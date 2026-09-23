Todd Boehly menjadi bahan tertawaan di Premier League bersama Chelsea, dan meninggalkan pelajaran bagi para pemilik klub sepak bola di masa depan
Ketika Jurgen Klopp diberi tahu tentang seruan Todd Boehly agar pertandingan all-star Premier League diperkenalkan, pelatih asal Jerman itu berkelakar, "Apakah dia juga ingin mendatangkan Harlem Globetrotters?!" Klopp memang sedang bercanda, seperti yang ia akui sendiri, tetapi ia benar-benar bingung dengan gagasan menambah satu laga lagi ke kalender yang sudah padat.
Cukup menarik, Klopp juga menyinggung betapa cepatnya pria Amerika itu berusaha membentuk ulang dunia yang baru saja ia masuki. "Dia tidak menunggu lama..." tunjuk Klopp, dengan nada terkejut dalam suaranya. Namun, sejak awal masa Boehly sebagai chairman Chelsea, sudah jelas bahwa ia punya rencana besar untuk Chelsea. Dan juga untuk permainan ini secara keseluruhan.
"Kami pikir jejak global olahraga ini benar-benar masih belum berkembang," ujarnya pada Juni 2022, beberapa pekan setelah konsorsium yang didukung Clearlake dan dipimpinnya merampungkan pengambilalihan Chelsea. "Ada empat miliar penggemar sepak bola Eropa. Ada 170 juta penggemar NFL. Sepak bola klub global hanya sebagian kecil dari uang media NFL. Jadi, saya pikir ada peluang untuk membawa sebagian mentalitas Amerika itu ke olahraga Inggris dan benar-benar mengembangkannya."
Pertandingan all-star adalah salah satu gagasan untuk mewujudkan tujuan itu. Play-off degradasi adalah gagasan lainnya. "Pada akhirnya," kata Boehly pada September 2022, "Saya berharap Premier League mengambil sedikit pelajaran dari olahraga Amerika." Namun pada akhirnya, justru Boehly yang mendapat pelajaran yang cukup keras tentang bahaya memaksakan mentalitas Amerika kepada sepak bola Inggris.
Roman Roy dari Chelsea
Masa empat tahun Boehly di Chelsea secara resmi berakhir Rabu lalu, dengan Chelsea mengungkapkan bahwa Clearlake telah mengakuisisi saham minoritas milik pria 53 tahun itu di klub, begitu pula milik mitra bisnis lamanya, Mark Walter. Namun, kenyataannya, era Boehly sudah berakhir sejak lama.
Seperti yang ditegaskan dalam pernyataan resmi, 'transisi kepemilikan' itu tidak akan berdampak pada "operasional sehari-hari, kepemimpinan, atau strategi", dan itu karena peran Boehly telah berkurang secara signifikan selama dua tahun sebelumnya, ketika retakan dalam hubungannya dengan salah satu pendiri Clearlake, Behdad Eghbali, pertama kali muncul.
Pada tahap itu, Boehly, sebagai wajah publik konsorsium BlueCo, sudah menjadi sasaran utama frustrasi suporter atas cara klub mereka dikelola, karena reputasinya mengalami kerusakan yang ternyata tak bisa diperbaiki selama musim debut yang buruk.
Saat Boehly pertama kali datang ke London barat, ia mengakui bahwa dirinya dan para mitranya bukan "pakar sepakbola", tetapi berargumen bahwa situasinya "tidak berbeda dengan menjalankan bisnis modal manusia apa pun, yang intinya adalah mendapatkan sumber daya yang tepat, membuat mereka bekerja sama, menata mereka, dan memikirkan bagaimana Anda memiliki bisnis global di level lokal."
"Kami ingin menemukan talenta terbaik dan kami akan menempatkan orang-orang itu," ujar Boehly, terdengar sangat mirip dengan Roman Roy dari 'Succession', yang "terlalu bodoh untuk tahu cara memperbaiki seluruh perusahaan kami" tetapi "cukup pintar untuk tahu apa yang perlu diubah, dan melihat orang-orang yang bisa membantu kami."
Sayangnya bagi Chelsea, baik Boehly maupun orang-orang di sekitarnya tidak terlihat seperti "orang-orang yang serius" setelah melewati empat manajer di musim pertama mereka memimpin, dengan pemecatan pelatih yang sedang menjabat, Thomas Tuchel, terbukti menjadi keputusan kacau yang pada saat itu disadari semua orang kecuali pemilik klub.
Perbedaan pendapat
Tuchel baru saja menjuarai Liga Champions sedikit lebih dari setahun sebelumnya, tetapi ia tetap dipecat hanya tujuh pertandingan setelah musim 2022-23 dimulai, usai kalah tandang dari Dinamo Zagreb.
“Saat Anda mengambil alih bisnis apa pun, Anda harus memastikan bahwa Anda sejalan dengan orang-orang yang menjalankan bisnis itu,” kata Boehly soal pemecatan mengejutkan tersebut. "Tuchel jelas sangat berbakat dan sosok yang meraih kesuksesan besar di Chelsea. Visi kami untuk klub adalah menemukan manajer yang benar-benar ingin berkolaborasi dengan kami, pelatih yang benar-benar ingin bekerja sama.
