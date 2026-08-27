Tingkatan transfer musim panas MLS: Robert Lewandowski membuat Chicago Fire berada di posisi bagus, perjudian Casemiro membuat Inter Miami dalam masalah

Nashville SC - Bisakah situasinya lebih baik lagi untuk Nashville? Mereka menuntaskan urusan mereka pada jeda musim ini, dengan perekrutan Cristian Espinoza menjadi tajuk utamanya, dan tampil dengan performa maksimal. Ada kekhawatiran yang wajar soal apa yang akan terjadi jika Sam Surridge mengalami cedera, tetapi Warren Madrigal telah memberi kontribusi sebagai penyerang tengah pelapis.

FC Cincinnati (selama Kevin Denkey bertahan) - Situasi Cincy sempat naik turun untuk sementara waktu. Minat dari luar negeri terhadap Denkey sudah terdokumentasi dengan baik, dan kepergiannya pada musim dingin ini tidak akan menjadi kejutan besar. Mereka juga tidak memiliki slot skuad premium yang tersedia, dan tampak siap untuk melaju lebih jauh.

San Jose Earthquakes- San Jose menutup celah di lini tengah dengan mendatangkan Eduard Lowen dari St. Louis CITY. Masih ada beberapa kekurangan di sini - San Jose terlalu rapuh. Namun, dengan Lowen menambah sedikit kontrol dan Niko Tsakiris melakukan perannya, serta Timo Werner bermain melebar, San Jose berada dalam posisi yang sangat baik.

Chicago Fire - Ini sedikit menjadi situasi timbal balik bagi Chicago. Mereka mendapatkan Robert Lewandowski, tetapi gagal mendatangkan Leon Goretzka. Ada kaitan kuat dengan gelandang bertahan Anzor Mekvabishvili. Namun, itu hanya akan menjadi pemanis, bukan pengubah permainan.

Houston Dynamo - Adakah yang memiliki jeda musim lebih baik daripada Houston? Jajaran manajemen yang biasanya begitu hemat akhirnya keluar untuk berbelanja, dan hasilnya terlihat jelas, dengan Dynamo melaju menuju papan atas Wilayah Barat. Kedatangan Marcelo Saracchi di posisi bek kiri memberi mereka satu lagi pemain berpengalaman. Tidak ada hal mendesak yang perlu dilakukan di sini.