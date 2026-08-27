Tingkatan transfer musim panas MLS: Robert Lewandowski membuat Chicago Fire berada di posisi bagus, perjudian Casemiro membuat Inter Miami dalam masalah
Gelombang transfer yang dinanti setelah Piala Dunia datang tersendat-sendat. MLS telah menyambut Robert Lewandowski, Casemiro, dan Antoine Griezmann, tetapi gelombang kedatangan besar yang lebih luas seperti yang diharapkan banyak orang masih belum terwujud.
Sebaliknya, bursa transfer ini ditandai perekrutan cerdas, kesepakatan antar-klub dalam liga, dan nilai penjualan besar. Breel Embolo menjadi tambahan yang kuat untuk Atlanta United. Chucky Lozano merupakan perjudian yang layak bagi Galaxy. Sporting KC akhirnya menggelontorkan dana besar. Sementara itu, klub seperti Colorado terus meraup biaya transfer signifikan untuk pemain yang menuju ke luar negeri.
Masih ada waktu untuk lebih banyak lagi. Jendela Transfer Sekunder MLS ditutup pada 2 September. Dengan sisa waktu kurang dari sepekan, di mana posisi semua 30 klub?
Dalam posisi nyaman
Nashville SC - Bisakah situasinya lebih baik lagi untuk Nashville? Mereka menuntaskan urusan mereka pada jeda musim ini, dengan perekrutan Cristian Espinoza menjadi tajuk utamanya, dan tampil dengan performa maksimal. Ada kekhawatiran yang wajar soal apa yang akan terjadi jika Sam Surridge mengalami cedera, tetapi Warren Madrigal telah memberi kontribusi sebagai penyerang tengah pelapis.
FC Cincinnati (selama Kevin Denkey bertahan) - Situasi Cincy sempat naik turun untuk sementara waktu. Minat dari luar negeri terhadap Denkey sudah terdokumentasi dengan baik, dan kepergiannya pada musim dingin ini tidak akan menjadi kejutan besar. Mereka juga tidak memiliki slot skuad premium yang tersedia, dan tampak siap untuk melaju lebih jauh.
San Jose Earthquakes- San Jose menutup celah di lini tengah dengan mendatangkan Eduard Lowen dari St. Louis CITY. Masih ada beberapa kekurangan di sini - San Jose terlalu rapuh. Namun, dengan Lowen menambah sedikit kontrol dan Niko Tsakiris melakukan perannya, serta Timo Werner bermain melebar, San Jose berada dalam posisi yang sangat baik.
Chicago Fire - Ini sedikit menjadi situasi timbal balik bagi Chicago. Mereka mendapatkan Robert Lewandowski, tetapi gagal mendatangkan Leon Goretzka. Ada kaitan kuat dengan gelandang bertahan Anzor Mekvabishvili. Namun, itu hanya akan menjadi pemanis, bukan pengubah permainan.
Houston Dynamo - Adakah yang memiliki jeda musim lebih baik daripada Houston? Jajaran manajemen yang biasanya begitu hemat akhirnya keluar untuk berbelanja, dan hasilnya terlihat jelas, dengan Dynamo melaju menuju papan atas Wilayah Barat. Kedatangan Marcelo Saracchi di posisi bek kiri memberi mereka satu lagi pemain berpengalaman. Tidak ada hal mendesak yang perlu dilakukan di sini.
Hampir sampai
LAFC - LAFC tampak seperti hanya kurang satu kepingan. Segalanya belum benar-benar klop di bawah pelatih Marc Dos Santos, tetapi mereka tetap berada dalam perbincangan perebutan MLS Cup. Namun, akuisisi satu slot roster internasional mengindikasikan bahwa mereka sedang mencari seseorang yang bisa memberi kontribusi dalam beberapa bulan terakhir musim ini.
New England Revolution - The Revs melakukan pekerjaan bagus dengan merekrut Jack Harrison dan mempertahankan Luca Langoni di tengah minat dari Montreal. Seorang bek tengah tentu tidak akan merugikan jika mereka ingin melakukan dorongan serius tahun ini.