"Ada banyak tembok yang harus diruntuhkan di Chelsea. Tujuan kami adalah menyatukan tim. Semua itu harus menjadi mesin yang bekerja dengan mulus. Kenyataan dari keputusan kami adalah kami tidak yakin Thomas melihatnya dengan cara yang sama seperti kami melihatnya. Tidak ada yang benar atau salah, kami hanya tidak memiliki visi bersama untuk masa depan.
“Ini bukan soal Zagreb, ini soal visi bersama tentang seperti apa kami ingin Chelsea terlihat. Ini bukan keputusan yang diambil karena satu kemenangan atau kekalahan. Ini adalah keputusan yang kami anggap sebagai visi yang tepat untuk klub.”
Penjelasan aneh Boehly memunculkan satu pertanyaan yang sangat jelas: mengapa Chelsea menghabiskan £270 juta untuk pemain bagi seorang manajer yang sudah mereka ketahui tidak memiliki "visi bersama untuk masa depan" dengan mereka?! Sebagai contoh, pemain favorit Tuchel, Pierre-Emerick Aubameyang, baru datang pada 1 September 2022, hanya enam hari sebelum sang manajer dipecat, yang semakin menguatkan kecurigaan bahwa Boehly hanya asal jalan saja.
"Pemecatan itu menjadi amunisi bagi mereka yang menentang investor di sepakbola," kata Christian Heidel, direktur olahraga di Mainz, salah satu mantan klub Tuchel, kepada BILD saat itu. "Itu murni keputusan investor. Seseorang yang kemungkinan tidak paham sepakbola mungkin berpikir bahwa posisi keenam tidak cukup baik baginya lalu berkata: 'Mari coba pelatih lain.'"
'Seseorang' itu jelas adalah Boehly, yang pada saat itu bukan hanya menjalankan peran sebagai chairman, tetapi juga bertindak sebagai direktur olahraga interim Chelsea, dengan konsekuensi kacau yang sudah bisa diduga.
Satu keputusan buruk demi keputusan buruk
Dari 15 pemain yang dibeli Chelsea sebelum Boehly yang terlambat menyingkir untuk memberi Christopher Vivell dan Paul Winstanley wewenang mengawasi rekrutmen pada pertengahan bursa transfer Januari 2023, hanya satu, Marc Cucurella, yang bisa dianggap sebagai sukses tanpa syarat, dan Boehly hanya merekrut pemain Spanyol itu karena Manchester City juga menginginkannya.
Tidak ada satu pun dari semua ini yang benar-benar mengejutkan. Boehly kemudian bahkan mengakui sendiri bahwa ia "tidak tahu apa yang membuat seorang pesepakbola menjadi pemain yang bagus", tetapi ia juga jelas tidak tahu bagaimana menjalankan klub sepak bola yang baik, yang membuat peminggirannya pada akhirnya tak terelakkan.
Bahkan sempat muncul rumor bahwa ia membuat keputusan yang benar-benar aneh dengan membawa Frank Lampard kembali ke Chelsea sebagai pelatih caretaker, setelah melepas jasa suksesor Tuchel, Graham Potter, tujuh bulan setelah memulai sebuah "proyek jangka panjang", atas saran pembawa acara talkshow James Corden yang menyedihkan.
Kebenaran cerita itu tidak pernah bisa dipastikan, tetapi itu agak meleset dari intinya, yakni bahwa kepercayaan terhadap penilaian Boehly saat itu sudah begitu kecil sehingga cerita tersebut terdengar sangat masuk akal bagi para suporter yang kian skeptis.
Tentu saja, basis suporter Chelsea tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa Boehly harus disalahkan atas semua masalah klub dalam empat tahun terakhir, terutama karena pengaruhnya di level ruang rapat sangat kecil dalam dua tahun terakhir, dan orang bisa dengan mudah berargumen bahwa ia menjadi kambing hitam yang sangat nyaman atas kegagalan pihak lain. Namun, miliarder yang gegabah itu tanpa diragukan lagi memainkan peran penting dalam mengubah Chelsea menjadi bahan tertawaan Premier League.
Boehly mungkin tidak membawa Harlem Globetrotters ke Premier League, tetapi ia pernah membiarkan sekelompok aktor menyikat gigi di belakang bangku cadangan tim di Stamford Bridge saat pertandingan sungguhan sedang berlangsung. Dan kenapa? Untuk mempromosikan film yang dibuat oleh perusahaan produksinya sendiri.
Itu adalah aksi publisitas yang sangat bodoh, sama konyolnya dengan betapa buruk pertimbangannya, tetapi sama sekali tidak mengejutkan jika datang dari sosok yang membuat satu salah penilaian demi satu salah penilaian selama kiprahnya di Chelsea, yang kemungkinan besar pada akhirnya akan menjadi kisah peringatan bagi para pemilik klub yang mempertimbangkan gagasan meng-Amerika-kan sepak bola Inggris.