benar-benar ingin bekerja sama.

"Ada banyak tembok yang harus diruntuhkan di Chelsea. Tujuan kami adalah menyatukan tim. Semua itu harus menjadi mesin yang bekerja dengan mulus. Kenyataan dari keputusan kami adalah kami tidak yakin Thomas melihatnya dengan cara yang sama seperti kami melihatnya. Tidak ada yang benar atau salah, kami hanya tidak memiliki visi bersama untuk masa depan.

“Ini bukan soal Zagreb, ini soal visi bersama tentang seperti apa kami ingin Chelsea terlihat. Ini bukan keputusan yang diambil karena satu kemenangan atau kekalahan. Ini adalah keputusan yang kami anggap sebagai visi yang tepat untuk klub.”

Penjelasan aneh Boehly memunculkan satu pertanyaan yang sangat jelas: mengapa Chelsea menghabiskan £270 juta untuk pemain bagi seorang manajer yang sudah mereka ketahui tidak memiliki "visi bersama untuk masa depan" dengan mereka?! Sebagai contoh, pemain favorit Tuchel, Pierre-Emerick Aubameyang, baru datang pada 1 September 2022, hanya enam hari sebelum sang manajer dipecat, yang semakin menguatkan kecurigaan bahwa Boehly hanya asal jalan saja.

"Pemecatan itu menjadi amunisi bagi mereka yang menentang investor di sepakbola," kata Christian Heidel, direktur olahraga di Mainz, salah satu mantan klub Tuchel, kepada BILD saat itu. "Itu murni keputusan investor. Seseorang yang kemungkinan tidak paham sepakbola mungkin berpikir bahwa posisi keenam tidak cukup baik baginya lalu berkata: 'Mari coba pelatih lain.'"

'Seseorang' itu jelas adalah Boehly, yang pada saat itu bukan hanya menjalankan peran sebagai chairman, tetapi juga bertindak sebagai direktur olahraga interim Chelsea, dengan konsekuensi kacau yang sudah bisa diduga.