Charlotte FC - Allan Saint-Maximin, yang direkrut sebagai DP pada Juli, menjadi kedatangan besar mereka pada musim panas ini. Hubungan menariknya? Paul Pogba, yang sedang mencari tim baru setelah kontraknya bersama Monaco berakhir.
New York Red Bulls - Para penggemar tidak senang, tetapi New York Red Bulls selalu mengutamakan dukungan pada pemain muda, dan akan mengejutkan jika mereka membuat perekrutan besar yang menghalangi jalan siapa pun untuk mendapatkan menit bermain secara konsisten. RBNY adalah tim menarik yang kebobolan banyak gol. Seorang bek tengah akan sangat membantu mereka. Selain itu, jendela transfer ini tampaknya akan berakhir dengan tenang bagi mereka.
Vancouver Whitecaps - Bagaimana cara menggantikan Sebastian Berhalter? Tidak mudah, tetapi Vancouver telah sibuk. Kwasi Poku, Emrick Fotsing, Sebastián Ramírez, dan rekrutan U22 Aleksa Cvetković merepresentasikan respons yang berorientasi ke masa depan. Satu tambahan berpengalaman lagi akan menempatkan pemuncak Wilayah Barat itu dalam posisi yang kuat.
Butuh perekrutan besar
Colorado Rapids - Colorado meraup uang besar dari Lucas Herrington, yang mereka lepas ke Hull City dengan biaya rekor klub sebesar $24 juta. Mereka merespons dengan kabar menginvestasikan dana untuk pemain timnas Israel, Sayed Abu Farkhi, dan juga bersemangat mendatangkan satu winger lagi. Tambahan kualitas di lini serang sangat dibutuhkan untuk sistem progresif Matt Wells
New York City FC - Sama seperti biasanya. NYCFC butuh bintang. Nico Fernandez sangat kencang dikaitkan dengan kepindahan, dan tidak akan mengejutkan jika dia pergi. Kabar keterkaitan Christian Pulisic akan mereda untuk saat ini, tetapi NYCFC akan mencari alasan untuk menarik penonton ke Etihad Park.
San Diego FC - SDFC punya kualitas, tak diragukan lagi, tetapi sangat menderita karena terlalu ingin bermain terlalu rapi dengan bola. Mereka tidak memiliki slot DP yang kosong, tetapi pemilik klub punya ambisi besar. Perekrutan besar tidak akan merugikan.
LA Galaxy - Setidaknya Galaxy sudah bergerak. Setelah mendatangkan Chucky Lozano dengan status pinjaman, mereka menambah Sergi Roberto dan Kyogo Furuhashi dalam gebrakan bisnis di akhir periode. Apakah trio itu bisa menggantikan produktivitas Gabriel Pec dan menyelamatkan musim saat LA masih belum mampu memenangi dua laga liga beruntun adalah pertanyaan lain.
FC Dallas - Mereka butuh No.10. Sangat butuh. Itu saja intinya.
Tanda bahaya berbunyi
St. Louis CITY - Ironi terbesar dari rentetan kemenangan St. Louis saat ini adalah fakta bahwa mereka terus kehilangan talenta. Melihat Marcel Hartel dan Lowen pergi pada jendela transfer yang sama tanpa ada perekrutan besar untuk menggantikan mereka benar-benar terasa menyakitkan.
Portland Timbers - Uang untuk Kevin Kelsy, sebesar $13 juta, terlalu bagus untuk ditolak. Mereka punya ruang untuk empat pemain U-22, yang tentu bagus, tetapi akan sangat mengejutkan jika mereka membuat langkah serius apa pun pada titik ini.
Seattle Sounders - Perekrutan Dejan Joveljić adalah bisnis yang luar biasa. Namun, ada begitu banyak masalah lain di sini, dari lini tengah hingga kedua sisi sayap. Pelatih Brian Schmetzer mengeluhkan masalah cedera yang mengganggu skuadnya, dan jumlahnya memang sangat banyak.
Inter Miami - Harus mulai dari mana? Inter Miami membuat kesalahan dengan mendatangkan Casemiro. Ada banyak kekurangan lain di sini yang belum teratasi, terutama di lini tengah dan bek kiri. Kabar buruknya? Mereka tidak punya uang untuk dibelanjakan.
Real Salt Lake - Coba gantikan Zavier Gozo. Sang winger tampil luar biasa untuk RSL sepanjang musim, dan memikul beban serangan yang sebenarnya kesulitan. Mereka tampak kehabisan ide tanpa dirinya. Ada kekhawatiran serius juga soal performa Diego Luna, yang baru mencatat delapan kontribusi gol musim ini.
Membalikkan keadaan
Sporting KC - David Lee, Anda benar-benar gila. Sang general manager menjanjikan perombakan musim dingin lalu dan telah mewujudkannya, meski sedikit terlambat. Sporting memecahkan rekor transfer klub mereka untuk merekrut winger Brasil André Luiz dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai lebih dari $18 juta, menambah Moisés Mosquera lalu mendatangkan Owen Wolff dari Austin. Menjual Dejan Joveljić memang menyakitkan, tetapi itu juga membuka satu slot DP lagi, dan pembicaraannya adalah SKC masih belum selesai. Nantikan kelanjutannya.
Atlanta United - Breel Embolo adalah pengganti yang bagus untuk Emmanuel Latte Lath yang sedang kesulitan. Sementara itu, rentetan rapi tiga kemenangan beruntun membuat mereka kembali dalam persaingan playoff, entah bagaimana caranya.
Philadelphia Union - Efek manajer baru itu nyata. Ryan Richter pada dasarnya punya sekelompok pemain menarik, dan dia membiarkan mereka bermain sepakbola. Kembalinya Kai Wagner juga sangat besar. Sayang sekali Mark McKenzie baru akan tiba pada musim dingin. Jika tidak, tim ini mungkin sudah siap bersaing.
Orlando City - Griezmann dan Daryl Dike. Terkadang hanya itu yang Anda butuhkan.
Minnesota United - Maurice Malone mungkin bisa membantu meringankan sebagian beban serangan. Mereka memang sangat membutuhkannya. Hanya tiga tim di Wilayah Barat yang mencetak gol lebih sedikit daripada Minnesota United.
Sangat berharap ada secercah harapan
Austin FC - Ya, kita sudah memasuki musim bersih-bersih. Austin melepas manajer dan CSO mereka. Mereka juga berpisah dengan Wolff, Jayden Nelson, dan CJ Fodrey. Gerakan pemain muda sedang berjalan penuh di Austin, yang tampaknya senang menjalani sisa musim apa adanya.
Columbus Crew - Kehilangan manajer yang menjadi penentu identitas klub, melihat penyerang nomor 9 mereka robek ACL, lalu mentransfer Max Arfsten membuat Columbus memiliki lubang besar. Namun, Crew merespons dengan merekrut Brais Méndez dengan biaya yang dilaporkan hampir mencapai $7 juta, menambah Gonzalo Tapia dengan status pinjaman, serta mendatangkan Eric Bailly dan Josef Martínez. Itu mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan tim yang terpuruk di dasar klasemen Wilayah Timur, tetapi itu jauh lebih dari sekadar respons simbolis.
Toronto FC - Toronto secara teknis masih memburu tempat playoff, tetapi tidak banyak yang bisa benar-benar membuat antusias di sini. Josh Sargent sejauh ini belum sesuai harapan, dan Niklas Dorsch hanya tampil dalam tiga pertandingan sebelum mengalami cedera.
D.C. United - Anda sebenarnya bisa menebaknya. Tai Baribo sudah mencetak gol dua digit, dan DC terlalu bagus untuk tampil seburuk musim lalu. Namun, mereka membutuhkan bantuan tambahan di lini serang setelah melepas Jacob Murrell. Seorang gelandang tengah juga harus menjadi prioritas di sini. Tetapi ada terlalu banyak masalah untuk dihitung.
CF Montréal - Alexis Sánchez seharusnya membawa sedikit kehidupan, sementara Dani Pereira dan Brayan Ceballos menambah pengalaman MLS yang dibutuhkan. Prince Owusu juga tampil diam-diam bagus. Meski begitu, Montréal berada di posisi ke-14 di Wilayah Timur, dan anggaran gaji terendah ketiga mereka masih terlihat jelas.